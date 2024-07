„Nejhlavnější pak takový loupežník byl Jan Zoul, kterýž na svém hradě Chejnov řečeném sedě, kupce, jenž z Rakous do Prahy a z Prahy do Rakous tudy jezdívali, loupil a mordoval. Král Václav na téhož Zoula poslal Zbyňka arcibiskupa pražského, a Zbyněk položiv se s svým vojskem u Chejnova, oblehl ho tak dlouho, až jeho dobyl, a jav Zoula s padesáti jeho oděnci, přivedl je do Prahy. A je kázal všecky na šibenici pražské zvěsiti. rytíře Zoula nejvýše. Mistr Jan Hus provodil ho až k šibenici, a navedl jeho na to, že obrátiv se k lidu, řekl: Svatá obci, prosímť vás, poproste za mně Pána Boha.“

Tak popisuje osvícenský spisovatel a historik František Martin Pelcl (11. listopadu 1734 – 24. února 1801) ve čtvrtém díle své „Nové kronyky české“ popravu bandy loupežníka Zoula, jež byla nejmasovější popravou své doby.

Jak Pelcl ještě dodává, loupežník Zoul si pobyl na šibenici plných sedm let. Dostal se z ní až tak, že jeden blázen utrhl zetlelému tělu nohu a pak ji v noci postavil ke krámku obchodnice, která tak musela zařídit pohřeb. Zoulovy ztrouchnivělé pozůstatky byly poté zahrabány na morovém hřbitově nedaleko kostela sv. Štěpána na Rybníčku (zhruba v místech dnešní zvonice), kde se pohřbívali viselci.

Mikeš a Jan

Má tato legenda reálné kořeny? Opravdu došlo před 620 lety za pražskými hradbami k hrůzné popravě padesátky loupežníků v čele se zlotřilým Janem Zoulem? A opravdu se jí zúčastnil i Jan Hus?

Začněme nejdříve tím, kdo onu loupežnickou rotu vedl. Buditel Pelcl sice označuje jako jejího vůdce Jana Zoula, podle jiných pramenů však byl skutečným „loupežnickým hejtmanem“ jeho otec, nazývaný Mikuláš nebo Mikeš Zoul.

Jisté je, že v loupežnické tlupě figurovali oba. Spisovatel Jiří Horák sice ve své Knize o staré Praze nadhazuje i hypotézu, že Mikeš či Mikš mohla být Janova přezdívka, a že se tedy pod dvojím jménem skrýval jeden muž, ale Popravčí kniha pánů z Rožmberka, dokumentující činnost tlupy kolem roku 1400, zmiňuje oba Zouly (někdy uváděné také jako Zúly).

Hrad Chejnov se ve skutečnosti jmenoval Čejchanov. Panské sídlo takového jména opravdu existovalo a stálo nejpozději od roku 1318 (z té doby pochází první písemný záznam) na ostrožně nad levým břehem Sázavy u Chocerad v okrese Benešov. V roce 1404 je skutečně dobyla a zbořila zemská hotovost pod vedením tehdejšího pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka.

Samotná poprava se opravdu uskutečnila za tehdejší Horskou branou, tedy zhruba v místech kolejiště dnešního Masarykova nádraží pod křižovatkou U Bulhara. Podle Pelcla byl vůdce loupežnické tlupy Zoul pověšen nejvýše, podle jiných kronikářů, například Dalimila Hájka z Hájku, se jeho poprava odlišovala od popravy jeho druhů navíc tím, že byl zavěšen na železný hák.

Čas zemských válek

A proč se vlastně z Mikuláše a Jana stali loupežníci? Podle knihy Historie a současnost Komorního Hrádku (Komorním Hrádkem se nazývá zámek, postavený nedaleko zříceniny někdejšího hradu Čejchanov, pozn. red.) byl Jan Zoul původně služebníkem krále Václava IV. a později se stal služebníkem moravského markraběte Prokopa, syna Václavova strýce Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Karla IV.

Prokop se na přelomu 14. a 15. století zapletl nejdříve do krvavých markraběcích válek se svým bratrem Joštem o nadvládu na Moravě, a záhy poté i do mocenského sporu o vládu nad zeměmi Koruny České a Svatou říší římskou, jejž mezi sebou vedli po smrti Karla IV. jeho synové Václav a Zikmund Lucemburský – zatímco Prokopův bratr Jošt podporoval Zikmunda, Prokop stál coby markrabě na straně krále Václava.

Tyto rozbroje, jež zachvátily celé království, vedly až k dvojímu královu zajetí, poprvé v roce 1394 Panskou jednotou a podruhé, v březnu 1402, samotným Zikmundem. V obou případech se sice Václavu IV. podařilo ze zajetí rychle uprchnout a znovu se ujmout vlády, ale jeho autorita rychle upadala.

Na Moravě, kde v té době zřejmě působil Zoul, to přitom platilo ještě silněji než v Čechách. Řada šlechticů se proto ještě během markraběcích válek raději „udělala pro sebe“ – což znamenalo, že se proměnili v loupeživé rytíře, kteří si prostředky začali obstarávat přepady obchodních vozů a unášením rukojmí, za jejichž propuštění požadovali výkupné.

Pohár přetekl

A to byl i případ rytíře Jana Zoula z Ostředka a jeho otce Mikuláše, kteří se někdy v té době zmocnili Čejchanova a začali podnikat četné loupežné výpady do širokého okolí. Podle Kroniky Komorního Hrádku tak ovládali rozsáhlé území sahající od Kutné Hory až k Vltavě.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Karel Škréta (1610-1674), ryt Mathaus Merian jr. (1607-1677), volné dílo zoom_in Horská brána na obraze Karla Škréty zachycujícím obléhání Prahy v roce 1649. V roce 1404 za ní stálo popraviště, na němž skončila loupežnická tlupa Zoula z Ostředku

S kriminální činností měli v té době už bohaté zkušenosti; Mikeš se podle soudních akt konzistoře pražské dopouštěl vyděračství a vymáhání výkupného už od roku 1379, kdy ve farním dvorci v Rovném u Skalice pohrozil tamnímu panoši Kunešovi na Skalici a lidem v Oplanech, že nedostane-li 13 kop grošů, vypálí celou ves. Jeho syn Jan zase přepadal se svými kumpány od 90. let 14. století kupce na silnicích.

Oběma nakonec zlomilo vaz to, že si se svým řáděním nedali pokoj ani po Václavově návratu z druhého zajetí, a dost možná nejvíce to, že si nakonec troufli i na majetek mocného českého šlechtice Vaňka z Dubé. Ten měl podobné spády a nelíbila se mu konkurence.

„V roce 1399 vypovídá mučený Jakeš ze Zhoře, že on, Šiška, Mikuláš a Petr, služebníci páně Vaňkovi z Dubé, Petra, zajali německého kupce a čtyři jeho tovaryše s jejich veškerým zbožím a přivedli je k panu Vaňkovi na hrad Dubou. Jeho purkrabí Vaník prodal zboží v Praze a z utržených peněz dal jednu kopu grošů výše zmíněnému Jakšovi a 100 kop grošů Vaňkovi z Dubé,“ uvádí Jakub Hlavatý na stránkách Hradec 1.

Je otázka, zda Vaněk, sám příležitostný loupežník, oba Zouly coby nevítané lišky ve vlastním kurníku vyzradil králi, jisté však je, že Václav IV. se nakonec právě na nich rozhodl demonstrovat, kdo je v českém království pánem. V roce 1404 tak proti nim vyslal zemskou hotovost pod vedením již zmíněného Zbyňka Zajíce z Hazmburka, jenž byl v té době ještě jeho spojencem (o šest let později se spolu rozkmotří kvůli klatbě, kterou arcibiskup vyhlásí nad Janem Husem).

Šlo i o majetek

Zajíc hrad dobyl a oba Zouly i s jejich loupežnickou posádkou přivedl v Praze před zemský soud, který je odsoudil k trestu smrti oběšením. Čejchanov byl zbořen spolu s podhradní vsí Sedlec.

Další statky Jana Zoula (například obec Chocerady) připadly královské komoře a Václav IV. je v roce 1406 daroval svým dvořanům, komorníkům Mikuláši Šraňkovi a Martinovi ze Soutic. Darovací listina vyjmenovává „horu, na níž někdy hrad Hrádek řečený Čajchanov stál a námi zbořen byl, se čtyřmi poplužními dvory (tj. panskými dvory s příslušnými polnostmi, pozn. red.), lesy a sady, pusté vsi Sedlec pod horou jmenovaného hradu a Vráž, dále ves Chocerady s podacím (tj. s právem ustanovovat faráře, pozn. red.), řekou Sázavou a s mlýny a také ves Lhotu.“

A jak to bylo s oním Husovým doprovodem? Skutečně vyprovodil hříšného rytíře pod šibenici? Podle starých letopisů tomu tak opravdu bylo – a Hus prý dokonce dokázal Zoula (ať už Mikeše, nebo Jana) přimět pod šibenicí k veřejnému pokání.