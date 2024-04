Byl jedním z nejvýkonnějších sovětských (a později ruských) špionů ve Spojených státech amerických. Američan Robert Hanssen, agent FBI, který se stal zrádcem, se narodil přesně před osmdesáti lety. Sovětským tajným službám odevzdával ty nejcennější informace, před spravedlností se mu dařilo unikat dvě desetiletí.

Robert Hanssen, agent FBI, který prodával informace Sovětům, v den svého zadržení a později ve vězení | Foto: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Eric O'Neill byl v roce 2000 u FBI teprve krátce. Bylo mu 26 let, a jeho kariéra stála teprve na začátku. Chtěl sloužit jako agent v utajení, a jeho znalosti informatiky z něj činily také schopného hackera. Jednoho dne se na něj obrátil velmi zkušený agent v utajení Richard Garcia. A dal mu úkol, který zásadně změnil O'Neillův život.

Mladý agent se měl stát asistentem jistého vysoce postaveného úředníka FBI, a nasbírat o něm co nejvíce informací. Dostat se do jeho blízkosti. „Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí v mém životě, jít do utajení v tak relativně brzkém věku a postavit se nejškodlivějšímu špionovi v americké historii,“ vzpomínal později O'Neill pro BBC.

Zdroj: Youtube

Mladík dostal opravdu zásadní úkol. Onen muž, jeho nový „šéf“, o kterém měl shromáždit informace, totiž v tu dobu už dvacet let vynášel ty nejutajovanější informace o USA napřed sovětským a pak ruským tajným službám. Jmenoval se Robert Hanssen, narodil se 18. dubna přesně před 80 lety a americkou národní bezpečnost ohrozil jako málokdo. Příběh jeho špionáže a dopadení v mnohém předčí všechny špionážní romány, které Hanssen v dospívání tak miloval.

Pomsta otci?

Podle některých je třeba hledat důvody Hanssenovy zrady vlasti v jeho dětství. Narodil se do navenek spořádané rodiny policisty a první léta života prožil v Chicagu. Do ideálu ale mělo jeho dětství daleko. „Otec jej emocionálně týral,“ uvádí list The New York Times. Únik nacházel Hanssen například v četbě románů o špionech a tajných agentech.

Po studiích chemie, ruštiny a později obchodu zamířil nejdříve do policejních řad, v roce 1976 se pak stal agentem FBI. Tichého, nenápadného a zdánlivě spolehlivého mladého muže, v té době již ženatého s vysokoškolskou láskou, brzy čekalo několik povýšení. V roce 1979 už působil v New Yorku.

V době rostoucího napětí mezi Ruskem a Západem vyplynuly na povrch zprávy o zapojení CIA do špionážních operací na Ukrajině:

Tajná válka v Evropě: CIA má základny na Ukrajině, ruská GRU v Budapešti

A ve stejném roce se rozhodl zradit vlast. „Hanssenovo počáteční rozhodnutí spáchat špionáž vyplynulo ze složité směsi faktorů včetně nízkého sebevědomí a touhy prokázat intelektuální nadřazenost, nedostatku konvenčních morálních zábran, pocitu, že stojí nad zákonem, celoživotní fascinace špionáží a jejími vlivy. Věříme, že osobnostní nedostatky a rodinné pozadí, které si Hanssen přinesl do FBI, pravděpodobně hrály v jeho rozhodnutí spáchat špionáž významnější roli než cokoli, co se mu stalo poté, co se stal agentem,“ uvádí zpráva o Hanssenovi z webu amerického ministerstva spravedlnosti.

Tady B.

Jeho špionážní kariéra začala zdánlivě banálně. Jednoho dne napsal dopis, který adresoval GRU, tedy sovětské zpravodajské službě. Podepsal se jenom iniciálou B, a poskytl v něm cenné tajné informace. Nebylo to pro něj nikterak složité - v FBI totiž sloužil v sekci, která se zaměřovala na sovětské zpravodajství. Hanssen znal podrobnosti o odposleších Sovětů či věděl, které sovětské tajné agenty Američané již odhalili.

Informace, které poskytl, byly natolik zásadní, že si sovětští zpravodajci brzy uvědomili, jak významného špiona právě získali. Nevadilo jim ani, že vůbec neznají jeho pravou totožnost - jeho jméno se dozvěděli až z médií po Hanssenově zatčení.

Vyhlášená sběratelka porcelánových panenek Velvalee Dickinsonová za druhé světové války kryla špionáž pro Japonsko:

Špionka mezi panenkami. Američanka za války originálně špehovala pro Japonce

Hanssen byl totiž mimořádně opatrný. Po celou dobu vystupoval pod přezdívkou Ramon García nebo se podepisoval jen písmenem B a nikdy nikomu neukázal svou tvář. „Na odevzdávání informací používal šifrovanou komunikaci či systém takzvaných mrtvých schránek,“ uvádí web FBI. To znamená, že nechával materiály fyzicky na určitém předem domluveném místě, kde si je později někdo vyzvedl.

Žádná štěnice není v bezpečí

Jako špion postupoval Hanssen chladnokrevně - Sovětům poskytoval i takové informace, u nichž si musel být jistý, že pro dotčené osoby mohou skončit smrtí.

Jednou z nich bylo třeba vyzrazení Dmitrije Poljakova, tehdy už bývalého generálmajora GRU, který ovšem jako agent s krycím jménem TOPHAT dodával informace CIA. Pro Američany byl jedním z nejcennějších zdrojů, a jeho udání Sovětům nakonec v roce 1988 vyústilo v Poljakovovu popravu. Jeho prozrazení ale bylo připsáno jinému americkému špionovi, Aldrichovi Amesovi, který Poljakova vyzradil o pár let později.

Sovětský generálmajor Dmitrij Poljakov, který se stal špionem pracujícím pro americkou CIA. Sověti jej popravili za vlastizradu. Prozradili jej dva američtí dvojití agenti - Aldrich Ames a Robert HanssenZdroj: Wikimedia Commons, PatrickCaproni, CC BY-SA 4.0

Svou činnost Hanssen přerušil v roce 1981, když se jeho manželka náhodou dozvěděla, že je ve spojení s GRU, píše list The New York Times. Po čtyřech letech se ale k prodávání informací vrátil a 80. léta se staly zlatou érou jeho špionážní kariéry. To už pracoval i pro KGB.

Přestože katastrofické ztráty z řad sovětských spolupracovníků FBI a CIA úřadům naznačily, že v nich někde působí „krtek“, odhalení Hanssena byly úřady na míle vzdálené. Hanssen byl dokonce povýšen, a nastoupil do úřadu ve Washingtonu. Jeho nová pozice mu zajistila přístup k těm skutečně nejutajovanějším informacím - byl zodpovědný za sekci odposlechů a elektronického špehování, později působil v analytickém oddělení, přímo odpovědném za pozorování, identifikaci a zajetí sovětských špionů v USA. Později opět přešel do New Yorku, kde se zabýval stejnou oblastí.

Špionážní aféra britského ministra obrany Johna Profuma málem položila britskou vládu:

Aféra Profumo: Ministr obrany spal se špionkou. Skandál položil britskou vládu

A všechny tyto informace posouval Sovětům. Mohl jim říct prakticky o každé americké štěnici. „Sovětům mimo jiné odevzdal americké plány reakce na případný sovětský nukleární útok, obsahující jak podrobnosti o ochraně vládních představitelů, tak o odvetě,“ uvádí CNN.

Vynášet informace pro něj vůbec nebylo složité, neboť měl přístup do všech důležitých databází. „Měl příležitost. Stačilo mu sedět v kanceláři a zavřít dveře. Nebyla to nějaká náročná práce,“ poznamenal po Hanssenově zatčení agent FBI Don Sullivan.

V roce 1985 pak měl na svědomí smrt dalších lidí, Sovětů špehujících pro USA - prozradil Borise Južina, Valerije Martynova a Sergeje Motorina, z nichž dva skončili na popravišti. Když chtěli Američané později prověřit zabezpečení FBI, úkolem najít špiona, který mohl trojici Sovětů prozradit, pověřili Hanssena. A ten po sobě dokonale zametl stopy.

Ruská tajná služba zatkla a ze špionáže obvinila amerického novináře:

Kdo je Američan, kterého Rusko zatklo jako špiona: Kuchař, jenž si plnil sny

Těsně před koncem studené války ještě Hanssen stihl SSSR prozradit informace o rozsáhlých plánech USA na špehování pomocí elektronických přístrojů (radary, špionážní satelity a podobně) a také podrobnosti o jednom plánu jako vystřiženém ze špionážního románu. „Prozradil, že Američané nechali vykopat pod sovětským velvyslanectvím ve Washingtonu tunel, aby mohli odposlouchávat místní komunikaci,“ zmiňuje The New York Times.

Taktéž Sověty varoval, když FBI začala vyšetřovat sovětského krtka na americkém ministerstvu zahraničních věcí Felixe Blocha.

Špatná stopa

Po rozpadu SSSR a konci studené války Hanssen se špionáží načas přestal. Nadále ale zneužíval systémy, k nimž měl v FBI přístup a opakovaně si ověřoval, zda proti němu úřád mezitím náhodou nezačal vést vyšetřování. V roce 1999 pak začal spolupracovat s ruskou nástupnickou zpravodajskou službou GRU. „Jeho špionáž se děla ve třech obdobích - v letech 1979 až 1981, v letech 1985 až 1991 a mezi roky 1999 a 2001,“ zmiňuje web amerického ministerstva spravedlnosti.

Jako muž vstoupil do tajných služeb Ludvíka XV., jako žena se infiltroval na ruský carský dvůr. Rytíř d'Éon byl samé tajemství:

Žena, nebo muž? Francouzský špion d'Éon měnil pohlaví, pravdu odhalila až pitva

To už mu ale kolegové z FBI byli na stopě. Hanssen dlouho unikal spravedlnosti i proto, že současně s ním (vzájemně ale o sobě nevěděli) vynášel informace i Aldrich Ames z CIA. Když pak Američané Amese v roce 1994 zatkli, zdálo se, že nejnebezpečnějšího krtka mají za mřížemi. Hanssen byl tak zdánlivě v bezpečí, byť agentům zůstalo vrtat hlavou několik informačních úniků, s nimiž Ames nemohl mít nic společného (zejména případ Blocha a tunelu).

A tak společně FBI a CIA nakonec vytvořily tým zaměřený na odhalení dalších krtků. Několik jich skutečně agenti objevili, Hanssen byl ale dál mimo hledáček. Jeho zatčení ještě oddálilo, když agenti pojali v roce 1998 podezření, že oním zrádcem je agent CIA Brian Kelly. Zcela nevinný Kelly byl pod drobnohledem úřadů dva roky - odposlouchávali jeho i jeho rodinu, prohledali jeho dům, byl postaven mimo službu.

Robert Hanssen, agent FBI, který prodával informace Sovětům, v den svého zadrženíZdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Když Kellyho sledování nepřineslo výsledek, nakonec se tým FBI rozhodl pro jinou taktiku. Rozhodli se identitu důležitého špiona koupit. Konkrétně se jim povedlo domluvit s ruským obchodníkem a bývalým agentem KGB plukovníkem Alexandrem Potějevem na vynesení informací. Jemu i jeho rodině za to přislíbili nejen 7 milionů dolarů, ale i nový život s novou identitou v USA.

Zdroj: Youtube

Vyplatilo se. Rus z centrály KGB tajně odnesl složku se špionovou korespondencí s KGB. Obsahovala nejen dokumenty a počítačové disky, které Hanssen vynesl, ale především dva důkazy, které se mu navzdory veškeré jeho opatrnosti staly osudnými. Konkrétně část obalu, v němž odevzdával materiály, na němž zůstaly dva jeho otisky, a především magnetofonovou pásku s nahrávkou rozhovoru s ním. Sověti, kteří rovněž neznali Hanssenovu pravou identitu, se těmito důkazy chtěli proti němu pojistit.

V obklíčení

Nakonec to byla právě nahrávka, která se stala klíčem k Hanssenově odhalení. Několik agentů hlas na pásce poznalo - a když zmínil jistý citát amerického generála Pattona, který často používal i Hanssen, došlo jim, že právě on bude zrádcem. Pak už do sebe všechno perfektně zapadlo, včetně otisků prstů.

FBI začala Hanssena sledovat. „Chtěli jsme získat dostatek důkazů, abychom jej mohli obvinit, a naším cílem bylo chytit jej při činu,“ řekla bývalá vedoucí důstojnice FBI Debra Evansová Smithová. Do února 2001 bylo na případ nasazeno 300 lidí.

Klaus Fuchs byl německý fyzik a jedna z klíčových osobností vývoje atomové bomby. A také sovětský špion:

Byl jako oživlý Jekyll a Hyde. Před 70 lety odsoudili Britové atomového špiona

Přeložili jej na novou pozici, v níž již neměl přístup k nejcitlivějším údajům, zato jeho kancelář byla nyní prošpikovaná odposlechy. Jeho nadřízeným se stal agent v utajení Richard Garcia. Ten se snažil zadávat Hanssenovi takové úkoly, aby neměl prostor k další špionáži. „Nesnášel mě. Musel jsem ho zpomalit,“ vzpomínal později Garcia pro BBC.

A v tuto chvíli nastala také velká chvíle mladého agenta O'Neilla, který se stal Hanssenovým asistentem. V přiblížení se ke špionovi byl úspěšný, Hanssen jej nijak nepodezíral a dokonce se spřátelili natolik, že mladý agent jednou doprovázel Hanssenovu rodinu do kostela.

O'Neill špiona popsal jako narcistického muže s velkým egem. „Chtěl být mentorem. Chtěl všechny své znalosti někomu předat,“ nastínil.

Co vám trvalo tak dlouho?

Hanssenovi sice došlo, že něco není v pořádku, přesto s odevzdáváním informací Rusům nepřestal. 18. února 2001 se vypravil do parku Foxstone nedaleko domu, kdy bydlel, aby zanechal v takzvané mrtvé schránce balík s novými informacemi - přilepil jej na spodní stranu dřevěného mostu pro pěší.

Most v parku v městě Vienna ve Virginii, který špion Robert Hanssen využíval jako tzv. mrtvou schránku. Balíčky s tajnými dokumenty přilepoval zespodu mostu, následně si je zde vyzvedávali agenti KGBZdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Domů se už ale nedostal. Po několika krocích jej obklopili agenti FBI a Hanssen hleděl do hlavní jejich namířených zbraní. Na zatčení reagoval klidně. „Co vám trvalo tak dlouho, chlapci?“ zeptal se pouze povýšeně. Narážel tím na to, že pro Rusy s malými přestávkami špehoval dvacet let.

Jak později přiznal, jeho jedinou motivací ke zradě vlasti byly peníze. „Vysoce utajené informace o národní bezpečnosti poskytl Rusům výměnou za celkem 1,4 milionu dolarů a diamanty,“ uvádí web FBI.

Maska spořádaného muže

Svou špionážní činnost Hanssen nezapíral. Uzavřel dohodu o vině a trestu, čímž se vyhnul trestu smrti, a skončil na doživotí v nejpřísněji střežené americké věznici v Coloradu. Zde trávil většinu dní na samotce. Zemřel v roce 2023 ve věku 79 let přirozenou smrtí.

FBI po jeho odhalení čekala jedna z největších pohan v dějinách úřadu. „Jako špion napáchal nejvíce škod v historii FBI,“ uvádí web FBI. Úřad musel následně zpřísnit vnitřní bezpečnost. Mimo jiné se ukázalo, že Hanssen nikdy neprošel detektorem lži.

Špion Robert Hanssen ve vězení. Agent FBI prodával informace Sovětům, špionem byl dvě dekády. Dostal za to doživotní trest, zemřel v roce 2023 ve své celeZdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Rozsah informací, které Hanssen vynesl, byl opravdu masivní. „Při více než dvaceti příležitostech zanechal balíčky s informacemi pro KGB v mrtvých schránkách v oblasti Washingtonu. Taktéž poskytl více než dvě desítky počítačových disket. Celkově předal KGB a její nástupnické zpravodajské službě více než 6000 stran cenných dokumentů,“ shrnuje tisková zpráva FBI o Hanssenově zatčení.

Hanssenovo dopadení šokovalo i jeho nejbližší spolupracovníky. Svou roli hrál skvěle - pro kolegy byl sice povýšený podivín, ale špiona v něm nikdo nehledal. „Jeho spolupracovníkům z FBI se zdál Hanssenův osobní život zcela v rozporu se životem špióna. Byl ženatý, měl šest dětí a vypadal jako oddaný katolík, který každý den navštěvoval mši a aktivně se zapojil do Opus Dei, konzervativní katolické organizace. Zastával také politicky konzervativní a antikomunistické názory. Hanssen neměl problémy s alkoholem, drogami ani hazardními hrami a nepouštěl se do okázalých výdajů,“ konstatuje web amerického ministerstva spravedlnosti.

Opravdu byla Gaby Deslys totožnou osobou s hanáckou rodačkou Hedvikou Navrátilovou? A opravdu to byla vyzvědačka?

Tajemný příběh české Maty Hari. Odsoudili ji k smrti, popravě ale unikla

Vyšetřování jeho osoby ale nakonec kromě špionáže odhalilo, že Hanssen lhal i svým blízkým v osobním životě. Ve skutečnosti byl sexuálním zvrhlíkem, který tajně natáčel svůj sex s manželkou a videa poskytoval svému sousedovi, či otevřeně popisoval svůj sexuální život na různých internetových fórech. Navíc celé roky udržoval vztah s prostitutkou.