Byl čtvrtek 20. července 1944 a bylo horko. Německý nacistický vůdce měl ten den jednání s vysokými důstojníky o přesunech vojsk na východní frontě. Jednání probíhala ve Vlčím doupěti poblíž východopruského Rastenburgu, tedy dnešního polského města Kętrzyn.

Výbuch bude v 12:42

Debata o kritické frontové situaci se měla původně konat v betonovém bunkru bez oken, uzavřeném těžkými ocelovými dveřmi. Kvůli vedru ale došlo ještě před jejím zahájením k přesunu do dřevěné nadzemní budovy, v níž se dal díky značnému počtu oken udělat průvan.

Nacističtí pohlaváři se tak sešli v provzdušněné konferenční místnosti u velkého dřevěného stolu z masivu. Oba tyto faktory, jak otevřená okna, tak stůl, měly sehrát v následujících událostech zásadní roli.

Bylo přesně 12:42, když konferenční místností otřásla ohromující exploze. Pod stolem vybuchla bomba nastražená v odložené důstojnické aktovce.

Výbuch, který měl zabít Hitlera i pohlaváry kolem něj, byl signálem k zahájení dlouho připravované spiklenecké operace, jejímž cílem mělo být svrhnout v Německu nacismus, a zachránit tak zemi před katastrofální vojenskou porážkou, spojenou s dalšími statisíci mrtvých. Bezprostředně po detonaci to vypadalo, že se tento plán daří. Ale byl to velký a tragický omyl.

Přerod Hitlerova fanouška

Odjištěnou časovanou bombu ukrytou v aktovce zanechal přímo v konferenční místnosti německý aristokrat a důstojník – plukovník Claus Schenk von Stauffenberg. Bývalý zapálený nacista, který v roce 1933 přivítal jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem, protože byl přesvědčen, že Hitler vyvede zemi z politické rozháranosti, už o 11 let později neviděl pro Německo jiné východisko než diktátorovu fyzickou likvidaci.

„Nezbývá než ho zabít,“ řekl podle německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle pár dní před atentátem svým nejbližším důvěrníkům. Kdo byl vlastně tento muž?

Claus Schenk von Stauffenberg, kterého ve známém filmu Valkýra z roku 2008 ztvárnil Tom Cruise, se narodil 15. listopadu roku 1907 na zámku Stauffenberg v Jettingenu jako třetí ze čtyř synů hraběte Alfreda Schenka von Stauffenberga a jeho manželky, hraběnky Caroline von Üxküll-Gyllenbandové. Jeho rodokmen se přitom podobal rodovému původu více účastníků spiknutí.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-C0716-0046-003, CC-BY-SA 3.0 zoom_in Claus Schenk von Stauffenberg v ocelové přilbě na koni 17. jízdního pluku v Bamberku. Stauffenberg byl popraven 21. července 1944, v té době mu bylo 37 let

„Často to byla tradiční elita, nejlépe vzdělaní, se zahraničními kontakty a se smyslem pro závazek vůči myšlence Německa,“ cituje server History názor historika Rogera Moorhouse. Podle něj měla německá aristokracie tendenci pohlížet na nacisty s nechutí, a to v neposlední řadě z třídních důvodů.

Někteří z hlavních spiklenců byli proto podle něj od samého počátku zásadovými odpůrci nacistů, to však nebyl Stauffenbergův případ.

„Přestože nikdy nebyl členem nacistické strany, podporoval Hitlerovu invazi do Polska v roce 1939 a v roce 1942 byl těžce zraněn při akci v Africe. Jednou z ústředních postav německého hnutí odporu se stal až pak, v letech 1942-1943,“ uvádí o Stauffenbergovi Knihovna Cambridgeské univerzity.

Ještě příkřejší je v hodnocení důstojníkova vstupu do druhé světové války německý historik Wolfgang Benz: „Po rychlých vojenských vítězstvích Německa nad Polskem a Francií v roce 1940 byl Stauffenberg nadšený: ‚Jaká změna v tak krátké době!‘ On i další muži, kteří se účastnili vojenského odboje, si museli ke své nápravě projít opravdu velmi, velmi dlouhou cestu. Holocaust je vůbec nezajímal,“ cituje Benze Deutsche Welle.

Zranění a přerod

Ke Stauffenbergovu zranění v Africe došlo 7. dubna 1943 v Tunisku při útoku spojeneckých stíhacích bombardérů na postupující německou kolonu, kdy byl zasažen Stauffenbergův vůz.

Mladý důstojník přišel o levé oko, o pravou ruku a o dva prsty na levé ruce. I tento úraz později osudově ovlivnil průběh atentátu.

Za svá zranění byl sice voják vysoce vyznamenán a mohl se k léčení vrátit domů, současně to ale byla poslední kapka, jež dokonala jeho vnitřní přerod – pocítil touhu celou válečnou mašinérii nějak ukončit.

Podle historiků však nelze předpokládat, že by se stal přesvědčeným demokratem. „Žádný demokrat to nebyl. Pokud by atentát uspěl, chtěl by pro Německo autoritářskou formu vlády,“ tvrdí další německý historik Johannes Hürter.

Mezi spiklence

Po zotavení byl Stauffenberg přidělen coby plukovník ke štábu záložní armády, pověřené výcvikem nových rekrutů. V té době se už v německé armádě formovala spiklenecká skupina vysokých důstojníků připravujících se Hitlera svrhnout.

Jedním z úkolů záložní armády totiž bylo provést v případě potřeby onu příslovečnou „operaci Valkýra“, což mělo být bleskurychlé vojenské obsazení všech důležitých státních úřadů v případě, že by nějaké vnitřní nepokoje přerušily komunikaci s vrchním velením. Cílem bylo, aby se jich nezmocnili spiklenci. Záměr ale nepočítal s tím, že spiknutí zosnují právě ti důstojníci, kteří o Valkýře vědí a mohou ji využít ve svůj prospěch.

To byl i případ Stauffenbergova nadřízeného ve štábu záložní armády, generála Friedricha Olbrichta, který byl v té době už přesvědčeným členem tajného armádního hnutí odporu, a jeho spoluspiklence generálmajora Henninga von Tresckow.

Stauffenberg tak byl v září 1943 uveden k Tresckowovi a zasvěcen do plánu použít Valkýru k převzetí moci. „Idea byla, že jakmile Hitler zemře, armáda prohlásí, že atentát byl součástí pokusu o převrat ze strany nacistické strany, a záložní armáda dostane rozkaz zmocnit se klíčových zařízení v Berlíně a zatknout vysoce postavené nacistické činitele. Pak by byla ustavena nová vláda s Carlem Friedrichem Goerdelerem jako kancléřem a Ludwigem Beckem jako prezidentem. Ta by měla za cíl vyjednat konec války, nejlépe za podmínek výhodných pro Německo,“ uvádí časopis Time.

Goerdeler byl konzervativní starosta Lipska a dlouhodobý oponent Hitlerova režimu, Beck byl náčelník generálního štábu pozemních sil; oba patřili mezi iniciátory spiknutí.

Po převelení Tresckowa na východní frontu vzrostl význam Stauffenbergovy účasti – nyní to vypadalo, že rozhodující část plánu bude na něm.

Všechno se kazí

V inkriminovaný čtvrtek 20. července 1944 dorazil Stauffenberg dopoledne do Vlčího doupěte a pod záminkou, že si potřebuje převléci košili, se nechal uvést do jedné ze soukromých místností, kde ho stráže ponechaly a diskrétně se vzdálily.

K atentátu chtěl použít dvě časované bomby, které potřeboval aktivovat, jenže mu v tom jednak bránila chybějící ruka, jednak byl dvakrát nepředpokládaně vyrušen: poprvé zvonícím telefonem, podruhé strážným, jenž začal klepat na dveře, že schůzka už začíná. Ze dvou bomb tak stačil spustit a ukrýt v aktovce jen jednu, čímž potenciál exploze snížil na polovinu.

Dalším nečekaným problémem bylo přesunutí mítinku z podzemního betonového bunkru do dřevěné budovy s okny, jež mohla odvést značnou část tlakové vlny výbuchu. Plukovník pochopil, že má-li bomba i za těchto podmínek zafungovat, musí ji dostat těsně k Hitlerovi.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 146-1984-079-02, CC-BY-SA 3.0 zoom_in Adolf Hitler se ve svém hlavním stanu zvaném Vlčí doupě zdraví s polním maršálem Wilhelmem Keitelem, plukovník Claus Schenk von Stauffenberg, stojí vzpřímeně zcela vlevo. Později se na tomto místě pokusí zabít Hitlera bombovým útokem, plán se však nezdaří

„Pod záminkou, že mu zranění poškodilo sluch, si dokázal zajistit takové místo, že mezi ním a Führerem už byla jen jedna další osoba. Aktovku položil na zem co nejblíže k Hitlerovi a opustil místnost s tím, že musí k telefonu,“ uvádí Time.

Vzápětí však ke stolu přistoupil další důstojník Heinz Brandt, který aktovku mimoděk zvedl a přesunul dál, na druhou stranu těžké dřevěné nohy podpírající stůl.

Následný výbuch zabil stenografa zapisujícího průběh schůzky a zranil 20 lidí, včetně tří důstojníků, kteří později na následky zranění zemřeli.

Výbuch zvenčí sledovali i Stauffenberg s pobočníkem Wernerem von Haeftenem. Exploze vypadala dostatečně masivně na to, aby uvěřili, že Hitlera zabila, takže naskočili do vozu a začali ujíždět na letiště. Po cestě museli projet celkem třemi samostatnými kontrolními stanovišti, jejichž dozorčí musel plukovník obelhat, aby je pustili dál.

Hitler ale nebyl mrtvý. Dřevěná noha stolu odstínila výbuch, takže vyvázl jen s proraženým ušním bubínkem, několika drobnými oděrkami a roztrhanými kalhotami. Atentát se nezdařil.

Převrat krachuje

Po návratu do Berlína Stauffenberg zjistil, že záložní armáda je pořád ještě v kasárnách, protože jeho spoluspiklenci v rozhodující chvíli zaváhali. Podle historika Iana Kershawa mohlo být důvodem to, že první zprávy o Hitlerově osudu po explozi byly značně protichůdné.

Stauffenberg, jemuž šlo nyní o krk, však ve spolupráci s Olbrichtem a Beckem Valkýru přece jen rozhýbal a záložní armáda vyrazila pod velením nic netušícího majora Ernsta Remera na jejich rozkaz do vládní čtvrti zatýkat.

Bylo ale pozdě. Než konspirátoři dokončili v Berlíně převrat, podařilo se Hitlerovým mužům znovu zprovoznit telefonní spojení z Vlčího doupěte. V okamžiku, kdy se vůdce telefonicky spojil s ministrem propagandy Josephem Goebbelsem a s velitelem zasahujících oddílů Remerem, se převrat začal hroutit.

Ještě týž večer oznámil Goebbels v rozhlase, že Hitler přežil, a poté z rádia promluvil i diktátor osobně. Vzbouřenci si uvědomili, že jejich plán ztroskotal. Jejich posledním útočištěm se staly kanceláře vojenského komplexu Bendlerblock, kde se po krátké přestřelce vzdali.

Vzápětí poté, ještě během noci, svolal generál Friedrich Fromm improvizovaný válečný soud, a ten všechny dopadené spiklence odsoudil k trestu smrti. Ludwig Beck spáchal sebevraždu, Stauffenberg, von Haeften, Olbricht a další důstojník Albrecht Mertz von Quirnheim, byli 21. července 1944 ještě před svítáním vyvedeni na nádvoří komplexu a tam zastřeleni provizorně sestavenou popravčí četou.

V následujících dnech proběhlo rozsáhlé zatýkání všech, kdo mohli mít s komplotem něco společného. Soudy začaly vynášet rozsudky smrti. „Odhaduje se, že v následujících měsících bylo zabito nebo posláno do koncentračních táborů přes sedm tisíc Němců,“ uzavírá Knihovna Cambridgeské univerzity.

Atentát ve filmu a v televizi

Poválečné Německo nejdříve nevědělo, jak se k nepovedenému atentátu a jeho strůjcům postavit. Nějakou dobu tak třeba zůstalo v platnosti nacistické rozhodnutí nevyplácet Stauffenbergově vdově ani pozůstalým po ostatních popravených důstojnících vdovský důchod. Nakonec však byl čin přijat jako akt protifašistického odboje.

V uplynulých 75 letech se navíc stal jednou z nejfilmovanějších akcí 2. světové války. I když dnes si jej připomínáme zejména v souvislosti s již zmíněným filmem Valkýra z roku 2008 s Tomem Cruisem, děl na toto téma vzniklo mnohem víc.

Už v roce 1951 se scéna atentátu na Hitlera dostala do amerického filmu Pouštní liška: Rommelův příběh.

V roce 1955 se objevila v německém filmu Stalo se 20. července, který pro nás může být zajímavý tím, že jedním z jeho režisérů byl Gustav Machatý, autor slavné Extáze.

V roce 1970 uvedla tehdejší západoněmecká televize televizní film Claus Graf Stauffenberg a v roce 1971 byl průběh celé akce rekonstruován v třetím díle sovětské epopeje Osvobození, nazvaném Směr hlavního úderu.

V roce 1988 se další verze Stauffenbergova útoku představila v jednom z dílů americké minisérie Válka a vzpomínky.

V roce 1990 byla celá akce zpracována v televizním filmu Atentát na Hitlera, natočeném v americko-jugoslávské koprodukci.

V roce 2004 vznikl rakousko-německý televizní film Operace Valkýra.

Ve stejném roce jako Cruisův film byl natočen také hraný dokument Operace Valkýra: Atentát na Hitlera.

V roce 2009 uvedla německá televize snímek Stauffenberg – Atentát na Hitlera a v roce 2016 spatřil světlo světa americký film Za Valkýrou: Úsvit čtvrté říše. Dá se očekávat, že zájem o tuto zvláštní operaci neutichne ani v budoucnu.