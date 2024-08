Tradice československého branného odboje proti rakousko-uherskému mocnářství začala podle Kroniky československé legie ve Francii autora Jaroslava Boháče už v dobách prusko–francouzské války v letech 1870 a 1871.

„V pluku Légion des Amis de la France (Legie přátel Francie) bojovalo při obraně obklíčené od Prusů Paříže několik desítek českých krajanů, z nichž dobrovolci Míla, Šulc a Vyhnálek byli vyznamenáni válečnou medailí za chrabrost,“ uvádí web věnovaný památce Roty Nazdar.

V době před 1. světovou válkou žilo ve Francii přes 10 tisíc Čechů a Slováků, přičemž velký vliv na jejich tamní život měl pařížský Sokol.

„Sokolové pařížští a bohatá činnost spolková v období před světovou válkou dala základ pevné krajanské pospolitosti, která vydala svých plodů právě v dobách, kdy smělost a odvážná víra v lepší budoucnost utlačovaného národa dala našim dobrovolcům sílu representovati tak skvělými činy naši národní věc v zahraničí,“ píše se na stránkách Roty Nazdar. Sokol měl zkrátka sehrát při formování československého odboje hlavní roli – což byla tradice, na niž v budoucnu ještě mnohokrát navázal.

Válka je šance

Když 28. července 1914 vypukla 1. světová válka (tehdy nazývaná Velká), uviděli v ní vystěhovalci z českých zemí možnost skončit s životem v područí.

„Rakousko-uherskému císaři Františku Josefovi I. se do války nechtělo. Během své dlouhé vlády zažil až příliš mnoho vojenských neúspěchů, a nyní se obával, že velká válka by mohla znamenat konec jeho říše. Čeští krajané ve Francii, v Rusku, v USA i jinde ale pohlíželi na blížící se válku jinak. Tam, kde stařičký mocnář tušil konec, viděli oni možný počátek něčeho nového. Proto se rozhodli postavit se na stranu Trojdohody, po bok Francouzů, Britů a svých slovanských příbuzných Rusů a bojovat proti Rakousku-Uhersku a Německu,“ konstatuje Tomáš Jiránek z Národního pedagogického institutu.

První národní dobrovolnická formace, která se zavázala k tomuto boji, vznikla 12. srpna 1914 na východní frontě v Rusku a dostala jméno Česká družina. Její jádro tvořili čeští krajané, kteří už od roku 1868 přicházeli na Volyň.

Válka ale začala na dvou frontách a ve Francii byla fronta západní. A čeští sokolové v Paříži nechtěli zůstat pozadu.

Do cizinecké legie

Krajanské spolky v Paříži proto svolaly už 29. července 1914 schůzi české kolonie, která přijala rozhodnutí o dobrovolném vstupu Čechů a Slováků do francouzské armády, konkrétně do cizinecké legie, což byl jediný vojenský útvar, v jehož rámci mohli jako cizinci sloužit.

Odvod krajanů se uskutečnil 22. srpna 1914 v pařížské Invalidovně, přičemž bylo odvedeno 343 dobrovolníků, z toho 341 Čechů a dva Slováci.

Druhý den byli odveleni do Bayonne k výcviku, kde 250 mužů z nich vytvořilo 1. rotu praporu C 2. pochodového pluku a 1. cizineckého pluku neboli ve francouzštině 1ère compagnie, bataillon C du 2e Régiment de Marche du 1er Étranger. Takový název byl pro Čechy příliš krkolomný, takže svůj útvar brzy překřtili podle sokolského pozdravu „Nazdar!“ na Rotu Nazdar. Jejím prvním velitelem se stal francouzský kapitán Marie Léon Joseph Sallé. Zbývající muži byli rozděleni k jiným útvarům.

Za zmínku stojí, že členy Roty Nazdar se staly i některé mimořádné osobnosti českého kulturního života.

„Na prvním místě je nutné jmenovat Františka Kupku (1871–1957), malíře, grafika, ilustrátora, průkopníka nefigurativní malby, tedy umělce, jehož ohlas dosáhl doslova světového rozměru. Opomenout nelze ani vynikajícího sochaře Otto Guttfreunda (1889–1927). Boje u Artois přežil se zraněním dobrovolník Jan Štork (1892–1965), z něhož se v roce 1916 stal letec, jenž operačně létal u proslulého Groupement de Combat 12 Les Cigognes,“ vypočítává jejich jména historik Karel Straka z Vojenského historického ústavu.

Jednotku podporovaly i české ženy žijící v Paříži, které posílaly vojákům jídlo a oblečení a sháněly na to peníze. Zvlášť aktivní byla v tomto směru majitelka pařížské restaurace Marie Čermáková, která si získala přezdívku Matka praporu.

Masakr u Arrasu

Po dvouměsíčním výcviku se rota v počtu asi 250 mužů přesunula na frontu v Champagne, později do oblasti Artois severozápadně od Arrasu. Zde se počátkem května roku 1915 zúčastnila těžkých bojů, které sice vynesly Francii v této bitvě vítězství, ale rotu samotnou prakticky zničily.

Osudný se jí stal zejména její útok na kótu 140 na hřebenu Falaise de Vimy mezi vesnicemi La Targette a Souchez. Při dobývání kóty padlo 42 mužů včetně všech důstojníků a prakticky všichni ostatní byli raněni.

Celkový stav československého mužstva se po bojích u Arrasu snížil natolik, že rota musela být jako samostatné těleso rozpuštěna a její zbylí příslušníci pak byli přiděleni k jiným útvarům.

„O zuřivosti bojů a také o elánu a morálce Čechoslováků z roty svědčí i údaj, podle nějž se z celkového počtu asi 600 mužů, kteří během války prošli Rotou Nazdar, dožilo bez zranění konce války – a tudíž vzniku Československé republiky – jen padesát,“ uvádí web Dny české státnosti.

Vzniká brigáda

Rota nicméně položila základ pro vznik československých legií ve Francii, a tento její krok došel svého naplnění 19. prosince 1917, když francouzský prezident Raymond Poincaré vydal dekret, jímž byla vytvořena Československá střelecká brigáda. Do konce války dosáhla počtu bezmála 10 tisíc mužů (její početní stav při přesunu do Československa v lednu 1919 činil 9 600 mužů).

„V bojích ve Francii padlo 630 československých legionářů. Na našem území byla brigáda doplněna těžkými zbraněmi a stala se z ní 5. divize, která se vyznamenala zejména v bojích o Těšínsko a na Slovensku v průběhu roku 1919,“ uzavírá tuto krátkou historii armádní web Válečné hroby.