Byl to běžný nedělní večer 2. ledna roku 2000. Osmnáctiletý Zebb Quinn tehdy skončil svou práci v obchodě Walmart na Hendersonville Road v Asheville a vydal se na schůzku s přítelem Robertem Jasonem Owensem. Ten se druhý den ráno dostavil do nemocnice s poraněnou hlavou a zlomeným žebrem, prý kvůli autonehodě. Quinna však od 3. ledna 2000 už nikdy nikdo nespatřil. Případ dodnes nemá definitivní tečku.

Zebb Quinn pocházel z Asheville v Severní Karolině (na snímku tamější radnice města) a tam se také ztratil | Foto: Wikimedia Commons, Warren LeMay, CC0

Koncem července předloňského roku, tedy více než 22 let po Quinnově záhadném zmizení, předstoupil Robert Jason Owens před soud a na základě předem uzavřené dohody o vině a trestu vypověděl, že sice Quinna nezabil, ale pomáhal prý odklidit jeho tělo. Z mladíkovy vraždy obvinil prostřednictvím svých právníků svého strýce Waltera „Genea“ Owense, který zemřel v roce 2017. Dlužno dodat, že on sám si v té době už odpykával doživotní trest za další dvě vraždy, jež s Quinnovým případem nesouvisely.

Za odklizení těla byl odsouzen k dalšímu trestu v rozmezí 12,5 roku až 15 let a devět měsíců. Jenže tělo se nikdy nenašlo. A pochybnosti o tom, jak se to celé seběhlo, stále přetrvávají. „V dopise, který poslal mně a mému manželovi, v podstatě obviňuje svého strýce. Opravdu je těžké tomu uvěřit. Obviňuje někoho, kdo je mrtvý a kdo se už nemůže bránit,“ ocitovala 23. července 2022 bývalou Owensovu známou Amy Carsonovou reportérka americké televizní stanice WLOS Kimberly Kingová.

Podivný večer

Quinn se měl v onu neděli večer 2. ledna 2000 sejít s Robertem Owensem na parkovišti u čerpací stanice poblíž své práce. Oba tam přijeli svými vozy a měli se odtamtud v závěsu odjet podívat na nové auto, o které měl Quinn zájem.

„Záběry z bezpečnostních kamer je oba zachytily krátce po 21. hodině uvnitř samoobsluhy CITGO. O několik minut později je na záznamu vidět Owensův pick-up Ford, jak odjíždí, a za ním Quinnova světle modrá Mazda Protege. Vozy mířily směrem k Long Shoals Road,“ uvedla před třemi lety v rekapitulujícím materiálu k celému případu americká novinářka Kristy Kepley-Stewardová z ABC 13 News.

Podle Owense pak na něj Quinn krátce po opuštění čerpací stanice zezadu zablikal světlomety, aby zastavil u krajnice. V té chvíli byli poblíž střední školy TC Roberson na Long Shoals Road. Quinn tam prý vystoupil a řekl Owensovi, že dostal zprávu na svůj pager a že si musí okamžitě zavolat. Je dobré si uvědomit, že v roce 2000 už sice mobilní telefony pár let existovaly, ale ještě stále nebyly naprostou samozřejmostí a na ulicích se ještě pořád nacházely tu a tam i telefonní automaty. Sice jich ubývalo, ale ještě stále byly.

Quinn se vydal nějaký najít a Owens čekal. Mladík se údajně vrátil asi o 10 minut později, byl nanejvýš rozčilený, zrušil prý všechny plány, omluvil se Owensovi a rychle odjel. „To bylo naposledy, co jsem ho viděl naživu,“ vypověděl později na policii Owens.

Druhý den časně ráno se Owens objevil v nemocnici s poraněnou hlavou a zlomeným žebrem. Lékařům tvrdil, že měl v noci nehodu. Když ho o pár dní později vyslýchali v téže věci policisté, uvedl, že k této nehodě došlo kousek od restaurace Waffle House na Long Shoals Road, poblíž křižovatky s ulicí Interstate 26.

Kde je Quinn?

V úterý 4. ledna 2000 odpoledne oznámila Quinnova matka Denise Vlahakisová policii, že syna pohřešuje. Ale o den později zavolal do Walmartu jakýsi muž, jenž se do telefonu představil jeho jménem, a prohlašoval, že nemůže nastoupit na směnu, protože marodí.

Jenže zaměstnanec, který zvedl sluchátko, Quinnův hlas znal. A když se ho přišli ptát policisté, řekl jim, že tohle Quinn nebyl. Také jim nahlásil, že jeho pohřešovaný kolega byl v práci naposledy v neděli.

Policisté rychle objevili jednak již zmíněné záznamy z bezpečnostních kamer, jednak vysledovali podezřelý hovor do Walmartu a zjistili, že se uskutečnil ze závodu Volvo. Obě stopy se jim okamžitě propojily: na záběrech z kamer byl zachycen Quinnův známý Owens i se svým autem – a ve Volvu tento muž pracoval. Owens skončil u výslechu.

Ten ale žádné rozuzlení nepřinesl: muž vyšetřovatelům pouze popsal svou výše uvedenou verzi setkání s Quinnem, a když ho konfrontovali s informací o hovoru do Walmartu, přiznal, že volal opravdu on. Tvrdil ale, že ho o to Quinn požádal. Dál odmítl vypovídat.

Záhada se prohlubuje

Policie následně zkusila zjistit, kdo poslal Quinnovi zprávu na pager, a zjistili, že tato zpráva odešla z domu jeho tety Iny Ustichové. Ta popřela, že by ho sháněla a že by jí ten večer volal. Dodala, že ani nebyla doma, protože byla na večeři u své kamarádky. Později policistům oznámila, že zjistila vloupání do domu a že k němu došlo pravděpodobně právě v době, kdy u kamarádky večeřela.

Zebb Wayne Quinn, který zmizel 2. ledna 2000, ve svých 18 letech. Jeho auto se našlo po pár dnech za podivných okolností: svítilo, uvnitř bylo živé štěně a růžovou rtěnkou načmáraný vzkazZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Tge Charley Porject, volné díloA podivností v celém případu přibývalo. Dva týdny po Quinnově zmizení, v neděli 16. ledna, se našlo jeho odstavené auto, které stálo s rozsvícenými světly na parkovišti u restaurace Little Pigs Bar-BQ na McDowell Street. Uvnitř policisté našli živé štěně černého labradora, plastový klíč od hotelu, několik prázdných lahví a bundu, jakou Quinn nikdy nenosil. Ani štěně nebylo jeho.

Na zadním čelním skle se našly dva otisky rtů natřených rtěnkou a stejnou rtěnkou nakreslené dva vykřičníky. Řidičovo sedadlo bylo upravené pro někoho menšího, než byl Quinn. A místo, kde onen neznámý řidič vůz odstavil, se nacházelo nedaleko Misijní nemocnice sv. Josefa, kde Quinnova babička, matka a sestra pracovaly jako sestry na novorozeneckém oddělení.

Štěněte se ujal jeden z vyšetřovatelů a celý tým začal pátrat po hotelu, k němuž by mohl patřit klíč nalezený na sedačce vozu. Ale žádný takový hotel policisté nenašli. Nenašli ani Quinnovo tělo, ani žádnou stopu po něm. Případ ustrnul na mrtvém bodě. Na dlouhých 15 let.

Další vraždy

15. března 2015 ohlásili členové rodiny Coddových, že postrádají svou snachu Cristie, která je měla navštívit a nedorazila. Jejich starost násobilo to, že mladá žena byla těhotná.

Policisté prohledali dům, v němž Cristie žila se svým manželem Josephem Coddem, a zjistili, že ten je také pryč, ale že v domě zůstali jejich psi a také osobní věci, včetně peněženek obou. Nezdálo se tedy, že by někam odcestovali, daleko spíše to vypadalo, že se oba stali obětí nějakého násilného činu. A policie rychle zjistila i další věc: sousedem mladého páru byl Robert Jason Owens.

Vyšetřovatelé tedy začali prověřovat jeho pohyb a ještě ten den zjistili, že ho pár svědků vidělo vyhazovat pytle do popelnice na Donna Drive. Prohlídka popelnic vzápětí odhalila několik věcí patřících Cristie Coddové, včetně jejího průkazu totožnosti.

Owens putoval znovu k výslechu, kde se přiznal, že se ke svým sousedům vloupal a vzal ty věci, které později vyhodil. Popíral ale, že by Cristie nebo jejímu manželovi něco udělal.

Následovala domovní prohlídka u Owense, kde se v kamnech na dřevo našlo cosi, co vypadalo jako spálené lidské pozůstatky. Owens byl obviněn ze dvou vražd prvního stupně a z vraždy nenarozeného dítěte, jichž se měl podle vyšetřovatelů dopustit 12. března 2015.

Po dvou letech vyšetřování, v roce 2017, se muž k činu nakonec přiznal, tvrdil však, že k němu došlo nešťastnou náhodou. A znovu mluvil o dopravní nehodě: prý manžele omylem přejel, když se snažil svou dodávku vyprostit z bahna před domem. Potom prý zpanikařil a snažil se zakrýt svůj čin tím, že jejich těla rozřezal a spálil v kamnech. Soud mu ale neuvěřil a za obě vraždy mu vyměřil doživotí.

Stopa ke Quinnovi

Vyšetřování smrti Coddových navedlo policisty také na novou stopu v případu Quinn, jenž stále zůstával letitým pomníkem. Jeden z nově vyslýchaných Owensových příbuzných jim totiž sdělil, že Owens na svém pozemku u Cove Road vykopal koncem roku 1999 jámu, kterou prý někdy po lednu 2000 vylil betonem. Tvrdil, že tam chce udělat rybník, ale ten nikdy nevznikl, a Owens později zavezl místo zeminou.

Vyšetřovatelé tedy celý pozemek překopali a našli látky, nějaké věci z kůže a cosi, co označili za „tvrdé úlomky neznámého původu“, které byly nalezeny právě pod vrstvou betonu. Nikdy se ale neprokázalo, že by měly nějakou spojitost se zmizením Quinna.

Owens v té době stále ještě zapíral. Současně ale viděl, že se nad ním smráká. A tak v jeho výpovědích začal poprvé figurovat jeho strýc.

„V písemném prohlášení z roku 2015 Owens uvedl, že jeho strýc ukryl velký kus Quinnovy lebky pod kamenem. Při policejním výslechu pak řekl, že on sám se vrátil a lebku schoval,“ popsal Joel Burgess z titulu Asheville Citizen Times. Jinými slovy, Owens začal tvrdit, že Quinna zabil jeho strýc Walter „Gene“ Owens, a on pak jen pomáhal odklízet zbytky těla.

Nová verze? Nájemná vražda

Tento příběh postupně rozvedl; prohlásil, že Genea si ke Quinnově vraždě najal ze žárlivosti přítel Misty Taylorové, což byla dívka, do které byl Quinn romanticky zakoukaný a trochu nesměle jí nadbíhal. Gene podle něj vylákal Quinna i jeho do lesa v národním parku Pisgah, a tam Quinna zastřelil puškou ráže 22. Owense pak měl vyzvat, aby mu pomohl zbavit se těla.

„Tvrdil, že byl u toho, když jeho příbuzný spálil Quinnovo tělo a vysypal popel do lesů poblíž Bentova potoka. Vyšetřovatelé tuto oblast prohledali, ale nikdy nenašli žádné pozůstatky ani jakékoli jiné důkazy, které by potvrzovaly Owensovo prohlášení,“ uvedla zpravodajka Fox Carolina Amanda Shawová.

Walter „Gene“ Owens zemřel v roce 2017 ve věku 66 let na srdeční zástavu, aniž by se k čemukoli doznal. Owens byl v témže roce odsouzen za vraždu Coddových, ale případ Quinn zůstal nadále otevřený.

Pozůstatky Quinnova těla se přes veškeré policejní úsilí dodnes nenašly, a tak stále není jasné, jaké byly poslední minuty jeho života. Owens nakonec uzavřel 25. července 2022 prostřednictvím svých právníků se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu, na jejímž základě se oficiálně přiznal k tomu, že pomáhal ukrýt rozřezané Quinnovo tělo, a připočetl si další soudně udělený trest k už nastoupenému doživotí.

Státní zástupce poté konstatoval, že tento rozsudek právně potvrzuje, že Zebb Quinn byl zavražděn. Stále však zůstává palčivá otázka: Proč musel nešťastný mladík zemřít? A kdo a jak ho opravdu zabil?