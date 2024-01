Před 15 lety, v sobotu 24. ledna 2009, se ve Španělsku začal odvíjet jeden z nejzáhadnějších případů novodobé španělské kriminalistiky. Ten den se v Seville ztratila sedmnáctiletá středoškolačka Marta del Castillo Casanueva, která kolem páté hodiny odpoledne odešla z rodinného domu, ale už se do něj nikdy nevrátila. Pravděpodobně byla zavražděna, ale její tělo se stále nenašlo. Policie letos v lednu ohlásila nové indicie v případu.

Kde je Marta? Lidé požadující spravedlnost pro zavražděnou Martu při soudním procesu proti Franciscu Javierovi Garcíovi, známému jako „El Cuco“. | Foto: Profimedia

Zmizení 17leté Marty del Castillo před 15 lety vzbudilo rozruch po celém Španělsku a posléze i v Evropě. Netflix mu věnoval dokumentární sérii nazvanou Kde je Marta?, vysílanou i u nás, v níž se věnuje i soudnímu procesu s podezřelými z její vraždy. Dívčino tělo se však dodnes nenašlo.

V onu osudnou sobotu odpoledne si Marta povídala přes Messenger se svou kamarádkou, když konverzaci ukončila slovy: „Končím, protože el Migue je dole a já si s ním promluvím. Zavolám později a řeknu ti o tom. Mám tě ráda.“

„El Migue“ byla přezdívka 19letého Miguela Carcaña Delgada, s nímž se náhodně vídala asi měsíc. Její máma to viděla nerada, protože Miguel se choval k dívce poměrně majetnicky a ona z něj měla špatný dojem.

Po páté hodině odpoledne vyšla Marta z bytu v Argantoniově ulici v Seville. Od té chvíle až dodnes ji už nikdo z její rodiny nespatřil. Když se dívka ani pozdě v noci nevrátila, zavolali jí rodiče na mobil. Ten byl sice v té době ještě zapnutý, ale dívka ho nezvedla. Poté obvolali její přátele a známé, včetně Miguela, na něhož matka sehnala číslo.

Marta del Castillo. Pátrání po ní trvá už 15 let, nyní detektivové ohlásili nové informaceZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, la Policía Nacional de España, volné dílo

Potvrdil, že se s Martou toho večera viděl, ale prohlásil, že ji kolem půl desáté večer dovezl domů a vysadil kousek od vchodu u obchodu se skleněným zbožím Dima. Pak přestal zvedat telefon. „Kolem tři čtvrtě na jednu ráno zašel Martin otec Antonio do domu v ulici Calle León XIII, kde Miguel bydlel, a klepal na dveře a okna, ale nikdo je neotevřel,“ uvedl web DMT. Zhruba ve dvě ráno oznámila rodina dceřino zmizení policii.

Krev na oblečení i v bytě

Hlavním podezřelým byl od začátku Miguel Carcaño Delgado. Policisté zkontrolovali jeho bydliště, ale našli tam jenom jeho nevlastního bratra Francisca Javiera Delgada – a ten jim řekl totéž, co Miguel odvyprávěl Martiným rodičům. Taky jim řekl, že v posledních týdnech jeho bratr přespává u své současné přítelkyně, teprve čtrnáctileté Rocio, v domě jejích rodičů v Camasu.

Následovaly výslechy Miguela i jeho nové přítelkyně. Zatímco mladík trval na svém, Rocio zdráhavě připustila, že na jeho kalhotách viděla krev. Další krev se našla při forenzní prohlídce Miguelova původního bydliště, v bytě, který oba nevlastní bratři zdědili po své matce, jež zemřela v roce 2006 (otec opustil rodinu už dávno). Po matce zůstalo v bytě křeslo pro invalidy a v něm se našly další krvavé stopy. Také na podšívce Miguelova saka byla krev.

Policie odebrala vzorky DNA Martiným rodičům a došla k závěru, že všechny krevní stopy patří téže osobě: že je to Martina krev. V sobotu 14. února 2009 byl Delgado zadržen a podroben výslechu, při němž ho policisté konfrontovali se zadrženými důkazy. Po chvíli se zhroutil a přiznal, že Martu skutečně zabil on.

Rána popelníkem a ztracené tělo

Podle jeho tehdejší výpovědi za ním Marta přišla do bytu na Calle Leon XIII a chtěla po něm, aby se s Rocio, s níž se znal asi měsíc, rozešel. Oba se kvůli tomu pohádali a Miguel pak v záchvatu vzteku udeřil Martu do hlavy těžkým popelníkem z tvrdého a tlustého skla.

Když si uvědomil, že je mrtvá, zavolal prý svému kamarádovi Samuelu Benítezovi Pérezovi, který bydlel poblíž na Calle Avellana, a spolu s ním a ještě s jedním 15letým teenagerem, jehož Pérez přivedl, zabalili mrtvé tělo do deky a pomocí invalidního křesla odvezli z bytu. Na otázku kam, Miguel odpověděl, že na most přes řeku Guadalquivir tekoucí mezi Sevillou a Camasem, odkud je prý svrhli do řeky.

Skončil ve vazbě, stejně jako Pérez a zmíněný teenager, a policie začala prohledávat řeku. Jenže nic nenašla a případ se začal brzy komplikovat. „16. března sdělil Miguel Carcaño soudci, že tělo nakonec nezlikvidoval v řece Guadalquivir, ale dal je do odpadkového koše. A dnes svůj původní příběh změnil znovu. Teď tvrdí, že dívku nezabil on, ale jeho přítel, známý jako El Cuco,“ uvedl 17. března 2009 titul Andalusia News.

Oním El Cucem (jde o přezdívku, skutečné jméno nebylo zveřejněno kvůli nízkému věku dotyčného) měl být onen patnáctiletý teenager, který podle původní výpovědi pomáhal odklízet tělo. On i Pérez ale při novém výslechu opakovali verzi, že Delgadovi pouze pomohli tělo odvézt a svrhnout do řeky, a popřeli, že by se něco odehrálo jinak. Policie nicméně i přesto odvolala pátrání v řece a začala místo toho prohledávat skládku Montemarta-Cónica, kam se sváží odpad ze Sevilly a z Camasu.

Mosty přes řeku Guadalquivir v SevilleZdroj: Wikimedia Commons, Emilio J. Rodríguez Posad, CC BY-SA 2.0

Třetí verze výpovědi: znásilnění a vražda

Dva dny po Delgadově nové výpovědi, 19. března, mu policisté řekli, že jeho nové verzi nevěří. A Migiel přišel s třetí verzí.

Podle té se prý s Martou i s El Cucoem v osudný den u něj v bytě společně opili a omámili kouřením marihuany, načež se oba rozhodli kolem půlnoci s Martou pomilovat. Když se bránila, zbili ji, odvlekli do ložnice, pohrozili jí nožem a oba ji znásilnili. Poté ji přivázali k posteli a Delgado ji praštil do hlavy popelníkem. Rána silně krvácela a oba pochopili, že něco takového dívka nedokáže zamlčet, takže ji uškrtili. Tělo pak opravdu posadili do kolečkového křesla po Delgadově matce, zamaskovali odpadkovými pytli a vyvezli do kontejneru. Nůž, kterým dívce vyhrožovali, vyhodil prý El Cuco do kanálu.

Kde je Marta? Dokument Netflixu o zmizení Marty del Castillo:

Ani této verzi policisté úplně nevěřili, ale nůž se v kanále opravdu našel. Výpověď také vysvětlovala všechny krevní stopy a dále stopy DNA Delgada a El Cucoa v ložnici a na křesle.

Na otázku, proč tedy do věci zpočátku zatahoval i Beníteze, Delgado odpověděl, že řekl, co chtěli policisté slyšet. Popřel také, že by se činu jakoli účastnil jeho nevlastní bratr, který podle něj opustil byt kolem půl deváté večer.

Stále ale chybělo dívčino tělo. Ačkoli prohledávání skládky trvalo déle než měsíc a policie při něm spolu se zaměstnanci skládky prohrabala na 60 tisíc tun odpadu, žádná mrtvola se nenašla – přestože zaměstnanci skládky určili sektor, v němž by tělo mělo být.

Vyšetřovatelé také podrobili expertíze všechny kontejnery z místa, kde Delgado s Cucoem podle poslední výpovědi tělo vyhodili, a zjistili, že v žádném z nich nejsou ani stopy krve, ani známky dívčiny DNA. Policie nakonec došla k závěru, že Delgado tělo do žádného kontejneru nehodil a přiznal se jenom proto, aby falešným doznáním dosáhl nižší trestní sazby.

Soudy trvaly několik let

Soudní proces začal v dubnu 2010. Obžaloba vinila Miguela Carcaña Delgada ze znásilnění, vraždy a z hanobení mrtvoly, jeho nevlastního bratra a Samuela Beníteze ze zatajování zločinu a znesvěcení mrtvého těla. Jako jednoho z hlavních pachatelů zmiňovala také El Cucoa, ten však musel být souzen samostatně soudem pro mladistvé. Pro Carcaña Delgada žádala žaloba 52 let vězení, pro jeho nevlastního bratra osm let a pro Beníteze pět let.

Soud se táhl, mimo jiné proto, že obvinění aktéři opakovaně měnili výpovědi. El Cuco, který byl ve svém vlastním procesu odsouzen, vystoupil před soudem jako svědek v říjnu 2011, odvolal svá dosavadní přiznání a prohlásil, že byla vynucená policií a že neví, co se tělem Marty del Castillo dělo. Také Miguel Delgado přicházel neustále s novými a novými verzemi případu: podle jedné například dívku nikdo neznásilnil, zabil ji prý jen on sám a těla se pak zbavili Benítez s Cucoem, zatímco on uklízel na místě činu.

Soudu se v listopadu 2011 přihlásil také taxikář Jordi Gonzáles, který tvrdil, že krátce po půlnoci zavezl na adresu Calle Leon XIII Delgaova nevlastního bratra, což bylo v rozporu s výpověďmi všech dosavadních zúčastněných. Jeho tvrzení ale nebylo zcela spolehlivé, protože se přihlásil až poté, co byl celý případ široce rozebírán ve španělských médiích, takže mohl být ovlivněn tím, co se o něm psalo a vysílalo.

Samotná média a jejich referování o události se také stalo předmětem veřejné diskuse. Ukázalo se totiž, že televizní společnost Telecinco zaplatila za rozhovor s El Cucovou matkou ve svém pořadu La Noria (v němž vyzpovídala třeba i Gonzálese), což vyvolalo velké veřejné pobouření a Telecinco čelila dokonce diváckému a sponzorskému bojkotu pořadu.

Miguel Carcaño Delgado byl nakonec odsouzen za vraždu Marty del Castillo k více než 20 letům vězení a k zaplacení 340 tisíc eur odškodného její rodině; všech ostatních obvinění byl zproštěn. Zproštěni všech obvinění byli pro nedostatek důkazů také ostatní obvinění. Rozsudek uváděl, že Miguel se zbavil těla s pomocí El Cucoa, odsouzeného ve vlastním procesu ke třem rokům ve věznici pro mladistvé, a s pomocí třetí neznámé osoby. Důkazy identifikující tuto osobu jako Beníteze označil soud za nedostatečné.

Letos v lednu přišla nová stopa

Rodina Marty del Castillo není dodnes se zločinem ani rozsudkem smířená, protože dodnes neví, kde skončilo dívčino tělo – a tedy ani to, co se opravdu stalo. Stále se však nevzdává naděje, že v případu dojde k dalšímu posunu.

„Španělská národní policie se v současnosti pokouší najít nějaké nové vodítko k případu Marty del Castillo na základě znaleckého posudku, který soudu v Seville předložila společnost Lazarus Technology S.L. Ta byla pověřena shromažďováním informací, jež se podařilo získat z telefonu používaného v roce 2009 Miguelem Carcañem,“ uvedla letos 20. ledna společnost Telecinco.

Dědeček zmizelé Marty, José Antonio Casanuev, mluví s médii o čtrnáctém výročí vraždy jeho vnučky.Zdroj: Profimedia

Zmíněný posudek, na němž společnost pracovala asi dva roky, prý dokázal z jeho mobilu (Motoroly U9) zachytit šest Miguelových přesunů přibližně v době vraždy, je ale otázka, zda k nim došlo ještě onoho osudného dne, nebo až v ranních hodinách 25. ledna, kdy bylo zřejmě nějak zlikvidováno tělo.

„Nová data ukazují na některá místa, která nebyla dosud v případu zmíněna. Mimo jiné na město Dos Hermanas, na oblast San Jerónimo severně od Sevilly a na okolí hřbitova San Fernando. Carcaño naopak pravděpodobně nebyl ani na skládce Guadalquivir, ani v Alcalá de Guadaíra, kde se hledalo tělo,“ uvedla Telecinco.

Čtvrť San Jerónimo se nachází nedaleko města Camas, kde Miguel žil v době činu s rodinou své přítelkyně. Ke hřbitovu San Fernando zase podle Telecinco odkazuje další indicie zajištěná z mobilu, a sice snímek Miguela v uniformě úklidové firmy, která na tomto hřbitovu pracovala. Existuje tedy stále naděje, že se dívčiny ostatky najdou a ona i její rodina konečně dojdou klidu.