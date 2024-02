Podle vyšetřovatelů chladnokrevně zavraždil muže a soud mu za to dal trest smrti. Poprava Gee Jona v americkém státě Nevada před 100 lety se ale nečekaně zvrtla. Šlo totiž o první pokus usmrtit odsouzeného plynem. Nakonec se to povedlo až napodruhé, a to ještě zemřely i nevinné oběti - zvířata.

Plynová komora v americké věznici v Santa Fe sloužící k popravám vězňů odsouzených na smrt. Použita byla pouze jednou, v roce 1960. | Foto: Wikimedia Commons, Shelka04, CC BY 3.0

Tento čtvrtek to budou dva týdny, co v americkém státě Alabama popravili Kennetha Eugena Smitha odsouzeného za nájemnou vraždu manželky kazatele. Přestože trest smrti ve Spojených státech stále není ničím výjimečným, Smithova poprava si vysloužila celosvětovou pozornost. Muže totiž jako vůbec prvního odsouzeného v USA usmrtili dusíkem. Na tvář mu připevnili vzduchotěsnou masku, skrz kterou vdechoval právě tento plyn.

Smith před vykonáním trestu řekl, že se bojí, že půjde o mučivou smrt. K tomu, aby nevyzkoušenou popravu dusíkem americké úřady zastavily, vyzval dokonce Úřad OSN pro lidská práva. Odborníci se podle BBC vyjádřili, že dusík může vězni způsobit prudké křeče či přežití ve vegetativním stavu, a jde tedy o velmi krutý konec života.

Poprava se nakonec odehrála. „Smith podle svědků vrtěl hlavou a svíjel se asi dvě minuty a pak bylo vidět, jak několik minut zhluboka dýchal, než se jeho dech zpomalil a stal se nepostřehnutelným,“ napsala agentura Reuters. Vedlo to k masivní kritice tohoto způsobu usmrcení. Není to přitom poprvé, kdy americké úřady kvůli popravě plynem čelí obvinění z nehumánnosti.

Kontroverze vyvolala už první taková poprava, která se odehrála 8. února přesně před 100 lety. Tehdy americké úřady vůbec poprvé nechaly popravit vězně v plynové komoře.

Provaz i elektrický výboj

Počátkem 20. století v USA odsouzené lidi usmrcovali ve věznicích dvěma způsoby. Jedním bylo oběšení, druhým smrt na elektrickém křesle. „Oběšení bylo primární metodou popravy používanou ve Spojených státech až do 90. let 19. století,“ uvedl web Death Penalty Information Center.

Vzhledem k tomu, že vězni často neumírali okamžitě, ale na provazu se někteří dusili až desítky minut, se před více než stoletím v USA začalo debatovat o humánnějších způsobech. „Ve snaze takový najít představili v roce 1888 v New Yorku první elektrické křeslo a v roce 1890 jím popravili prvního muže - Williama Kemmlera,“ zmínil Death Penalty Information Center.

Kemmler dostal trest smrti za to, že zavraždil svou družku sekerou. I u něj však - stejně jako v nedávném případě Smitha - premiéra nového typu popravy nešla hladce. První 17 vteřin trvající výboj vraha nezabil. Kemmler sténal, a když dostalo jeho tělo další dávku elektřiny, z hlavy mu začal stoupat kouř a přihlížející pocítili zápach masa.

Elektrické křeslo se pak sice masivně používalo i v dalších desetiletích, debaty o humánnosti ale nijak neutnulo, spíše naopak. Zvláště když se postupně objevovaly i další zprávy o ne zcela povedených popravách tímto nástrojem. „Vězňovy oční bulvy někdy vyskočí a spočívají na jeho tvářích. Vězeň se často vyprazdňuje, močí, zvrací krev a slintá. Tělo se zbarví jasně do červena, jak jeho teplota stoupá, a vězňovo maso nabobtná a jeho kůže se natáhne až k prasknutí. Někdy vězeň vzplane… Svědci slyší hlasitý a vytrvalý zvuk, jako když se smaží slanina, a komoru prostupuje chorobně nasládlá vůně spáleného masa,“ podal o mnoho desetiletí později děsivý popis popravy na elektrickém křesle soudce amerického Nejvyššího soudu William Brennan.

Nejmodernější poprava

S dalším způsobem popravy, který měl být dle vyjádření úřadů konečně co nejhumánnější, přišli v USA počátkem 20. let 20. století. Byla jím smrt v plynové komoře. Jak uvedl list The Washington Post, ti, kteří takový postup navrhli, počítali s tím, že vězni zemřou velmi rychle - když se nadýchají mnohem větší dávky plynu, než jaké zabíjely vojáky na frontách 1. světové války.

Měla to být progresivní poprava vhodná pro moderní svět. „Na rozdíl od většiny zemí, které si kdysi v minulosti vybraly jeden druh popravy a už u něj zůstaly, v USA už více než 150 let hledají stále lepší a humánnější způsob usmrcení,“ řekl listu The Washington Post historik zabývající se tresty smrti Austin D. Sarat.

Politici usmrcení plynem brzy přijali. „Jako první tuto metodu schválil americký stát Nevada v roce 1921,“ připomněla encyklopedie Britannica.

Prvním člověkem, který tímto způsobem zemřel, se o tři roky později stal muž jménem Gee Jon. Jak přiblížil web Nevada State Library and Archives, Jon se narodil v Číně, jeho rodiče i s ním emigrovali počátkem 20. století do USA. Většinu života prožil v čínské čtvrti v San Franciscu.

Osudným se mu stalo, že se jako mladík stal členem jednoho z mnoha čínských gangů. V roce 1921, kdy se mezi nimi v Kalifornii strhla válka lemovaná mnoha vraždami, jednu spáchal i on. Vypravil se kvůli ní do Nevady, kde zabil člena konkurenční skupiny, 74letého Toma Quonga Keeho. Gee mu jednoho večera zaklepal na dveře, a když mu Kee v pyžamu otevřel, Gee ho zastřelil.

V poutech skončil brzy poté. Společně s Geem soudili také jistého Hugieho Singa, který měl Keeho vybrat jako cíl, ovšem vzhledem k tomu, že bylo Singovi tehdy teprve devatenáct let a on sám nestřílel, odešel od soudu „pouze“ s doživotím. Zato Gee si vyslechl trest smrti, a to ne ledajaký, ale přímo v plynové komoře, jelikož se jeho soud časově zhruba shodoval se schválením této metody popravy.

Geeovi právníci se ještě pokusili protestovat, že trest smrti je v Geeho případě až příliš tvrdý, úřady ale veškeré stížnosti zamítly. „Byl mu udělen trest smrti tím nejhumánnějším způsobem, jaký moderní věda zná,“ zdůvodnil mimo jiné své rozhodnutí nevadský nejvyšší soud.

Smrt ve spánku

Gee prožil ve vězení v nevadském Carson City ještě necelé tři roky, když úřady v únoru 1924 rozhodly, že nastal čas trest smrti vykonat. Nebylo to ovšem tak jednoduché. Jediným prodejcem kyanovodíku v požadované konzistenci byla tehdy firma z Los Angeles, která kvůli bezpečnosti nechtěla původně jed transportovat až do Nevady. Vykonavatel Geeovy popravy k jízdě do sousedního státu pro látku přesvědčil až pátého osloveného dozorce.

Následně se ve věznici dohodli, že Jona Geeho popraví pro ještě větší humánnost tak, aby o své smrti vlastně ani nevěděl. „Pokusili se mu pustit plyn do cely, když spal. Tento pokus se ale nezdařil kvůli technickým problémům,“ uvedl server PBS. Plyn začal unikat škvírou ve dveřích a hrozilo, že zabije i přihlížející.

Dozorce věznice v nevadském Carson City Denver S. Dickerson, který měl na starosti vůbec první popravu v plynové komoře vykonanou na území USA. Poprava vězně jménem Gee Jon se konala v únoru 1924.Zdroj: Wikimedia Commons, Nevada State Library and Archives, volné dílo

A tak museli pro Geeho ve věznici postavit provizorní plynovou komoru. Bylo 8. února 1924, když ho do ní dovedli. A tentokrát už poprava skončila jeho smrtí. Aby se vykonavatelé ujistili, že to tak skutečně bude, otestovali funkčnost komory na nevinných obětech - kočce a jejích dvou koťatech. Test se ukázal jako velmi důležitý - kočky sice zemřely, zároveň se ale zjistilo, že v komoře je malá díra a z ní unikající plyn mohl zabít také všechny přihlížející.

Když odsouzeného dovedli do utěsněné komory a připoutali jej k židli, údajně plakal. Přestal až poté, co mu dozorce řekl, aby to „bral jako chlap“. Zavřeli za ním dveře, které měly malé okénko, skrze které nahlíželi dovnitř zástupci americké armády, dozorci, zástupci úřadu veřejného zdravotnictví a novináři. Pak pustili plyn.

Dění v komoře, které šest svědků spatřilo, mělo od „idylické“ smrti daleko. „Ohřívač v komoře selhal, a většina kyanovodíku tak ještě jako tekutina vykapala na zem. Stačilo ale vzniknout dost plynu na to, aby Geeho připoutaného k obyčejné borovicové židli zabil. Trvalo to asi šest minut. Zděšení svědci sledovali, jak se vězni zachvěla hlava a začaly se mu koulet oči. Někteří přihlížející uskočili od okénka ve dveřích, když se jim začalo zdát, že cítí mandlový zápach. Po otevření komory nebyla z obavy, že by plyn v Geeově těle mohl otrávit lékaře, vykonána pitva,“ popsal první americkou popravu v plynové komoře list The Washington Post.

Velký úspěch, ale i kontroverze

Přes to všechno na druhý den noviny psaly o popravě v plynové komoře jako o velkém úspěchu. Například list Nevada State Journal u ní vyzdvihl její lidskost.

Našli se ale i novináři, kteří nad Geeho způsobem smrti až tak nejásali - přeci jen, někteří přihlížející si odnesli kontroverzní zážitek. „Za sto let bude z Nevady pohanské společenství ovládané divochy, které ponese jen vnější symboly civilizace,“ kritizoval list San Jose Mercury News.

Tak jako tak se poprava v plynové komoře zařadila mezi způsoby popravy i v dalších amerických státech. „V následujících 75 letech po smrti Geeho v plynových komorách v celých Spojených státech zemřelo na 600 odsouzených. Nejvíce je využívala Kalifornie ve státní věznici San Quentin. Od Oregonu po Severní Karolínu věznice tento způsob usmrcení zdokonalily a vytvořily bezpečnostní protokoly, aby se zabránilo úniku plynu,“ zmínil list The Washington Post.

Podle historika Sarata ovšem nikdy tento způsob popravy nebyl využíván tak masivně jako elektrické křeslo a smrtící injekce, zejména kvůli nákladnosti a náročnosti na vybavení. Zatím posledním odsouzeným, který zemřel v USA v plynové komoře, byl v roce 1999 Walter LaGrand, který se svým bratrem přepadl banku a při tom pobodal staršího muže a vážně zranil mladou ženu.