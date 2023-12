Byla sobota 6. prosince 2003 krátce po 11. hodině a Staroměstské náměstí bylo plné lidí. Začalo foukat. Nejprve popadaly malé stromky. Pak přišel silný a mohutný poryv větru. Velký vánoční strom, pojmenovaný Velký Karel, se nebezpečně otáčel. Pak těsně nad zemí praskl a zřítil se přímo doprostřed náměstí na vánoční stánky a lidi kolem nich.

„Najednou vidím, že padá. Říkala jsem si: Jde to do lidí, to je prostě v háji,“ převyprávěla po nehodě České televizi ještě viditelně otřesená stánkařka, která se stala bezprostředním svědkem incidentu. Lidé začali utíkat, ale někteří se nestačili dostat mimo rozsah rozložitého jehličnanu (podle různých informací měřil strom 23 až 31 metrů), a ten je zavalil. Zraněni byli čtyři lidé, přičemž nejvážnější zranění utrpěl britský turista Malcolm Tuffin.

Třiapadesátiletý Tuffin trávil v Praze s přáteli svou dovolenou. Kmen padajícího stromu ho udeřil do zad a přimáčkl k zemi. Utrpěl zlomeniny bederní i hrudní páteře a stehenní kosti a potlučenou měl také hlavu. Zranění ostatních byla méně vážná: jedna žena měla zlomenou ruku, jedno dítě švihla větev padajícího smrku přes obličej a způsobila mu tržnou ránu a jeden muž vyvázl s pohmožděninami.

Tuffin dopadl nejhůře. Podle článku webu Stephensons z roku 2011 chodí už trvale o holi a ve své stavební firmě se už může věnovat jenom kancelářské práci. Také musel prodat motorku, protože po úrazu už na ní nemohl jezdit. V době po nehodě se mohl pohybovat jen na invalidním vozíku. Několik let trpěl úpornými bolestmi hlavy.

Záchranná služba dostala hlášení o nehodě deset minut po jedenácté, na místo vyrazilo podle webu Požáry celkem sedm sanitek. První vůz byl na místě dvě minuty po nahlášení. K likvidaci padlého stromu museli hasiči použít motorové pily a pomáhal jim i jeřáb.

Tuffina odvezla záchranka a později byl letecky transportován do nemocnice Broomfield v Chelmsfordu v Essexu, kde strávil měsíc na jednotce intenzivní péče. Prodělal několik operací a dostal i transfúze krve.

Soudní martyrium

Praha vyplatila zraněnému turistovi v únoru 2005 první odškodné ve výši 13 900 euro (zhruba 340 tisíc korun), ale to nestačilo a Tuffin rok nato město zažaloval. Obvodní soud mu dal v roce 2006 za pravdu a přiřkl mu podle listu Irish Examiner odškodné ve výši 2,5 milionu korun, které mu měly společně vyplatit město a firma, jež pořádala vánoční trh, tedy Folk Art Production.

Firma Folk Art Production se pokoušela argumentovat tím, že Tuffin měl dost času utéct od stromu dál a že se v jeho blízkosti zdržoval déle, než musel, takže částečnou odpovědnost za své zranění nese i on sám. Jak Praha, tak Folk Art Production odmítaly, že by za pád stromu nesly odpovědnost.

Podle soudkyně Lucie Wagnerové i Tuffinovy advokátky Marie Cilínkové však byla odpovědnost jasná a jednoznačná. „První žalovaný, firma Folk Art Production odpovídal jako provozovatel trhu i za spadlý strom. Druhý žalovaný, město Praha, zase odpovídal jako vlastník pozemku za provoz na něm, protože ho prvnímu žalovanému pronajal,“ uvedla soudkyně. Dodala, že žalovaní museli počítat i se zhoršenými povětrnostními podmínkami a měli prověřit, jestli je dřevo stromu v pořádku.

„Právní stav je jednoznačný. Odpovědnost tady je a každý v tomto státě si musí uvědomit, že když něco nedělá pořádně, tak odpovědnost musí nést,“ dodala k tomu Cilínková.

Odvolací senát Městského soudu v Praze ale o rok později částku snížil na cca 560 tisíc korun (19 tisíc liber), i když také uznal odpovědnost města i pořadatelské firmy. Cilínková nicméně označila i tento soudní výrok za vítězství s tím, že to Tuffinovi otevře cestu k vymáhání zbývajících dvou milionů korun, které mu obvodní soud přiznal jako náhradu škody v předchozím roce.

A toto vymáhání opravdu pokračovalo. V roce 2010 přiřkl další soud Tuffinovi ještě zhruba milion korun (35 tisíc liber). Město i pořadatelská firma mu dále měly vyplatit také úroky z vysouzené částky a uhradit náklady na soudní řízení ve výši přes 300 tisíc korun. „Byl to dlouhý boj,“ komentoval to Tuffin lakonicky pro místní noviny.

Děje se to častěji

Pády vánočních stromů v důsledku vichřic nebo náhlých větrných poryvů přitom nejsou úplně neobvyklé. Jen dva roky po nešťastné události na Staroměstském náměstí hrozilo její zopakování na náměstí Malostranském. Tehdy ale úřady zasáhly naštěstí včas.

Vánoční strom umístěný na toto náměstí se poměrně rychle naklonil a podle vyjádření statika hrozilo, že se při očekávaném větru zřítí – meteorologové tehdy předpovídali vichr o rychlosti až 125 kilometrů v hodině. K místu proto byli v polovině prosince povoláni hasiči, kteří strom položili pomocí svého jeřábu na chodník. Tam zůstal až do doby, než mohl být vrácen na své místo.

V roce 2011 se zřítil vánoční strom v Kryrech na Lounsku. K nehodě naštěstí došlo kolem druhé hodiny v noci na 8. prosince, takže na místě nikdo nebyl. Smrk spadl na trávník uprostřed náměstíčka a pouze trochu poškodil slaměný betlém, k jiným škodám nedošlo. Po rozednění přijel na místo autojeřáb a vánoční strom byl znovu vztyčen a upevněn do té správné polohy. „Hned večer po pádu už znovu svítil," vzpomínal před pár lety pro Deník pamětník tehdejších událostí Pavel Ďuran.

A v roce 2016 shodila vichřice 1. prosince krátce před desátou hodinou večerní dvacetimetrový vánoční smrk v České Lípě. Ani v tomto případě se nikomu nic nestalo.

Padl i vánoční strom před Bílým domem

Nehody tohoto typu se přitom nedějí jen v České republice, což ukázal právě letošní rok, kdy se v úterý 26. listopadu asi v jednu hodinu odpoledne zřítil americký národní vánoční strom před Bílým domem. Zhruba 12 metrů vysoký smrk ztepilý doputoval do Washingtonu ze Západní Virginie a byl instalován v parku Ellipse jižně od Bílého domu, přičemž paradoxně nahrazoval jiný původně vybraný, u nějž bylo zjištěno napadení houbou. Podle New York Times však ani tento strom nevydržel silný větrný poryv.

Pro současné odpůrce prezidenta Joea Bidena se stal pád stromu podle amerického deníku The New York Times metaforou jeho ekonomické politiky. I proto si událost získala celonárodní pozornost. Strom nicméně už v šest hodin odpoledne znovu stál a předvánoční oslavy pokračovaly.

Jak americké noviny upozornily, ani ve Spojených státech amerických nebyla tato událost úplnou novinkou. Další strom padl v roce 2011 a předtím v roce 1977. Do budoucna bude toto nebezpečí navíc spíše sílit, protože podle analýzy počasí The Capitol Weather Gang v The Washington Post se ve Washingtonu zvyšuje přítomnost mimořádných větrných poryvů a bouří.