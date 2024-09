Na přelomu 19. a 20. století se vláda tehdejšího carského Ruska pokoušela likvidovat jakoukoli autonomii neruských menšin integrovaných do své říše. Tato snaha dopadla zvlášť tvrdě na Finské velkoknížectví, jež tehdy bylo autonomní součástí Ruské říše a zažilo dvě velké a bezohledné rusifikační kampaně. Odpor Finů proti této násilné rusifikaci pak byl jedním ze zásadních faktorů, které nakonec vedly k vyhlášení nezávislosti Finska v roce 1917.

Rusové? Barbaři

„Vztah ruské vlády k pohraničí jejího impéria je třeba vnímat v zásadě jako aspekt místní správy. Centrum velkoruské říše nemělo dostatek vhodných institucí k tomu, aby mimo Petrohrad a hlavní města ruských gubernií dokázalo efektivně vládnout – chyběl mu k tomu jak uspokojivý právní a správní řád, tak dostatečný počet kompetentních a vyškolených úředníků. Rusko se i přesto snažilo, stejně jako jiné evropské státy, vnutit národnostním a náboženským menšinám žijícím v jeho hranicích své vlastní náboženské a politické normy,“ píše píše kolektiv autorů z Princetonské univerzity v práci Rusifikace v pobaltských provinciích a Finsku, 1855-1914.

Zhruba od 12. století, kdy se území dnešního Finska stalo cílem švédského kolonizačního a christianizačního úsilí, žili Finové v oblasti střetu dvou velkých kulturně civilizačních okruhů, které mezi sebou bojovaly o ovládnutí tohoto území. Ze západu do země pronikali švédští křižáci přinášející katolickou víru a západní vzdělanost, od jihovýchodu se jí snažila zmocnit novgorodská knížata, opírající se o pravoslaví. Ještě během středověku se tak na východní hranici dnešního Finska vytvořila ideologická bariéra, jež jasně vymezovala příslušnost k západnímu nebo východnímu civilizačnímu okruhu.

„Stejně jako celá západní Evropa i Finové vnímali Rusko jako něco neznámého, nevzdělaného a barbarského. Na rozdíl od většiny ostatních Evropanů byl ale pro Finy styk s tímto barbarským nebezpečím z východu prakticky každodenní realitou, což jejich negativní vnímání Rusů ještě více umocňovalo,“ píše historik Tomáš Masař ve studii Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem.

Karikatura ukazující závislost finských politiků na Rusku během 2. rusifikace. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen a J. R. Danielson-Kalmari staví železniční mosty mezi Finskem a imperiálním Ruskem

Přetahovaná mezi dvěma velkými mocnostmi středověku i novověku, Ruskem a Švédskem, pak pokračovala v dalších stoletích. Její nová kapitola se začala psát po nástupu mocichtivého Napoleona Bonaparta na francouzský trůn a po jeho setkání s ruským carem Alexandrem I. v roce 1807, kde francouzský císař souhlasil s přidělením Finska do ruské sféry vlivu výměnou za ruskou podporu při jeho blokádě namířené proti Anglii.

Alexandr a Mikuláš

Švédský král Gustav IV. s takovým „obchodem“ přirozeně nesouhlasil, což vedlo v roce 1808 k ruskému vpádu do Švédska, později známému jako finská válka. Rusko v jeho důsledku získalo východní třetinu Švédska, z níž vzniklo autonomní Finské velkoknížectví, včleněné do Ruské říše. V roce 1809 uznal Finský sněm ruského cara Alexandra I. za velkoknížete, přičemž Alexandr na oplátku potvrdil Finům právo na zachování jejich zvyků, náboženství a identity.

„S pomocí boží prozřetelnosti, která nám svěřila do vlastnictví Finské velkoknížectví, si přejeme tímto aktem stvrdit náboženství a základní zákony země, jakož i výsady a práva, jež každá třída ve zmíněném velkoknížectví zvláště a vůbec všichni obyvatelé, ať už je jejich postavení vysoké nebo nízké, požívali dosud podle ústavy. Slibujeme, že všechny tyto výhody a zákony zachováme pevné a neotřesitelné v jejich plné síle,“ stálo v Alexandrově prohlášení.

Alexandr II. svůj slib dodržel a Finové díky tomu zůstali téměř sto let věrnými poddanými ruského cara, s možností spravovat své záležitosti. Alexandrův nástupce Mikuláš II. k nim už ale tolik vstřícný nebyl: v polovině února roku 1899 vydal manifest (později zvaný únorový), jehož cílem bylo autonomii finského velkoknížectví co nejvíce omezit.

Manifest tak prosazoval právo carské vlády vládnout Finsku bez souhlasu místních zákonodárných orgánů, posiloval status pravoslavné ruské církve, vystavoval finský tisk přísnější ruské cenzuře a podřizoval armádu Finského velkoknížectví ruským pravidlům vojenské služby.

Mapa Finska asi z roku 1900. Mapa je v ruštině a používá švédská místní jména psaná azbukou.

Finové protestovali, ale když jejich parlamentu pohrozil generální guvernér Finska Nikolaj Bobrikov další vojenskou invazí, byl manifest přijat. Zdánlivě sice potvrzoval práva Finů v čistě místních záležitostech, ale reálně prosazoval autoritu státu ve všech záležitostech, o nichž se dalo říci, že „spadají do působnosti obecného zákonodárství říše“.

V roce 1900 navíc následoval další Mikulášův dekret, tentokrát jazykový, který zavedl jako povinný úřední jazyk ve Finsku ruštinu, a to i přesto, že v celé finské populaci čítající 2,7 milionu obyvatel žilo jen zhruba osm tisíc Rusů.

„Rusko koncem 19. století Rusko a začalo sjednocovat svá území. To ovlivnilo i rusifikační opatření. Finové prožívali zúžení autonomie jako útlak a zkoušeli různé způsoby, jak se mu bránit. Toto období první rusifikace trvalo od roku 1899 do roku 1905 a skončilo, když bylo Rusko poraženo Japonskem a vstoupilo do generální stávky,“ uvádí historik Janne Elo na stránkách Historian Luokka.

Proruská cenzura

Aby protesty obyčejných Finů proti manifestu nebyly tak moc vidět ani slyšet, dostal Bobrikov v lednu 1900 zvláštní pravomoc zakázat vydávání jakýchkoli periodik, čehož okamžitě využil k zákazu řady finských novin.

V roce 1905 však Rusko utrpělo již zmíněnou porážku v rusko-japonské válce, která vedla k velkým nepokojům i na jeho vlastním území. Finové využili skutečnosti, že Rusové jsou na chvíli zaměstnáni sami sebou, přepracovali svou ústavu a vytvořili nový parlament, založený na všeobecném volebním právu, včetně plného volebního práva pro ženy, které Finové zavedli jako vůbec první evropský národ.

Předběžná cenzura byla opětovně zrušena až na podzim roku 1905 a v následujícím roce přijal finský parlament Zákon o svobodě projevu, shromažďování a sdružování. „Podle něj měl finský občan svobodu slova a právo zveřejnit svůj názor bez předchozí cenzury,“ uvádí historik Tuomo Olkkonen v článku Období útlaku a války 1899–1917.

Toto krátké období svobody však rychle skončilo (podobně jako o desítky let později Pražské jaro), a to v tomto případě zásahem nového ruského premiéra Pjotra Stolypina.

„Stolypin se ukázal být ještě ráznější než Bobrikov, protože byl přesvědčen, že každý poddaný by měl být stoickým patriotem carské koruny a zachovávat Rusku nehynoucí věrnost. Finskou autonomii toužil zničit a rodné jazyky a kultury neruských subjektů potlačoval. Finský parlament se dal znovu dohromady, aby proti němu bojoval, ale Stolypin byl odhodlán finské povstání potlačit a v roce 1909 parlament natrvalo rozpustil. Stejně jako Bobrikov ani Stolypin si neuvědomil, že tímto způsobem jen rozdmýchává plameny, a v roce 1911 tak byl zavražděn Dmitrijem Bogrovem, židovským příslušníkem krajní levice,“ uvádí Olkkonen.

Karikatura finského parlamentu začátkem druhého období rusifikace Finska. Senátoři J. K. Paasikivi, Hugo Rautapää, Y. K. Yrjö-Koskinen, August Hjelt a J. R. Danielson-Kalmari představují kola od vozu, parlament vůz a ruští vojáci se vezou a práskají bičem

Stolypinova likvidace však neodstranila ruskou nadvládu nad Finskem. Finské politiky tak nahrazovali ve finském parlamentu důstojníci ruské armády narození ve Finsku. V roce 1910 byl přijat zákon, který zbavil finský parlament většiny legislativních pravomocí a převedl je na ruskou dumu a státní radu. V roce 1912 byl přijat „zákon o rovnosti“, který otevřel všechny finské vládní a státní úřady Rusům.

Válka vedla ke vzpouře

K dalšímu utažení šroubů došlo po vypuknutí první světové války. K 30. červenci 1914 bylo vyhlášeno stanné právo a v platnost vstoupila válečná cenzura.

„Generální guvernér dostal povolení přerušit výrobu tiskovin a všechny noviny byly předběžně kontrolovány. K 1. září bylo ukončeno vydávání osmi časopisů, jejichž zákaz trval po celou válku. Řada dalších časopisů byla systematicky cenzurována. Období vojenské cenzury bylo sice krátké, ale znamenalo zpřetrhání všech kulturních vazeb na centrální mocnosti, což byla bezprecedentní situace,“ píše Tuomo Olkkonen.

Ruský car Mikuláš II. navíc 11. září 1914 podepsal konečnou verzi takzvaného velkého rusifikačního programu, což v praxi znamenalo postupné přijetí takových zákonů, které by v konečném důsledku úplně zničily finskou autonomii a dostaly velkoknížectví pod plnou kontrolu carské vlády. Program se ale Rusům nepodařilo před světem dostatečně utajit. Jeho obsah se dostal ke švédským novinářům, kteří jej 17. listopadu 1914 zveřejnili.

„Pro Finy se tak carská vláda stala nenáviděným nepřítelem, kterému jsou jakékoliv civilizované a ústavní zvyklosti cizí. Finský antagonismus vůči ruské byrokracii se stal všudypřítomným a rozřešení této nešťastné situace nakonec přinesly až revoluce v Rusku. Po únorové revoluci prozatímní vláda zrušila všechna dřívější nařízení omezující finskou autonomii a říjnová revoluce a bolševický převrat nakonec přinesly Finům nezávislost, která byla oficiálně vyhlášena 6. prosince 1917,“ uzavírá Tomáš Masař.