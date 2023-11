V živé paměti ještě zůstává tragický let 9525 společnosti Germanwings z roku 2015, při němž se první důstojník zamkl v kokpitu a pak úmyslně navedl letadlo do francouzských Alp. Málokdo ale tuší, že ke stejnému zločinu došlo nejspíše už o dva roky dříve nad Namibií. Africký incident byl bohužel brzy zapomenut a letecký průmysl se z něj nepoučil. Možná na rozdíl od vraha z kokpitu Germanwings.

Letoun LAM Mosambique Airlines Embraer 190, který se stal aktérem smrtící nehody způsobené vědomým rozhodnutím pilota | Foto: Wikimedia Commons, Sunil Gupta, GFDL 1.2

Právě před 10 lety, v pátek 29. listopadu 2013, narazil v Namibii v odlehlé oblasti národního parku Bwabwata do země let LAM Mosambique 470. Zahynulo všech 33 lidí na palubě letadla. Když vyšetřovatelé začali rozkrývat, co katastrofu způsobilo, byl jejich závěr šokující: s největší pravděpodobností šlo o vědomý a úmyslný čin pilota v kokpitu.

Všechno se zdálo normální

Letoun Embraer ERJ-190–100 odstartoval k tomuto letu v 11:26 z mezinárodního letiště v mosambickém Maputu. Cílovou destinací byla angolská Luanda, let bez mezipřistání měl trvat asi čtyři hodiny.

Kapitánem letadla byl 49letý Herminio dos Santos Fernandes. Asistoval mu začínající 24letý první důstojník Grácio Chimuquile.

Zdroj: Youtube

Na palubě se nacházelo 27 cestujících a čtyři členové personálu, letadlo tedy nebylo plné. Vzhledem k tomu, co už brzy mělo přijít, to byla spíše dobrá zpráva.

Ve 12:18 stroj vstoupil do vzdušného prostoru řízeného dispečery v řídícím letovém středisku Gaborone v Botswaně. Let probíhal za dobrého počasí, jen s menší roztroušenou oblačností ve výšce kolem 900 metrů, tedy hluboko pod letovou hladinou embraeru, jež činila zhruba 11,5 kilometru.

Na počátku všeho stála drobná nehoda, na konci pak letecká katastrofa s více než dvěma stovkami obětí:

Děsivá nehoda byla dlouho záhadou. Letadlo se rozpadlo přímo ve vzduchu

Dispečer v Gaborone povolil posádce další pokračování letu v této výšce a požádal ji o odhad, kdy se stroj dostane na traťový bod AGRAM. Posádka odpověděla, že tam bude asi za hodinu.

Zhruba o 50 minut později vznikla v řídícím středisku napjatá situace kvůli tomu, že dispečer zaznamenal jiná letadla na potenciálně kolizním kurzu a musel tuto nebezpečnou situaci řešit. Nevšiml si tak, že let 470 najednou zmizel…

Ticho v éteru

V době, kdy se měla posádka ohlásit s tím, že míjí traťový bod AGRAM, a neohlásila, se dispečer ozval letu 470 sám: „Mozambik 470, můžete pokračovat na Luandu 8888, 5565. Hezký den.“

Z letadla nepřišla žádná odpověď. Dispečer se tedy pokusil spojit se s oběma piloty znovu. Ale jedinou odpovědí z éteru bylo ticho.

Zmatený a polekaný dispečer kontaktoval řídící letové centrum v Luandě a zeptal se, jestli mají nějaký kontakt s posádkou letu 470. Luanda ale v žádném spojení s letem nebyla.

Děsivá nehoda nad Grand Canyonem. Po srážce dvou letadel nezůstalo jediné tělo vcelku:

Děsivá smrt nad Grand Canyonem: po strážce letadel nezůstalo jediné tělo v celku

Vznikl poplach a dispečeři z Botswany, Namibie i Angoly začali rychle kontrolovat své radarové záznamy, jestli se na některém z nich ztracené letadlo neobjeví. Namibijci možnou stopu našli. A byla děsivá.

Jejich radar totiž zachytil letoun, který zpočátku opravdu letěl v letové hladině přidělené Mozambiku 470, tedy asi 11,5 kilometru, ale najednou začal prudce klesat vertikální rychlostí asi 3000 metrů za minutu. Když byl ve výšce asi 1800 metrů, z namibijského radaru zmizel.

Kouř v odlehlé oblasti

Ve 14:40, tedy přibližně půldruhé hodiny poté, co se Mozambik 470 ztratil, dostaly namibijské úřady zprávu, že v národním parku Bwabwata stoupá ze země kouř a že někde v těch místech lidé krátce předtím zahlédli nízko letící dopravní letadlo.

Rychlým dotazem u řídícího letového střediska v Botswaně si ověřily, že jeden letoun ve vzduchu opravdu chybí a že středisko se s ním už téměř dvě hodiny marně pokouší znovu navázat spojení.

V sobotu 27. července 2002 se na letišti Sknyliv u ukrajinského Lvova zřítila stíhačka Suchoj Su-27 přímo do lidí:

Stíhačka vletěla přímo do diváků. Horší katastrofu letecké show nikdy nepoznaly

Namibijci proto okamžitě zahájili pátrací a záchrannou operaci. Jenže ta nebyla nijak jednoduchá. „Šlo o vzdálené místo dostupné pouze terénním vozidlem. Během odpoledne se počasí zhoršilo a přišel déšť a bouřky,“ uvádí Victoria Mooresová z titulu Times Aerospace. Pátrání tak bylo přeloženo na příští ráno.

Druhého dne kolem deváté ráno se ukázala krutá pravda. Letadlo skutečně narazilo v odlehlé polopouštní oblasti národního parku Bwabwata do země. Zahynulo všech 33 lidí na palubě.

Nalétlo do země se zasunutým podvozkem

Na místo byli vysláni vyšetřovatelé z Ředitelství pro vyšetřování leteckých nehod v Namibii, s nimiž spolupracovali i jejich američtí kolegové z Národního úřadu pro bezpečnost dopravy.

Vyšetřovatelům se podařilo zajistit na místě černé skříňky, které byly odeslány do laboratoře amerického úřadu ve Washingtonu k analýze. Mezitím si prohlíželi místo havárie a trosky letadla.

Letadlo číslo 435 před padesáti lety při pokusu o přistání ve sněhové bouři narazilo do hory, zemřelo přes sto lidí:

Nehoda letu 435: Lidé se v mrazu semkli. Hoch vynesl svou matku s utrženou nohou

Všimli si, že letadlo narazilo do země jakoby při příliš nízkém přistání a klouzalo po ní asi 400 metrů, zatímco se rozpadalo na kusy. Následoval požár. Při prohlížení brázdy, kterou letoun vyryl do země, si zkušení letečtí inspektoři uvědomili něco zvláštního – a znepokojivého.

„Na začátku pole rozesetých trosek byly dvě stejné prohlubně v zemi. Vyšetřovatelé pochopili, že je v půdě zanechaly motory letadla v okamžiku kontaktu se zemí. Věděli tak, že letadlo narazilo do země v úrovni křídel,“ uvádí televizní série Vyšetřování leteckých neštěstí.

Podle stop v zemi a stupně rozpadu letounu to vypadalo, že letoun narazil do země v době, kdy jeho motory ještě běžely, a že měl zasunutý podvozek.

Ani nouzové přistání, ani porucha…

Co bylo příčinou tak podivného nárazu, působícího jako řízené nalétnutí do země? Mohli se piloti pokoušet o nouzové přistání? Sotva. V takovém případě by se nejspíše pokusili v rovinatém terénu o vytažení podvozku, ale tomu nic nenasvědčovalo.

Selhaly tedy motory? Ani tato hypotéza neseděla – podle stavu jejich turbín se oba motory točily při nárazu ve stavu vysoké energie.

Padající letoun Boeing 747 v roce 1992 v Amsterdamu narazil přímo do obytného bloku:

Jdeme dolů, padáme! Letadlu se utrhly motory, náraz do domu skončil katastrofou

Způsobila tedy tragédii nějaká nečekaná mechanická porucha? Vyšetřovatelé si prošli servisní záznamy daného stroje a zjistili, že naposledy byl kontrolován pouhý jeden den před havárií. Ani tohle nebylo pravděpodobné vysvětlení.

Vyšetřování se dostalo do slepé uličky. Jedinou nadějí na to, že se podaří katastrofu objasnit, tak zůstávaly zvukové záznamy z kokpitu uložené v černých skříňkách.

Co to sakra je?

Záznamy se opravdu podařilo zachránit a přehrát. Když si je vyšetřovatelé poslechli a porovnali s datovými údaji o letu, dospěli k děsivému zjištění.

První hodina a 50 minut letu proběhly bez jakýchkoli mimořádných příhod. Po této době se však kapitán Fernandez prvního důstojníka Graćia náhle zeptal, jestli nepotřebuje na záchod. A ujistil ho, že pro ten případ má letoun pod kontrolou.

Letoun Airbus 31. července 1992 narazil poblíž Káthmándú v Nepálu do horského úbočí. Ke katastrofě vedla série omylů:

Série omylů a vražedné Himálaje. Z 30 let staré katastrofy letu 311 dodnes mrazí

Graćio se zvedl a na záchod opravdu zamířil. Při odchodu za sebou zavřel dveře a nechal Fernandeze v kokpitu samotného. Oba muži tím porušili bezpečnostní předpisy letecké společnosti LAM Mosambique, nařizující, že v kokpitu musejí být vždy dva.

Když Fernander v kokpitu osaměl, ozval se najednou ze záznamu opakovaný zvuk, který okamžitě zaujal pozornost vyšetřovacího týmu. „Co to sakra je?“ reagovali vyšetřovatelé na jakési podivné cvakání.

Pro odpověď na tuto otázku se podívali na záznamník letových údajů. Zjistili, že letadlo začalo klesat. Došlo jim, co se stalo.

Udělal to schválně

Když Graćio vyšel z kabiny, začal kapitán Fernandez točit knoflíkem předvolby nadmořské výšky a ve třech krocích prudce snížil zvolenou úroveň letové hladiny směrem dolů: poprvé z výšky 11,5 kilometru na 1300 metrů, podruhé zhruba na 400 metrů a potřetí asi na 180 metrů pod úrovní země v oblasti.

Následně deaktivoval systém automatického ovládání škrtící klapky. Dosavadní režim autopilota nastaveného na udržování vodorovného směru v dané výšce se automaticky změnil na režim provádějící změnu letové hladiny.

Tragédii letu Alitalia AZ 112 nepřežilo 115 lidí. Nehoda je dodnes záhadou:

Děsivá letecká nehoda je dodnes záhadou. Byla to sabotáž mafie, tvrdí pozůstalí

Fernandez pak ručně odpojil automatický plyn a letadlo několikrát úmyslně zpomalil. V reakci na to se kokpitem rozezněla hlasitá výstraha a současně se ozvaly zvuky nasvědčující tomu, že někdo zoufale buší do dveří. Byl to důstojník Graćio, který se snažil dostat zpátky do kokpitu, ale marně, protože kapitán deaktivoval kód k otevírání dveří.

Následně kapitán ručně „zatáhl rychlostní brzdy“, tedy otevřel panely letových spoilerů na křídlech. Tím jednak zvýšil odpor letadla vůči vzduchu, jednak snížil jeho vztlak. Letadlo se začalo prudce propadat.

Zdroj: Youtube

Dosavadní režim autopilota nastavený na prudké klesání se změnil na režim překročení vertikální rychlosti. Pětadvacet vteřin před havárií se kokpitem rozezněl varovný poplach upozorňující na hrozící náraz do terénu. O 13 vteřin později zaznělo zostřené varování a automatická výzva žádající pilota, aby přerušil smrtonosné klesání. To ale Fernandez neudělal. O dvě vteřiny později letadlo narazilo do země.

Proč?

Pokud ale chtěli vyšetřovatelé prokázat, že Fernandez srazil letadlo k zemi schválně, museli najít motiv.

Zaměřili se tedy na jeho osobní život a ukázalo se, že v té době procházel již 10 let se táhnoucím soudním rozvodovým martyriem. Navíc téměř přesně na den a rok před katastrofou spáchal jeho syn sebevraždu a jeho nejmladší dcera se musela krátce před havárií podrobit v Jižní Africe operaci srdce.

Tyto rány osudu jdoucí rychle za sebou uvrhly kapitána do hluboké deprese, z níž volil to nejnešťastnější možné východisko, jaké mohl.

Při havárii letu Aeroflot 141 zahynula i doprovodná kapela zpěvačky Evy Pilarové. Tu zachránilo rozhodnutí cestovat jiným spojem:

Let Aeroflot 141: Tragédii, kdy mohla zemřít i Eva Pilarová, dodnes provází mýty

Bohužel, tím celý příběh neskončil. Vyšetřovatelé na základě svých zjištění navrhli, aby Mezinárodní organizace pro civilní letectví zřídila pracovní skupinu pro zvládání hrozeb z obou stran dveří kokpitu a přijala takové opatření, které by zabránilo uzamčení kokpitu před oprávněnými členy posádky.

Letecká komunita ale nevěnovala tomuto doporučení dostatečnou pozornost. A tak přišel osudový let 9525 společnosti Germanwings, při němž bylo zabito 150 lidí. První důstojník tohoto letu toužící spáchat sebevraždu spojenou s masovou vraždou přitom téměř do puntíku zopakoval Fernandezův postup z dva roky starého případu.