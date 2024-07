Už zhruba tři desítky let se táhne spletitý případ sériového vraždění amerických sexuálních pracovnic, jejichž těla vrah zahrabával v okolí newyorské pláže Gilgo, kde byla objevena v letech 2010 a 2011. K vraždění docházelo od počátku 90. let a dodnes se přesně neví, kolik žen mu vlastně padlo za oběť. Podezřelý z vražd byl zadržen před rokem, letos v červnu si vyslechl další obvinění. Čeká ho soud.

Ve čtvrtek 6. června 2024 předstoupil 60letý bývalý architekt Rex Heuermann před soudce vrchního soudu suffolského okresu ve státě New York Timothyho Mazzeie, aby si vyslechl obvinění ve věci dvou vražd, konkrétně vraždy Jessicy Taylorové a Sandry Costillyové. Jde o další dvě oběti sériového vraždění, kvůli němuž byl Heuermann právě před rokem zatčen.

„Z dalších dvou vražd obvinili žalobci Heuermanna poté, co policie objevila úděsný plánovací dokument, používaný k provádění vražd,“ uvedla letos v červnu stanice NBC News.

Mrtvá těla zavražděných prostitutek se nacházela v letech 2010 a 2011 zahrabaná v okolí pláže Gilgo, dodnes se ale neví, zda se už podařilo najít všechna a zda je počet obětí konečný. „Těch vražd tam mohlo být klidně víc… O některých se možná nikdy ani nedozvíme a nikdo z nich nebude obviněn,“ uvedl pro CNN kriminalista a analytik chování pachatelů trestných činů Casey Jordan.

Sériové vraždění spojené s ukrýváním mrtvol na pláži Gilgo patří k nejpodivnějším případům přelomu tisíciletí.

Mrtvoly u cesty

Pro policii začal záhadný případ v květnu 2010, kdy se na tísňovou linku 911 ozvala 24letá Shannan Gilbertová, příležitostná prostitutka, která byla právě na útěku z domu svého zákazníka a do telefonu křičela: „Snaží se mě zabít!“

Než se k ní ale dostala policejní hlídka, mladá žena zmizela. Prověřování hovoru ukázalo, že se těsně před svým zmizením pohybovala na pláži Gilgo, kde si zřejmě mezi rekreanty vytipovávala a oslovovala klienty.

Případ dostal na starost vyšetřovatel John Mallia, který nechal pláž během léta 2010 několikrát prohledat a vzal si na pomoc i psa vycvičeného na hledání mrtvých těl, ale bezúspěšně. Mallia to však nevzdal a v prosinci, kdy byla pláž prázdná, se na ni i se psem vrátil. A protože statistika FBI ukázala, že těla obětí trestných činů se často nacházejí pohozená poblíž silnic, zaměřil své pátrání právě na okolí pobřežní dálnice.

Služební pes po nějaké době skutečně signalizoval, že v hustých křoviscích pod slabou vrstvou sněhu by mělo být lidské tělo. Policie tam našla rozkládající se ženské pozůstatky, ale o Shannan Gilbertovou nešlo. Později se ukázalo, že patřily ženě jménem Melissa Barthelemyová, rovněž prostitutce, která byla naposledy spatřena živá 12. července 2009 – v době jejího zmizení jí bylo také 24 let.

Když pak policisté začali prozkoumávat okolí tohoto nálezu, našli tam brzy zahrabaná další tři ženská těla. Bylo zřejmé, že mají co do činění se sériovým vrahem – a že ani tento počet jeho obětí nemusí být konečný.

Je to horší a horší

Všechny nalezené oběti se podařilo poměrně rychle ztotožnit, protože stejně jako v případě Barthelemyové a Gilbertové šlo o ženy, které si sice příležitostně přivydělávaly prostitucí, ale jinak měly své zázemí, přátele a rodiny, takže jejich pohřešování bylo nahlášeno. Policisté tedy zjistili, že další tři mrtvá těla patřila Maureen Brainard-Barnesové, Megan Watermanové a Amber Costellové.

Děsivým nálezům však stále ještě nebyl konec. V březnu se poblíž pobřežní dálnice Ocean Parkway našly části dalšího ženského těla Jessicy Taylorové – což vyšetřovatelům napovědělo, že tajemný vrah řádí v oblasti zřejmě už hodně dlouho, neboť tato žena byla pohřešována už řadu let a co horšího, další části jejích pozůstatků se našly už v roce 2003 ve městě Mannorville v suffolském okrese.

A jako by vší té hrůzy stále nebylo dost, v dubnu 2011 objevila policie v tomto městě další rozložená lidská těla: jedno patřilo nikdy neztotožněnému batoleti, další neznámé ženě asijského původu a to třetí představovalo část pozůstatků ženy, identifikované v roce 2020 jako Valerie Macková, jejíž další části těla se stejně jako v případě Taylorové našly v Mannorville už před lety, konkrétně v listopadu 2000.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Atiru, CC BY-SA 3.0 zoom_in Mapa s vyznačením míst, kde byla objevena těla zavražděných žen.

Další dvě těla byla nalezena v nassauském okrese: jedno patřilo Karen Vergataové, jejíž další části těla se našly dokonce už v roce 1996 na Fire Island (ztotožněna byla až v roce 2023), druhé neznámé ženě, která, jak se později ukázalo, byla matkou zmíněného nemluvněte.

Pozůstatky Shannan Gilbertové, jejíž případ vlastně odstartoval celé pátrání, byly nalezeny v prosinci 2011 u pláže Oak.

Mrtvé z doby od roku 2010

Kdo byly ženy, jejichž život skončil tak drastickým způsobem? Melissa Barthelemyová, jejíž tělo bylo nalezeno jako první, žila v newyorské čtvrti Bronx a při prostituci používala přezdívku Chloe. Své sexuální služby inzerovala na webové stránce Craigslist, což, jak se později ukázalo, byl znak spojující více zavražděných.

Po Melissině zmizení kdosi, možná její vrah, volal opakovaně z jejího mobilního telefonu její 15leté sestře Amandě, kterou urážel a ptal se jí, zda je také „děvka jako její sestra“. Policie vystopovala některé tyto hovory do Madison Square Garden, do centra Manhattanu a do obce Massapequa, ale volajícího se jí nepodařilo vypátrat.

Také 22letá Megan Watermanová, matka tříleté dcery pocházející ze South Portlandu, využila reklamu na Craigslistu. Zmizela 6. června 2010 jen krátce poté, co tam propagovala své služby jako placená společnice. Den před svým zmizením sdělila svému příteli (a pasákovi), že jde ven a zavolá mu později. O dceru se v tu dobu starala její rodina, která také nahlásila Meganino pohřešování.

Craigslist byl komunikačním nástrojem i pro Maureen Brainard-Barnesovou, 25letou matku dvou dětí, která se živila jako sezonní telemarketérka, a když zrovna neměla jinou práci, tak jako příležitostná prostitutka zalistovaná na Craigslistu. Její známí ji naposledy viděli 9. července 2007. Ten večer zavolala své kamarádce v Connecticutu a svěřila se jí, že se má setkat se zákazníkem…

Její mrtvé tělo se našlo v prosinci 2010 spoutané třemi koženými opasky, z nichž na jednom vyšetřovatelé zachytily stopy DNA, které tuto vraždu později spojily s Rexem Heuermannem.

Další zavražděná, 27letá Amber Lynn Costellová, pocházela z malého městečka West Babylon nacházejícího se asi 18 kilometrů na sever od pláže Gilgo. Byla to narkomanka závislá na heroinu, která si na drogu vydělávala prostitucí. Ztratila se 2. září 2010, přičemž svědci vypověděli, že ji viděli ve společnosti staršího muže řídícího Chevrolet Avalanche. Také tato stopa vedla později k Heuermannovi, neboť odpovídal popisu neznámého a měl i stejný typ vozu.

Tělo Shannan Gilbertové se našlo 13. prosince 2011 v bažině asi kilometr od místa, kde zmizela. Přestože právě její zmizení vedlo k odhalení celé úděsné vražedné série, podle policie její smrt zřejmě se sériovým vrahem ukrývajícím mrtvoly u pláže Gilgo nijak nesouvisela.

Mrtvé z přelomu tisíciletí a z 90. let

Valerie Macková, ztotožněná až 20 let poté, co se v roce 2000 ztratila, se živila jako tzv. eskort, tedy placená sexuální společnice objednávaná přes telefon, a v době svého zmizení už měla za sebou tři zatčení kvůli prostituci. Měla syna, který však vyrůstal v pěstounské péči. Její pohřešování nikdy nikdo nenahlásil.

Mackové tělo bylo po smrti rozřezáno stejně jako tělo další oběti, 20leté Jessicy Taylorové, která zmizela 21. července 2003. V té době žila na Manhattanu a živila se rovněž jako prostitutka. Pět dní po jejím zmizení, 26. července 2003, se našlo torzo jejího těla bez hlavy a rukou na skládce železného šrotu na konci zpevněné přístupové cesty u Halsey Manor Road, 72 kilometrů východně od pláže Gilgo. Lebka a pár rukou s kusem předloktí byly nalezeny až 29. března 2011.

Další dlouho pohřešovanou, a jak se ukázalo, zavražděnou ženou byla Karen Vergataová, která se ztratila už v roce 1996 (naposledy byla spatřena kolem 14. února toho roku). Také žila na Manhattanu a údajně se rovněž živila jako prostitutka. Krátce po jejím zmizení, 20. dubna 1996, byly v pytli na odpadky na Fire Island nalezeny její useknuté nohy. Její lebka a několik zubů se našly až o 15 let později v nassauském okrese. Identifikována však byla až v roce 2023 za pomoci genetické genealogie, neuvěřitelných 27 let po svém zmizení.

První ze zavražděných žen byla Sandra Costillová, která byla zabita asi 19. nebo 20. listopadu 1993 – v té době jí bylo 28 let. V době svého zmizení žila v New Yorku a její mrtvé tělo našli ještě týž měsíc v lesích Long Islandu náhodní lovci. Místo nálezu bylo vzdáleno asi 80 kilometrů severovýchodně od pláže Gilgo, přesto však její případ se sériovými vraždami z pláže souvisí: protože právě z její vraždy byl v letošním roce obviněn Rex Heuermann, podezřelý i ze spáchání ostatních vražd, a to na základě nových poznatků získaných zkoumáním DNA.

Pokud bude muž z této vraždy opravdu usvědčen, bude to znamenat, že začal vraždit nejpozději začátkem 90. let a že se svých obětí nejdříve zbavoval jinde než na pláži Gilgo – čímž vzniká znepokojivá otázka, kolik dalších žen mohlo být ještě obětí téhož pachatele.

Zatčení hlavního podezřelého

V průběhu let byli z této hrůzné vražedné série podezříváni různí muži, například již odsouzený vrah John Bittrolff, který byl v roce 2014 zatčen pro vraždu jiných dvou prostitutek a o tři roky později byl z této vraždy usvědčen a odsouzen. Protože oba případy vykazovaly určité podobné znaky, vyšetřovatelé jej podezřívali, že mohl zabít i ženy, jejichž těla se našla poblíž pláže Gilgo. Bittrolffovi obhájci jeho vinu popírají, muž však stále patří mezi prověřované osoby, protože případ ještě není uzavřen – v jeho neprospěch mluví například to, že se živil i jako tesař, přičemž některá mrtvá těla vrah celkem odborně rozřezal.

Hlavním podezřelým, a dnes už i obviněným, ale zůstává architekt Rex Heuermann, na nějž se vyšetřovatelé zaměřili v březnu 2022 poté, co svědci ztotožnili jeho Chevrolet Avalanche s tím, který souvisel se zmizením Amber Costellové.

Policisté začali Heuermanna prověřovat a ze záznamů jeho telefonních hovorů zjistili, že byl nejspíše v kontaktu se třemi ze čtyř obětí, jež byly zavražděny od roku 2010. Od té chvíle byl muž trvale sledován.

„Velký zlom v případu nastal v lednu 2023, kdy vyšetřovatelé zajistili vzorek ze zbylého kousku pizzy, kterou Heuermann odhodil do koše před svou kanceláří na Manhattanu. Stopy DNA ho propojily s vlasy, jež se našly na pytli, v němž bylo uloženo tělo Watermanové,“ uvedla CNN.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Zatčení Rexe Heuermanna

Následovalo forenzní testování vlasů nalezených poblíž pozůstatků Taylorové a Costillové. To podle CNN vedlo k závěru, že 99,96 procenta americké populace se dá vyloučit jako zdroj těchto vlasů – ale Heuermann nikoli.

Ve čtvrtek 13. července 2023 byl muž při odchodu z práce zatčen.

Hrozivý dokument

Zatčený architekt putoval do vazby a policisté se zaměřili jak na jeho DNA stopy, tak i na jeho minulost. V tomto ohledu samozřejmě podrobili podrobnému zkoumání také jeho notebook a další elektronické přístroje.

Letos v červnu oznámili, že v jednom z mužových počítačů objevili zasutý dokument s názvem HK2002-04, vytvořený v programu Microsoft Word, který vznikl už v roce 2000 a jak se ukázalo, byl mnohokrát upravován. Podle vyšetřovatelů představuje tento dokument plánovací rozpis, který obviněný používal k vraždám.

„Dokument obsahoval sekci se čtyřmi nadpisy: ‚Problémy‘, ‚Dodávky‘, ‚DS‘ a ‚TRG‘. Pod částí nazvanou ‚Problémy‘ byly shrnuty možné důkazy, které by muže usvědčovaly, jako DNA, stopy pneumatik, skvrny od krve nebo otisky nohou či vlasy. Jako ‚Dodávky‘ byly v dokumentu zmíněny mimo jiné provazy, pásky, lékařské prostředky a různé čisticí prostředky. Zkratka ‚DS‘ pravděpodobně znamenala soupis míst, kde by se daly zlikvidovat důkazy, a zkratka ‚TRG‘ byla zkráceným označením slova target, tedy cíl, přičemž tato sekce specifikovala, že ‚malá je dobrá‘,“ uvedli podle NBC News vyšetřovatelé s tím, že všechny dosud známé oběti byly drobné ženy.

„Vyšetřovací skupina věří, že jde o plánovací dokument, který Heuermann využil k metodickému vypracování plánu vražd s nesnesitelnými detaily," řekl novinářům letos v červnu před zahájením soudního líčení státní zástupce okresu Suffolk Raymond Tierney.

Dokument podle žaloby obsahuje i další položky obsahující seznam úkonů, které je potřeba udělat „po události“. „Pod nadpisem ‚Příprava těla‘ se najdou připomenutí jako ‚vymýt tělo zevnitř, vypláchnout všechny dutiny‘, ‚odstranit všechna identifikační znamení‘, jako jsou tetování, a ‚odstranit hlavu a ruce‘,“ uvedli žalobci. Další položka se prý týkala „následující likvidace“.

Heuermann měl tento dokument podle vyšetřovatelů uložen na pevném disku a několik let si jej upravoval ve sklepě svého domu na předměstí New Yorku, kde žil se svou ženou a dětmi.

Případ ještě nekončí

Podle kriminalisty Scotta Bonna, autora knihy Proč milujeme sériové vrahy: zvláštní přitažlivost nejsurovějších vrahů světa, svědčí tento Heuermannův seznam o fanatickém smyslu pro detail, který je v souladu i s mužovou profesí architekta. „Co mě na jeho plánu okamžitě zaujalo, je jeho potřeba dokumentovat své vraždy, což dokazuje jeho touhu působit velkolepě a vyhřívat se na výsluní slávy své práce,“ řekl Bonn CNN.

Podle státního zástupce Tierneyho není vyšetřování stále u konce a je možné, že Heuermannův případ bude spojen ještě s dalšími vraždami. „Budeme pokračovat. A nepřestaneme,“ uvedl v červnu Tierney.