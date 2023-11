Druhá světová válka a holocaust přinesly mnohdy neuvěřitelné lidské příběhy. Řadí se mezi ně i válečná činnost maďarského Žida Pinchase Tibora Rosenbauma. Tomu se podařilo předstírat, že je nacista. Zachránil tak stovky životů. Po válce pracoval jako bankéř a obchodník, měl ale pochybnou pověst.

Shromažďování maďarských Židů v Budapešti před transporty do Osvětimi | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 101I-680-8285A-26 / Faupel, CC BY-SA 3.0

Elek Kohen je Žid. Žije v maďarské Budapešti a živí se opravováním rádií. Pak ale přichází rok 1944 a s ním nacistický převrat v Maďarském království, který znamená hon na Židy. Elek začne pracovat v takzvaném Skleněném domě, který je útočištěm pro pronásledované a odboj. Tam potkává Hannah, do které se zamiluje. Když se dvojice esesáků mladou ženu pokouší znásilnit, Elek muže zabije. Těl se zbavuje, ale uniformu si nechává. Díky ní začíná vystupovat jako nacista, a jako esesák zachraňuje své přátele, další Židy i odbojáře.

Takový je děj hraného amerického filmu z roku 2013 Walking with the Enemy (v češtině uveden pod názvem Skleněný dům). Kritici snímek sice kvůli příliš melodramatickému zpracování nepochválili, nejzajímavější na něm je ovšem to, že děj, který se může zdát jako příliš bujná fantazie scénáristů, je ve skutečnosti inspirovaný reálnými událostmi.

„Některé skutečné příběhy jsou tak dramatické, že se do filmové podoby převádějí velmi snadno. To je případ skutků Pinchase Tibora Rosenbauma. Žid žijící během druhé světové války v Budapešti se oblékal jako důstojník Šípových křížů – maďarské fašistické pronacistické strany – aby získal informace a zachránil tisíce životů,“ připomíná článek listu The Washington Post.

Trailer k filmu Skleněný dům:

Zdroj: Youtube

Pinchas Tibor Rosenbaum se narodil 2. listopadu přesně před 100 lety. Zatímco za svou válečnou činnost si vysloužil nálepku hrdiny, po válce se stal aktérem několika skandálů.

Smrtící rok 1944

Rosenbaum přišel v roce 1923 na svět v maďarském městě Kisvárda nedaleko slovenských a ukrajinských hranic. Jak připomíná Shalom Magazine, byl potomkem rabína z významného rodu maďarských rabínů. Jako osmnáctiletý sám nastoupil stejnou kariéru. V Maďarsku tehdy žila početná židovská komunita čítající přes tři čtvrtě milionu lidí.

Jenže situace v Maďarském království se mezitím pro Židy začala vyvíjet hůř než nepříznivě. V touze po znovuzískání území, o které bývalé Uhersko přišlo po první světové válce, se před tou druhou postavilo na stranu nacistického Německa. V prvních letech konfliktu se sice země vedená regentem Miklósem Horthym stavěla ke spolupráci s Němci zdrženlivě, postupem času se ale vojensky spolupodílela třeba na vpádu do Jugoslávie či Sovětského svazu.

Regent Maďarského království Miklós Horthy de NagybányaZdroj: Wikimedia Commons, Cserlajos, volné dílo

Jak připomíná web Holocaust.cz, zároveň byl už v roce 1938 zaveden první protižidovský zákon a postupně přibývaly další, které znamenaly minimálně ekonomickou šikanu lidí se židovským původem. V roce 1939 také vznikla Strana Šípových křížů, maďarská antisemitská nacistická strana.

Na druhou stranu, vedení Maďarského království se bránilo naléhání Němců, aby země začala s takzvaným konečným řešením židovské otázky, což získalo maďarským Židům, na rozdíl od těch z nacisty okupovaných států, ještě trochu času. Jenže s vojenskými prohrami si Maďaři stále více uvědomovali nevýhodnost svazku s Německem a začali tajně jednat se západními mocnostmi. Němci reagovali radikálně - v březnu 1944 Maďarsko vojensky obsadili. Regent Horthy se po pár měsících německému řádění ve své zemi vzepřel a vyhlásil vystoupení Maďarského království z války.

Němci ho sesadili a místo něj vládu v říjnu 1944 převzala Strana Šípových křížů a její vůdce Ferenc Szálasi.

V tu chvíli už holocaust řádil v Maďarsku naplno, smrt si maďarské Židy našla prakticky hned po začátku německé okupace. Lidé se židovským původem museli začít nosit žlutou hvězdu, byli soustředěni do ghett, a pak naloženi na nákladní vlaky, které je odvezly rovnou do plynových komor vyhlazovacích táborů. Včetně Rosenbaumovy rodiny. „Jeho otec i s celou rodinou byli odvezeni do Osvětimi,“ píše Shalom Magazine.

Do odboje

Nová situace v zemi se Rosenbauma poprvé dotkla, když mu bylo dvacet let, ještě před příjezdem Němců. „Byl odveden do maďarské polovojenské pracovní brigády, stejně jako většina Židů starších 20 let. Na tyto nuceně nasazené pracovníky často dohlíželi maďarští dozorci, kteří dali průchod svým sadistickým sklonům. Například postříkali Židy vodou a poslali je do mrazu, aby mohli sledovat, jak mrznou,“ uvádí židovský Ami Magazine.

Rosenbaum se odmítal podvolit. V jeden židovský svátek například odmítl pracovat. Za to ho dozorci zmlátili.

„Přesto trval na svém a zíral na velitele, který neochotně ustoupil pod podmínkou, že pak odvede práci za dva dny. Po večerech ostatním přednášel o postavách židovské historie,“ vykresluje Ami Magazine.

Už před odchodem na nucené práce začal tušit, že maďarské Židy čeká perná budoucnost a připravil si falešné dokumenty na nežidovská jména pro celou rodinu. Když pak dostal propustku, snažil se rodiče přesvědčit k odchodu do ilegality. „Úpěnlivě prosil svého otce, ale rabín neústupně odmítl s tím, že kapitán svou loď nikdy neopustí,“ zmiňuje Ami Magazine.

Po smrti rodiny se Rosenbaum, který nadále byl na nucených pracích, rozhodl plně zapojit do židovského odboje. „Používal různé triky, aby se dostal z pracovního tábora do Budapešti za účelem výměny informací se svými kontakty v židovském podzemí a získání dalších falešných dokumentů,“ uvádí Ami Magazine.

Nakonec z nucených prací i s kamarádem utekl a trvale přesídlil do Budapešti.

Žid v uniformě nacisty

V hlavním městě působil v síti, která pomáhala s útěky a záchranou Židů před deportacemi. Pomocnou ruku v osudném roce 1944 poskytlo také Švýcarsko, zejména pak švýcarský diplomat Carl Lutz působící od roku 1942 v Budapešti.

Lutzovi se nejenže pomohlo vyjednat speciální dohodu s nacisty a maďarskou vládou, díky které vystavil tisícům lidí dokumenty umožňující emigraci do Palestiny, navíc v Budapešti a okolí označil 76 domů za švýcarské území, kam nesahá moc Maďarů ani Němců. Nejslavnější z těchto budov byl Skleněný dům v ulici Vadász, kde postupně našlo útočiště přes 3000 Židů.

A právě tuto infrastrukturu využíval jako spolupracujícího židovského odboje i Rosenbaum. „Skrýval se pod falešnými jmény a díky svému „nežidovskému“ vzhledu dokázal obelhat maďarské nacisty,“ píše Shalom Magazine.

Dostal se tak k uniformě příslušníka Šípových křížů a navzdory tomu, že mu hrozila poprava, všem na očích začal zachraňovat další Židy. „V děsivé uniformě vstupoval do bytů židovských rodin, s řevem a hrozbami je vyváděl z bytu a usazoval do černých aut - aby sousedé viděli, že byli zajati. Ve skutečnosti je ale převezl do Skleněného domu. Až zde lidem odhalil svou pravou identitu,“ nastiňuje Shalom Magazine.

Takzvaný Skleněný dům v Budapešti se za války stal útočištěm pro Židy. Pobýval v něm i Pinchas Tibor RosenbaumZdroj: Wikimedia Commons, FORTEPAN / Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi, CC BY-SA 3.0

Časem se o nebezpečí, do něhož se vydával, naučil i žertovat. Podle vzpomínek Avigdora Friedmana, který s ním bydlel ve Skleněném domě, si jednou Rosenbaum potřeboval vypůjčit jeho oblek, aby mohl jít pít s maďarskými četníky. „Nemohu tam přijít v uniformě. Pokud nezjistí, kdo jsem, zůstanu živ a samozřejmě ti oblek vrátím. Pokud mě objeví - nedá se nic dělat, o oblek přijdeš,“ řekl Friedmanovi.

Gestapu pod nosem

Zřejmě nejnebezpečnější Rosenbaumovou akcí ale byla záchrana nacisty zadrženého židovského odbojáře Zvi Seidenfelda. Toho zatklo a mučilo gestapo. Po mučení jej umístilo do provizorní nemocnice, aby se vzpamatoval a byl připraven k dalšímu kolu výslechů.

Ve Skleněném domě se o tom dozvěděli a bylo rozhodnuto, že se několik dobrovolníků pokusí o Seidenfeldovu záchranu. Přihlásil se i Rosenbaum.

„Dvojice zachránců vyrazila ve tři ráno. Pod uniformami důstojníků SS, které měli na sobě, a dlouhými koženými bundami, měli ukryté nabité samopaly. Jsme z gestapa, okamžitě sem přiveď toho prokletého židovského vězně, který je ve druhém patře, řekli nočnímu hlídači,“ popisuje akci Shalom Magazine.

Vše se povedlo, židovští „esesáci“ i s polomrtvým vězněm se v bezpečí dostali do Skleněného domu. Právě v něm se Rosenbaum dočkal osvobození jednotkami Rudé armády.

Podivné obchodní aktivity

Po válce se Rosenbaum odstěhoval do Švýcarska. Vystudoval ekonomii a začal se věnovat tomuto oboru. Stal se tam ale středobodem několika kauz. Nejdříve založil obchodní společnost Helvis Company, která podporovala izraelsko-švýcarský obchod. V souvislosti s ní se ale vyskytla nařčení z úplatkářství.

V roce 1959 pak založil v Ženevě banku Banque De Credit International Genève, v jejíž historii se vyskytly zvláštní transakce. Jak uvádí list Swiss Info, banka měla umožnit přeprání a uložení peněz americké mafie, zejména pak gangstera se židovskými kořeny Meyera Lanskyho.

O některých nekalých finančních praktikách instituce pak psal v roce 1975 i list The New York Times. Podle něj mohla část izraelských peněz skončit v Rosenbaumově kapse, byť naopak židovské magazíny jeho bankovní činnost vždy popisují jako Izrael podporující.

„Pan Rosenbaum je malý, 52letý, plešatějící muž s býčí šíjí. V typický den vystoupí z modrého Mercedesu řízeného šoférem a vyjede výtahem do sedmého patra. Rosenbaum, vysvěcený, ale nepraktikující rabín, který byl blízký mnoha lidem v izraelském establishmentu, vybudoval ze své banky instituci s důvěrnými vztahy s Izraelem, k čemuž mu pomohla jeho pověst válečného hrdiny. Řídil některé izraelské mezinárodní obchody, jako jsou evropské nákupy zbraní, a pomáhal směrovat finanční prostředky od mezinárodní židovské komunity do Izraele,“ popisoval dobový článek The New York Times.

Podle zjištění tohoto listu byly peněžní toky v Rosenbaumově bance vždy mírně řečeno netradiční. „Jednou, podle izraelského zdroje, když pozdější ministr obrany Šimon Peres, zavolal panu Rosenbaumovi a řekl mu, že Izrael potřebuje do 24 hodin 7 milionů dolarů pro svou národní bezpečnost, Rosenbaum našel potřebné peníze přes noc. Podle zdroje o provizi ve výši 500 000 dolarů za své služby nepožádal, ale stejně ji dostal,“ zmiňoval The New York Times.

Oficiálně ale proti Rosenbaumovi nikdy nebylo vzneseno žádné obvinění. Zemřel v Ženevě v roce 1980 na infarkt.