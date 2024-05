V sobotu 25. května uplyne přesně 30 let od jednoho z nejpodivnějších pohřbů 20. století a možná i historie. Jedenasedmdesátiletý George Swanson nechal na hřbitově Bush Creek v Irwinu v Pensylvánii uložit svůj popel do země i se svým milovaným bílým Chevroletem Corvette z roku 1984. Kvůli vykopání hrobu pro auto zakoupil na hřbitově 12 parcel.

Pohřeb George Swansona v jeho bílé Corvettě. | Foto: ČTK

„George vždycky říkal, že žil báječný život, a opustil ho v pohádkovém stylu,“ cituje server History slova Swansonovy vdovy Caroline poté, co se na hřbitově Bush Creek v Pensylvánii rozloučila naposledy se svým mužem Georgem Swansonem. Její 71letý manžel, který zemřel 31. března 1994 po déletrvající nemoci, se ani po smrti nechtěl odloučit od svého auta a podle Caroline dlouho plánoval, že se dá pohřbít i s ním. A tento bláznivý nápad skutečně dotáhl do konce.

Veterán s láskou pro auta

George Earl Swanson se podle webu Every Day Patriot narodil 16. října 1922 v obci Manor ve westmorelandském okrese v Pensylvánii. Krátce před vstupem Spojených států amerických do války nastoupil do svého prvního zaměstnání ve Westinghouse Electrical, kde vydržel do konce roku 1942. 4. ledna 1943 se však přihlásil do americké armády a do konce války dosáhl hodnosti seržanta.

Po válce se vrátil do Pensylvánie a stal se úspěšným distributorem piva. V roce 1984 měl dost na to, aby si koupil doslova vysněný vůz, elegantní sporťák Chevrolet Corvette, model, který se jen o rok později proslavil v bondovce Vyhlídka na vraždu.

Téměř sto třicet let se v americkém Readingu lidé mohli podívat na jednu z nejstarších mumií v USA. Tělo legendárního muže pohřbili teprve loni:

Muž byl před 128 lety omylem mumifikován, stal se ale legendou. Nyní jej pohřbí

Když o necelou dekádu později poznal, že se jeho život nachyluje, rozhodl se splnit si další svůj výstřední sen: nechat se pohřbít i se svou corvettou.

Zahájil jednání se správou hřbitova Bush Creek, nacházejícího se zhruba 40 kilometrů od Pittsburghu, a aby ve svém plánu neponechal nic náhodě, zakoupil na hřbitově dostatečně velký pozemek na to, aby bylo auto kam uložit. Ještě na smrtelné posteli Swanson připomněl své ženě, že svůj názor nezměnil.

Zdroj: Youtube

„Slíbila jsem mu, že udělám všechno, co bude v mých silách,“ zachytili pozdější vzpomínku Caroline Swansonové zpravodajové tiskové agentury Associated Press.

Složitá jednání s hřbitovní správou

Správci hřbitova údajně uzavřeli s válečným veteránem dohodu, podle níž jeho podivnému požadavku vyhoví, ale jakmile zemřel, pokusili se z ní vycouvat.

„Tvrdili, že lidé by považovali pohřbení auta na hřbitově za vandalismus a že by takový pohřeb pohoršil ostatní pozůstalé, kteří měli v Bush Creek pochovány své blízké. Trvalo několik týdnů tvrdého vyjednávání mezi rodinou a hřbitovem, než dovolili, aby byl George uložen k věčnému odpočinku spolu se svým autem,“ uvádí Corvette Forum, diskusní a informační internetový klub milovníků této značky.

Od pohřbu T. G. Masaryka nedávno uplynulo 85 let:

Pohřeb prezidenta Masaryka: Zvony, smuteční průvod i Moravec jako čestná stráž

Caroline Swansonová už dokonce zvažovala, že pohřbí popel svého manžela v karafě na whisky ve tvaru korvety, pokud souhlas nedostane, ale nakonec rodina slavila přece jenom úspěch a hřbitovní správa ustoupila; trvala ale na tom, že pohřeb bude soukromý, aby nikdo nemohl sledovat, co přesně se v místě pohřbu děje, a že z auta budou předem vypuštěny veškeré kapaliny, aby se předešlo znečištění hřbitovní půdy a byla zajištěna dostatečná ochrana životního prostředí.

Zatímco druhý požadavek splnila Swansonova rodina beze zbytku, u toho prvního se jí to úplně nepodařilo – snímky auta ukládaného do hrobu se staly senzací.

Pohřeb George Swansona v jeho bílé Corvettě.Zdroj: ČTK

Pohřeb ve velkém stylu

K samotnému uložení auta do vykopaného hrobu došlo právě před 30 lety a bylo to opravdu rozloučení ve velkém stylu. „Připouštíme, že jde o dost pracný a náročný pohřeb, ale ve skutečnosti se nijak zvlášť neliší třeba od pohřbu ve zlaté rakvi nebo v rakvi posázené diamanty,“ uvedl krátce před vlastním aktem právník Swansonovy rodiny v tiskovém prohlášení, jež opět zveřejnila agentura Associated Press.

Podle agentury převezla Swansonova žena Caroline popel svého zesnulého manžela na hřbitov ve své vlastní bílé corvette z roku 1993. Urnu s popelem pak vložila do manželova auta na sedadlo řidiče. Swansonův 10 let starý vůz měl v té době najeto pouhých 43 tisíc kilometrů.

Mrtvé tělo Klementa Gottwalda bylo navlečeno do generálské uniformy a vystaveno v prosklené rakvi:

Smrt Klementa Gottwalda: Doplatil na životní styl, oddanost Stalinovi a paranoiu

Dovnitř vozu uložili smuteční hosté také vyšívanou deku přes nohy, již vyrobila skupina žen z kostela, který Swanson za svého života navštěvoval a kazeťák s písní Release Me Engelberta Humperdincka připravenou k přehrání, sama Caroline v něm zanechala svému muži milostný vzkaz.

Na poznávací značce stálo „HI-PAL“ (ahoj, kámoši), což byl Swansonův pozdrav, když si nepamatoval něčí jméno.

Na 50 truchlících pak přihlíželo tomu, jak jeřáb spustil corvettu do vykopaného hrobu o rozměrech 11 x 11 x 26 metrů.

„Řada lidí si může myslet, že je to směšné, a možná to tak opravdu je, ale pokud jste si někdy zamilovali své auto nebo kamion, tak to pro vás takové překvapení nebude. Auta nebo náklaďáky nejsou jenom způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale jsou to i místa, kde jste si dali svůj první polibek a kde jste zažili skvělé výlety. U většiny lidí patří k těm lepším životním vzpomínkám a s ohledem na to všechno je vlastně s podivem, že se takto nedává pohřbívat více lidí,“ uzavírá web History Garage.