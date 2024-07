Rok 1984 se zapsal do dějin dobývání vesmíru především tím, že sovětská kosmonautka Světlana Savická jako vůbec první žena vystoupila do volného kosmického prostoru

Po třinecké explozi

Přetavit špatnou zprávu v dobrou někdy jednoduše nešlo – ani v ocelářském Třinci, i když se o to režimní tisk snažil se všech sil. Třeba informací o tom, že díky úsilí stranických a státních orgánů a solidaritě obyvatel se podařilo zajistit náhradní ubytování rodinám, které přišly o střechu nad hlavou při červnovém výbuchu plynu v Třinci-Lyžbicích. V sutinách našlo smrt patnáct lidí. Za výbuch mohl lajdácky zabezpečený výkop u domu, kvůli kterému došlo k posunu půdy a uvolnění vedení plynu od uzávěru instalovaného v domě. Unikající plyn se pak snadno vznítil a vybuchl. Za šlendrián soud udělil mistrovi stavby čtyři roky a stavbyvedoucímu tři a půl za mřížemi, rozdal i několik podmínek. V roce 2010 se objevily spekulace, že exploze byla provokací StB, která chtěla tragédii přišít chartistům. Ukázalo se však, že jde s největší pravděpodobností o nesmysl.

Řádil i na peróně

Na rok 1984 měli napříště se smutkem vzpomínat i v Úvalech u Prahy. Horkem roztažené koleje v zatáčce před nádražím způsobily vpodvečer vykolejení pěti vagonů rychlíku Bečva. Největší neštěstí způsobil třetí vůz od konce, který setrvačnost vynesla až na nástupiště, kde nepřežili dva lidé - ty smetl a pak se zlomil. Rudé právo informovalo o ustavení vyšetřovací komise, k tragédii se už ale nikdy nevrátilo.

Bouře a uragán

Červenec 1984 potvrzuje, že představa meteorologicky klidných minulých letních sezón, kterou nám servíruje milosrdná paměť, je opravdu mylná. Bouře, které před 40 lety zasáhly Čechy a Moravu, za sebou nechaly velkou spoušť. Však v Přerově dosahoval vítr rychlosti uragánu a sklátil jeřáb na tamní strojírny. Blesk u Jablunkova dokázal zabít hned osm jalovic a proud ve vodě zatopeného sklepa připravil v rodinném domě v Šumperku o život otce se synem. Smrk zlomený silným větrem usmrtil také vedoucího na táboře na Pelhřimovsku. Lesníci se dušovali, že takové polomy na Vrchovině nepamatují.

Počasí hodně toho roku zkomplikovalo i průběh Rallye Škoda. Poškozených střech bylo tolik, že cihelny musely jet s výrobou tašek nad plán. Jen šífařům na Labi kýžená voda nenastoupala, protože tam, kde mělo, nezapršelo.

Kopeckého reparát

Zasloužilý umělec Miloš Kopecký si značně poškodil reputaci, když svolil k účinkování v „dokumentu“ Ústřední redakce Televizních novin Krok do neznáma. Silně prorežimní relace byla namířena proti všem, kdo opustili republiku (nebo by se k tomu chystali). Sklidila sice pochvalnou recenzi v Rudém právu, ale u široké veřejnosti se setkala s naprosto opačným přijetím. Když pak o pár dní později stranický deník přinesl Kopeckého fotografii z karlovarského filmového festivalu s hvězdným popiskem, vysloveně to budilo dojem, že si to musel herec „zasloužit“. Miloš Kopecký ale dokázal, že se umí režimu také vzepřít a projevit osobní statečnost, když na sjezdu Svazu spisovatelů v roce 1987 vyzval představitele minulosti k odchodu z funkcí.

close info Zdroj: se svolením, archiv Michala Petrova zoom_in Miloš Kopecký si značně poškodil reputaci, když svolil k účinkování v „dokumentu“ Ústřední redakce Televizních novin Krok do neznáma

Rozvodovost a alkoholismus

Nebylo nutné zase tak moc číst mezi řádky, aby člověk z textů v Rudém právu v červenci 1984 poznal, že s československou společností není všechno v pořádku. V první řadě to byl obrovský počet rozvodů: v roce 1983 soudy řešily 49 tisíc návrhů, v šestatřiceti tisících případů navrhovatelům (ale mnohem spíše navrhovatelkám, protože ženy převažovaly) vyhověly. 26 400 rozvedených manželství představovaly rodiny s nezletilými dětmi.

Dalším problémem byl alkoholismus. Podle statistik každý obyvatel Česka (včetně kojenců) propil za rok 1443 korun, na Slovensku dokonce 1867. Ve srovnání s rokem 1960 stoupla roční spotřeba čistého lihu z pěti litrů na dvojnásobek. Stranický deník se příčinám věnoval, ale dusivý režim jako jednu z nich pochopitelně zmínit nemohl.

Nová lávka jen do povodní

Před 40 lety propojila pražskou Tróju s Císařským ostrovem na Vltavě nová lávka. Skvělé stavbě realizované podle návrhu mistra na mosty Jiřího Stráského z předpjatého betonu se bohužel stala osudnou stoletá voda v roce 2002, respektive předchozí i následná špatná rekonstrukce ve spojení s posypovou solí a nedůslednou revizí. Neodborné opravy vedly v prosinci 2017 k destrukci. Když se lávka propadla, byly na ní čtyři lidé, kteří utrpěli zranění. Dnes stavbu, jejíž zbytky byly také strženy, nahrazuje nové ocelové přemostění budované mezi lety 2019 a 2020.

close info Zdroj: archiv, se svolením Michala Petrova zoom_in Před 40 lety propojila pražskou Tróju s Císařským ostrovem na Vltavě nová lávka

Nejsou buřty

Nebylo by to socialistické léto, kdyby se nepsalo o nedostatku v obchodě. Noviny samozřejmě přinášely zprávy o úpravách otevíracích dob a uzavřených prodejnách a zároveň sliby, že se zásobování zlepší. Co však doopravdy nepotěšilo, byla zmínka o tom, že „nebude ještě plně odstraněn nedostatek uzenin k opékání“. Tohle lidem fakt buřt nebylo.

Přes Francii na Švédsko

Hradec Králové se stal v červenci 1984 dějištěm splněného tenisového snu, protože naše reprezentace dokázala uspět ve čtvrtfinále Davisova poháru proti Francii. Ta přijela sice oslabená – Jannick Noah se objevil jen na tištěném programu utkání – to ale úspěch nijak nesnižovalo. Ivan Lendl předvedl tak houževnatý výkon, když pod obrovským psychickým tlakem otočil druhou sadu s Guy Forgetem z 1:4 na 6:4, že i Rudé právo, které mu tradičně bylo nenakloněné, muselo jeho odhodlání vyhrát vyzvednout. Bohužel v září Švédové postup našemu týmu zarazili, aby se později sami stali vítězi slavné salátové mísy.

close info Zdroj: se svolením, archiv Michala Petrova zoom_in Hradec Králové se stal v červenci 1984 dějištěm splněného tenisového snu, protože naše reprezentace dokázala uspět ve čtvrtfinále Davisova poháru proti Francii

První žena ve volném vesmíru

Rok 1984 se zapsal do dějin dobývání vesmíru především tím, že sovětská kosmonautka Světlana Savická jako vůbec první žena vystoupila do volného kosmického prostoru. Po Valentině Těreškovové to byla teprve druhá zástupkyně něžného pohlaví ve vesmíru. Savická ve volném kosmu strávila tři a půl hodiny různými úkoly, zejména svařováním a řezáním kovů. Později se objevila i fáma o tom, že byla spolu s ostatními, mužskými členy posádky pověřena i uskutečněním sexuálních experimentů. Otázkám na toto téma dokonce musela osobně čelit. Šlo ovšem o iracionální zvěst.

Polský Fiat končí?

Trochu poplašně mohl působit titulek Rudého práva, když naznačoval, že v Polsku končí produkce licenčních Fiatů a napříště už varšavská automobilka bude vyrábět jen Polonezy. Skutečnost byla taková, že pouze končila licence na užívání značky Fiat a nadále se tytéž nebo mírně inovované vozy už prodávaly pod zkratkou závodu FSO (Fabryka Samochodów Osobowych). Nakonec jejich výroba skončila až na přelomu tisíciletí.