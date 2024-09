/VIDEO/ Byl čtvrtek 4. září 2014. Krátce po třetí odpoledne se městysem Vilémov na Vysočině ozvala silná, do daleka se nesoucí rána. Opravovaný silniční most přes říčku Hostačovka se právě zřítil. Když na místo dorazili hasiči a záchranáři, ukázalo se, že pod troskami mostu zůstali dělníci, kteří pracovali na jeho opravě. Čtyři ze šesti dělníků zahynuli.

Patnáct metrů dlouhý kamenný most stál ve Vilémově od roku 1926. Jeho opravu v hodnotě více než 200 milionů korun zadal Kraj Vysočina, jenž byl vlastníkem mostu, konsorciu firem M-silnice a Strabag. „Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl,“ uvedl v roce 2018 reportér Deníku Roman Martínek.

Nezdálo se, že by měl vzniknout problém, protože most byl stále ještě v relativně dobrém stavu – technickou prohlídkou v listopadu 2013 prošel jako provozuschopný. Jenomže problém nastal. A přihlásil se už zmíněnou ohlušující ranou.

| Video: Youtube

Rána jako z děla

„Bylo to jako rána z děla. Hned jsem se běžel podívat, co se na místě děje. Viděl jsem prolomenou klenbu mostu a bagr. Pak přijížděli hasiči a záchranáři. Po čase místo opáskovala policie a všechny lidi, kteří se na místo přišli podívat, poslali dále,“ citoval Deník před 10 lety jednoho z obyvatel Vilémova, který byl na místě jen chvíli poté, co k neštěstí došlo.

„Slyšel jsem velkou ránu a pak viděl z místa stoupat kouř,“ potvrzoval zvukový vjem i občan jménem Bohumil Holoubek, majitel zahrady vedle mostu. Podle něj se na mostě krátce před zřícením vyskytoval bagr a nákladní automobil Tatra. Pak přejel bagr dolů k mostu a odhrnoval tam postupně zeminu.

Podle místních obyvatel měli dělníci v době katastrofy pracovat na obnažování základu pilíře mostu. V jednom okamžiku se však klenba mostu náhle prolomila a zřítila. Trosky zříceného mostního pole zasypaly šest dělníků.

close info Zdroj: Deník/Roman Martínek zoom_in Na snímku je most ve Vilémově přibližně tři hodiny před zřícením.

Stresující boj o životy

K místu vyrazilo na osm desítek záchranářů i hasičů. „Když nám byl vyhlášen poplach a já slyšel, co stalo, docela se mě zmocnila nervozita. Věděl jsem, že musím co nejrychleji na garáž, tam se obléci, sednout do auta. Víc jsem nebyl schopen vyhodnotit. Přešlo to po pár okamžicích. Kluci se sbíhali a různě jsme se dohadovali, o co jde. Velitel moc nemluvil, bylo vidět, že přemýšlí,“ citoval pozdější svědectví jednoho ze zasahujících hasičů psycholog Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina kapitán Jiří František Průža.

„Cítil jsem trochu bezmoc. Jeden z dělníků byl zaklíněný a snažili jsme se ho dostat ven. Šlo to pomalu i s ohledem na naši bezpečnost. To byla ta bezmoc. Nemohl jsem v tu chvíli víc pomoci. Myslel jsem na to, že pod troskami mohou být ostatní živí, nebo zranění,“ vypovídal další hasič.

Zaklíněný dělník měl dolní polovinu těla zavalenou troskami zříceného mostu a bylo obtížné se k němu dostat, protože hrozilo nebezpečí sesuvu dalších trosek a hasiči měli k dispozici jen úzký manipulační prostor. „Všechny tyto aspekty byly pro zasahující složky velmi stresující. Hasiči mohli ke zraněnému jen v omezeném počtu a vyprošťovali ho pouze za použití malého ručního nářadí. Zavalený dělník byl celou dobu při vědomí,“ přiblížil Průža.

Na pietní místo položili pozůstalí květiny | Video: Deník/Roman Martínek

Vyprošťovací práce trvaly několik hodin a byly náročné po fyzické i psychické stránce, protože hasiči věděli, že pod sutinami jsou ještě čtyři další dělníci, kteří třeba přežili v nějaké vzduchové kapse a čekají na pomoc. Každý rychlejší pohyb ale hrozil nebezpečným sesuvem trosek.

„Hasiči se střídali zhruba po 30 minutách. Opět se zde projevovalo vysoké vnitřní nabuzení co nejrychleji pomoci odstranit trosky a na straně druhé frustrace z vědomí, že s přibývajícím časem ubývají síly a reálně klesá šance na přežití zavalených dělníků,“ popsal psycholog.

Specialisté na místě

Duševní vzpruhou pro zachraňující bylo, když se u zhrouceného mostu objevil i speciální vyprošťovací tým, zvaný USAR (Urban Search and Rescue, tedy Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí).

Tento tým slouží především při zemětřeseních; například v roce 1999 byl vyslán do turecké provincie Bolu a v roce 2003 zasahoval v Íránu po velkém zemětřesení, které tehdy zničilo město Bam a vyžádalo si asi 41 tisíc obětí. Čeští záchranáři tam vyprostili jednoho živého člověka a dalších 51 mrtvých lidských těl, jimž už bohužel nebylo pomoci. Ještě před neštěstím ve Vilémově byl USAR několikrát nasazen i v Česku: zasahoval například ve zříceném domě v pražské Soukenické ulici nebo po výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze.

„Hodně mi pomohlo vědět, že na místě jsou kluci z USAR týmu a později z Hlučína,“ připustil později jeden ze zasahujících hasičů. „Začali jsme rozebírat trosky mostu ručním elektrickým a pneumatickým nářadím. Moc to nešlo. I když jsme se asi po 30 minutách střídali, cítil jsem únavu. Ze začátku jsem ani odpočívat nechodil, když jsem byl vystřídán, stejně jsem zůstal opodál a čekal, ani nevím na co. Snad co kdyby. Nepociťoval jsem hlad, až po více než hodině žízeň,“ uvedl dále.

Ještě před sedmou hodinou večer se záchranářům podařilo napůl zasypaného dělníka vyprostit a vrtulník jej dopravil do nemocnice. Stal se tak druhým zachráněným, přičemž ten první vyvázl jen s lehčími zraněními.

Do záchranných prací se po chvíli zapojil i bagrista, který byl přímým svědkem pádu mostu a jehož stroj zůstal u okraje zasypaného pole. S pomocí psychologa se bagrista vrátil do jeho kabiny a až do ranních hodin pomáhal podle instrukcí odstraňovat trosky. Teprve poté požádal o vystřídání.

Naděje končí

Přes veškeré osobní nasazení všech podílejících se na zásahu všichni čtyři hledaní dělníci, tři Češi a jeden Slovák, pod sutinami zahynuli. Jejich těla byla nalezena během noci ze 4. na 5. září. Podle zasahujících hasičů byli uvězněni pod těžkými kameny, které je zatlačily do bahna.

Čtyřnásobná smrt otřásla všemi, ale možná nejvíc stavbyvedoucím a jeho asistentem, kteří byli od začátku na místě. „Celou dobu ani jeden z nich nebyl schopen se napít a najíst. Oba prožívali obavy o životy dělníků, obavy o budoucnost firmy. Asistent měl podobnou zkušenost z pádu mostu ve Studénce,“ poznamenal Průža.

Po pokusu o identifikaci prvního mrtvého stavbyvedoucí bezmála zkolaboval a musel být dopraven na ubytovnu. Celý zásah skončil až v dopoledních hodinách dalšího dne.

Hledání odpovědnosti

Soudy zkoumající a posuzující celou tragickou událost trvaly dlouho a dodnes vlastně neskončily.

V celé kauze bylo původně obviněno deset lidí, zejména stavbyvedoucích. „Svým šlendriánstvím, profesní slepotou a vzájemnou nekomunikací o bezpečnostních rizicích nesou jednoznačně vinu za to, že zemřeli čtyři lidé a další dva byli zraněni,“ vyčetla v roce 2018 u prvoinstančního soudu všem obžalovaným státní zástupkyně Zdeňka Tománková. Podle ní dělníci pracující na stavbě opakovaně upozorňovali na to, že vzpěry podpírající most se uvolňují, ale nikdo tohoto varování dostatečně nedbal a stavbyvedoucí dál nechali dělníky pod mostem pracovat.

„Den před neštěstím byl kontrolní a všichni, co tam byli, si vzhledem ke svému vzdělání a zkušenostem měli všimnout, že jde o nebezpečnou stavbu, a něco s tím udělat,“ uvedla v roce 2022 pro Deník Olga Hadačová, matka jednoho z usmrcených dělníků.

Pravomocné rozsudky o podmíněném trestu si nakonec vyslechli stavbyvedoucí Josef Spour a Roman Bednařík, u dalších třech mužů soud trestní stíhání zastavil.

close info Zdroj: Deník/Andrea Cerqueirová zoom_in Nový most ve Vilémově

Pět stavbyvedoucích mostu – Zdeňka Drtinu, Michala Hejkala, Milana Macuru, Juraje Noska a Františka Lízala – odsoudil Okresní soud v Havlíčkově Brodě v srpnu 2022 ke dvěma letům vězení s dvouletým podmíněným odkladem.

„Obžalovaní byli uznáni vinnými, protože nepostupovali podle stavební dokumentace a neučinili nic pro to, aby zabránili ohrožení života a zdraví dělníků, kteří pracovali pod mostem,“ konstatovala tehdy předsedkyně senátu Hana Doubková.

Odvolání a dovolání

Odvolací soud však zhruba o rok později snížil podmíněný trest na půldruhého roku a k věci se po úspěšném dovolání Michala Hejkala vyjádřil i Nejvyšší soud, který letos v únoru rozsudek nad Hejkalem, Macurou, Noskem a Lízalem zrušil a vrátil věc pardubickému krajskému soudu.

„Je skutečností, že jednotlivé příčiny a podmínky (zde jednání jednotlivých obviněných) nemusí mít pro způsobení následku stejný význam (gradace příčinné souvislosti). Důležité je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení následku příčinou dostatečně významnou,“ prohlásil letos v únoru Nejvyšší soud.

Pardubický soud po opětovném přezkoumání případu opětovně vyřkl podmíněné tresty. „Podle předsedy senátu Aleše Holíka obžalovaní podcenili riziko vyplývající z odtěžení zeminy u paty mostu, jejich postup byl v rozporu s projektovou dokumentací. Odtěžování bylo možné zahájit, ale jen v menší míře a klenba měla být podepřena,“ uvedla ČTK.

Michal Hejkal však ani tentokrát rozsudek nepřijal a znovu se obrátil na Nejvyšší soud. Ten se tak letos koncem července začal kauzou zabývat znovu. Na jeho verdikt se nyní čeká.