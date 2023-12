Jednou z nejznámějších fotografií poslední dekády minulého století se stal snímek, v němž nad mrtvým tělem drogového kolumbijského krále Pabla Escobara pózují s puškami členové pátracího oddílu plukovníka Martineze. Escobar, možná vůbec nejbohatší drogový boss v dějinách, byl zastřelen právě před 30 lety, 2. prosince 1993.

Pablo Escobar v roce 1989 | Foto: Wikimedia Commons, Ghazi777755, CC BY-SA 4.0

Ve čtvrtek 2. prosince 1993 se Pablo Escobar dostal ve svém úkrytu v kolumbijském městě Medellín, jež představovalo jeho dlouholetou domovskou základnu, konečně do pasti. Kolumbijští technici zaměřili díky technologiím dodaným Spojenými státy americkými jeho pozici a pro Escobara si šla eskorta. Vypukla přestřelka, v jejímž průběhu se někdejší vládce kolumbijského podsvětí pokusil utéct přes sousední střechu.

Zabití Pabla Escobara. Členové pátracího oddílu plukovníka Martineze slaví 2. prosince 1993 se zbraněmi v rukách nad mrtvolou Pabla Escobara završení svého 15měsíčního úsilíZdroj: Wikimedia Commons, Steve Murphy, DEA agent, volné díloTam ho ale zasáhla a smetla smrtící sprcha střel. Jeho mrtvé tělo zůstalo ležet roztažené přes střešní tašky, zatímco se nad ním řadila skupina osmi kolumbijských vojáků pro pořízení legendárního trofejního snímku.

Escobarova smrt ovšem přinesla také několik otázek. Především, kdo vlastně byl tento muž a proč při jeho eliminaci bylo nutné nakonec přikročit k tak drastickému kroku? A pak také, kdo ho opravdu zastřelil? Byla to ta vojenská skupina, jež nad ním (po 15měsíční honičce) vítězně zapózovala? Nebo to bylo jinak?

Pohřeb Pabla Escobara:

Zdroj: Youtube

Ponížil vládu

Pablo Escobar byl muž, jemuž obchod s drogami vynášel takové jmění, že ho časopis Forbes v roce 1989 zařadil na osmou příčku žebříčku nejbohatších lidí planety. Asi jediné, čeho se na světě opravdu obával, byl tajný útok ze strany Spojených států amerických, protože tato země byla hlavním odbytištěm jím distribuovaných drog. Escobar dobře věděl, že ho americké orgány opravdu nenávidí a vyvíjel tlak na kolumbijské úřady, aby ho nevydávaly.

„Aby přinutil stát odstoupit od smlouvy s USA o vydávání zločinců, nabídl spolu se svými partnery soudcům a státním zástupcům úplatky, které jim však poslal současně s varováním podepsaným slovem Vydavatelní. Zabijáci jeho kartelu povraždili tisíce lidí, včetně více než 250 policistů v Medellínu. V roce 1986 zlikvidovali jeho muži kulometem jeho starého politického nepřítele Luise Carlose Galána během prezidentské kampaně v roce 1989,“ píše novinář Jon Lee Anderson z listu The New Yorker v článku Život po Pablu Escobarovi.

Obchod s drogami vynesl Pabla Escobara na osmou příčku žebříčku nejbohatších lidí planety podle časopisu Forbes:

Podle něj stojí Escobar i za explozí dopravního letadla Avianca v roce 1989, v němž zahynula posádka i 17 cestujících. Escobar nechal vyhodit letadlo do povětří, protože se domníval – a jak se ukázalo, tak mylně – že na palubě bude další nespolupracující politik.

„Escobarovým hlavním principem jednání bylo plata o plomo, což znamená stříbro nebo olovo – buď jste se nechali uplatit jeho penězi, nebo jste dostali kulku,“ uvádí Anderson.

Tento princip uplatnil Escobar i v roce 1991, kdy se konečně sám vydal kolumbijské vládě a nechal se uvěznit – ovšem ve vězení, které si s jejím souhlasem dal sám postavit a jež sloužilo spíše jako jeho pevnost proti útoku zvenčí než jako prostor k jeho internaci coby vězně uvnitř. Doufal, že se tak před americkými orgány ochrání.

V přepychově zařízeném vězení dál přijímal a bohatě hostil návštěvy a také z něj řídil svůj byznys, včetně nařizování vražd jemu nepohodlných lidí. Tento sladký život měl skončit poté, co byli na jeho příkaz zavražděni obchodníci Kiko Moncada a Fernando Galeano. Veřejnosti i kolumbijské vládě došla s jeho eskapádami trpělivost, takže měl být přesunut do normální věznice.

I s tím ale počítal a ve svém přepychovém ubytovacím zařízení si pro ten případ připravil únikovou cestu: v jednom místě úmyslně zeslabenou zeď, kterou v případě potřeby nebylo těžké prorazit. Tímto způsobem 22. července 1992 skutečně uprchl.

Ve snaze ovládnout kvetoucí byznys si mafie nebrala žádné servítky:

Takové ponížení si ale ani kolumbijská vláda nechtěla dát líbit.

„Tehdejší prezident Virgilio Barco vytvořil speciální policejní jednotku, která se měla s bossem i jeho kartelem jednou provždy vypořádat. Počáteční střety s Escobarovou medellínskou sítí ji sice oslabily, ale nakonec se z ní stala zocelena pracovní skupina, která nepřestávala Escobara a jeho společníky pronásledovat,“ napsal o tomto souboji novinář Christopher Woody z Business Insider.

Všechno nejlepší

Ve středu 1. prosince 1993 oslavil Escobar své 44. narozeniny, přičemž si podle knihy Marka Bowdena „Zabití Pabla“ dopřál marihuanu, víno i narozeninový dort.

Jen o den později jej oddíl, sám se nazývající Bloque de Búsqueda, tedy něco jako Pátrací skupina, konečně vystopoval v medellínské čtvrti Los Olivos. Pomohly mu přitom údajně odposlechy telefonátů Escobara s jeho synem, při nichž se vojákům podařilo zaměřit desperátův telefon.

Pablo Escobar se svým synem v roce 1979Zdroj: Wikimedia Commons, Juan Pablo Escobar, CC BY-SA 4.0

Začali sledovat konkrétní dům a jejich podezření se potvrdilo, když zahlédli Escobara za oknem v druhém patře. Následně obklíčili celou budovu, a když uzavřeli kruh, vrazili dveřmi dovnitř, aby drogovému bossovi popřáli ve svém stylu všechno nejlepší.

Escobar, doprovázený jedním tělesným strážcem, ještě stačil zareagovat: oba se dokázali v přestřelce dostat zadním oknem na plochou střechu pokrytou oranžovými taškami, tam je ale štěstí opustilo – v krupobití střel oba padli. Konkrétně Escobara zabil výstřel, který jej zasáhl za pravé ucho.

Jakmile výstřely utichly, ozval se jeden z mužů pátracího oddílu vysílačkou svému veliteli Hugo Martinezovi, který celou skupinu během tříletého pronásledování Escobara vedl, ale na místě zásahu nakonec nebyl.

„Viva Kolumbie!“ uslyšel Martinez šťastný pokřik ve vysílačce. „Právě jsme zabili Pabla Escobara!“

Jak to vypadalo v luxusním vězením Pabla Escobara? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Bylo nepochybné, že drogový král je konečně po smrti, ale s tím, kdo ho opravdu zabil, to tak jednoznačné nebylo. Místo vstřelu brzy vyvolalo dohady, že se Escobar v bezvýchodné situaci zastřelil sám – svým přátelům se totiž prý jednou svěřil s tím, že „než padnout do rukou spravedlnosti, radši se sám střelí přímo za ucho“.

Kdo střílel?

Tuto verzi také přesvědčeně hájil jeho syn Sebastian Marroquin, který se několikrát vyjádřil, že si je „absolutně jistý“, že se jeho otec zabil sám, aby uchránil svou rodinu před vzetím do zajetí jako rukojmí. „Jsem si naprosto jist, že můj otec spáchal sebevraždu. Koronery, kteří provedli pitvu, donutili vyhrožováním změnit úřední zprávu. Můj otec mi vždycky říkal, že výstřel, který mu vezme život, vypálí on sám,“ uvedl Marroquin v roce 2016 pro titul The Sun.

Další spekulací, jež se objevila, byla možná utajená účast profesionálního odstřelovače z elitní americké vojenské jednotky Delta Force.

A konečně nebylo úplně vyloučeno, že situace využil a o Escobara se postaral někdo ze střelců gangu Los Pepes, tedy „Perseguidos por Pablo Escobar“ neboli Lidé pronásledovaní Pablo Escobarem. Tento gang se skládal z konkurenčních obchodníků s drogami, polovojenských jednotek a dalších mužů, jimiž šéf medellínského kartelu opovrhoval, a v lednu 1993 se připojil k honu na něj.

Mezi Escobarem a Los Pepes pak záhy vypukla neuvěřitelně brutální válka, při níž docházelo až k šesti vraždám denně. Los Pepes vraždili Escobarovy právníky, úředníky napojené na jeho drogový kartel a nižší šéfy kartelu, Escobar odpovídal bombovými útoky v městských oblastech a Los Pepes mu to oplácely stejnou mincí na jeho nemovitostech. Podle Woodyho není vyloučené, že členové Los Pepes byli přítomní i při razii Martinezova oddílu na Escobarův dům. Novinář se při tom odvolává na informace z okolí Diega Fernanda Murilla, známého jako don Berna a ústřední postavy v Los Pepes.

„Podle dona Berny to byl jeho bratr Rodolfo, kdo střelil Escobara do hlavy puškou M-16,“ uvádí Woody. Dodává však, že tuto informaci se nikdy nepodařilo potvrdit. Další vůdce Los Pepes a jejich spoluzakladatel Fidel Castaño takové zapojení popřel a v rozhovoru z roku 1994 řekl, že „nikdy neprovedli žádnou operaci ve spolupráci s pátrací skupinou“.

Ať tak či onak, Escobar byl po smrti. Jeho konec však neznamenal konec drogového průmyslu. Obchod s kokainem jen převzal jiný, takzvaný Calijský kartel. Také jeho vůdci však byli v polovině 90. let pozabíjeni nebo zatčeni.

Pablo Escobar byl zodpovědný za zabití více než 5000 lidí včetně 200 soudců, tisícovky policistů, tří prezidentských kandidátů a několika novinářů.