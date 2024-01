Myš na scéně. Počítač Apple Macintosh byl zjevením, v roce 1984 změnil svět

Slavný britský režisér Ridley Scott je známý především svými velkofilmy. Snímky jako Blade Runner, Vetřelec, Gladiátor, Černý jestřáb sestřelen či Marťan vynesli do nebe nejen filmoví fanoušci, ale také odborníci, kteří jej za ně nominovali na nejprestižnější ceny včetně Oscarů, BAFTA nebo za ně získal ceny známých filmových festivalů. Do historie se ale Scott zapsal ještě jiným dílem.

Sice trvá jen zlomek délky jeho výpravných děl pro stříbrná plátna, jeho natočením se ale Scott stal součástí události, která ve své podstatě změnila svět. Uvedeno bylo přesně před 40 lety - 22. ledna 1984 na Super Bowlu, finálovém zápasu, jímž vrcholí play-off severoamerické National Football League.

Toho večera tým Los Angeles Raiders porazil 38:9 hráče Washington Redskins. Kromě amerického fotbalu se ale diváci těšili i na sérii reklam, které bývají natočeny speciálně pro tuto příležitost a za něž vzhledem k počtu sledujících platí společnosti ohromné částky. A mezi nimi byla k vidění i ta ze Scottovy dílny. Konkrétně šlo o reklamu na technologickou novinku, počítač Apple Macintosh, jenž byl na trh uveden o dva dny později.

Spot i přístroj se staly legendou. Byl to totiž právě tento počítač, který se z firem rozšířil i do domácností, neboť jej poprvé dokázali ovládat i úplní laici.

Atletka s kladivem

Scott si ve svém spotu poutajícím na uvedení počítače Apple Macintosh pohrál s motivem roku, který právě tehdy lidem svítil v kalendářích. Reklamu totiž natočil na motivy románu George Orwella 1984, zobrazujícího dystopickou budoucnost, kde lidi ovládá Velký bratr (odtud ikonická věta Velký bratr tě sleduje!). Jak připomíná web Computer History Museum, v jeho minutovém dílku proti televiznímu Velkému bratrovi zosobňujícímu konkurenční společnost IBM povstane počítač Apple Macintosh, ztělesněný udatnou atletkou.

Závěrečné titulky reklamy společně s její cenou (ta byla přes 300 tisíc dolarů) pak naznačily, jak velké ambice vývojáři počítače do této technologické novinky vložili. „24. ledna společnost Apple Computer uvede Macintosh. A uvidíte, proč rok 1984 nebude jako ‚1984‘,“ končí spot.

Přestože reklamy běžně kvality prezentovaných produktů zveličují, v tomto případě se chytrým hlavám z Applu opravdu povedlo nesmazatelně se zapsat do historie, byť první reakce byly spíše skeptické. „V čele tohoto projektu stál sám Steve Jobs a trval na tom, že tento počítač nemá být jen skvělý, ale ‚šíleně skvělý‘. Výsledkem byl stroj za 2 500 dolarů, který se nepodobal ničemu z toho, co počítačové firmy představily dříve. Zcela v souladu s nekonvenční sci-fi reklamou uvedenou na Super Bowlu,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Nový počítač se stal vůbec prvním, který umožňoval, aby jej ovládali i lidé, kteří jinak o výpočetní technice nevěděli skoro nic. „Macintosh byl první úspěšný počítač řízený myší s grafickým uživatelským rozhraním. Byl založen na mikroprocesoru Motorola 68000,“ zmiňuje web Computer History Museum.

Myš na scéně

Projekt, jehož výstupem měl být počítač, který by mohl snadno ovládat každý, začal už koncem 70. let. „Byl to nápad zaměstnance firmy Apple Jefa Raskina, který chtěl vytvořit uživatelsky snadný a zároveň cenově dostupný osobní počítač pro běžného člověka,“ připomíná web History Computer.

Nástroje, které by něco takového umožňovaly, poznali odborníci z Applu poměrně záhy. „V roce 1979 dovedl zakladatel firmy Steve Jobs tým inženýrů do výzkumného střediska společnosti Xerox Corporation Palo Alto v Kalifornii (PARC). Tam jim místní odborníci ukázali první funkční grafické uživatelské rozhraní (GUI), které obsahovalo okna na obrazovce, ukazovací zařízení známé jako myš a použití ikon nebo obrázků, které nahradily nepříjemné protokoly vyžadované všemi ostatními počítači,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Steve Jobs a revoluční počítač Macintosh, který byl uveden na trh v lednu 1984Zdroj: Wikimedia Commons, Bernard Gotfryd, volné dílo

Zjednodušeně řečeno, počítače do té doby vyžadovaly, aby jejich uživatelé, kdykoliv chtěli, aby stroj něco vykonal, museli do přístrojů zadávat poměrně složité příkazy. To znamenalo, že tyto počítače dokázali ovládat jen odborníci. „Apple okamžitě začlenil revoluční myšlenky z PARC do dvou nových počítačů,“ uvádí Britannica.

Prvním z nich byl přístroj Lisa, uvedený na trh v roce 1983. Ten ale stál 10 tisíc dolarů, což znamenalo, že si jej mohly dovolit především firmy. Až Macintosh, uvedený na trh v lednu 1984, díky své čtvrtinové ceně, pronikl mezi běžné lidi, a způsobil tak revoluci.

Jablko sváru

V počátcích vývoje přístroje Apple Macintosh stál už zmíněný Jef Raskin, prototyp mu pomohli vyrobit Bill Atkinson, který pracoval i na počítači Lisa, jímž se inspirovali, a technik Burell Smith. „Právě Raskin se nový počítač rozhodl pojmenovat podle svého oblíbeného druhu jablka - McIntosh, přičemž název musel z právních důvodů mírně upravit,“ zmiňuje web Computer History.

Nakonec se ale Raskin dokončení svého projektu v Applu nedočkal. „Design prototypu zaujal zakladatele Applu Steva Jobse. Když si uvědomil, že Macintosh se bude prodávat mnohem snadněji než Lisa, na projekt se zaměřil. A po osobních sporech s Jobsem Raskin tým projektu Macintosh v roce 1981 opustil,“ uvádí Computer History.

První Macintoshe uvedené v roce 1984 tak nakonec byly spíše Jobsovým dílem. „Uživatelé na nich mohli kromě klikání na obrázky představující programy, které chtěli spustit, místo složitého psaní pokynů používat funkce jako ukládání, přesouvání a mazání souborů jen tím, že klikali a přesouvali ikony po obrazovce díky zařízení zvanému myš. Verze myši od Applu měla jediné tlačítko,“ píše web American History. Jobs dokonce do myši vložil takové naděje, že na klávesnici chyběly kurzorové šipky.

První počítačová myš

Ačkoli počítač Macintosh znamenal malou revoluci, nebyl zdaleka prvním, který využíval myš. Tu totiž již v šedesátých letech vymyslel vynálezce Douglas Engelbart.

Malá paměť

Jak připomíná web CWSI Security, kromě mikroprocesoru Motorola 68000 nabízely první Macintoshe 3,5palcovou disketovou mechaniku s kapacitou 400 kB, operační paměť o velikosti 128 kB a také operační systém 1.0 - první verzi operačního systému Mac OS, který společnost používá dodnes. Černobílý monitor měl uhlopříčku 23 centimetrů.

Jako první potenciální zákazníky vnímali vývojáři Applu vědce a studenty. Bezprostředně po velkolepé reklamě na Super Bowlu ale prodeje nebyly takové, jak očekávali, proto spustili ještě řadu dalších netradičních marketingových akcí. „Jednou z nich byl ‚Test Drive a Macintosh‘. Potenciální kupující s kreditní kartou si mohli vzít domů Macintosh na 24 hodin a poté jej vrátit prodejci. Zúčastnilo se 200 tisíc lidí, prodejcům se ale propagace nelíbila - nabídka počítačů nestačila poptávce a mnohé byly vráceny v tak špatném stavu, že se už nedaly prodat,“ zmiňuje Computer History.

Tak jako tak se nakonec do jara prodalo 70 tisíc těchto počítačů. Lidé ale stále kritizovali například malou paměť, proto v Applu neúnavně pracovali na vylepšení. „Macintosh 512 KB, přezdívaný ‚Fat Mac‘, byl představen v září 1984. Poskytoval uživatelům čtyřikrát více paměti a umožňoval jim udržovat několik hlavních programů otevřených současně,“ píše American History.

Řadu prvních Macintoshů opustila společnost s novými typy počítačů ve druhé polovině 80. let. Přesto byly tyto přístroje první, které zpopularizovaly užívání myší a grafického uživatelského rozhraní a díky nimž se počítače dostaly z firem i do domácností.