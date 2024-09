Je to možná ten nejpodivnější případ špionáže a kontrašpionáže v dějinách studené války. Americká a britská tajná služba si pod tehdejší nejstřeženější hranicí světa, mezi západním a východním Berlínem, prokopaly tunel k Sovětům, aby je odposlouchávaly, aniž by tušily, že Sověti o tom vědí. Na druhé straně, Sovětský svaz chtěl zveřejněním případu obě služby znemožnit – a místo toho jim zajistil slávu.

Sledovat dění v Sovětském svazu a hlídat rozšiřování jeho vlivu ve světě měla americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) během studené války jako svou hlavní prioritu. A protože na začátku 50. let minulého století ještě neexistovaly výzvědné satelity, byl jedním ze základních technických prostředků pro získávání zpravodajských informací odposlech. Zůstávala ale otázka, jak „napíchnout“ telefon protivníka, který se od západního světa odděloval čím dál neprodyšnější železnou oponou. Operace Gold měla být řešením právě tohoto problému.

Na projektu, který se hluboce zapsal do dějin špionáže, spolupracovala se CIA i britská tajná zpravodajská služba MI6, proto se občas setkáme s dvojím názvem této operace: zatímco Američané ji nazvali operací Gold, Britové používali název operace Stopky. Příslušníci ani jedné z obou služeb ale netušili, že Sověti u nich mají „svého krtka“, který jim americko-britský plán dopředu vyzradil.

Chce to tunel

O co tedy vlastně šlo? Obě služby se rozhodly napojit se na telefonní pevné linky velitelství sovětské armády v sovětském sektoru Berlína, aby měly přehled o sovětských plánech a mohly západní svět včas varovat před případnou komunistickou expanzí nebo útokem na západní Evropu.

Inspirací jim při tom byla předchozí akce britské tajné služby v Rakousku, známá jako operace Silver. „Při této operaci se Britové tajně napíchli na pevnou linku velitelství sovětské armády ve Vídni. Jejich rozvědka tak mohla získávat a poskytovat důležité informace, které našly upotřebení během korejské války,“ uvádí web Vulcan to the Sky.

Aby mohli odposlouchávat sovětské telefony, pronajali si britští agenti v roce 1949 ve Vídni dům, kde pro krytí otevřeli obchod s tvídovým oblečením – to se stalo mezi Rakušany opravdu populární, takže obchod dokonce vydělával – a pak si ze sklepení prokopali tunel k sovětskému telefonnímu vedení.

Američany v té době zajímala hlavně odpověď na otázku, zda jejich případné vojenské zapojení do korejského konfliktu nerozčílí Sovětský svaz natolik, aby odpověděl útokem na západní Evropu. Britská odpověď na základě získaných odposlechů zněla, že ne – a americké angažmá pak pomohlo zachránit Jižní Koreu před bolševismem.

Bude to v Berlíně

Začátkem 50. let se obě tajné služby rozhodly si tuto spolupráci zopakovat. Při zvažování vhodného místa, kde vyhloubit případný další tunel, padla jejich volba nakonec na Berlín.

„Berlín byl centrem rozsáhlé komunikační sítě sahající z Francie až hluboko do Ruska a do východní Evropy. V té době byl téměř veškerý sovětský vojenský telefonní a telegrafní provoz mezi Moskvou, Varšavou a Bukureští veden přes Berlín pevnými linkami, které se táhly buď vzduchem natažené přes sloupy, nebo byly pohřbené pod zemí,“ uvádějí oficiální stránky CIA.

Vzdušné telefonní vedení se z pochopitelných důvodů nepozorovaně odposlouchávat nedalo. S podzemními kabely tomu ale bylo jinak. S hloubením tunelů měli navíc lidé žijící v Berlíně své zkušenosti. „Dávno předtím, než byla v roce 1961 postavena Berlínská zeď, vybudovali pašeráci pod hraničním pásmem mezi východním a západním Berlínem tajné tunely, při nichž využívali domy nacházející se na hranici, z nichž se prolámali skrz sklepy. Vznikaly tak pašerácké stezky, kudy se daly obejít celní kontroly,“ píše se na stránkách Muzea zdi.

V roce 1952 získali američtí zpravodajští důstojníci od východoberlínské poštovní správy plány umístění oficiálních telefonních linek. Zjistili z nich, kde leží tlustý měděný kabel propojující kanceláře sovětské administrativy v Karlshorstu u Berlína s německým velitelstvím Rudé armády ve Wünsdorfu u Zossenu, a s potěšením zaznamenali, že jedna část tohoto kabelu je uložena do země velmi blízko hranice.

„Rozhodli se proto, že ve spolupráci s Brity vykopou zhruba sedm metrů pod berlínským povrchem tunel, který povede z amerického sektoru Altglienicke na sovětskou stranu. Z tunelu se pak chtěli napojit na zmíněný telefonní kabel. Přípravy začaly na jaře 1953. Vybavení pocházelo od Angličanů, peníze na práce poskytla CIA,“ uvádí Muzeum zdi.

A peníze byly opravdu potřeba, protože nový projekt byl podstatně náročnější než někdejší vídeňské dobrodružství. Operace Silver totiž vyžadovala tunel dlouhý jen 21 metrů, ale ten berlínský měl měřit 450 metrů. Znamenalo to vytěžit a potají zlikvidovat přibližně tři tisíce tun zeminy. Podle Vulcan to the Sky tak celkové náklady činily nakonec 6,7 milionu dolarů, což je ekvivalent více než 64 milionů dolarů v roce 2020.

Práce začínají

Ředitel CIA Allen Dulles schválil tuto operaci v lednu 1954. Přípravné práce začaly následující měsíc s tím, že jako krycí stavby bude využito radarové stanoviště amerického letectva a západoberlínské skladiště.

Vedením projektu byli pověřeni šéf berlínské rezidentury CIA William King Harvey a vedoucí nejdříve vídeňského a nyní berlínského zastoupení MI6 Peter Lunn. Nešlo právě o čítankové hrdiny: Harvey měl pověst opilce, který byl kvůli alkoholu vyhozen ze svého předchozího působiště v FBI, a Lunn byl zase bývalým britským reprezentantem v alpském lyžování známým tím, že hodně riskuje – když na Zimních olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1936 skončil dvanáctý, okomentoval to slovy: „Ta akce mě ohromila, takže jsem jel příliš opatrně. Byl to jediný velký mezinárodní závod ve sjezdu, ve kterém se mi nepodařilo spadnout.“

V přípravách projektu si oba pánové nicméně notovali a práce na něm rychle pokračovaly. Otázku, kam dávat vytěženou zeminu, vyřešilo pořízení již zmíněného skladiště, jehož sklep posloužil jako odpadní jáma, zatímco ve vyšších patrech byly umístěny záznamníky a komunikační zařízení pro zachycení a předávání odposlechů. Krycí historka prezentovala sklad jako místo pro zkušební provoz nových vysokozdvižných vozíků.

Samotný tunel začali špioni razit 2. září 1954. Telefonní kabel, k němuž se chtěli dostat, vedl jen necelého půl metru pod rušnou ulicí Schönefelder Chaussee, konstrukce tunelu proto musela být tak pevná, aby odolala i případnému přejezdu sovětských a východoněmeckých 60tunových tanků. „Byla to velká technická výzva, kterou ještě ztížil neočekávaný průsak, když bagry narazily na vodu při hloubení svislé šachty v hloubce pěti metrů místo předpokládaných 10. K jejímu odstranění byla nasazena čerpadla a kopání pokračovalo,“ uvádí web Vulcan to the Sky.

V pondělí 28. února 1955 byl tunel dokončen. O 10 dní později byla zahájena stavba odposlechové komory. V srpnu byly v tunelu položeny poslední kabely a monitorování protivníka mohlo začít. Nikdo netušil, že všechny zprávy, které špioni odposlechnou, budou bezcenné, protože Sověti o všem vědí.

Sovětský krtek

Protihráčem obou západních služeb na sovětské straně byl Jevgenij Petrovič Pitovranov, do května 1953 šéf sovětské zahraniční rozvědky a poté poradce KGB na ministerstvu státní bezpečnosti NDR, jemuž se podařilo nasadit do MI6 svého agenta, nizozemského emigranta jménem George Blake (původně George Behar), kterého zverboval v době, kdy byl Blake vězněn v Severní Koreji. Blake, pracující pro KGB pod krycím jménem Diomid, pak Sovětům celý plán s tunelem skutečně předem vyzradil.

Když se jeho zpráva dostala na stůl tehdejšího vůdce moskevského politbyra Nikity Chruščova, rozhodl se z odhalení nepřátelské špionážní operace vytlouci co největší mezinárodně-politický kapitál a udělat z ní před celým světem exemplární případ „nepřátelské diverze“. Aby měl v ruce nezvratné důkazy, nechal Američany a Brity pracovat.

Sověti nezasáhli ani poté, co byl tunel dokončen, protože se báli, že příliš rychlé odhalení by mohlo prozradit jejich špiona Blakea. Nechali proto operaci Gold běžet až do dubna 1956, přičemž si dávali pozor na to, aby zprávy, které Britové s Američany odposlechnou, neobsahovaly žádnou vysoce tajnou komunikaci KGB. Jinak se snažili udržet tok informací co nejnormálnější, aby nevznikl ani stín podezření vůči jejich agentovi.

Teprve 22. dubna 1956, po 11 měsících a 11 dnech provozu tunelu, ho „náhodou“ objevili při údajné opravě vadných kabelů. Mezi „dělníky“, kteří odbočku do tunelu odhalili, byl Markus Wolf, pozdější šéf rozvědky NDR…

Kampaň, která se zvrtla

Po tomto údajném nečekaném objevu obsadili východní konec tunelu sovětští a východoněmečtí vojáci, načež Sovětský svaz zinscenoval mimořádnou tiskovou konferenci pro všechny novináře akreditované v Berlíně.

V pondělí 23. dubna 1956 před ně předstoupil úřadující vojenský velitel berlínského sovětského sektoru plukovník Kozjuba a oznámil, že sovětská vojska narazila na podzemní americké odposlouchávací středisko, což s patřičným rozhořčením označil za „porušení norem mezinárodního práva“ a „gangsterský čin“.

Po tiskovce následovalo pozvání všech novinářů k prohlídce tunelu, jejímž zlatým hřebem se stal nápis, který údajně namaloval sám William King Harvey: „Nyní vstupujete do amerického sektoru.“

Fotografie tohoto podzemního rozdělení tunelu přímo pod hranicí mezi „dvěma Berlíny“ zhlédl celý svět. Sovětskému svazu to však nepřineslo ten triumf, v jaký Chruščov doufal. Věřil, že se mu podaří vykreslit Spojené státy americké jako věrolomné a přitom neschopné, jenže většina novinářů ve svých komentářích naopak žasla nad opovážlivostí a technickou vynalézavostí operace. Východní blok tak nakonec zužitkoval odhalení tunelu propagandisticky až o pět let později, v roce 1961, kdy je použil jako jeden z argumentů pro stavbu Berlínské zdi.

Ve stejném roce byl v Británii konečně odhalen krtek George Blake. Dostal 42 let vězení, ale v roce 1966 za sporných okolností uprchl. Zbytek života prožil v Moskvě, kde poskytoval četné rozhovory tisku. Zemřel 26. prosince 2020 ve věku 98 let.