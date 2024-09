V čem se září neliší, ať už je režim jakýkoliv, je start podzimu. Ten před 40 lety vystřídal uplakané léto a tradičně jeho příchod rámovaly bramborové brigády, Den tisku, rozhlasu a televize (často redukovaný na Slavnost Rudého práva) a první sníh ve Vysokých Tatrách. Pokud jde o brigády, na stránkách stranického tisku se rozebírala dobrovolnost těch letních, kde Rudé právo muselo připustit, že to některé svazácké výbory s nátlakem přehánějí a účast od svých členů vysloveně vynucují. To se zářijových brambor a chmelů už netýkalo, ty totiž povinné pro studenty byly a basta.

Tíha návratů

Ani před 40 lety to na závěr prázdnin neměli dovolenkáři v autech právě snadné. Příjezd do Prahy po dálnici D1 komplikovalo zúžení na dva pruhy u benzinky v Průhonicích, stovky aut musely jet v zácpě krokem, v odstavném pruhu přitom rostl počet těch, kterým se v pomalém stoupání přehřál motor. Pokud jde o kolony, situace se dodnes příliš nezměnila.

Naopak zásadních změn doznala transevropská dálnice, o které se v září 1984 jednalo ve Varšavě. Co se týče Poláků, ti dnes mohou mít svědomí už čisté, Česko výrazně zaostává dodnes.

Příliš drahý Jadran

O skutečně tragickém návratu z dovolené mohli ale mluvit zaměstnanci Slovenských energetických podniků, jejichž zájezdový autobus ČSAD se na předměstí Záhřebu střetl u vesnice Soblinec s nákladním autem. Havárii způsobenou nejspíš tím, že řidič autobusu usnul a přejel do protisměru, nepřežili 4 lidé. Deset ze sedmnácti zraněných mohl už po dvou dnech převézt speciál kunovického aeroklubu do Bratislavy.

Nová škodovka

Strojírenský veletrh v Brně byl před 40 lety silnějším magnetem pro návštěvníky než obvykle. Taky na něj přepravce ČSAD vypravil pětačtyřicet mimořádných autobusů. Důvod byl jednoduchý: v Brně se předváděl nový model škodovky 130 L. Vyšlechtěná stodvacítka už měla pětikvalt a celou řadu dalších vylepšení.

close info Zdroj: se svolením, archiv Michala Petrova zoom_in Škoda 130 L.

V soutěžní úpravě se chystala stotřicítka už v říjnu na himálajskou rallye (v ní ale z východoevropských aut nakonec líp zajel žigulík s indickou posádkou).

Dalším z taháků brněnského veletrhu byl i východoněmecký motocykl Simson 70 E2 a velkému zájmu se těšila i hasičská stříkačka CAS 32 na podvozku Tatry 815.

Troleje pro Ústí

Před 40 lety konečně začala první etapa budování trolejového vedení mezi centrem Ústí nad Labem a sídlišti Všebořice a Severní Terasa. Rudé právo oznamovalo, že první trolejbusy by na trati měly svézt cestující v roce 1988, a světe div se, plán byl splněn. Splnil se tím i sen, jehož kořeny sahaly až do Rakouska-Uherska.

Jedníky stále platné

Čím také dokázali žít u nás lidé před 40 lety, dokládá dotaz čtenáře Rudého práva na platnost jednohaléřů. Dostal totiž složenku na elektriku s vyúčtováním za 25,71 Kčs. Redakce mu správně odpověděla, že jedníky pořád platné jsou, i když se jako oběživo vyskytují už jen sporadicky. Teoreticky platily až do roku 1993.

close info Zdroj: se svolením, archiv Michala Petrova zoom_in Jednohaléřová mince existovala až do roku 1993.

Hledá se hrdina

Značnou marnost při hledání filmových proletářských vzorů pro mládež, kterou zkrátka socialismus spíš otravoval nebo nudil, dokládá text adresovaný Rudému právu Jaromírem Borkem, předsedou komise hraného filmu Svazu českých dramatických umělců.

Konstatoval, že část kritiky našla současného dělnického hrdinu jen ve filmu Kluk za dvě pětky. Pochválil tak vlastně svůj vlastní film, který natočil podle scénáře Iva Pelanta.

Ačkoliv Borek zemřel až v roce 2004, podařilo se mu po zmíněném snímku natočit už jen dva filmy.

| Video: Youtube

Gumičky nepřišly?

Hláška z jedné z nejznámějších scének Těžký týden referenta Kubrta dua Lábus–Kaiser se nutně člověku vybaví, když při listování Rudým právem ze září 1984 narazí na text od předsedy závodní organizace KSČ teplického podniku Severočeských mlékáren. „Nemáme dostatek kelímků ani krycí fólie, dokonce jsme byli nuceni z nedostatku obalového materiálu několikrát přerušit výrobu, což mělo negativní důsledky nejen na spokojenost spotřebitelů, ale i na hospodářský výsledek závodu.“ Však on taky Kubrt musel rozhodout jednoznačně: „Všecko vylejt!“

Prodloužené „Céčko“ v předpremiéře

Stanice metra Vltavská, jedna z nejkrásnějších na trase C do doby, než se do ní zakousl zub času a zmocnili se jí vandalové, uvítala 4. září před 40 lety první cestující. Zatím jen členy vládní komise, kteří se na prodlouženém úseku mezi Florencí (tehdy Sokolovskou) a Nádražím Holešovice (Fučíkovou) svezli jen povolenou dvacetikilometrovou rychlostí.

Ověřovací provoz vystřídal ten řádný v listopadu. Trasa se tak prodloužila o necelých 15 kilometrů.

Blackout v Praze

Na víc než 20 minut se centrum Prahy ocitlo v pátek 21. září 1984 kvůli výpadku proudu způsobenému poruchou vysokého napětí bez elektřiny. Vzhledem k tomu, že blackout trval přesně od 16.50 do 17.17 hodin a slunce ten den zapadalo až po šesté večer, přece jen to tak úplně černý pátek nebyl.