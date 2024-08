Zdroj: Wikimedia Commons, National Media Museum from UK, volné dílo

Po všech těch temných dnech války, bombardování, zabíjení a hladovění bylo oživení olympijských her, jako by vyšlo slunce. Tak podle agentury AP okomentoval první letní olympijské hry po skončení druhé světové války - ty, které se konaly v roce 1948 v Londýně - legendární český běžec Emil Zátopek.

Češi si tuto olympiádu připomínají především díky němu. Právě v Londýně Zátopek poprvé vybojoval olympijské zlato. „K triumfu v závodě na 10 kilometrů přidal na poloviční trati stříbro, když po mohutném finiši zaostal za vítězným Belgičanem Reiffem o necelý metr,“ připomíná jeho skvělý úspěch web českého olympijského týmu.

Letní olympiáda v roce 1948 v Londýně, která se uskutečnila v termínu od 29. července do 14. srpna, byla skutečně jiná. Šlo o první olympijské hry po skončení druhé světové války. Letní olympiády v roce 1940 a 1944 se kvůli ní konat nemohly. Organizátoři se v roce 1948 potýkali nejen s tím, že i tři roky po ukončení konfliktu byly nejen v Evropě dál patrné válečné škody, ale i s nelichotivým dědictvím poslední předválečné letní olympiády. Hry v roce 1936 totiž pořádalo hitlerovské Německo a Adolf Hitler z nich udělal oslavu árijské rasy a svého režimu.

O to víc se pak pořadatelé londýnské olympiády snažili zdůraznit její odlišnost od Hitlerových her. Nepovedlo se jim to beze zbytku, našlápnuto ale měli dobře. „Hry z roku 1948 byly výkladní skříní nové britské vize role mezinárodního sportu: jako něčeho záměrně neutrálního, veselého, nekontroverzního,“ píše web History Today.

Svátek sportu? I politiky

Moderní olympijské hry vždy měly být ze svého principu apolitické. Koneckonců, už v Olympijské chartě, základním dokumentu olympiád, se mluví o politické nezávislosti olympismu.

V praxi se však žádná olympiáda v uplynulém století nevyhnula propojení s aktuálním děním ve světě. „Berlín 1936 bude vždy považován za triumf nacistické propagandy. Mnichov 1972 zastínil únos a vražda 11 členů izraelského týmu palestinskou skupinou Černé září. Vývoj studené války dominoval olympijským hrám na počátku 80. let: Moskvu 1980 Američané bojkotovali na protest proti ruské invazi do Afghánistánu, Los Angeles 1984 zase na oplátku bojkotovali Rusové,“ připomíná web History Today.

Když se blížila poslední olympiáda před druhou světovou válkou, nikdo samozřejmě netušil, že po ní bude následovat dvanáctiletá pauza vynucená právě tímto konfliktem. Vzhledem k tomu, že se v roce 1933 v pořádajícím Německu dostali k moci nacisté, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) správně vycítil, že se německý vůdce pokusí hry zneužít k vlastní propagaci.

Adolf Hitler přichází na olympijský stadion v Berlíně v době konání letní olympiády v roce 1936, kterou pořádalo právě Německo.

Zástupci výboru se snažili alespoň hasit, co se ještě dalo. „Olympijské hry v roce 1936 se konaly v politicky napjaté atmosféře. Rasistická politika nacistické strany vedla k mezinárodní debatě o vynechání her. Ze strachu z masového bojkotu MOV tlačil na německou vládu a dostal ujištění, že kvalifikovaní židovští sportovci budou součástí německého týmu a hry nebudou využívány k propagaci nacistické ideologie,“ připomíná encyklopedie Britannica.

Je třeba připomenout, že v dané době také část světa brala v Hitlerovi spočívající nebezpečí na lehkou váhu. „Avery Brundage, tehdejší prezident Amerického olympijského výboru, se postavil proti bojkotu a tvrdil, že 'olympijské hry patří sportovcům a ne politikům',“ nastiňuje magazín Time.

Triumf na olympiádě, smrt v plynové komoře

V praxi se ale nakonec olympiáda roku 1936 v Berlíně stala pro nacisty marketingovým triumfem. Her se zúčastnilo 49 zemí. Požadavek MOV Němci odbyli tím, že v jejich olympijském týmu figurovala jediná sportovkyně židovského původu - šermířka Helene Mayerová. „Brožury a proslovy o přirozené nadřazenosti árijské rasy byly samozřejmostí a nově vybudovaný sportovní komplex, který zahrnoval čtyři stadiony, byl zahalen do nacistických transparentů a symbolů,“ nastiňuje encyklopedie Britannica.

Německá šermířka Helene Mayerová se zvednutou pravicí na olympiádě v roce 1936 v Berlíně. Mayerová byla jedinou sportovkyní v německém národním týmu se židovským původem - její účast v něm zajistilo pouze naléhání MOV.

Olympiáda v roce 1936 byla první vysílanou v televizi, nad stadiony kroužily vzducholodě, které přinášely letecké záběry. Nacističtí propagandisté prostřednictvím olympiády sdělovali světu příběh o „dokonalosti“ nového režimu. Němečtí sportovci získali největší počet medailí ze všech států a všichni zvedali pravice v nacistickém pozdravu.

Za jediné gesto vzpoury sportovců z jiných zemí vůči nacistické olympiádě byl považován skvělý úspěch amerického běžce Jesseho Owense, který získal čtyři medaile. „Úspěch Owense a dalších afroamerických atletů, které nacistický tisk označoval jako černé nádeníky, byl považován za zvláštní ránu Hitlerovým árijským ideálům,“ píše Britannica.

Jinak ale svět odvracel oči od toho, jak nacisté olympiádu zneužili ke svým vlastním cílům. „Někteří si mysleli, že hry jen ukázaly, jak se Německo úspěšně vyhrabalo z ekonomického příkopu, do kterého se dostalo po první světové válce, a nakonec se chovalo jako skvělý hostitel,“ konstatuje magazín Time.

Podle slov historičky Barbary Burstinové pro Time olympiáda do jisté míry otupila mezinárodní opozici vůči Hitlerovi. „Tím, že týmy jely na jeho olympiádu, mu svět dal příležitost, aby vypadal rozumně a tolerovatelně,“ řekla.

Okamžitě po skončení berlínských olympijských her se ale nacistická mašinerie vrátila ke svému běžnému fungování. „Šéf olympijské vesnice, kapitán Wolfgang Furstner, se zabil dva dny po hrách, když byl propuštěn z vojenské služby kvůli svému židovskému původu. Mnoho židovských atletů zemřelo během holocaustu v koncentračních táborech. Byli mezi nimi třeba Ilja Szraibman, polský plavec, a Roman Kantor, polský šermíř, oba účastníci her v Berlíně,“ připomíná magazín Time.

Olympiády, které se nekonaly

Konání dalších dvou letních olympiád znemožnila druhá světová válka. „Olympijské hry v roce 1940 se měly původně konat v japonském Tokiu. S vypuknutím druhé čínsko-japonské války však Japonsko o možnost pořádat hry přišlo. Mezinárodní olympijský výbor poté rozhodl, že se uskuteční ve finských Helsinkách. V září 1939 ale vypukla druhá světová válka a hry byly zrušeny brzy poté,“ nastiňuje web Europeana. V Helsinkách už v tu chvíli stála dokončená olympijská sportoviště.

Ještě před vypuknutím války byl pro pořádání letní olympiády roku 1944 zvolen Londýn, ani tyto hry se ale samozřejmě nekonaly. Když však válka skončila a blížil se termín další letní olympiády, jejíž pořádání stále příslušelo Velké Británii, rozhodli se pořadatelé, že už není na co čekat. A hlavně chtěli světu ukázat kontrast mezi poválečnými hrami a propagandistickým divadlem, které převedl Adolf Hitler. „Po kontroverzních hrách v Berlíně v roce 1936 bylo pro příznivce olympijských her důležité, aby se první olympiáda po druhé světové válce konala bez politické a rasové propagandy,“ zdůrazňuje agentura AP.

Přineste si vlastní ručníky

S pořádáním olympiády to ale ve válkou zdecimované Evropě nebylo snadné. Problémem byly peníze i prostory. Velká část Britů považovala organizování olympiády za vyhazování peněz, když se jejich země stále nevzpamatovala z válečných útrap - vždyť v Londýně byly pořád ulice rozbité od bombardování. „Organizační výbor byl sestaven z mužů, kteří všichni měli tituly nebo vysokou vojenskou hodnost a mohli si dovolit nebýt placeni. Média organizátory kritizovala a žádala je, aby zdůvodnili každé rozhodnutí, když byla Británie prakticky v bankrotu,“ píše agentura AP.

Plakát letních olympijských her, které se konaly v roce 1948 v Londýně. Šlo o první letní olympiádu po skončení 2. světové války.

Pořadatelé letní olympiády v Londýně v roce 1948 měli rozpočet odpovídající zhruba nynějším 31 milionům dolarů - pro porovnání, pořádání nynější olympiády v Paříži vyjde na víc než osm miliard dolarů. Organizátoři prvních poválečných her se museli spoléhat na štědrost sponzorů a také dalších zemí. Ty přispěly třeba sportovním vybavením. „Švýcarsko poskytlo vybavení pro gymnastiku, Finsko a Švédsko zdarma poslaly dřevo pro basketbalové hřiště,“ uvádí list The New York Times.

Hrálo se na původních sportovištích. „Londýnské hry postrádaly nové stadiony, ale sportovní zařízení britského hlavního města přežila válku v dobrém stavu a byla pro olympijské soutěže dostačující,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Her v Londýně se nakonec zúčastnilo přes 4 000 atletů z 59 zemí světa. Museli se ale smířit se spartánskými podmínkami. „Nevznikla žádná olympijská vesnice; mužští sportovci byli ubytováni ve vojenském táboře v Uxbridge, zatímco ženy bydlely na kolejích školy Southlands College,“ zmiňuje Britannica.

Jídlo či oblečení bylo v Británii v době konání her stále na přídělové lístky. „Sportovci tak byli požádáni, aby si do Londýna přivedli vlastní ručníky,“ píše agentura AP.

Jednotlivé země také svým atletům nabalily do Londýna jídlo. „Třeba Nizozemsko poslalo stovky tun ovoce a zeleniny, aby měli nizozemští a další sportovci co jíst,“ píše The New York Times.

Letní olympiáda v Londýně v roce 1948.

Londýn vrací úder

Přes všechny neduhy se ale londýnská olympiáda z roku 1948 stala triumfem. Splnila totiž svůj účel. Komentátoři i účastníci ji hodnotili jako skutečně apolitickou a s příjemnou atmosférou. „Stadion ve Wembley, kam se vešlo 90 tisíc diváků, byl po celou dobu vyprodaný. Hry byly vnímány jako přátelské, nestranické, absolutně odlišné od těch nacistických. Jejich součástí nebyla žádná symbolická politická gesta, kontroverze, a to přesto, v jak složité době se konaly,“ píše History Today.

Je ale třeba poznamenat, že zcela bez nánosu politiky ani londýnské hry nezůstaly. Třeba přístupovou cestu ke stadionu Wembley stavěli podle agentury AP němečtí váleční zajatci, které Británie ještě nestihla vydat do Německa. Japonsko a Německo se pak jako ve válce poražené státy her nesměly účastnit - MOV je pozvat chtěl, Britové byli proti.

Stejně tak chyběli sovětští sportovci, byť Sovětský svaz původně pozvánku dostal. „Když ale Sověti měsíc před hrami začali blokovat Berlín a pokusili se poslat na olympiádu vzpěračský tým, byli odmítnuti,“ připomíná agentura AP.

Do her se propsaly také problémy na Středním východě, ze kterých ale pořadatelé elegantně vybruslili - raději totiž nepozvali sporné týmy. „Her se měla účastnit Palestina, ale MOV pozvánku stáhl poté, co dva měsíce před hrami vznikl stát Izrael, což vyvolalo v regionu válku. Aby se pořadatelé vyhnuli bojkotu ze strany pozvaných arabských zemí, Izrael se účastnit olympiády také nemohl, MOV prohlásil, že důvodem je, že země ještě nemá svůj olympijský výbor,“ nastiňuje AP.

Matka na startu

Co se týče sportu samotného, londýnská olympiáda samozřejmě přinesla také krásné sportovní momenty. Kromě senzačního Zátopkova úspěchu se její velkou hvězdou stala nizozemská atletka Fanny Blankers-Koenová. V době konání olympiády jí bylo 30 let a byla matkou dvou dětí - což ji v dobovém kontextu jako olympijskou sportovkyni prakticky vylučovalo.

Nizozemská běžkyně Fanny Blankers-Koenová přepsala na olympiádě v Londýně v roce 1948 dějiny, když jako třicetiletá dvojnásobná matka získala 4 medaile. Snímek je z roku 1947.

Odhodlaná žena ale světu dokázala, že mateřství získávání medailí nijak nebrání. „Pravidla MOV omezila její účast na čtyři disciplíny a ona všechny čtyři vyhrála, navíc v blátě a dešti: 100 a 200 metrů, 80 metrů překážek a štafetu 4x100 metrů, přičemž vytvořila jeden světový a dva olympijské rekordy,“ zdůrazňuje agentura AP.