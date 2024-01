Pokud by existovala soutěž o nejkontroverznější postavu historie, mezi finalisty by rozhodně nechyběl ruský léčitel Grigorij Rasputin. Narodil se 21. ledna před 155 lety. Záhadou je dodnes nejen jeho smrt, ale i to, zda byl carevniným milencem.

Grigorij Rasputin byl kontroverzním léčitelem. Jelikož se mu povedlo zlepšit stav následníka trůnu, ruská carevna Alexandra Fjodorovna mu bezmezně důvěřovala. | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Před dlouhou dobou žil v Rusku jeden muž, byl velký a silný, v jeho očích planul žár. Tak zní úvodní verše slavné písně skupiny Boney M ze 70. let minulého století nazvané Rasputin. Svým hudebním zpracováním sice skladba navozuje posluchačům atmosféru retro diskoték plných lesku, její text je ale založen na poněkud temných reálných událostech - vypráví skutečný příběh jedné z nejtajemnějších a nejkontroverznějších postav přelomu 19. a 20. století. Léčitel Grigorij Rasputin se narodil 21. ledna (podle gregoriánského kalendáře) přesně před 155 lety.

Již za života jej obklopovala řada legend, mýtů a pomluv, z nichž mnohé šířili jeho političtí odpůrci a některé naopak sám podporoval. A prakticky hned po jeho velmi záhadné smrti koncem roku 1916 si Rasputina na paškál vzali filmoví tvůrci - vždyť první hrané filmy o něm, nízkorozpočtové němé snímky The Fall of Romanoffs a Rasputin, the Black Monk (byť snažící se o historickou přesnost) se do kin dostaly ještě na podzim 1917.

Od té doby se postava Rasputina objevila v desítkách filmů, seriálů, knih a písní. Žádnému z umělců, ale ani historiků se však dosud nepovedlo rozřešit zásadní otázku - kým tento muž byl. Šlo o léčitele oplývajícího zázračnými schopnostmi, nebo o šarlatána zneužívajícího tehdejšího ruského cara Mikuláše II. a carevny Alexandry Fjodorovny? Deník připomíná největší kontroverze a záhady související s touto historickou postavou.

Rasputinův život ve faktech Grigorij Jefimovič Rasputin se narodil 21. ledna 1869 na Sibiři ve vesnici Pokrovskoje.

V mládí jej sousedé považovali za darebáka - holdoval alkoholu, sexuálním radovánkám, dokonce kradl.

Zlom u něj nastal v 18 letech - objevil víru a začal putovat po klášterech na Sibiři. V roce 1887 se také oženil.

Začal se věnovat léčitelství, často cestoval a postupně se stával stále známější osobou. Sám o sobě mluvil jako o svatém muži. Počátkem 20. století byl pak představen carovi a carevně.

Mikuláš II. a Alexandra Fjodorovna jej poprosili o léčbu nemocného syna.

Rasputinovi se povedlo chlapcův stav stabilizovat. Zajistil si tím výsadní postavení na dvoře.

Panovnickou rodinu ale diskreditoval svým bouřlivým životem. Vysoké šlechtě také vadil jeho politický vliv.

V roce 1916 Rasputina zavraždila skupina šlechticů. Zdroj: Wikipedia, encyklopedie Britannica

Podivná léčba následníka trůnu

Na petrohradský dvůr se Rasputin dostal v roce 1905, kdy byl poprvé místní smetánkou představen carovi Mikuláši II. a carevně Alexandře Fjodorovně. „V roce 1908 pak byl povolán do paláce během jedné krvácivé epizody jejich syna - hemofilika. Rasputinovi se podařilo zmírnit chlapcovo utrpení a po odchodu z paláce varoval rodiče, že osud dítěte i dynastie je s ním neodvolatelně spojen,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Hemofilie je vrozená porucha srážlivosti krve, a pro následníka ruského trůnu představovalo jakékoliv drobné zranění smrtelné ohrožení. Carevna Alexandra Fjodorovna, která na syna nemoc přenesla, tím velmi trpěla.

Když viděla, že se Rasputinovi povedlo synův stav zlepšit, v jejích očích se stal spasitelem. „Měla dojem, že byla svědkem zázraku. Její dítě umíralo a Rasputinovy modlitby jej zachránily před jistou smrtí,“ zmiňuje web Alexander Palace. Nikomu jinému pak už nedovolila, aby se o jejího syna staral.

Carevna Alexandra Fjodorovna se svým vytouženým synem Alexejem Nikolajevičem. Chlapec po matce zdědil nemoc hemofilii, což si jeho matka celý život nedokázala odpustit a o syna se až přehnaně bála a starala.Zdroj: Wikimedia Commons, Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24, volné dílo

Otázkou ovšem je, jak Rasputin zlepšení stavu careviče dosáhl. Nejčastěji se zmiňuje, že mu ulevil pomocí hypnózy, která dovedla chlapce uklidnit a společně s psychikou vylepšit i fyzický stav, nebo že díky jeho rozhodnutí carevič přestal brát aspirin, který byl v dané době vnímán jako lék na všechno, hemofilii ale zhoršoval. „Francouzská historička Hélène Carrère d'Encausse tvrdila, že když Rasputin začal požadovat, aby byly veškeré léky, které carevič bral, hozeny do ohně, byl mezi nimi právě i aspirin,“ uvádí magazín muzea Smithsonian.

Co vlastně Rasputin ve skutečnosti udělal, se ale neví. „Rasputin dokázal zastavit krvácení chlapce po jediném sezení, čímž dosáhl toho, co se mnoha lékařům nepodařilo za celá léta. Nebyl ale nadán nadpřirozenými silami a v tomto případě měl s největší pravděpodobností jen štěstí,“ zmiňuje web History.

Carevnin milenec?

Císařský pár mužikovi každopádně bezmezně věřil. Zejména carevna. Ta se již dříve, když nemohla otěhotnět, obracela k víře, léčitelům a zázrakům, a díky své povaze a až šílenému strachu o syna pak Rasputinovi, který byl schopen ji uklidnit, snadno propadla. „Nebyl pro ni ani neotesaným rolníkem, ani mužem, ale duchem, který jí byl poslán v hodině nouze. Od začátku věřila, že jeho modlitby mohou jejího syna vyléčit,“ napsala v carevnině biografii z roku 1928 její dvorní dáma Sophie Buxhoevedenová (dílo je zveřejněno na webu Alexander Palace).

Carevna nebyla jediná, která Rasputina uctívala. „Do jeho skromného bytu přicházeli lidé všeho druhu: matky - a manželky s prosbou o jeho modlitby za své děti a manžele; láskou nemocné dívky hledající jeho radu v otázce milostných vztahů; nemocní, žebráci a prosebníci všeho druhu. Byl jedním z těch mužů, kteří vytvářejí fanatiky. Zvláště jej obdivovaly ženy. Přicházely ve velkém počtu a jednaly s ním téměř jako s bohem,“ popsala Rasputina Buxhoevedenová.

Carevna Alexandra Fjodorovna zcela propadla kouzlu léčitele Grigorije Rasputina a zajistila mu výhodné postavení u dvora. Na snímku carevna s dětmi, Rasputinem a zdravotní sestrou.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Jenže na rozdíl od ostatních žen byla carevnina fascinace Rasputinem všem na očích. A vzhledem k jeho pověsti a tomu, že i tak u veřejnosti neoblíbená carevna se řídila všemi jeho pokyny, se o dvojici začalo šuškat, že jsou milenci. „Tato fáma byla tak rozšířená, že ji většina lidí v Rusku považovala za běžný fakt. Dokonce kolovaly pornografické pohlednice zobrazující pár v mnoha promiskuitních pozicích,“ uvádí web History. Dokonce se říkalo, že Rasputin spal i s císařskými dcerami.

Podle všeho šlo ale jen o výmysly. „Neexistuje žádný historický důkaz, že by se pár oddával sexuálním aktivitám. Carevna byla velmi zbožná, odmítavá vůči cizoložství a oddaná manželovi,“ vysvětluje web History.

Spal kde s kým. Sexuální maniak ale nebyl

Nadto je zřejmě nafouknutá informace, že Rasputin byl sexuálním maniakem - byť byl rozhodně promiskuitní a jeho chování v dané době společnost pobuřovalo. „Kázal, že fyzický kontakt s jeho osobou má očistný a léčivý účinek. Měl řadu milenek a další ženy sváděl,“ připomíná Britannica.

Císařský pár ale odmítal stížnosti na Rasputinovo chování poslouchat. Léčitel se v přítomnosti hlav monarchie choval příkladně. A některé zprávy o něm zřejmě byly opravdu smyšlené. „Rasputin navštěvoval nevěstince a s největší pravděpodobností spal s několika ženami. Ale řeči o tom, že byl sexuálním maniakem, který často odhaluje svůj údajně velký penis, jsou téměř jistě pouhým výmyslem,“ konstatuje History.

Léčitel Rasputin byl ženatý a měl tři legitimní potomky.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Nelze ho zabít

Když ani zkazky o tom, že je zvrhlíkem, nepomohly Rasputina odstranit z blízkostí císařského páru, rvali si představitelé ruské vysoké šlechty vlasy. Byť léčitel nezastával na dvoře žádnou oficiální pozici, reálně přes cara a carevnu mohl ovlivňovat vnitřní i zahraniční politiku. Touha odstranit jej rostla a završila se jeho vraždou v prosinci 1916.

Jenže zároveň s tím vznikla legenda, že Rasputin byl nesmrtelný. Její základ položily již dřívější atentáty. „V červnu 1914 jej jedna žebračka bodla do žaludku. Rasputin se plně uzdravil, i když ztratil hodně krve a po incidentu byl blízko smrti,“ uvádí magazín Time.

Skutečný mýtus ale vyvolal popis poslední Rasputinovy noci, kdy jej o život připravila skupina šlechticů. Vůdcem skupiny byl manžel carovy neteře kníže Felix Felixovič Jusupov.

Kníže Felix Jusupov, který byl vůdcem skupiny šlechticů, která zavraždila Rasputina.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Ten v roce 1928 napsal, že Rasputina se povedlo usmrtit až na několikátý pokus. „Jusupov dal údajně léčiteli nejdříve otrávené víno a čajové pečivo. Když nezemřel, Jusupov do něj střelil. Rasputin přesto dokázal vyběhnout na nádvoří, kde jej střelil další ze spiklenců. Pak ho svázali a dírou v ledu hodili do řeky Něvy a až zde se utopil,“ připomíná známý příběh Britannica.

Kníže nešetřil ve svém popisu silnými slovy. „Tento ďábel, který umíral na jed, který měl v srdci kulku, musel být vzkříšen z mrtvých silami zla. V jeho ďábelském odmítnutí zemřít bylo něco otřesného a monstrózního,“ napsal.

Jenže Jusupov zřejmě zveličoval. „Pitevní zpráva ukazuje, že v Rasputinově zažívacím traktu nebyl nalezen žádný jed a že se zdá, že zemřel po jediné střele do hlavy,“ uvádí Time.

A jak doplňuje web History, v jeho plicích se zároveň nenašla žádná voda, což by znamenalo, že ve chvíli vhození do řeky už nedýchal.

Posmrtná cesta Rasputinova penisu

Ani jako o mrtvém ale legendy o Rasputinovi neustaly. Říkalo se třeba, že žil ještě po vytažení z řeky. „Přitom ve skutečnosti trvalo policii celé dny, než tělo našla,“ uvádí Time. Nadto byly ostatky kvůli ledovým krám ve velmi špatném stavu.

Mrtvé tělo léčitele Rasputina. Podle všeho jej zabila střela do hlavy. Ostatky ale vážně poškodil led v řece, kam bylo tělo vhozeno.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Zhruba ve 20. letech minulého staletí se pak začalo říkat, že jedna část se naopak zachovala prakticky nepoškozená. Konkrétně Rasputinův penis. Podle některých legend mu jej uřízl Jusupov, podle jiných skupina věrných přívrženců, kteří s ním pak zacházeli jako s relikvií.

Později prý přirození svého otce získala jeho dcera Marie. „Penis skončil v Paříži, kde jej objevila Marie a koupila jej,“ píše bulvární list The Sun. Následně jej údajně až do 70. let uchovávala v zavařovačce.

Byť v současnosti hned několik lidí a institucí - například petrohradské Muzeum erotiky - tvrdí, že dosud uchovávají Rasputinovy genitálie, ve skutečnosti je celý příběh s největší pravděpodobností smyšlený. „Prvním falickým předmětem, o kterém se věřilo, že je Rasputinův penis, byla ve skutečnosti mořská okurka. Navíc Dmitrij Kosorotov, který provedl pitvu, v roce 1917 poznamenal, že mystikovy genitálie byly neporušené, když bylo jeho těžce poškozené tělo vytaženo z vody,“ uvádí The Sun.

