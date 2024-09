Životně důležitý most v Arnhemu poté, co byly britské výsadkové jednotky zahnány zpět. Německý snímek z Arnhemu po 25. září 1944. Operace Market Garden, září 1944.

Operace Market Garden se stala vůbec největším výsadkem ve vojenské historii. Je ale také považována za jednu z nejkontroverznějších epizod druhé světové války. Lákavá představa vítězného ukončení bojů do konce roku vedla spojenecké velitele k přehlížení zásadních problémů spojených s operací, což v konečném výsledku znamenalo katastrofu.

„Třetí den se rozednilo a všichni, kdo z 10 tisíc mužů v té době ještě zůstali naživu, se zakopávali a bránili perimetr. Zbytky 1. a 3. praporu byly dole u řeky, 2. prapor byl na silnici z Osterbeeku do Arnhemu a u kostela na jihu Osterbeeku byl štáb, který měl velké problémy s odstřelovači. Připojil jsem se k nim brzy ráno a ještě ten večer Němci zahájili útok. Myslím, že na nás jely tři tanky. Seržant Baskerville z jižního štábu vyřadil dva tanky a pak zničil své dělo, aby nepadlo do rukou nepřítele. Pi podle názoru mnohých z nás si za to zasloužil vyznamenání. Připlazil se k dalšímu dělu, které ještě fungovalo, ale jeho obsluha už byla mrtvá, a sám zahájil palbu na třetí tank. Ten se stáhl, ale seržant to zaplatil vlastním životem. Jeden z nejodvážnějších mezi mnoha statečnými muži.“

Výše uvedená slova jsou jednou z mnoha vzpomínek válečného kameramana Gordona Johnstona (Jocka) Walkera, jednoho ze tří kameramanů armádní filmové a fotografické jednotky (AFPU) v Arnhemu v roce 1944, zachycené na webových stránkách Forces War Records. Operace Market Garden zůstává i po 80 letech jednou z nejslavnějších nezdařených válečných operací ve vojenských dějinách.

Výchozí situace

Po průchodu Normandií chtěl vrchní velitel spojeneckých sil generál Dwight David Eisenhower ještě během léta dosáhnout širokého posunu západní fronty směrem k Německu. Problematické se ale ukázalo logistické zajištění spojeneckých sil, protože široká fronta vyžadovala nasazení většího množství armádních skupin v dlouhé linii, a tyto skupiny nebylo možné současně zásobovat palivem, potravinami a municí.

„Britský polní maršál Montgomery věřil, že našel řešení. Byl přesvědčen, že spojenci by mohli zkrátit válku jedním jediným odvážným úderem. Jeho plán s kódovým označením operace Market Garden měl během několika dní dostat spojenecká vojska přes Rýn na německé hranice, umožnit jim postup hluboko do severního Německa a možná ukončit válku do Vánoc 1944,“ uvádí Imperial War Museum.

Až do září 1944 se zdálo, že invaze v Normandii bude po obtížném vylodění hladkou záležitostí. Německé síly na západním valu se úplně zhroutily a uspíšily rychlé tažení spojeneckých armád přes řeku Seinu do Belgie a východní Francie. Paříž byla osvobozena svobodnými Francouzi a Američany bez větších ztrát. Spojenecké divize se hnaly za prchajícími Němci tak rychle, až jejich zásobování zůstalo daleko vzadu.

V tom se ale ukázal problém a také riziko bleskového vedení operací. Začátkem září proto bylo pronásledování německých jednotek zastaveno, aby spojenecká vojska mohla doplnit palivo a zásoby. Tato přestávka poskytla Němcům tolik potřebný prostor k oddechu, posílení obrany a obnově zdecimovaných jednotek.

Plán operace

Britský polní maršál Bernard Law Montgomery si chtěl i za této situace udržet útočnou iniciativu. Blízkost německých hranic a vidina rychlého dobytí Berlína a ukončení války ho nakonec dovedla k nesmírně ambicióznímu plánu se doslova proříznout nepřátelskou obranou a zmocnit se všech říčních přechodů až do srdce Německa.

Výsledkem byl plán obří operace s krycím názvem Market Garden, jenž počítal s obsazením klíčových mostů v Nizozemsku vzdušným výsadkem a souběžně s pozemním útokem, při němž se měly ke zmíněným mostům co nejrychleji přepravit obrněné jednotky.

Obsazení mostů dostaly na starost americká 101. a 82. výsadková divize spolu s britskou 1. výsadkovou divizí a k ní připojenou 1. polskou samostatnou paradesantní brigádou. Útočnou pozemní sílu měl představovat britský 30. sbor pod velením generálporučíka Briana Horrockse.

Mosty, které bylo třeba obsadit a udržet, byly 20 kilometrů vzdálený most v Eindhovenu, 85 kilometrů vzdálený most v Nijmegenu a zejména 100 kilometrů daleký most v Arnhemu, překlenující řeku Rýn, jenž se měl stát nejvzdálenější výspou spojeneckých sil. Kromě těchto říčních přechodů bylo třeba ještě zajistit dva menší mosty v obcích Veghel a Grave, ležících mezi Eindhovenem a Nijmegenem.

Kdyby plán vyšel, měly by spojenecké jednotky před sebou volnou cestu do Porúří, představujícího průmyslové srdce Německa. Celkem bylo do operace zapojeno asi 35 tisíc vojáků. Celá akce začala 17. září kolem druhé odpoledne.

Chyby v plánu

Hned od začátku se začaly ukazovat problematické body operace. Přistávací zóny výsadkářů byly na řadě míst vzdáleny i více než 12 kilometrů od oblasti, kterou měli obsadit.

Ukázalo se také, že spojenci nemají dostatek přepravních letadel, a start polské brigády navíc ještě zdržela mlha. Ne všechny výsadkové jednotky se tak dostaly do vzduchu včas.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Šest amerických výsadkářů 1. spojenecké výsadkové armády naslouchá 17. září 1944 závěrečné instruktáži svého velícího důstojníka před seskokem. Operace Market Garden, září 1944

Silnice, po které měly k výsadkářům proniknout pozemní jednotky, byla příliš úzká, takže na ní rychle vznikly zácpy. Kvůli nečekanému a intenzivnímu odporu nepřítele získala záhy přízvisko „pekelná dálnice“.

A konečně nejzásadnějším selháním bylo ignorování informace z posledního leteckého průzkumu, který odhalil v okolí Arnhemu velkou formaci nepřátelských obrněných vozidel a tanků. Podle předchozích průzkumů tam žádná taková formace neměla být, proto britské velení došlo k závěru, že jde zřejmě o klamné a nefunkční makety.

Jenomže to nebyly makety. Do Arnhemu totiž Němci shodou okolností přesunuli krátce před zahájením operace Market Garden dvě ostřílené tankové divize SS.

Až krutě prorockými se tak stala slova britského generálporučíka Fredericka Browninga, zástupce velitele 1. spojenecké vzdušné výsadkové armády, který při pohledu na plán operace, jež hodlala dosáhnout arnhemského mostu ve dvou dnech, k Montgomerymu nervózně poznamenal: „Myslím si, pane maršále, že na to je ten most až příliš vzdálený.“

Operace začíná

Přes veškeré pochyby však byla operace uvedena v život, vidina ukončení války do konce roku byla až příliš lákavá. A od samého počátku se začala hroutit.

Pozemní operaci i přes masivní dělostřeleckou a leteckou podporu zbrzdil hned po proražení první nepřátelské linie těžký a pevný odpor.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, USAAF, volné dílo zoom_in Dlouhé řady transportních letounů C-47, naložené muži a vybavením a seřazené na letišti, odkud 17. září 1944 odstartovaly do Nizozemska. C-47 nesly výsadkáře První spojenecké výsadkové armády. Operace Market Garden, září 1944

„Hned v úvodních minutách postupu vyřadila německá pěchota pancéřovými pěstmi devět britských tanků,“ uvádí Imperial War Museum. Americké 101. výsadkové divizi se zase nepodařilo zabránit Němcům ve zničení klíčového mostu přes Wilhelminin kanál u města Son. Pozemní akce tak hned na začátku nabraly zpoždění.

Americká 82. výsadková divize se mezitím opevnila na výšinách u Groesbeeku, ale čelila opakovaným německým útokům a nepodařilo se jí hned obsadit životně důležitý silniční most přes řeku Waal v centru Nijmegenu. Odpor nepřátel sílil.

Ještě větším problémům čelily britské jednotky vysazené 18. září poblíž Arnhemu, které nic netušily o přítomnosti esesáckých divizí, a navíc měly nefunkční vysílačky. Velitele 1. výsadkové divize, generálmajora Roberta „Roye“ Urquharta, odřízly tvrdé boje brzy od jeho mužů a na nějakou dobu ho uvěznily v úkrytu v jednom z domů v Arnhemu, bez jakékoli možnosti zasáhnout do bitvy o město.

K jednomu úpatí arnhemského mostu se nakonec probojoval pouze 2. prapor pod velením podplukovníka Johna Frosta, který obsadil severní konec mostu, ale kvůli příliš silné obraně se nedokázal probojovat na protější břeh.

Situace na všech úsecích operace se vyvíjela daleko hůř, než měla, a události rychle spěly ke katastrofě.

Muži umírají

Frostův prapor na severní straně mostu se brzy ocitl v kritické situaci. Přes most se valily německé obrněné vozy a polopásové transportéry, které museli Frostovi muži zastavovat střelbou z ručních zbraní, granáty a několika protitankovými minomety.

S heroickým nasazením se jim i tak dařilo nepřátelské výpady opakovaně odrážet, ale jejich situace se rychle zhoršovala. Docházela jim voda, munice, příděly potravin, a k Arnhemu zatím mířily další čerstvé německé posily s tanky a samohybnými děly.

Ani v Nijmegenu nešly věci podle plánu. Nejdůležitější most přes řeku Waal se výsadkářům nepodařilo vyrvat z německých rukou. Brigádní generál James Gavin, v té době vůbec nejmladší generál americké armády (bylo mu teprve 37 let), proto v zoufalství nařídil svým mužům, ať překonají řeku na člunech pod nepřátelskou palbou. Jenže znovu nastalo zdržení, protože potřebné čluny se nacházely až v zadní části kolony na „pekelné dálnici“.

A do spojeneckých plánů zasáhlo i počasí. Polskou brigádu zdržela spolu se zásobovacími výsadky, na kterých byli plně závislí výsadkáři bojující v Arnhemu, silná mlha. Když se Poláci konečně vznesli a začali seskakovat do svých plánovaných pozic, skákali přímo v ústrety Němcům, kteří mezitím znovu obsadili jejich doskočiště – a byli přímo na padácích masakrováni nelítostnou střelbou ze země.

Schyluje se k ústupu

Most v Nijmegenu zajistili Spojenci nakonec až 20. září večer, přičemž jim pomohlo, že místnímu německému veliteli obrany se ho nepodařilo vyhodit do vzduchu. Britská obrněná gardová divize tak překonala řeku Waal, ale bez podpory pěchoty se neodvážila pokračovat do Arnhemu – a její pěchotu ještě stále zdržovaly pouliční boje v Nijmegenu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Spojenecké tanky britského 30. sboru překračují 20. září 1944 silniční most u Nijmegenu během jeho dobytí. Operace Market Garden, září 1944

V Arnhemu se Urquhart mezitím opět spojil se svými muži a nařídil zbytkům své 1. výsadkové divize vytvořit obrannou kapsu kolem vesnice Oosterbeek západně od Arnhemu, se základnou na Dolním Rýnu. Zde svedli zuřivou bitvu s 9. tankovou divizí SS a dalšími německými jednotkami. Když se mu od mostu ozval Frost s dotazem, zda od něj může čekat pomoc, Urquhart se suchým britským humorem odpověděl: „Jsme na tom tak, že nevím, máme-li jít my pro vás, nebo vy pro nás.“

Frost to přijal, ale nedlouho poté byl sám těžce raněn. Zbytek jeho mužů byl pod nepřetržitou palbou z německých tanků a dělostřelectva.

Místnímu lékaři Gerritu van Maanenovi se naštěstí podařilo domluvit s německým velitelem dočasné příměří, v jehož průběhu došlo k evakuaci mnoha zraněných britských vojáků do německého zajetí. Ti, kteří se rozhodli v boji pokračovat, měli už jen jednu jedinou naději: že 30. sbor přece jen prorazí do Arnhemu.

Konec bitvy

Sbor ale nikdy nedorazil. Jedinou spojeneckou silou, která přece jen překonala Rýn, aby podpořila výsadkáře obklíčené v Arnhemu, bylo zbylých asi 750 polských vojáků pod velením generálmajora Stanislawa Sosabowského, kteří přežili masakr při seskoku a další vražednou střelbu při překonávání říčního proudu. Nakonec se vylodili u Drielu, ale neměli dost sil na další postup.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Zajatí britští výsadkáři jsou odváděni německými vojáky, německý snímek z Arnhemu po 25. září 1944. Asi 6 400 z 10 tisíc britských výsadkářů, kteří přistáli v Arnhemu, bylo zajato, dalších 1 100 padlo. Operace Market Garden, září 1944

„Je ráno 23. září. Jsme pod velmi těžkou palbou a situace je vážná. Ostřelování je pekelné. Už týden se držíme. Muži jsou na smrt unavení, jídla ubývá, a aby toho nebylo málo, hustě tu prší. Pokud se nám brzy neuleví, pak muži prostě padnou z naprostého vyčerpání,“ zapsal si 23. září 1944 seržant Dennis Smith z armádní filmové a fotografické jednotky (jeho vzpomínky cituje National Army Museum).

Úleva by musela přijít hned nebo vůbec, ale 30. sbor nakonec k Arnhemu v plné síle nepronikl. Hned následující den bylo rozhodnuto o stažení zbylých vojáků z Arnhemu.

Evakuace přeživších přes Dolní Rýn začala v noci 25. září. Z 10 tisíc mužů nasazených do akce se přes Rýn vrátilo jen něco málo přes dva tisíce. V boji padlo nebo podlehlo následkům zranění celkem 1485 britských a polských výsadkářů, dalších 6525 se stalo válečnými zajatci. „Potkáte-li chlapa, který řekne: Byl jsem v Arnhemu, smekněte před ním klobouk a kupte mu drink,“ napsal po skončení operace Market Garden válečný zpravodaj Alan Wood.