Slavný mafián plánoval prožít v Mexiku podzim života, uklizený v ústraní před pronásledovateli. Zatčením vzal tento jeho sen za své. Policie jej deportovala zpátky do Spojených států amerických a federální úřady na něj tlačily, aby začal vypovídat o své činnosti a zejména o jejím propojení s některými státními organizacemi, zejména s Ústřední zpravodajskou službou (CIA). Ve Washingtonu vznikl v roce 1975 nový specializovaný senátní výbor, který měl prošetřit, do jaké míry se mohly instituce jako CIA, FBI, NSA (Národní bezpečnostní agentura) a další dopustit při své činnosti zneužití pravomocí a jak vypadaly jejich kontakty s mafií.

Slyšení Giancany před výborem bylo naplánováno na konec června. Jen pár dní předtím, ve čtvrtek 19. června 1975 pozdě v noci, když si stárnoucí mafiánský boss dopřával ve sklepě svého opevněného domu v Oak Parku půlnoční svačinu v podobě klobásy s paprikou, se k němu kdosi i přes opevnění domu dostal a vyprázdnil do něj zblízka sedmiranný zásobník.

Muž byl ráno nalezen, jak leží oblečený ve sportovní košili a v kalhotách bradou vzhůru v kaluži krve. Několik ran směřovalo do úst, což byl mafiánský znak pro „popravu práskače“. Giancanova žena, která spala ve druhém patře domu, policii řekla, že nic neslyšela.

Konec Sama Giancany byl stejně násilný a stejně dramatický jako celý jeho život. Odešel jeden z vůbec nejmocnějších a nejlegendárnějších amerických mafiánů, který zásadně poznamenal poválečné dějiny Spojených států a byl spojován s mnoha násilnými akty s potenciálem změnit geopolitické rozložení tehdejšího světa, včetně série neúspěšných atentátů na kubánského vůdce Fidela Castra – a včetně zavraždění amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, kterému údajně pomohl k prezidentskému úřadu, ale pak mu začal JFK vadit.

Mafiánem od dětství

Sam Giancana se narodil 24. května 1908 v Chicagu rodičům italských přistěhovalců jako Momo Salvatore Giancana. Jeho dětství bylo zřejmě všechno, jenom ne šťastné: matka mu zemřela, když byl ještě batole, a otec ho od raného věku týral.

„Podle Giancanovy biografie s názvem Dvojitý kříž, kterou napsal jeho mladší nevlastní bratr a kmotřenec Charles, byl Giancana od mala neposlušný a otec ho za to jednou v jeho šesti letech připoutal řetězem k dubu na jejich dvorku a pak ho začal mlátit řemínkem s žiletkou. Když Sam, jak se mu přezdívalo, začal konečně prosit o milost, nechal ho otec na několik hodin o samotě. Teprve poté ho odvázal a dovolil mu přespat v rodinné kuchyni. Možná se pak není čemu divit, že z něj vyrostl člověk plný vzteku,“ uvádí o Giancanově dětství web Allthatsintersting.

Už jako dospívající se stal členem chicagského teenagerského gangu 42, pojmenovaného podle počtu členů, jichž bylo právě 42. Gang sloužil jako jakási svérázná „přípravka“, v níž se „vychovávali“ budoucí členové mocného chicagského mafiánského syndikátu Chicago Outfit, založeného Al Caponem.

„Podle Tonyho Montany z Las Vegas, který kdysi sloužil v Giancanově štábu, neměl Capone jinou možnost než je začlenit. Giancanova parta kluků okrádala tolik lidí, že si jich nutně musel všimnout, a protože byli mladí, napadlo ho, že by je měl vzít raději na palubu,“ uvedl před 10 lety novinář John M. Glionna z Los Angeles Times.

Giancana si získal dobrou pověst jako řidič únikových aut z místa zločinů a brzy se vypracoval i na střelce. „Když mu bylo 20, podezírala ho policie ze tří spáchaných vražd, ale za žádnou z nich nebyl nikdy postaven před soud,“ píše o mafiánovi The Mob Museum. Do vypuknutí 2. světové války se však Giancana i přesto ocitl dvakrát ve vězení, jednou za prokázané vloupání a krádež, podruhé za pašování.

Propuštěn byl až v roce 1942, kdy už patřil mezi uznávané členy Chicago Outfit. Odvodu do armády unikl jednoduchým způsobem. Tím, že řekl pravdu. Když se ho totiž členové odvodové komise zeptali, čím se živí, odpověděl věcně: „Kradu.“ Komisaře jeho slova zaskočila natolik, že ho poslali domů jako neschopného služby.

Do čela syndikátu

V Outfitu se uvedl převzetím nelegální mafiánské loterie provozované afroamerickou komunitou v chudinských čtvrtích, jímž si vydobyl respekt, a později vraždou Theodora Roea, černošského bosse nelegálního hazardu v chicagské jižní čtvrti. Po vítězství v této válce hazardních gangů měl už Giancana takové renomé, že se mohl chopit vedení syndikátu. To mu ve stylu Kmotra předal v roce 1957 jeho dosavadní stárnoucí šéf Anthony Accardo, který se sám odsunul do pozice consiglieriho, tedy cosi jako důvěrného nejbližšího poradce nového bosse.

„Giancana se brzy stal novou tváří amerického organizovaného zločinu. Jeho organizace infiltrovala nezákonným způsobem odbory, hazardní kasina i legitimní podniky. Při budování své říše se spoléhal více na zkorumpované politiky a policisty než na své vlastní násilníky,“ uvádí Glionna.

Krátce po nastolení do čela syndikátu už Giancana reprezentoval Chicago Outfit na legendárním národním summitu mafiánských bossů, který se konal v listopadu 1957 v Apalachinu a zúčastnilo se ho odhadem 100 mafiánů ze Spojených států, Itálie a Kuby. Summit nastavil nová pravidla v nelegálním byznysu, včetně obchodu s narkotiky, obchodu s lidmi a samozřejmě hazardu. Předpokládá se, že právě tato „schůze“ se stala spisovateli Mariu Puzzovi předlohou pro jednu z legendárních scén jeho Kmotra.

Giancana razil názor, že se jeho „obchodování“ nemůže omezovat jen na Chicago, takže podobně jako Puzzova románová rodina Corleonů investoval do hazardu v Las Vegas a kromě toho také do off-shore kasin v Íránu, Karibiku a Velké Británii. „V Las Vegas se chlubil tím, jak se při provozu různých kasin spřáhl a spřátelil s Frankem Sinatrou a s uměleckou skupinou Rat Pack. Jednou řekl agentovi FBI: Vlastním Chicago. Vlastním Miami. Vlastním Las Vegas,“ napsal Glionna.

Ani to ale slavnému mafiánskému bossovi nestačilo. Kromě obchodního vlivu chtěl ve svém životě dosáhnout i nemalého vlivu politického.

Ženy z Kennedyho postele

Giancanova první žena Angeline, se kterou měl tři dcery, zemřela v roce 1954, a třebaže její smrt oplakal, otevřelo mu vdovství cestu k další skupině zajímavých lidí – a sice ke krásným ženám s touhou po luxusu, které se rojily kolem vysoce postavených mužů a Giancana je uměl využívat jak po obchodní, tak po tělesné stránce.

Mafián se stal známým a oceňovaným sukničkářem, k čemuž mu dopomohlo i jeho přátelství s Frankem Sinatrou. Se Sinatrou, i když ženatým, v té době randila dívka jménem Judith Exnerová, která si začala i s Giancanou. A pak byl ještě jeden slavný a významný muž, jenž podle jejích slov prošel její postelí: nadějný senátor a kandidát na amerického prezidenta John Fitzgerald Kennedy, neboli legendární JFK.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, fair use zoom_in Giancanova milenka Judith Exnerová, která o sobě tvrdila, že spala i s Johnem F. Kennedym. Ke Kennedyho zvolení americkým prezidentem podle ní přispěl i Giancanův zločinecký syndikát

Exnerová podle vlastních slov zorganizovala dokonce jedno setkání Kennedyho s Giancanou, které, pokud se opravdu uskutečnilo, vypovídalo o zvláštním osobním vztahu, jenž zřejmě mezi oběma muži byl.

„Byla to krátká schůzka zkraje večera. Sam dorazil první a pak Jack. Ten zavítal do města, aby promluvil na večeru Demokratické strany. Jack mě objal a řekl: ‚Je mi líto, že nemůžu zůstat, uvidíme se později.‘ Pak přešel a potřásl rukou Samovi. Sam ho pozdravil a oslovil ho přitom ‚Jacku‘. Zeptala jsem se jich, jestli chtějí, abych odešla. Jack odpověděl: ‚Ne, byl bych radši, kdybys zůstala.‘ Asi nechtěl, aby mě viděli odcházet. Abych jim poskytla soukromí, šla jsem do koupelny, sedla si na okraj vany a počkala, až skončí,“ vyprávěla Exnerová v roce 1988 časopisu People.

Ještě před Kennedyho zvolením do prezidentské funkce se Exnerová podle svých slov stala kurýrkou mezi oběma muži a v dubnu 1960 dokonce prý zprostředkovávala dohodu, podle níž měl mafián pomoci politikovi s jeho zvolením. „Kennedy měl obavy o zajištění hlasů v primárkách v Západní Virginii a řekl mi, že si myslí, že bude potřebovat pomoci,“ uvedla Exnerová v dalším rozhovoru pro People. Ona sama pak podle svých slov zorganizovala asi 10 schůzek mezi Kennedym a Giancanou, na jejichž podkladě mafián vyvinul tlak na odbory, které měl pod palcem, aby jejich členové volili Kennedyho. Dívce se prý později pochlubil, že nebýt jeho, Kennedy by se prezidentem nestal.

Giancana se měl znát i s vůbec nejslavnější Kennedyho milenkou Marylin Monroeovou, a dokonce se s ní prý setkal těsně před její smrtí. Tvrdí to server All That's Interesting s odvoláním na vyjádření vlasového stylisty Monroeové. „Když jsem ji naposledy viděl v noci předtím, než zemřela, bylo to v Lake Tahoe v Cal-Neva Lodge. A byla tam se Samem Giancanou, který byl hlavou mafie,“ uvedl prý tento stylista na nahrávce, kterou po jeho smrti zveřejnil jeho syn.

O možných čachrech se CIA

Krátce po Kennedyho zvolení to ovšem ve vztazích mezi jím a Giancanou začalo povážlivě skřípat, a to zásluhou Kennedyho bratra Roberta. Ten se jako nový ministr spravedlnosti do organizovaného zločinu pořádně obul a nijak se netvářil, že by chtěl Giancanu šetřit. Mafián se rozzuřil a uklidňovat jej prý musel osobně Sinatra. „Sam říkal: ‚To není správné. Ty víš, že on mi dluží.' Myslel tím Joe Kennedyho, a táta mu na to odpověděl: ‚Ne, to já ti dlužím. Já jsem tě požádal o laskavost‘,“ vzpomínala pro CBS News Sinatrova dcera Tina.

Sinatra podle ní pak přivedl do Las Vegas do Giancanova klubu Villa Venice Sammyho Davise, Jr. a Deana Martina z Rat Pack, aby tam vystupovali, a sám tam odehrál dvě vystoupení po osm večerů za sebou, aby mafiánovi jeho službu splatil. Také tato scéna se dostala do Puzzova Kmotra, kde románový zpěvák Johnny Fontane tímto způsobem oplácí Michaelu Corleonovi laskavost, kterou mu prokázal Michaelův otec.

Po násilné smrti JFK sice někteří novináři spekulovali o tom, že se Giancanu zřejmě usmířit nepodařilo, ale žádný podíl na atentátu mu nebyl nikdy prokázán.

Ještě v první polovině 60. let se však o Giancanu začala zajímat Ústřední zpravodajská služba (CIA), která po komunistickém převratu na Kubě usilovala o likvidaci Fidela Castra a byla ochotna za tím účelem naverbovat i mafii. „Giancanu tento úkol zajímal, protože s Castrovým vzestupem přišel i zánik kubánských kasin, z nichž Giancana a další mafiáni profitovali. Kdyby byl Castro sesazen, mohl Giancana na latinskoamerickém trhu znovu zahájit expanzi svého zločineckého impéria,“ píše All That's Interesting.

Podle dokumentů odtajněných v roce 1997 nabídla CIA za Castrovu likvidaci 150 tisíc dolarů, ale mafie trvala na tom, že tuto práci odvede zdarma. S Giancanou o tom jednal bývalý agent FBI Robert Maheu, jenž v té době vystupoval jako soukromý detektiv. Mafián nechtěl peníze, jednu podmínku ale měl: chtěl, aby detektiv nastražil odposlouchávací zařízení do ložnice jeho aktuální milenky, kterou byla zpěvačka Phyllis McGuireová. Giancana se s ní seznámil opět přes Sinatru a podezříval ji, že mu zahýbá s jedním komikem.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Reprise Records - Billboard, strana 7, 12. prosince 1964, volné dílo zoom_in Další milenkou Giancany byla zpěvačka Phyllis McGuireová, členka populární skupiny McGuire Sisters. Giancana prý chtěl po bývalém agentu FBI, s nímž chystal atentát na Fidela Castra, zajistit její odposlech, neboť žárlil. Také McGuireová prý spala i s JFK

Maheu naoko souhlasil, ale agent, který měl zlověstné „ucho“ nastražit, byl včas zatčen a později omilostněn Robertem Kennedym. Lze se jen dohadovat, jestli šlo o náhodu, nebo zda CIA a FBI sehrála tímto způsobem s Giancanou šarádu, aby si ho neznepřátelila odmítnutím, a přitom neohrozila dívku, kterou by žárlící gangster v případě, že by se jeho podezření potvrdilo, určitě zabil.

Na Fidela Castra pak byla spáchána opravdu celá řada atentátů, ale ani jeden nebyl úspěšný. Dva z těchto pokusů zorganizoval skutečně Giancana, ani on se ale komunistickému vůdci na kobylku nedostal.

Pozvolný pád

V roce 1965 byl Sam Giancana na rok uvězněn za pohrdání soudem, protože odmítl svědčit o organizovaném zločinu před velkou porotou a na každou položenou otázku zarytě mlčel.

Po propuštění uprchl do Mexika, aby se vyhnul dalšímu slyšení, a začal se pozvolna připravovat na to, že v této zemi i dožije. Před 50 lety však mexická policie učinila jeho plánům přítrž – a pak už následovala jen jeho podivná a dodnes nevysvětlená smrt ve sklepě.