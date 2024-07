Od poloviny 20. let minulého století představovaly obří cirkusy cestující vlakem od města k městu součást koloritu Spojených států amerických. Právě cirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey byl mezi nimi dokonce ten vůbec největší. Jeho šapitó dokázalo pojmout až devět tisíc diváků.

Aby obří stanová plachta nepropouštěla vodu, byla potažená 820 kilogramy parafínového vosku rozpuštěného ve 23 tisících litrech benzínu. V té době to byla běžná vodovzdorná izolace, která ovšem měla jednu zásadní nevýhodu: byla mimořádně hořlavá.

Zlověstná věštba

Cirkus přicestoval do města Hartford ve středu 5. července 1944, ovšem s velkým zpožděním, takže ze dvou představení plánovaných na ten den bylo jedno zrušeno.

„V cirkusových pověrách se vynechání představení považuje za velkou smůlu. Přestože středeční večerní představení proběhlo podle plánu, hodně cirkusových zaměstnanců bylo ve střehu, a tak nějak napůl očekávalo mimořádnou událost nebo katastrofu,“ píše spisovatel Stewart O'Nan v knize Požár cirkusu: Skutečný příběh americké tragédie.

Druhý den, ve čtvrtek, začínalo odpolední představení ve 14:15. V obecenstvu převládaly ženy a děti – v Evropě i v Tichomoří ještě stále zuřila válka, mužské mladší věkové ročníky tak byly na bojištích, a starší muži ještě v práci.

Kolik lidí ten den do cirkusu přišlo, se nikdy nepodařilo zjistit, odhady se pohybují zhruba od šesti do osmi tisíc. Nejčastěji se uvádí počet kolem sedmi tisíc diváků.

Bohužel, už brzy se mělo ukázat, že cirkusové představení, jež přišli sledovat, dodá strašidelné pověře mimořádně hrůzným způsobem na věrohodnosti.

Plamínek zažehl katastrofu

Ještě drezura lvů v podání francouzského krotitele Alfreda Courta proběhla bez jakýchkoliv problémů. Po něm nastoupila slavná rodina akrobatů na visuté hrazdě vystupující bez ochranné sítě. Známí byli jako Létající nebo Velcí Wallendasové. Diváci při jejich odvážných kouscích tajili dech, v pověrčivém personálu pak rostla obava, aby se právě při riskantních přemetech a saltech vysoko nad manéží nenaplnila zlověstná věštba.

Naplnila se, ale úplně jinak, než by kdo očekával. Vzdušní akrobaté ve svém čísle tradičně žádnou chybu neudělali. Ale těsně před stanem, kousíček od přepážky vedoucí k pánským záchodům, vyrazil z uschlé trávy malý plamínek. Většinově se má za to, že trávu zapálil v horkém a suchém létě odhozený nedopalek cigarety, ale přesná příčina vznícení je dodnes neznámá. Malý plamínek každopádně zažehl katastrofu.

„Jakmile se oheň dostal do kontaktu se stanovým plátnem, okamžitě se rychle rozšířil,“ uvádí web Dějiny Connecticutu. Na vině byl již zmíněný hydroizolační potah plátna parafínovým voskem naředěným benzínem.

Stanová kupole začala hořet bezmála jako vzducholoď Hindenburg. „Jeden z účinkujících si všiml ohně a zařval: ‚Stan hoří!‘ Kapelník Merle Evans okamžitě zavelel hudebníkům, aby začali hrát ‚Věčné hvězdy a pruhy‘, což byl předem domluvený signál určený zaměstnancům cirkusu, že je něco strašně špatně,“ píše stránka Dějiny Connecticutu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, A Miscellany of Hartford History - The Circus Fire, fair use zoom_in Stan cirkusu Ringling Brothers Barnum & Bailey v plamenech

Zablokované východy

Principál cirkusu Fred Bradna sice vyzval publikum, aby nepropadalo panice a spořádaně opustilo šapitó, ale v rychle rostoucím chaosu ho téměř nešlo slyšet. Nebylo divu, že lidi opanoval strach – plameny totiž velice rychle vyšlehly až do výše kolem 30 metrů.

Lidé se začali vyděšeně tlačit k východům, jenže se ukázal další problém: lvi z Courtovy drezúry, jež skončila chvíli před vypuknutím požáru, byli po odchodu z manéže zaháněni do klecových chodeb přistavených k východům a vedoucích do zvířecích klecových maringotek, a tyto klece nestačili zřízenci cirkusu minimálně od dvou východů ještě odvézt. Cesta ven tak byla u těchto východů zablokovaná.

Zřízenci sice dělali, co mohli, aby co nejrychleji přemístili šelmy z klecových chodeb do jejich pojízdných domovů. Opravdu to dokázali, díky čemuž se lvům a lvicím až na několik drobných popálenin nic nestalo, ale to lidi uvnitř stanu nezachránilo.

„Svědci později uvedli, že někteří z diváků prostě jen běhali do kruhu a pořád hledali své blízké, místo aby se snažili co nejrychleji dostat ven z hořícího stanu. Jiní zase propadli falešné naději, že požár bude rychle uhašen, a zůstali na svých místech tak dlouho, až už bylo pozdě,“ uvádí americký web Guilford Fire Department.

Nastala katastrofa

Zhruba po osmi minutách přišla katastrofa. Hořící stan se zhroutil dovnitř a uvěznil stovky diváků pod prudce planoucí konstrukcí a plachtou. Lidé umírali v ohni i na následky umačkání, udušení nebo ušlapání.

Přesný počet obětí se nikdy nepodařilo zjistit, v jejich odhadu se různé zdroje liší. Na základě později vynesených pozůstatků lidských těl odhadly úřady počet zabitých oficiálně na 168 a podle informací o hospitalizacích v nemocnicích byl počet zraněných odhadnut na více než 700.

Tyto počty však nezahrnují šokované a popálené lidi, kteří se zjevně mimo sebe odpotáceli od požáru neznámo kam – přičemž očití svědci několik takových případů opravdu popisovali. Co se s těmito lidmi stalo a zda přežili svá zranění, nebo jim později doma podlehli, zůstává otázkou.

„Obecně se má za to, že počet obětí je ve skutečnosti vyšší než uvedené odhady, protože některé menší pozůstatky lidských těl se nepodařilo nikdy identifikovat a ani je nikdo nehledal. Hodně lidí ve městě a v okolí navíc dostalo v rámci propagace bezplatné vstupenky, přičemž některé z těchto vstupenek se asi dostaly i k tulákům a bezdomovcům, které později nikdo nenahlásil jako pohřešované,“ konstatuje stránka Massasoitské knihovny.

Slečinka 1565

Zřejmě nejznámější obětí požáru se stala malá, nikdy neidentifikovaná holčička, která vstoupila do historie jako „Slečinka 1565“ podle čísla, které bylo jejímu mrtvému tělu přiděleno v márnici.

Přestože její fotografie obletěla v obrovských nákladech celé Spojené státy a stala se smutným symbolem celé tragédie, nikdo se k ní nepřihlásil, a nakonec byla beze jména pohřbena na hartfordském hřbitově Northwood, kde byl později odhalen také památník obětem.

Dva policejní vyšetřovatelé, kteří její posmrtný snímek pořídili, seržanti Thomas Barber a Edward Lowe, zasvětili snaze odhalit její identitu celý život. Ani jeden z nich však nikdy žádné odhalené jméno nezveřejnil, přestože na holčičku nezapomněli a každoročně navštěvovali na Vánoce, na Díkuvzdání i na Den nezávislosti její hrob.

Teprve v roce 1981 vdova po Edwardu Loweovi oznámila, že prý její zesnulý muž holčičku identifikoval a našel její rodinu, ale údajně respektoval její přání vyhnout se jakékoli publicitě.

V roce 1987 zanechal někdo na dívčině náhrobku papír s poznámkou, že její jméno je Sarah Grahamová, že jí bylo šest let a údajně prý pocházela z dvojčat. Po prozkoumání nápisů na náhrobcích poblíž jejího hrobu se ukázalo, že se tam jméno Graham opravdu objevuje a že tam byl pochován i šestiletý chlapec toho jména, který mohl být právě oním bratříčkem – dvojčetem nebohé „slečinky“, ale tuto teorii dodnes nic nedoložilo.

Vyšetřovatel požárů a žhářství Rick Davey vydal v roce 1991 ve spolupráci se spisovatelem Donem Masseym knihu Předmět doličný: tajemství slečinky 1565, v níž tvrdí, že dívka se ve skutečnosti jmenovala Eleanor Emily Cooková a pocházela z Massachusetts. Davey přitom vycházel ze svědectví Eleanořina bratra Donalda Cooka, který se s tím, že mrtvá holčička je jeho sestra, přihlásil úřadům poprvé v roce 1955 (tedy až 11 let po tragédii) a později s Daveyem spolupracoval na knize.

Na základě tohoto svědectví bylo mrtvé tělo holčičky exhumováno a vzorky jeho vlasů porovnali forenzní patologové s vlasy, jež pro srovnání poskytla Cookova rodina. Došli k závěru, že vzájemná příbuznost je pravděpodobná. Tělo holčičky tak bylo prohlášeno za tělo osmileté Eleanor Emily Cookové a nově uloženo do hrobu Cookových vedle jejího bratra Edwarda, který také zemřel při požáru.