Byla zima roku 1964. Čtrnáctiletá Pamela Masonová z amerického města Manchester sháněla přivýdělek, a tak připíchla na nástěnku místní prádelny lístek, v němž se nabídla na hlídání dětí. V pondělí 13. ledna 1964 dostala na svůj inzerát odpověď. Ten den byla naposledy spatřena živá.

V lednu 1964 napadala v americkém Manchesteru spousta sněhu. Tělo Pamely Masonové se našlo ve sněhové závěji za okrajem silnice Interstate Route 93 | Foto: Wikimedia Commons, Mennonite Church USA Archives, volné dílo

Ještě během onoho osudného pondělka se ozval telefonicky muž, který sháněl au pair pro své dítě, a nabídl se, že vyzvedne Pamelu autem. Její matka, která brala hovor, s tím souhlasila pod podmínkou, že s mužem přijede i jeho žena. Večer muž dívku opravdu podle plánu naložil. Domů se už nikdy nevrátila.

„Její otec později zjistil, že telefonní číslo a adresa, které muž uvedl, patřily staršímu páru – a ten žádnou chůvu nepotřeboval,“ popsal web Unsolved Mysteries.

Nebyla první ani poslední

O osm dní později si náhodný řidič kamionu všiml, že se ve sněhové závěji odhrnuté k okraji silnice Interstate Route 93 válí učebnice a peněženka. Znervózněl, protože to mohlo věstit nějaké dítě odhozené autem ve sněhové vánici mimo silnici. Vydal se proto hlouběji za okraj silnice a o kus dál objevil Pamelino tělo. Dívka byla mrtvá, ale nebyla odhozená autem. Někdo ji znásilnil, pobodal a zastřelil zbraní ráže 0,22.

Policisté, kteří začali tento případ vyšetřovat, si rychle všimli podobnosti s jinou nevyřešenou kauzou, a sice vraždou 18leté Sandry Valadeové, jejíž tělo se našlo v zimě 1960 jen tři kilometry od místa, kde byla nalezena Pamela. Zjištěné okolnosti týkající se její smrti tu Pamelinu opravdu nápadně připomínaly. Také v pondělí 1. února v Manchesteru mrzlo a nedávno nasněžilo. Navíc foukal chladný vítr, kvůli němuž spadly teploty hluboko pod obvyklý průměr této roční doby.

Pamela Masonová, jejíž vražda vyděsila v lednu 1964 Spojené státy. Byl to už druhý případ, kdy se našlo mrtvé tělo mladé dívky pohozené ve sněhu, a hrozilo, že nezůstane posledníZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Federální úřad pro vyšetřování (FBI), volné dílo„Prvního února dokončila Sandra práci na svém místě v továrně a zamířila do YWCA, kam chodila na hodiny plavání. Po lekci se osprchovala a oblékla na cestu domů. Měla na sobě červenou halenku a sukni, černou bundu s kožešinovou podšívkou a boty do sněhu. Když odcházela z YWCA, nesla v jedné ruce červenou kabelku a hnědou papírovou tašku s bílými teniskami a v druhé černé boty s nízkým střihem. Zastavila se u nedalekého automatu, kde si dala mléčný koktejl, a pak chytila ​​autobus, který ji vysadil na konečné, necelé dva kilometry od jejího domova. Tam byla naposledy spatřena živá. Policie se obává, že byla zavražděna,“ uvedl v dobové zprávě k případu, vydané 10. února 1960, americký deník The Bridgeport Post.

Pár dní po Sandřině zmizení se stejně jako v Pamelině případě našly nejdříve její osobní věci, odhozené kýmsi do sněhu: peněženka, červená kabelka a jedna z jejích bot. Brzy na to se v zakrvácené závěji u kraje silnice našel i její kabát. A právě v den vydání článku, tedy ve středu 10. února, i její tělo.

Stejně jako později Pamela, i Sandra byla před smrtí sexuálně napadena, poté pobodána a nakonec zavražděna čtyřmi střelnými ranami. Všechno navíc nasvědčovalo tomu, že i ji po cestě domů někdo naložil do vozu – ale místo k rodičům ji zavezl na místo její vraždy.

A děsivý příběh pořád nebral konce. 3. února 1964, tedy ani ne měsíc po Pamelině zmizení, bylo nalezeno ohořelé tělo 52leté matky pěti dětí Reny Paquetteové. Ve stodole na jejím pozemku je našli její syn a jeho strýc. Zvláštní bylo, že tato žena krátce před smrtí několikrát před svědky pronesla, že ví, kdo může za Pamelinu smrt. Policie uzavřela její smrt jako sebevraždu, ale Paquetteová rodina si nedala vzít přesvědčení, že Renu někdo odstranil, aby nemohla mluvit.

Dopadený a odsouzený

Policie zatím pátrala po autě, které Pamelu odvezlo, a po vražedné zbrani ráže 0,22. Obě stopy se jí propojily, když se ozval manželský pár, který prý onu noc, kdy dívka zmizela, pomáhal vyprošťovat ze sněhové závěje u silnice 93 vůz, který policie ztotožnila jako auto 27letého doručovatele Edwarda Coolidge. Muž přiznal, že v závěji opravdu uvázl, ale udával jiné místo. A policisté zbystřili, protože místo, jež uvedl manželský pár, bylo blíž nálezu Pamelina těla.

Policisté prohledali Coolidgeův vůz a zajistili jeho arzenál, včetně zbraně značky Mossberg ráže 22, kterou později balistici po srovnávací balistické expertíze označili za vražednou zbraň. Mikroskopický průzkum Coolidgeova oblečení následně prokázal, že muž byl v kontaktu s Pameliným tělem. 19. února 1964 byl Coolidge zatčen a oficiálně obviněn z její vraždy.

V roce 1965 byl Coolidge odsouzen na doživotí. O šest let později se ale odvolal a Nejvyšší soud USA mu dal částečně za pravdu: konstatoval, že příkaz k prohlídce Coolidgeova vozu vydal státní zástupce, jenž se stal později žalobcem v Coolidgeově procesu, v němž tak nemusel být nestranný. Nejvyšší soud proto nařídil nový proces, ale než k němu došlo, Coolidge se přiznal k vraždě druhého stupně výměnou za snížení trestu na 25 až 40 let. Odseděl si 26 let a v březnu roku 1991 byl podmínečně propuštěn.

Pochyby zůstávají

V případu však nadále zůstala řada pochybností. Coolidgeovi se například nepodařilo prokázat vraždu Sandry Valadeové, jež měla velmi podobný způsob provedení.

Nikdy se také nepodařilo plně vyjasnit smrt Reny Paquetteové, po níž navíc následovala vražda dalšího příslušníka její rodiny: v roce 1985 byl před svým domem v Hooksettu zastřelen její syn Danny. Podle policie jeho smrt se smrtí jeho matky ani s Pamelinou vraždou nijak nesouvisela. „Policie nejprve zastávala teorii, že k jeho smrti došlo v důsledku nehody na lovu,“ napsal v roce 2005 titul Sun Journal. K Dannyho zastřelení totiž došlo 9. listopadu, což je opravdu čas podzimních honů, a nedaleko od Dannyho domu se pohybovali lovci. Rodina Paquettových však byla podle svého tehdejšího prohlášení nadále přesvědčena, že Dannyho zabili, protože něco věděl o smrti své matky.

Téhož roku, kdy se Coolidge dostal na svobodu, exhumovaly úřady tělo Dannyho matky a na základě opětovného zkoumání změnily příčinu její smrti ze sebevraždy na „neurčenou“.

„David Lord, bývalý manchesterský policista, který pomáhal vyšetřovat smrt Reny Paquetteové v roce 1964, řekl v roce 1991 vedoucímu odboru newhampshirské policie, že detektivové nikdy nevěřili, že spáchala sebevraždu. Uvedl ale, že prý dostali výslovný rozkaz: na podezření z vraždy zapomeňte,“ napsal Sun Journal. Podle Lorda prý tento rozkaz pocházel nejspíše z kanceláře tehdejšího státního zástupce, ale ten to podle Sun Journal popřel.

Edward Coolidge, usvědčený z Pameliny vraždy. Podobný modus operandi měla i vražda Sandry Valadeové spáchaná o čtyři roky dřív, tu se mu však prokázat nepodařiloZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Federální úřad pro vyšetřování (FBI), volné dílo

Podle tohoto titulu našel jeden ze zaměstnanců soudního lékařství po exhumaci těla Paquetteové v roce 1991 v kanceláři soudního lékaře původní pitevní zprávu, která zmiňovala nález spermatu na jejím těle a indicie pro to, že žena měla před smrtí zřejmě svázané ruce. Rodina nikdy nepřestala věřit, že za její smrtí stál Coolidge.

Z Dannyho vraždy byl nakonec v roce 2005 obžalován Eric Windhurst, přítel jeho nevlastní dcery Melanie. V roce 1985 mu bylo 17 let a zřejmě neunesl, že Melaniin nevlastní otec jejich lásce nepřál.

Soud jej v roce 2006 shledal vinným a odsoudil ho k 15 letům vězení. Podle závěrů vyšetřování tato vražda s předchozími případy nijak nesouvisela. V roce 2020 byl Windhurst podmínečně propuštěn.