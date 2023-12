Ve středu 30. prosince 1903, tedy právě před 120 lety, postihla to „nejčeštější z amerických měst“, tedy Chicago, obrovská tragédie. Ve zbrusu novém a velkolepém Divadle Iroquois vypukl během představení muzikálu Pan Modrovous ničivý oheň, který se během pár minut rozšířil na celou budovu. Zahynulo 602 lidí, včetně českých přistěhovalců. Oběťmi byly zejména ženy a děti.

Divadlo Iroquois na snímku z roku 1903 krátce před požárem | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Nové divadlo, postavené na West Randolph Street ve čtvrti Loop, otevřelo své brány lidem jen zhruba měsíc před tragédií, 23. listopadu 1903. Jeho stavba byla součástí tehdejší snahy Chicaga zařadit se mezi přední města celých Spojených států amerických.

Zlatý sud s prachem

„Pro Chicago to bylo víc než jen divadlo. Byla to věc občanské hrdosti,“ napsal v listu Chicago Stories divadelní historik Stuart Hecht.

Významu nového divadelního stánku odpovídala také jeho výzdoba zahrnující mramorové sloupy obkládané zlatem, dveře ze skla a mahagonu a množství zdobných prvků. Měl kapacitu bezmála 1600 diváků, jimž bylo k dispozici velké schodiště spojující všechna tři divadelní patra. Právě toto schodiště se však při požáru ukázalo jako fatální konstrukční chyba.

Majitelé Iroquois nicméně věřili, že jejich budova je dokonalá, a v reklamách ji propagovali jako „dokonale ohnivzdornou“. K tomu měli dva důvody: jednak v roce 1903 byl ještě v živé paměti obrovský ničivý požár, který v roce 1871 velkou část tehdejšího Chicaga úplně zničil (na popel tehdy shořelo až 17 tisíc domů), jednak se architekt budovy, mladý ambiciózní tvůrce Benjamin Marshall, zapřísahal, že si každou katastrofu velkých budov pečlivě nastudoval, aby jim v případě Iroquois dokázal předejít.

„Možná si měl těch domácích úkolů udělat víc,“ komentoval to suše Anthony P. Hatch, autor knihy Tinder Box: The Iroquois Theatre Disaster 1903 (Sud s prachem: katastrofa divadla Iroquois 1903).

Peklo místo nebe

Ve středu 30. prosince 1903 uvádělo divadlo muzikál s názvem Pan Modrovous v hlavní roli s Davidem McAvoyem, jemuž na scéně sekundoval chicagský rodák a místní komediální hvězda Eddie Foy.

Bylo kompletně vyprodáno. Chicago v té době sužovala krutá zima a návštěva představení o třech dějstvích představovala pro všechny lidi ve městě vítanou zábavu pro chvíle, kdy se kvůli ledovému počasí stejně nedalo téměř nic dělat. Návštěvnost představení tak daleko překročila maximální kapacitu divadla, protože lidé v nadměrném počtu zaplnili i všechna místa k stání. Podle odhadů mohlo být uvnitř až 1700 diváků. Velké procento tvořily ženy a děti.

Ve čtvrt na čtyři odpoledne začalo druhé dějství muzikálu. Opona se rozhrnula a skupinka účinkujících hrála na jevišti píseň In the Pale Moonlight (V bledém svitu měsíce). Efekt měsíčního svitu měla vytvořit oblouková lampa. Pak se všechno pokazilo. Místo iluze nočního nebe se dostavila realita naprostého a absolutního pekla.

„Obloukové světlo zapálilo blízký závěs. Kulisáci se pokusili uhasit oheň primitivními hasicími přístroji zvanými KilyFyre, ale ty byly vadné a nefungovaly. Nijak tedy nezastavily šíření plamenů po hořlavých dekoracích a kulisách,“ uvedla historička Francine Uenumaová na stránkách Smithonian Magazine.

Ohnivé jazyky se rozletěly po závěsech a kulisách, ale mnoha lidem v hledišti stále ještě nedošlo, co se děje, zřejmě to považovali za jeden z mnoha speciálních efektů show. „Hodně lidí sedělo jako hypnotizováno, zvláště děti vepředu,“ zapsal Hatch.

Miláček publika Eddie Foy chtěl předejít panice. Rychle svěřil svého malého synka jednomu z kulisáků, nařídil orchestru, ať hraje dál a vyběhl na pódium. Kulisáci se zatím pokoušeli spustit protipožární azbestovou oponu, ale ta se zadrhla a nešla dolů.

Foy zatím s hrůzou hleděl do diváckých řad. Jak později vzpomínal ve své autobiografii Clowning Through Life (Život klauna), už během prvního dějství si totiž všiml, jak moc je v hledišti žen a dětí. „Nikdy předtím jsem tolik žen a dětí v publiku neviděl. I galerie jich byla plná,“ napsal.

Překážky v cestě

Oheň rychle rostl a diváci konečně pochopili, co jim hrozí. Dali se na útěk. A ukázalo se, že velká, vznosná, výstavná a zlatem zdobená budova není nic jiného než ošklivá požární past.

Prvním problémem se ukázalo velké schodiště, které spojovalo všechna patra a představovalo jedinou únikovou cestu. Některé další nouzové východy totiž ještě nebyly dokončeny a protipožární žebříky zase pokrýval led, takže se nedaly použít. Schodiště tak v okamžení ucpaly stovky lidí, kteří se na něj ze všech pater vyhrnuli najednou. Vznikla smrtící tlačenice.

Levá část hlediště po požáruZdroj: Wikimedia Commons, fire-truck, CC BY-SA 4.0

A katastrofa rychle pokračovala: dveře z divadla se otevíraly dovnitř, nikoli ven. Byla to další konstrukční chyba, protože dav, který se na ně zevnitř natlačil, bránil svou vlastní vahou jejich otevření.

Někteří lidé z horních galerií se navíc vůbec nemohli ze svých míst dostat, protože divadlo tyto galerie po začátku představení zamykalo, aby se lidé z levných míst k stání nezkoušeli během hry přesunout na lukrativnější místa v přízemí.

K dovršení zmatku přispěla výzdoba divadla, která použila v interiéru také prvky iluzivní malby a některé dveře jen dekorativně naznačila.

Ohnivá koule

Skutečná apokalypsa pak přišla, když několik herců a kulisáků otevřelo k útěku hlavní zadní východ za velkým jevištěm, určený ke stěhování velkých kulis a rekvizit. Dovnitř okamžitě vnikl zvenku ledový vzduch plný kyslíku, který se smísil s horkým vzduchem uvnitř sálajícího divadla.

Nastal výbuch spojený s vytvořením obrovské ohnivé koule. Ta okamžitě vylétla ke stropu a zabila většinu z těch, kteří zůstali uvězněni v horních patrech. Neměli vůbec šanci.

„Byl to záblesk a rána, jako když najednou odpálíte obrovskou hromadu magnesiového prášku,“ popsal Foy, který se pro svou odvahu zůstat na jevišti a alespoň nějak řídit evakuaci stal pro Chicago hrdinou.

Lidé si zatím probourávali z divadla vlastní ústupové cesty. Barmanovi Franku Housemanovi se podařilo improvizovaně odemknout jedny zamčené dveře díky tomu, že měl podobný zámek u své lednice. Hodně účinkujících se dostalo ven sklepními okénky pro uhlí. Několika lidem pomohli obyvatelé okolních domů, kteří překlenuli prostor mezi svými okny a okny divadla žehlicími prkny a položenými žebříky a pomáhali přes ně utíkající převádět.

Shořelé divadlo

Výbuch spojený s vytvořením obří ohnivé koule také způsobil, že se oheň vyčerpal a vyhasl, protože už strávil téměř všechno, co mohl. Odhady, jak dlouho celý požár vlastně trval, se liší, ale zřejmě ne déle než 15 minut.

Následky však byly přesto strašlivé. „Když přijeli hasiči, strčil velitel zásahu hlavu do jednoho z bočních východů a zakřičel: ‚Je tu někdo naživu?‘ Zevnitř se však neozvala žádná odpověď ani zvuk,“ vzpomíná ve své autobiografii Foy.

Poblíž východů a v chodbách ležely hromady mrtvých lidských těl. Dříve honosné divadlo bylo sežehnuté k nepoznání. „Bylo to příšerné. Neuvěřitelné. Lidé to popisovali jako cosi ze samotných pekel,“ napsal Hatch.

Mnohé rodiny strávily silvestra hledáním svých blízkých v márnici. V nemocnicích zatím umírali další na zranění, která utrpěli během požáru. Celkový počet obětí byl odhadnut na 602 lidí, z nichž asi 575 zemřelo ještě během katastrofy nebo těsně po ní, zbylí pak v následujících dnech. Asi 250 lidí bylo zraněno.

Kdo za to může?

Odpovědnost za neštěstí nechtěl nikdo přijmout a všichni svalovali vinu na někoho jiného. V tisku se tak vzájemně obviňovali městská rada, majitelé divadla, hasiči, architekt i starosta Chicaga.

Podle Hatche nesl určitě část viny architekt Marshall, jenž při své práci upřednostnil vzhled před bezpečností. „Nechtěl uvnitř označení únikových východů, protože si myslel, že by to zničilo design, a na ten kladl největší důraz. Kromě problémů s jediným velkým schodištěm a s dveřmi otevírajícími se dovnitř navíc nebylo v divadle instalováno žádné nouzové osvětlení,“ upozornil Hatch.

Vinou majitelů pak bylo, že nikdo z personálu divadla nebyl řádně proškolen v protipožární ochraně a že hasicí přístroje KilFyre byly vadné, takže jen vytvářely falešný pocit bezpečí.

Mrtvá těla byla po požáru vynesena z divadla a složena přímo před jeho vchodemZdroj: Wikimedia Commons, fire-truck, CC BY-SA 4.0

Určitý díl odpovědnosti nesla i stavební firma, která divadlo postavila a svou práci nejspíše zanedbala – takže se například nedala spustit azbestová protipožární opona. Ani tak ale nebyl za 602 mrtvých nikdo nikdy odsouzen.

„Všechno to zapadá do většího obrazu té doby, kdy se vyhlášky ve městě prostě nedodržovaly. Stavební úřad nedělal svou práci pořádně a hasiči taky ne. To ale nebyl jen problém Chicaga, týkalo se to celých USA. Obecní samosprávy v té době prostě vlastníky ani správce budov k odpovědnosti za bezpečí v jejich domech nevedly – buď k tomu neměly pravomoc, nebo se ji rozhodly neuplatňovat,“ uvedla chicagská archivářka Rachel Maddenová na stránkách Wttw.

Teprve po požáru se tak začaly zavádět do praxe přísnější požární předpisy a protipožární opatření. Mrtvým to ale život nevrátilo.