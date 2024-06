V Česku jsme zvyklí vnímat atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este spíše prostřednictvím jeho osoby. I proto, že žil na zámku Konopiště, kde jeho děti učil podle známé filmové komedie sám Jára Cimrman. Možná právě proto může být užitečné podívat se blíže na osobnosti a motivy jeho sarajevských katů, zejména pak atentátníka Gavrila Principa.

Budoucí Ferdinandův vrah se narodil 25. července 1894 v rodině bohatého rolníka ve městě Obljaj v Bosně. Jeho rodina patřila mezi poměrně významné reprezentanty hnutí za nezávislost, Gavrilův dědeček i otec se zúčastnili v letech 1875 až 1878 protitureckého povstání s cílem svrhnout osmanskou správu jižní Bosny a Hercegoviny.

Chlapec byl proto od raného dětství veden k nacionalisticky pojímanému vlastenectví: mimo jiné už jako dítě zpíval svým sousedům lidové hrdinské písně a jeho otec jej vzal jednou na svátek svatého Víta i na legendární Kosovo Pole, kde v roce 1389 porazili srbskou armádu Osmané, čímž začala 500 let trvající osmanská nadvláda nad Bosnou a Hercegovinou.

V revoluční náladě

Principova rodina byla původně hodně početná. Gavrilovi rodiče měli celkem devět potomků, ale šest z nich zemřelo už v dětství, takže Gavrilovi nakonec zůstali pouze dva bratři, starší Jovo a mladší Niko.

Z profesního hlediska se dalo čekat, že všichni synové navážou na rodinnou rolnickou tradici, ale osud zavelel jinak. „Gavrilův špatný zdravotní stav mu nedovolil se těžké rolnické práci plně věnovat. Jeho otec jej proto poslal studovat na gymnázium v Sarajevu. Později mladý muž pokračoval ve studiu v hlavním městě Srbska, v Bělehradě,“ uvádí srbský novinář Andrej Sidorčik.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Rodiče Gavrila Principa

Do Sarajeva, kde v té době už pracoval jeho starší bratr Jovo, odešel Gavrilo ve 13 letech, ale o o pět let později, když mu bylo 18, byl ze sarajevské školy vyloučen kvůli své účasti na akcích proti rakousko-uherským úřadům. To se psal rok 1912. Gavrilo se sebral a přestěhoval do Bělehradu, aby navázal na své studium, ale brzy se dostal i k jinému druhu učiva, než jaké bylo ve školních osnovách.

„Začátkem 20. století byly školy a univerzity centry, odkud se mezi mladé lidi šířily revoluční nálady. Také Princip se stal členem takového revolučního kruhu. Jeho politické názory se formovaly pod vlivem děl slavných anarchistů a socialistů, které byly kombinovány se srbským nacionalismem,“ píše Sidorčik.

Boj hlavních evropských mocností o rozšíření jejich sfér vlivu vedl v roce 1908 k tomu, že Bosnu a Hercegovinu anektovalo Rakousko-Uhersko, které ji na základě Berlínské smlouvy evropských velmocí s Osmanskou říší formálně spravovalo už od roku 1878. Srbští nacionalisté však byli přesvědčeni, že toto území se srbským obyvatelstvem má být součástí Velkého Srbska, a jeho anexe se pro ně stala důvodem k zahájení teroristického boje proti Rakousko-Uhersku.

Po boku teroristů

Gavrilo Princip nehodlal stát v této věci stranou, a tak se v Bělehradě připojil k radikální mládežnické organizaci Mladá Bosna, jež podle svých proklamací bojovala proti okupačnímu rakousko-uherskému režimu.

Názory zradikalizovaných mladíků sdružených v Mladé Bosně přitom pomáhala utvářet tajná společnost srbských nacionalistů Sjednocení, nebo smrt, původně zvaná Černá ruka. Tato společnost, založená srbskými armádními důstojníky, usilovala o sjednocení všech jižních Slovanů pod srbským vedením a pro dosažení svých cílů neváhala sahat k násilí.

V roce 1903 zavraždila srbského krále Alexandra, jeho ženu a další členy srbské královské rodiny.

Jednou z jejích teroristických operací byl také neúspěšný pokus o zavraždění tehdejšího generálního guvernéra Bosny a Hercegoviny Marijana Varešanina. Toho se v roce 1910 pokusil zastřelit hercegovský Srb, student Záhřebské univerzity Bogdan Žerajič, který si počkal na Varešanina s revolverem a pětkrát na něj vystřelil. Všechny střely ale minuly cíl. Šestý projektil si Žerajič nechal pro sebe – a tentokrát už nechyboval, takže ho tato poslední šestá rána zabila.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý volné dílo zoom_in Gavrilo Princip před zahájením soudního líčení v roce 1914

„Žerajičův čin měl obrovský dopad na členy organizace Mladá Bosna, především na Principa. Gavrilo považoval Bogdana za mučedníka, který zemřel za svobodu bosenských Srbů. Po návštěvě jeho hrobu napsal po návratu domů píseň, která obsahovala následující slova: ‚Ale šedý sokol před Žerajičem správně promluvil: Kdo chce žít, ať zemře, a kdo chce umřít, ať žije‘,“ uvádí o Žerajičově vlivu na jeho mladého následovníka web Dzen.ru.

Černá ruka i Mladá Bosna zkrátka považovaly teror za jednu z nejúčinnějších metod k dosažení svých cílů. Terčem jejich dalších útoků se proto měli stát významní rakousko-uherští představitelé a politici.

Princip spolu s dalšími členy Mladé Bosny prošel výcvikem ve výcvikovém středisku četniků, tedy takzvaných balkánských vlasteneckých partyzánů, kde se učil střílet, používat bomby a nože i jiné sečné zbraně. Své rodiče naposledy navštívil kolem svátku svatého Sávy, tedy 27. ledna 1914.

Tuberáci proti tuberákovi

V lednu 1914 si představitelé Mladé Bosny vybrali za svůj příští cíl následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda. „V Rakousku-Uhersku byl považován za zcela umírněného politika, který se zasazoval o udělení autonomie Bosňanům. Pro srbské nacionalisty z Mladé Bosny se to rovnalo rozsudku smrti,“ uvádí web Dzen.ru.

František Ferdinand si návštěvu Bosny a Hercegoviny naplánoval na červen 1914. Do Sarajeva měl přijet konkrétně 28. června, kdy Srbové slaví svůj hlavní státní svátek Vidovdan, výročí již zmíněné tragické bitvy na Kosově poli v roce 1389.

Oficiálním důvodem následníkovy návštěvy byly vojenské manévry rakousko-uherské armády, na které jej coby vrchního armádního inspektora pozval nový guvernér Bosny a Hercegoviny, generál Oskar Potiorek, jenž v roce 1911 vystřídal Varešanina.

František Ferdinand se rozhodl zúčastnit se manévrů i se svou manželkou Žofií, vévodkyní z Hohenbergu, což byl do jisté míry jeho projev vzdoru vůči strýci, habsburskému císaři Františku Josefovi I., který sňatek s méně urozenou šlechtičnou, nepatřící k žádné panovnické dynastii, ostře neschvaloval – Ferdinand však svou Žofii, s níž měl do roku 1914 tři děti, upřímně a oddaně miloval.

Plánovaný Ferdinandův příjezd poskytl skupině kolem Gavrila Principa příležitost k provedení demonstrativního teroristického činu. Celou akci naplánoval šéf srbské vojenské rozvědky plukovník Dragutin Dimitrijevič, přezdívaný Apis.

„Plán byl vypracován rychle. Vraždu měla provést skupina šesti spiklenců, přičemž tři z nich, včetně Gavrila Principa, trpěli tuberkulózou, považovanou v té době za smrtelnou a nevyléčitelnou nemoc. Proto byly právě jim svěřeny v chystaném atentátu nejnebezpečnější role, protože jejich životy se tak nebo tak jevily jako ztracené. Ironií osudu ale trpěla tuberkulózou i jejich budoucí oběť – arcivévoda František Ferdinand se s touto nemocí léčil neúspěšně řadu let v nejlepších sanatoriích v Evropě,“ uvádí web Dzen.ru.

Útočníci přicházejí

Ilegální přechod trojice stěžejních atentátníků, do níž kromě devatenáctiletého Gavrila Principa patřili ještě osmnáctiletí Nedeljko Čabrinovič a Trifko Grabež, ze Srbska do Bosny a Hercegoviny zprostředkoval pomocí své sítě tajných spolupracovníků Dimitrijevič.

Trojice odcestovala 28. května 1914 z Bělehradu a o den později dorazila do příhraničního městečka Loznica, odkud je měli srbští vojáci tajně převést přes státní hranici.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Fotografie Gavrila Principa z dob jeho mládí ještě před atentátem

V době, kdy čekali na převaděče, se Princip několikrát ostře pohádal s Čabrinovičem, jemuž vytýkal neopatrnost, protože mladík rád dělal narážky na to, co hodlá v Sarajevu podniknout. Princip ho tak nakonec donutil, aby mu odevzdal všechny osobní zbraně a přešel hranici sám. Spojit se s ostatními dvěma spiklenci měl až v Tuzle.

Čabrinovič se od dvojice skutečně dočasně odpojil a Principa s Grabežem pak v noci na 1. června převedli přes hraniční řeku Drina na rakousko-uherské území Bosny Dimitrijevičovi agenti, kteří si je předávali až do Tuzly. Tam se k nim opět připojil Čabrinovič, který dostal zpátky své zbraně.

Z Tuzly se trojice přesunula do Sarajeva, kde na ni čekal operační velitel celé akce Danilo Ilić a další tři atentátníci, srbští studenti Vaso Čubrilovič a Cvjetko Popovič a bosenský revolucionář Mehmed Mehmedbašič, jenž se už dříve připravoval zabít Potioreka, ale akci vzdal poté, co ho vyděsila policie prohledávající vlak, ve kterém cestoval.

První pokus

V neděli ráno 28. června 1914 vystoupil arcivévoda František Ferdinand spolu s Žofií krátce před desátou z vlaku na sarajevském nádraží.

Tam už na něj čekala kolona šesti aut. Ve společnosti manželky a generála Potioreka se arcivévoda vezl ve druhém voze. Do prvního totiž omylem nastoupili tři místní policisté spolu s vedoucím bezpečnostní služby.

Kolona, vyzdobená žlutočernými vlajkami habsburské monarchie a červenožlutými státními vlajkami Bosny, vyjela na slavnostní cestu městem. Nejdříve zamířila ke kasárnám, odkud měla pokračovat po Appelově nábřeží směrem k radnici.

Po celém nábřeží už čekali v rozestupech od sebe atentátníci ukrytí v davu, aby na projíždějící vůz s Františkem Ferdinandem zaútočili bombami a střelnými zbraněmi.

První na řadě byl Mehmedbašič a druhý Čubrilovič, ani jeden se ale k útoku neodhodlal. V 10:10 projela kolona kolem centrální policejní stanice, proti níž přes ulici čekal na svou šanci Čabrinovič. Ten hodil na arcivévodův vůz bombu, ale dohodil ji jen na staženou střechu auta, odkud bomba spadla (podle některých zdrojů ji arcivévoda smetl rukou) dolů na silnici a vybuchla až pod dalším autem. Řidič následníkova auta zrychlil a vyvezl Ferdinanda z nebezpečí.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Arcivévoda František Ferdinand a jeho choť vévodkyně Žofie s rodinou

Čabrinovič se před zatčením pokusil o sebevraždu polknutím kyanidu draselného a skočil z nábřežní zdi do řeky, ale ani jedním si nijak nepomohl – jed byl totiž prošlý a řeka velmi mělká, takže byl vzápětí zatčen, surově zbit a předán Rakušanům. Princip, Popovič ani Grabež už mizející kolonu nenapadli, protože je k ní nepustil panikařící dav.

Podcenění situace

Na sarajevské radnici se v době Ferdinandova příjezdu o atentátu ještě nevědělo, takže muslimský starosta města zahájil bezstarostně svůj květnatý uvítací projev. Arcivévoda jej ovšem okamžitě přerušil: „Dost těch nesmyslů! Přijeli jsme sem jako hosté a vítají nás bombami! Jak odporné!"

Nakonec se, zejména pod vlivem Žofie, kterou měl neustále po boku, přece jen uklidnil a nechal starostu jeho projev doříct.

Po návštěvě radnice a přečtení všech projevů se Ferdinand rozhodl navštívit nemocnici, kam byli převezeni členové jeho doprovodu zranění Čabrinovičovou bombou. Žofie trvala na tom, že pojede s ním.

„Baron Morsey z arcivévodovy družiny navrhl, aby generál Potiorek nechal vyklidit ulice, ale bosenský guvernér mu na to bez náležitého respektu odsekl: Myslíte si, že je Sarajevo zamořené vrahy?“ zmiňuje další zásadní podcenění situace Sergej Glebov z listu Večernaja Moskva.

Smrtelná náhoda

Na místě došlo k rychlému rozhodnutí, že arcivévodův vůz dojede do nemocnice po Appelově nábřeží, ale Potiorek zapomněl o změně trasy informovat řidiče Franze Urbana, a ten tak po paměti odbočil do ulice Františka Josefa. Teprve, když zahýbal, všiml si Potiorek chyby, chytil řidiče za rameno a zakřičel „Stůj! Kam jedeš? Na nábřeží!“

Vůz začal couvat, aniž by kdokoli v něm věděl, že právě v tu chvíli se hned vedle v kavárně před lahůdkářstvím Moritze Schillera nachází Gavrilo Princip, který se tam uklidňoval po nezdařeném atentátu. Řidič dokonce na chvíli zastavil právě v okamžiku, kdy si atentátník všiml, co se vedle něj děje.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, z knihy Sarajevski Atentat, autor Vojislav Bogićević, vydáno 1954, volné dílo zoom_in Lahůdkářství Moritze Schillera v Sarajevu, před kterým nakonec došlo k osudné střelbě na arcivévodu Františka Ferdinanda

„Dá se říci, že náhoda arcivévodu Principovi doslova naservírovala,“ poznamenal před časem pro Deník odborník na zbraně a policejní podplukovník ve výslužbě Pavel Černý.

Ze vzdálenosti asi 1,5 metru vypálil mladík zprava na vůz dvě rány ze samonabíjecí pistole Browning ráže 9x17 mm, vyrobené v belgické zbrojovce Fabrique Nationale v roce 1910. První projektil zasáhl arcivévodu do krční žíly, druhý Žofii do žaludku (atentátník se později hájil, že nemířil na ni, ale na Potioreka).

Dochovala se slavná Ferdinandova poslední slova: „Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für unsere Kinder! (Žofinko, Žofinko, neumírej! Zůstaň naživu pro naše děti!)“, následovaná slovy „Nic mi není“. Mýlil se. Zemřel ještě před příjezdem do guvernérovy rezidence. Vévodkyně jej následovala na věčnost o několik minut později.

Soud a smrt

Všech šest spiklenců bylo zatčeno. Pět z nich odmítlo vypovídat, jeden (pravděpodobně Danilo Ilič) však celý plán vyzradil, včetně konstatování, že zbraně poskytla srbská vláda.

Princip, Čabrinovič ani Grabež nemohli být odsouzeni k trestu smrti, protože ani jednomu nebylo ještě 20 let a podle rakousko-uherského práva byli považováni za nezletilé. Všichni tři tak dostali nejvyšší možný trest 20 let vězení, který si odpykávali v terezínské pevnosti. Ještě před koncem 1. světové války však všichni podlehli tuberkulóze.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, snímek z výstavy, volné dílo zoom_in Soud se sarajevskými atentátníky

Danilo Ilič byl spolu s dalšími dvěma muži zapojenými do spiknutí Veljkem Cubrilovičem a Misko Jovanovičem odsouzen k trestu smrti. Všichni tři byli oběšeni 3. února 1915.

Studenti Cvjetko Popovič a Vaso Čubrilovič skončili také v Terezíně, ale přežili, po válce se dostali ven a nakonec se dožili vysokého věku: Popovič zemřel v roce 1980, Čubrilovič dokonce až v roce 1990. Jako poslední žijící atentátník se dočkal v Bělehradě i pádu komunistického režimu.

Ještě v červenci 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, 3. srpna vyhlásilo Německo válku Francii, 4. srpna Velká Británie válku Německu, 6. srpna Rakousko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna Černá Hora Rakousko-Uhersku a do týdne vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká Británie. Koncem srpna 1914 se k Británii a Francii přidalo Japonsko a koncem října se k Německu a Rakousku-Uhersku připojila Osmanská říše. Malý srbský konflikt se rozrostl na světovou válku.