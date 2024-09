Jeho jméno se stalo synonymem pro dosahování hranic lidských možností. Jako první zdolal nejvyšší horu světa bez kyslíku, jako první ji tak zdolal i sólovýstupem, jako první slezl bez kyslíku všechny osmitisícovky na světě (byť mu moderní přeměřování vrcholů dosažení některých z nich upírá). Pěšky přešel Antarktidu, Grónsko, Tibet i poušť Gobi. Za úspěch ale Reinhold Messner také celý život platil. A to i životem svého bratra.

Legendou se stal už před bezmála 50 lety, současně však na jeho působení zaznívalo vždy dost kritiky. Vyčítali mu ctižádost, jíž je údajně ochoten obětovat i zdraví a štěstí svých blízkých – tyto výtky zaznívaly zvlášť silně po smrti jeho bratra na hoře Nanga Parbat.

Někteří horolezci mu mají paradoxně za zlou i komercionalizaci velehor v posledních 30 letech, přestože právě proti tomuto trendu Reinhold Messner vždycky bojoval. Jenže: „Kritizuje komerční turisty na osmitisícovkách, ale byly to jeho knihy, které je tam přivedly,“ zní jedna z takových výtek.

Slavný dobrodruh a cestovatel je zkrátka výraznou osobností se vším všudy. Nikdo mu ale nemůže upřít obrovské celoživotní osobní nasazení, s nímž šel za svými cíli. Ani to, že ve všech svých knihách píše s pokorou a úctou také o svých předchůdcích, kteří ho k nejzazším a nejvyšším koutům planety dovedli.

Mládí v horách

K horám měl Reinhold Messner blízko od svého nejranějšího dětství, protože se narodil v Brixenu v italském Jižním Tyrolsku a vyrůstal v sousední obci Vilnöß, s vrcholky severoitalských Alp za okny.

Pochází z početné rodiny, měl celkem sedm bratrů a jednu sestru. Jejich otcem byl vesnický učitel a sám zanícený horolezec, který vodil své děti do hor už jako malé. A Reinholda v tomto směru nebylo nutné pobízet.

„V pěti letech už vystoupil na třítisícový vrchol. Ve 13 letech se pokoušel se svým mladším bratrem Güntherem o těžké vrcholy v Dolomitech. Od dospívání pracoval jako průvodce pro méně zkušené horolezce. Do svých 20. narozenin realizoval v Dolomitech přes 500 výstupů,“ píše o Messnerovi Academy of Achievement.

Oba bratři Messnerové, Reinhold i Günther, lezli od počátku alpským stylem, tedy s minimálním množstvím vybavení, přičemž jedním z jejich velkých vzorů byl legendární rakouský horolezec Hermann Bull, který v roce 1953 jako první na světě zdolal vrchol himalájské hory Nanga Parba. Oběma bratrům se stal životní inspirací, i když ještě nemohli tušit, jak moc se jim právě Nanga Parbat stane osudná.

Osudová hora

Součástí výpravy na tuto horu se oba stali v roce 1970. Expedici vedl lékař Karl Maria Herrligkoffer, nevlastní bratr německého alpinisty Willyho Merkla, jehož vlastní pokus o zdolání Nanga Parbat v roce 1934 skončil tragicky: osm členů expedice včetně samotného Merkla přišlo v devítidenní bouři o život.

Pro Herrligkoffera tak bylo dobytí hory velmi osobní záležitostí, neboť je vnímal jako uctění bratrova odkazu. Byl to on, kdo vedl expedici, při níž konečně dobyl vrchol Hermann Bull. Lékař se pak pod horu opakovaně vracel a v roce 1970 stanovil jako cíl prvovýstup na Nanga Parbat Rupálskou stěnou. K cestě přizval i Reinholda, a když se v expedici náhodně uvolnilo jedno původně obsazené místo, souhlasil na Reinholdovo naléhání také s účastí Günthera.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Reinhold Messner, Osudová hora Nanga Parbat, bratrova smrt a samota, CC0 zoom_in Reinhold Messner v roce 1970 na Nanga Parbat

Nanga Parbat je s výškou 8126 metrů druhou nejvyšší horou světa a Rupálská stěna představuje s převýšením zhruba 4600 metrů nejvyšší skalní a ledovou stěnu na Zemi. Podle Bulla byla neslezitelná a Messner chtěl dokázat, že se jeho velký vzor mýlí.

Účast v Herrligkofferově expedici ovšem nebyla od počátku bezproblémová. Oba bratři Messnerové, stejně jako před nimi Bull, vyznávali ve vztahu k horám samostatný přístup, zatímco vedoucí expedice byl zastáncem vůdcovského řízení. K prvnímu výraznějšímu rozkolu došlo, když Messnerové o své vůli slezli 16. června 1970 vrchol Heran Peak. Podle Herrligkoffera šlo o zbytečné plýtvání energií.

| Video: Youtube

Při budování výškových táborů pro útok na Nanga Parbat navíc vzniklo několik variant složení vrcholového mužstva a strategie postupu, ale ne všichni byli seznámeni se všemi.

Když se v pátek 26. června 1970 začalo kazit počasí, navrhl Reinhold, jenž byl v té době s Güntherem ve 4. výškovém táboře, vysílačkou vlastní plán: sám se přesune do 5. tábora (kde už nebyla vysílačka), a základní tábor mu dá vypálením světlice znamení, jaká je předpověď počasí: červená světlice měla značit příchod špatného počasí, a v tom případě se chtěl sám pokusit o okamžitý sólo výstup dřív, než mraky dorazí. V případě dobré předpovědi měla vzlétnout modrá světlice – v takovém případě by zajistil trasu k vrcholu, o nějž by se pak mohlo pokusit více horolezců.

Základní tábor s plánem souhlasil, ale třebaže předpověď byla nakonec dobrá, k nebi vzlétla nedopatřením červená světlice. Byla totiž zabalená v modrém obalu. Reinhold v reakci na to vyrazil v sobotu 27. června 1970 ve dvě hodiny ráno z 5. tábora sólo k vrcholu – a jeho bratr Günther, jenž zůstal ve 4. táboře, se v rozporu s původním plánem vydal o několik hodin později v jeho stopě. Zcela mimořádným lezeckým výkonem pak zdolal za necelé čtyři hodiny bezmála 600 metrů převýšení a oba bratři vystoupili na vrchol společně.

„Jestli jsem mu něco řekl? Ne, to už nevím. Vzájemně jsme se fotografovali, rozhlíželi jsme se. Ano, museli jsme sestoupit. Zůstali jsme snad hodinu, ačkoliv bylo pozdě. Příliš pozdě?“ vzpomínal ve své knize Osudová hora Messner.

Bratrova smrt

Güntherův heroický výstup bohužel nezůstal bez následků. Mladý horolezec se při něm vyčerpal a na vrcholu mu došly síly. Při sestupu začal zaostávat a nakonec bratrovi sdělil, že návrat původní cestou, takzvaným Merklovým žlebem v Rupálské stěně, už v žádném případě nezvládne. Jako alternativu navrhl sestup druhou stranou hory, tedy Diamírskou stěnou. Reinhold na to nakonec přistoupil, což vedlo později k jeho neoprávněnému obviňování, že obětoval bratra své ambici uskutečnit neplánovaný přechod hory. Oprávněně se ale hájil, že neměl jinou volbu.

Cesta skončila tragicky. Oba bratři museli bivakovat pod vrcholem, kde se Günthera začaly zmocňovat halucinace. Druhý den pokračovali v sestupu, přičemž došlo k další osudové neshodě se zbytkem týmu: kolem šesté ráno uložil Reinhold vyčerpaného bratra na relativně bezpečné místo a vydal se ke skalnímu zářezu, odkud bylo vidět do Merklova žlebu, v naději, že možná někdo vystoupal do 5. tábora a uslyší jeho volání o pomoc. Z výšky skutečně uviděl dva stoupající horolezce z týmu, Felixe Kuena a Petera Scholze. Byl přesvědčen, že jdou pro něj a pro Günthera, protože stále myslel na špatnou předpověď počasí. Jenže ta byla ve skutečnosti dobrá a oba lezci mířili jinou cestou k vrcholu…

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Reinhold Messner, Osudová hora Nanga Parbat, bratrova smrt a samota, CC0 zoom_in Günther Messner, mladší bratr Reinholda Messnera, na Nanga Parbat v roce 1970

Reinholdovi se podařilo spojit se s nimi voláním a žádal o lano. Dopustil se ale chyby. Na Kuenovo volání „Jste v pořádku?“ odpověděl „ano“, neboť věřil, že oba muži tak jako tak míří k němu. Ti si to ale vyložili tak, že Günther s Reinholdem pomoc nepotřebují, a pokračovali dál svou cestou. O několik hodin později dosáhli jako další tým vrcholu a bezpečně se vrátili.

Bratři zůstali bez pomoci, což v konečném důsledku znamenalo Güntherovu zkázu. Sice se ještě jednou dokázal překonat a slezl úspěšně po nezajištěném Diamírském srázu až k jeho úpatí, ale tam zaostal a skončil pod lavinou, zatímco Reinhold hledal další cestu. Když se vrátil, našel místo bratra jen ledový chaos. „Nemohu uvěřit, že Günther leží pod vším tím ledem, že je mrtvý! Ne, tak to nemůže být! Je nepředstavitelné, že by tudy Günther procházel právě ve chvíli, kdy se led utrhl. To nemůže být pravda,“ vzpomínal později.

Bohužel, bylo to tak. A on sám málem zahynul, protože se vyčerpal mnohahodinovým hledáním, a pak se dlouho nemohl z Diamírského údolí dostat. Nakonec ho zachránili místní pastevci. „Prý na hoře zahynuli dva muži,“ uslyšel od nich poznámku. „Já jsem jeden z nich,“ odpověděl.

Věc skončila několikaletým vzájemným obviňováním Messnera s Herrligkofferem a Kuenem, kdo na neštěstí nese větší vinu. Symbolicky ji uzavřel až nález části Güntherových ostatků v novém tisíciletí: v roce 2005 se našla jedna jeho bota a v roce 2022 druhá bota a část lýtkové kosti. Prokázalo se tak, že Reinhold nelhal a opravdu dokázal s bratrem sestoupit až do údolí.

Everest dvakrát bez kyslíku

Güntherova smrt však nezbavila Reinholda touhy po překonávání dalších mezníků. Legendou se staly jeho dva výstupy bez kyslíku na nejvyšší horu světa Everest.

První absolvoval 8. května 1978 s rakouským horolezcem Peterem Habelerem, druhý neuvěřitelným sólo výstupem 20. srpna 1980 (přičemž v mezičase zdolal v roce 1979 spolu s německým alpinistou Michaelem Dacherem obávanou horu K2 a znovu se vrátil také na svou osudovou Nanga Parbat, kterou v roce 1978 slezl sólo).

První dosažení Everestu popsal ve své stejnojmenné knize následujícími slovy: „Jsem duchem nepřítomen, už ani nepatřím k sobě a k svému obličeji. Jsem už jen jedny jediné, těsné, kašlající plíce, které se vznášejí nad mlhou a na vrcholem. Když pak už několikrát dokážu pořádně popadnout dech, znovu cítím nohy, paže, hlavu. Jsem naprosto při vědomí, i když si tak docela neuvědomuju, kde to jsem. Ve chvíli, kdy ke mně přichází Peter a objímá mě, oba zničehonic brečíme. Ležíme ve sněhu, zmítáni emocemi. Po enormním vypětí vůle slzy vše uvolňují. Ležíme jeden vedle druhého na vrcholu jako dva lidé, kteří ve stejnou chvíli zapomněli, že existují.“

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Reinhold Messner, Everest, CC0 zoom_in Reinhold Messner a Peter Habeler procházejí ledopádem Khumbu při svém legendárním prvovýstupu bez kyslíku v roce 1978

Cesta dolů přes Jižní vrchol dala oběma mužům opět pořádně zabrat: Habeler si narazil pravý kotník a Messnera večer postihla sněžná slepota. „Mám pocit, že tam, kde jsem dříve měl oči, jsou teď dvě díry. Stále znova si sedám, tisknu pěsti do očních důlků, pláču, křičím. Peter o mne pečuje jako o malé dítě,“ vzpomínal ve své knize.

Obě výpravy na Everest se staly celosvětovou senzací, přičemž druhá ještě překonala tu první, neboť Messner zdolal celou horu sám úchvatným sólo výstupem. Chybělo ale málo, aby tento riskantní kousek zaplatil životem – při cestě ledopádem Khumbu se totiž zřítil do ledovcové trhliny a neměl rádio, kterým by si přivolal pomoc. Vylézt se mu podařilo jen se štěstím. Ale neotočil se a 20. srpna 1980 si připsal další světové prvenství.

„Na vrcholu jsem byl tak vyčerpaný, že jsem se nechal zapadat sněhem a usnul jsem. Naštěstí po hodině funění – to bylo vše – jsem měl sílu znovu vstát a sestoupit,“ uvedl v rozhovoru s novinářem Stefanem Nestlerem, nazvaném Dobrodružná hora.

Jeho přítelkyně Nena Holguinová ho po sestupu málem nepoznala. „Zdá se, že ze sedla slezl opilec a ne ten samý muž, který odešel před čtyřmi dny,“ zapsala si do svého deníku. „Jeho obličej je žlutý, jeho rty jsou rozpraskané a roztřepené.“

Další mety

Nelze snad ani spočítat, kolika dalších prvenství a mimořádných výkonů Reinhold Messner ještě dosáhl: byl prvním, kdo vylezl na tři osmitisícovky během jednoho roku, a také prvním, kdo bez kyslíku zdolal všech 14 osmitisícovek na světě. I když tento jeho primát zpochybňuje nové přeměřování vrcholů pro Guinessovu knihu rekordů z loňského roku, podle nichž nebyl vždy přesně v nejvyšším bodě hory, na výjimečnosti jeho výkonu to nic nemění. Jako první také zdolal bez kyslíku všech sedm nejvyšších hor sedmi kontinentů.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Jaan Künnap, CC BY-SA 4.0 zoom_in Reinhold Messner v roce 1985 v pohoří Pamír

Po překonání rekordů výškových se pak v 90. letech zaměřil na ty dálkové. V roce 1990 přešel s Němcem Arvedem Fuchsem bez psů a techniky přes jižní pól Antarktidu, v roce 1993 překonal se svým dalším bratrem Hubertem Grónsko, přešel poušť Gobi v Mongolsku, Taklamakan v Číně, Atacamu v Jižní Americe a Thár v Indii, podnikl cestu přes Tibet a mnohé další. Napsal přes 60 knih, byl poslancem Evropského parlamentu, vlastní rozsáhlý majetek.

V letech 1972 až 1979 byl ženatý s Ursulou Demeterovou, v roce 2009 si vzal svou další lásku Sabine Stehleovou. „Má čtyři děti, z nichž alespoň jedno jde dál v jeho dobrodružných stopách,“ uzavírá Academy Achievement.