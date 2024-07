Zdroj: Wikimedia Commons, Jens-Olaf, CC BY 2.0

Estonsko si tento pátek připomíná 30 let od uzavření dohody o odchodu ruských jednotek ze země, kterou 26. července 1994 podepsali tehdejší ruský prezident Boris Jelcin a jeho estonský protějšek Lennart Meri. Poslední ruští vojáci opustili Pobaltí v srpnu 1994. Současné oslavy kalí revizionismus ruského prezidenta Vladimira Putina, který dlouhodobě zpochybňuje, že by předchůdce Ruska, Sovětský svaz, pobaltské státy někdy okupoval.

Ve skutečnosti proběhla okupace všech tří pobaltských zemí, Estonska, Lotyšska i Litvy, v červnu 1940, a to na základě tajného dodatku ve známém paktu Molotov-Ribbentrop, uzavřeném v srpnu 1939 mezi Německem a Sovětským svazem. Podle tohoto dodatku měly pobaltské země až na Litvu připadnout Sovětům – Litva byla zpočátku přidělena do německé zájmové sféry, ale v dodatečném tajném protokolu, uzavřeném v září 1939 po dobytí Polska, souhlasilo Německo s její výměnou za polská ropná pole.

V srpnu 1940 připojil sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin všechny tři země k Sovětskému svazu a ponechal v nich Rudou armádu. Tisíce odpůrců i s rodinami nechal deportovat, aby se na nově získaném území zbavil jakékoli opozice.

I kvůli tomu když zhruba po rok trvající sovětské okupaci přišla okupace druhá, tentokrát německá (po útoku nacistických vojsk na Sovětský svaz v červnu 1941) vítala řada Estonců, Lotyšů a Litevců německé vojáky jako osvoboditele. Druhá okupace však znamenala jen výměnu jedné diktatury za druhou, neméně krutou, kde masové deportace pobaltských národů vystřídalo masové vyvražďování Židů – dlužno dodat, že na holokaustu se v pobaltských zemích významně podíleli i kolaboranti z řad původního obyvatelstva.

Druhá okupace trvala necelé tři roky. Poté, co se německé jednotky čelící nevyhnutelné porážce koncem druhé světové války z pobaltských zemí stáhly, vstoupila na jejich území opět Rudá armáda.

Její vojáci tam zůstali až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Tehdy bylo potřeba vyřešit otázku, co s nimi dál.

Pokus o puč v Moskvě všechno urychlil

„Řadu událostí urychlil pokus o převrat, který 20. srpna 1991 provedli v Moskvě zastánci tvrdé komunistické linie. V Estonsku vedl ještě téhož dne k usnesení Nejvyššího sovětu Estonské SSR, vyhlašujícímu nezávislost země na hroutícím se Sovětském svazu,“ uvádí estonská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice ERR News.

Souběžně s pučem v Moskvě, o který se pokusili důstojníci tajné sovětské služby KGB ve spolupráci s tvrdými aparátčíky z politbyra komunistické strany, byla do hlavního estonského města Tallinnu vyslána sovětská 76. gardová letecká útočná divize, aby obsadila televizní věž, a tak v zemi ochromila komunikační systémy. Estonská televize tehdy odpověděla na tento krok okamžitou mobilizací dobrovolníků, kteří začali věž i budovy tallinnského rozhlasu a televize chránit.

Krátce po 23. hodině 20. srpna 1991 pak 69 členů Nejvyšší rady Estonské republiky zvedlo ruku pro rezoluci o národní nezávislosti Estonska. Následující den bylo toto rozhodnutí veřejně oznámeno, přičemž ve stejný den vyhlásilo nezávislost také Lotyšsko (Litva tak učinila jako první z okupovaných pobaltských států už 11. března 1990). První zemí, jež nově obnovenou estonskou nezávislost formálně uznala, se stal 22. srpna 1991 Island. První, která otevřela své velvyslanectví v Tallinnu, bylo 29. srpna Švédsko. 6. září 1991 konečně uznal nezávislost Estonska i Sovětský svaz a o 11 dní později země vstoupila do Organizace spojených národů.

Na Štědrý den roku 1991 rezignoval tehdejší sovětský prezident Michail Gorbačov, jenž prohlásil svůj úřad za zaniklý a předal jeho pravomoci ruskému prezidentovi Borisi Jelcinovi. O den později byl Sovětský svaz oficiálně rozpuštěn.

Ať odejdou ve stejnou dobu jako z Německa

Ruské jednotky však v zemi zůstaly ještě další tři roky a o jejich stažení se stále jen jednalo. „Když Estonsko znovu získalo svou nezávislost, bylo na přibližně 570 místech po celé zemi stále rozmístěno více než 40 tisíc ruských důstojníků a vojáků i jejich rodinných příslušníků. To zahrnovalo také obrovské množství vojenského vybavení, jako jsou letadla, tanky a další stroje, ale také dlouhodobý majetek včetně dvou jaderných reaktorů na ponorkové výcvikové základně Baltské flotily v Paldiski,“ uvádí v dalším textu ERR News.

Cílem nové estonské vlády bylo přimět je k odchodu ve stejnou dobu, kdy opustí Německo, kde byl jejich odsun naplánován na 31. srpna 1994. Jednání s Rusy však nebyla jednoduchá. „Ruská strana nabídla při jednání v roce 1992 jako možný termín odchodu svých vojsk rok 2002, ale to bylo pro Estonsko nepřijatelné. Schůzky a konzultace tak pokračovaly a Rusové nakonec slíbili, že odejdou do roku 1997,“ cituje vyjádření estonského ministerstva zahraničí web Estonian World.

Rusko zdůvodňovalo tento termín obrovskou velikostí svých kontingentů, jež mělo v Estonsku rozmístěno, a argumentovalo, že jejich stažení si vyžádá hodně času.

Estonský přístup, tlačící na co nejrychlejší odchod, si nicméně získal silnou mezinárodní podporu a hodně západních zemí – zejména Spojené státy americké a Švédsko, ale i řada dalších – se snažilo diplomatickými kroky Rusy přesvědčit, aby estonské vládě vyhověli. Urychlený odsun vojsk podporovaly také mezinárodní organizace, konkrétně Organizace spojených národů, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a Rada Evropy.

K zásadnímu průlomu nakonec došlo v roce 1994 v souvislosti s již zmíněným stažením ruských vojáků z nově sjednoceného Německa. „Severoatlantická aliance (NATO) vyvinula dostatečný tlak na Rusko, aby jako právní nástupce Sovětského svazu souhlasilo s odchodem svých vojáků z pobaltských států do 31. srpna 1994, tedy ve stejném termínu jako z Německa,“ uvádí stanice Baltic News Network.

Komplikace vyřešilo setkání hlav států

Protože z Litvy a Lotyšska se ruské jednotky už do léta 1994 stáhly, bylo Estonsko poslední v řadě, ale situace se znovu zkomplikovala: Rusové totiž v červenci oznámili, že termín 31. srpna respektovat nebudou.

Estonsko se znovu obrátilo na mezinárodní společenství a hned několik představitelů západních států i NATO požadovalo řešení.

Ruský prezident Boris Jelcin se nakonec rozhodl využít moment na začátku letních prázdnin, kdy estonský parlament i většina vlády odjely na dovolenou, a vyřešit situaci na nejvyšší úrovni: pozval proto tehdejšího estonského prezidenta Lennarta Meriho do Moskvy k jednání mezi čtyřma očima.

Meri se rozhodl toto pozvání přijmout, i když podle ERR News jednal dost na hraně, neboť estonský prezident nemá podle ústavy pravomoc zabývat se jakýmikoli otázkami zahraniční politiky samostatně.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bob McNeely, Courtesy of the White House, volné dílo zoom_in Americký prezident Bill Clinton a ruský prezident Boris Jelcin při společném setkání na Novoj Ogarovej dače v Rusku 13. ledna 1994. Clinton zahrál Jelcinovi na saxofon, jak měl tehdy ve zvyku. Své muzikantské schopnosti dokázal i v Praze v klubu Reduta

Jeho mise však byla nakonec aspoň pro tu dobu úspěšná. „Přes řadu neshod během jejich setkání a přes občasné vágní výrazy, které později vedly k letitým potížím ve vztazích obou zemí, byla 26. července 1994 podepsána dohoda o stažení ruských jednotek,“ píše ERR News.

O necelý měsíc později, 22. srpna 1994, schválil tuto dohodu dodatečně i estonský parlament, v roce 1995 ji pak zpětně ratifikovaly obě země.

V době, kdy ji Meri a Jelcin podepsali, měla ruská armáda v Estonsku stále více než 350 obrněných vozidel, několik desítek tanků, stovky nákladních aut a více než 30 tun raket. Koncem srpna 1994 byla většina pryč.

V současnosti se situace nelepší

Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 neustále sílí nebezpečí, že tento konflikt bude eskalovat i do dalších zemí, a to v první řadě právě do Pobaltí. Skandinávské i pobaltské země proto znovu zavedly brannou povinnost – jako poslední ji letos k 1. lednu obnovilo Lotyšsko, které ji zrušilo v roce 2006.

Podle německého deníku Der Spiegel nejmenovaní představitelé pobaltských států deklarují, že dosáhne-li Rusko na Ukrajině průlomu, jsou připraveni vyslat tam své vojáky, aniž by čekali na rozhodnutí NATO. „Řekli, že pokud Moskva skutečně získá významnou pozici na východní Ukrajině, jejich vlády a Polsko by mohly přesunout vojáky do konfliktní zóny ještě předtím, než Rusko rozmístí své vojáky na jejich hranicích,“ uvedl Der Spiegel.