Paříž pobouřená! Paříž zlomená! Paříž umučená! Ale Paříž je osvobozená! Tato slova zvolal ve slavném projevu v pátek 25. srpna 1944 francouzský generál Charles de Gaulle poté, co armáda Svobodné Francie konečně osvobodila metropoli. Nebylo to snadné – Spojenci dlouho zvažovali možnost město obejít – a když svolili, vymínili si, že do něj nevstoupí senegalští vojáci, jichž měl přitom De Gaulle nejvíc.

Pro vrchního velitele spojeneckých sil na západní frontě generála Dwighta D. Eisenhowera představovalo francouzské hlavní město nelehký oříšek k rozhodnutí. Po vylodění v Normandii 6. června 1944 bylo z pouhého pohledu na mapu zřejmé, že pro spojenecká vojska by bylo nejjednodušší v rámci co největšího urychlení bojových operací a ukončení války je prostě obejít.

„Zapojit se do vleklé městské bitvy v Paříži znamenalo riskovat zničení zásadních historických a kulturních památek, zpomalit postup na Německo a vynaložit značné síly na ochranu civilního obyvatelstva. Obejití Paříže by německou posádku ve městě jednoduše izolovalo, bez vnější podpory by neměla moc možností, jak se udržet. Z vojenského hlediska nenabízelo osvobozování Paříže žádnou výhodu,“ uvádí vojenský historik Mark T. Calhoun na stránkách Národního muzea 2. světové války v New Orleansu.

Francouzi to ale vnímali jinak. Pro Charlese de Gaulla a jeho spolubojovníky by vítězství nad Německem nebylo bez osvobození Paříže úplné. Generál se navíc obával, že ponechání města v rukou Němců by posílilo ty proudy francouzského odboje, které nebyly úplně žádoucí, zejména komunisty.

Paříž se bouří

„Osvobozování Paříže začalo už 10. srpna 1944 stávkou železničářů. Náčelník štábu Francouzských vnitřních sil (hlavní vojenské odbojové organizace podobné například české Obraně národa, pozn. red.), generál Pierre Koenig, samozřejmě stál o to, aby příchodu spojeneckých vojsk do metropole předcházelo lidové povstání, ale byl si vědom hrozících rizik. Jen pár dní předtím, 1. srpna, byli povstalci ve Varšavě, kteří se také rozhodli pro odpor, vystaveni neuvěřitelně násilným represím. Na druhé straně hrozil střet mezi gaullisty vedenými 29letým vojenským zástupcem Jacquesem Chabanem-Delmasem a komunisty podléhajícími plukovníkovi Rol-Tanguyovi,“ popisuje tehdejší atmosféru v pařížském podzemním hnutí francouzský historický titul Herodote.

Ke stávce železničářů se 16. srpna 1944 připojili zaměstnanci pařížského metra, četnictva a policie, 17. srpna poštovní pracovníci a brzy nato i dělníci po celém městě, takže 18. srpna vypukla generální stávka.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Camille Rapp, volné dílo zoom_in Osvobozování Paříže, srpen 1944. Německý nákladní vůz s parašutisty SS na korbě.

První sporadické boje vypukly v Paříži 19. srpna, kdy se na městských bulvárech objevily velké ustupující kolony německých bojových vozidel.

Ten den se tři tisíce pařížských policistů dostavilo v civilu se skrytou služební zbraní na policejní ředitelství v srdci města a z horní části budovy vyvěsili trikolóru. Gaullistům ve městě se zdál tento signál předčasný, což dal Chaban-Delmas Tanguyovi vědět. Jenže odpor už se nedal zastavit.

O den později začaly v ulicích Paříže vyrůstat barikády z dlažebních kostek, převrácených aut a pokácených stromů. Přestřelky s Němci vyvrcholily 23. srpna, kdy se německé jednotky pokusily o výpad ze svých opevněných postavení. Velitel německé posádky a vojenský guvernér Paříže Dietrich von Choltitz poslal proti barikádám tanky a mosty přes Seinu nechal zaminovat. Německý vůdce Adolf Hitler ten den vydal rozkaz, že Paříž má být před osvobozením zničena a Choltitz se připravoval jej splnit.

Němci také začali masakrovat zajatce a civilní obyvatelstvo. „Jednou z nejsmutnějších tragédií byla smrt 35 mladých lidí, kteří se se svou touhou bojovat neobratně svěřili dvojitému agentovi. Ten je v noci z 16. na 17. srpna vydal gestapu, které je v Boulogneském lesíku u vodopádu okamžitě postřílelo,“ zmiňuje jeden z těchto masakrů Herodote. Paříži reálně hrozilo, že se stane „druhou Varšavou“.

Nebudu čekat, jdu hned!

Ve světle toho, co se dělo ve městě, se francouzský generál Philippe Leclerc, velitel 2. obrněné divize armády Svobodné Francie, rozhodl ignorovat rozkazy svého přímého nadřízeného, velitele amerického V. sboru generálmajora Leonarda T. Gerowa, aby do města vstoupil od západu poté, co se jednotky shromáždí, a udeřil se svým předvojem od jihu přímo, přičemž dělostřeleckou podporu nechal daleko za sebou.

Pro povstalce v metropoli znamenalo jeho rozhodnutí nemalou psychickou podporu, protože viděli, že se pomoc blíží, jinak se ale jeho jednotky dostaly rychle do potíží. Francouzské síly zůstaly odříznuty, narazily na silniční zátarasy a večer 24. srpna 1944 utrpěly těžké ztráty.

„O život přišlo kolem 300 mužů a Němci zničili 35 tanků a 117 dalších vozidel. Gerrow si stěžoval Bradleymu (americkému generálovi Omaru Bradleymu, vrchnímu veliteli spojeneckého průlomu do centrální Francie, pozn. red.), kterého Leclercovo chování také podráždilo, ale teď vydal rozkaz k urychlenému postupu kolem francouzských jednotek a vstupu do města od jihovýchodu. Mezi obyvateli města se však navzdory Leclercovu pomalému tempu rychle rozšířila zpráva, že 2. francouzská obrněná divize vstoupila do Paříže, což všechny rozradostnilo,“ uvedl Mark T. Calhoun.

Ráno 25. srpna nabralo osvobození na obrátkách. Leclerc pokračoval v útoku a v deset hodin dopoledne pronikl se svou obrněnou divizí do vnitřního města, kde rychle likvidoval německá postavení a zajímal stále více zajatců.

Paříž je svobodná

Německý velitel města Choltitz stál před rozhodnutím, zda nechat vyhodit do vzduchu všechny zaminované stavby a srovnat Paříž se zemí, jak to chtěl Hitler. A rozhodl se vůdcův rozkaz neuposlechnout. Když v časném odpoledni zaútočila francouzská pěchota na jeho velitelství, zvolil kapitulaci. V tři hodiny odpoledne podepsal před Leclercem formální kapitulační dokument.

„Choltitz se vzdal. Později sám sebe popisoval jako spasitele Paříže a své rozhodnutí odepřít Hitlerovým rozkazům poslušnost a nedovolit, aby Paříž byla před dobytím obrácena v trosky, chválil coby záchranu ikonického města,“ uvádí historička Maggie Raddová z Muzea židovského dědictví.

V pozdním odpoledni se ve městě objevil i Charles de Gaulle, který přednesl svůj slavný improvizovaný projev o zmučené, ale osvobozené Paříži, okamžitě vysílaný i francouzským rozhlasem, a všichni obyvatelé Francie ho vítali s jásotem. Američtí historici už z něj tolik nadšení nebyli.

„Prohlásil Paříž za osvobozenou Francouzi, přičemž o spojeneckých silách, které od 6. června ztratily 50 tisíc vojáků, se sotva zmínil,“ konstatuje rezervovaně Mark T. Calhoun. Večer se De Gaulle přesunul na ministerstvo války jako hlava prozatímní vlády Francouzské republiky, čímž upevnil svou politickou pozici.

O den později, v sobotu 26. srpna 1944, vstoupily už do Paříže spojenecké jednotky v plné síle a na bulváru Champs-Elysées se uskutečnila slavnostní přehlídka. De Gaulle coby vůdce Svobodné Francie pochodoval triumfálně v jejím čele, následován Leclercem a dalšími věrnými stoupenci.

I ten den se ale ve městě střílelo – shromážděné davy oslavující osvobození na náměstí De La Concorde rozehnali ukrytí němečtí odstřelovači, kteří byli v několika následujících hodinách zlikvidováni. Po čtyřech letech okupace byla Paříž konečně svobodná.

Bez Senegalců

Jestliže spojenečtí velitelé mohli brát De Gaullův triumfální projev s jistou trpkostí, je třeba říci, že také kvůli jejich rozhodnutím se mohl někdo cítit ukřivděn. Tím někým byli senegalští vojáci v řadách armády Svobodné Francie.

Když De Gaulle žádal o to, aby Paříž osvobodily její síly, a předešlo se tak možnému uchvácení moci těmi odbojovými organizacemi, v jejichž čele stáli francouzští komunisté, spojenci souhlasili pod jednou podmínkou: že v divizi osvobozující hlavní město nebude sloužit žádný černoch.

„Je žádoucí, aby výše zmíněná divize sestávala z bílého personálu,“ napsal v důvěrné zprávě, kterou po letech objevila BBC, náčelník Eisenhowerova štábu generálmajor Walter Bedell Smith.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, neznámý francouzský válečný fotograf, volné dílo zoom_in Vojáci senegalské pěchoty, která se v roce 1944 významně podílela na osvobození Francie, ale do osvobozené Paříže nesměla s ostatními jednotkami Svobodné Francie vstoupit.

To nebylo tak jednoduché splnit, protože 65 procent armády Svobodné Francie tvořili černí branci ze západní Afriky. Je pravděpodobné, že právě tato skutečnost vedla k nasazení Leclercovy 2. obrněné divize, protože tam bylo černých vojáků nejméně. „Je nešťastné, že jediná francouzská formace, která je stoprocentně bílá, je obrněná divize v Maroku. Každá druhá francouzská divize má bílých vojáků jen asi 40 procent,“ napsal britský generál Frederick Morgan.

Ačkoli tedy v bojích proti německému nacismu padlo do té doby na 17 tisíc francouzských černých vojáků, osvobození Paříže ani následných oslav se muži černé pleti zúčastnit nesměli. Po osvobození museli vrátit uniformy a byli posláni domů.

„I způsob repatriace byl brutální. Koncem listopadu 1944 se asi 1300 bývalých senegalských vojáků, zajatých v Evropě a vrácených domů, odhodlalo kvůli špatnému zacházení a nedostatečnému platu k protestům. Desítky z nich zmasakrovaly francouzské jednotky a někteří z těch, kdo přežili, byli následně na 10 let uvrženi do vězení,“ uvádí BBC.