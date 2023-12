Byl pátek 20. prosince 1968. V kalifornském městě Benicia si na své první rande vyjeli 17letý David Arthur Faraday a 16letá Betty Lou Jensenová, oba středoškoláci. Jeli v autě Davidovy matky, řídil David. Asi ve 22:15 zaparkoval na štěrkovém odpočívadle, aby dal své přítelkyni pusu. Pak se na místě objevil dodnes neidentifikovaný vrah s přezdívkou Zodiac. Bylo krátce po 23. hodině, když svědkyně Stella Borgesová objevila dvě rozstřílená mrtvá těla.

David Arthur Faraday a Betty Lou Jensenová, na které Zodiac střílel, když je přistihl 20. prosince 1968 v autě. Ani jeden z nich střelbu nepřežil | Foto: Wikimedia Commons, vysokoškolské fotografie, 1968, volné dílo

Když na místo dorazila policie, zjistila, že David Faraday byl zasažen jednou střelou přímo do hlavy a zemřel během několika minut. Vrah ho střelil nejspíše právě ve chvíli, kdy vystupoval z auta. Jensenové to dalo trochu času, aby otevřela dveře u spolujezdce a utíkala pryč.

Jenže bestiálního pachatele to nezastavilo. Vyrazil za dívkou a celkem pětkrát ji střelil do zad. Asi 8,5 metru od auta vydechla naposledy. Vražednou zbraní byla podle policejního vyšetřování poloautomatická pistole ráže 22, střelivem náboje Winchester Western Super X potažené mědí.

„Přibližně ve 23:20 je našel kolemjdoucí. Oba byli opakovaně zasaženi,“ uvádí web Shadow of the Zodiac. Motiv činu byl absolutně neznámý. Vůz nebyl vyloupen, mrtvá těla nebyla okradena, na žádném z nich nebyly žádné známky sexuálního napadení. Nikdo z rodinného okruhu zavražděných ani z jejich blízkého okolí neměl k vraždě žádný motiv. V té době ještě nikdo nevěděl, že David a Bety se stali nejspíše prvními známými oběťmi sériového vraha, který bude po několik let děsit Kalifornii. A jehož identita zůstane zřejmě navždy skryta pod přezdívkou Zodiac, kterou si on sám zvolil.

Druhá vražda kopíruje první

Co přesně se mohlo na štěrkovišti kousek za Benicií stát, napověděl další vražedný útok, k němuž došlo o více než půl roku později, v noci na sobotu 5. července 1969. Ten den těsně před půlnocí zaparkovali v parku Blue Rock Springs ve městě Vallejo další dva mladí milenci, 22letá Darlene Ferrinová a 19letý Michael Mageau. Místo, které si vybrali, bylo od odpočívadla, kde skončil život Faradaye a Jensenové, vzdálené jen asi 6,4 kilometru.

A hrůzná historie se opakovala. Zatímco se mladý pár bavil v zaparkovaném voze, vjelo na parkoviště další auto, možná světle hnědý Ford Mustang nebo Chevrolet Corvair. Vůz zastavil těsně vedle nich, ale téměř okamžitě zase odjel. Vypadalo, že si neznámý řidič všiml, co se v autě vedle něj děje, a nechtěl vyrušovat. Podle všeho však především zkontroloval, kolik a jakých osob je ve voze a že muž tentokrát sedí na místě spolujezdce.

Jenže o 10 minut později se vrátil. Tentokrát zaparkoval za mladou dvojicí a nechal svítit světla. Pak vystoupil se silnou baterkou v ruce. Šel ke dveřím spolujezdce a stále svítil.

Oba mladí lidé si museli myslet, že je to policista, a připravili si doklady, protože očekávali, že je bude legitimovat. Ale neznámý měl jiné plány.

V ruce nedržel jen baterku, ale také poloautomatickou pistoli Luger. Posvítil páru přímo do očí, aby je oslepil, a bez jakéhokoli varování začal střílet. Vypálil celkem pětkrát, přičemž mířil primárně na Mageaua, jehož zasáhl do obličeje i do těla. Několik střel přitom proletělo mladíkovým tělem a trefilo i Darlene sedící vedle něj. Pak se tajemný zabiják začal vracet ke svému autu. Mageau, jenž stále ještě žil, nevydržel bolest a zasténal. Vrah zaslechl jeho hlas a zastavil se. Pak se otočil a znovu se k oběma mladým lidem vrátil.

Policejní kresba pravděpodobné podoby ZodiacaZdroj: Wikimedia Commons, policejní oddělení San Francisco, volné dílo

Bez jakýchkoli známek emocí vypálil do každého z nich ještě dvakrát, pak se ledabyle otočil a nastoupil do svého vozu. Neověřil si výsledek střelby, a tak se stalo, že Mageau, který z profilu zahlédl vrahovu tvář, i tuto salvu přežil.

„Popsal ho jako vysokého asi 1,76 metru, ale mimořádně těžkého. I když se prý nezdál být tlustý, měl vážit alespoň 88 kilo a měl široký obličej,“ uvedl publicista Jake Wark na stránkách Knihovny zločinu.

Postřelený mladík trpěl hroznými bolestmi, ale byl stále při vědomí. Se sebezapřením se mu podařilo zapnout v autě „blikačky“, aby upoutal pozornost, pak otevřel dveře na straně spolujezdce a vypadl na chodník. Z této pozice sledoval útočníka, který otočil svůj vůz a vyrazil zpátky do Valleja.

Mageauova snaha přivolat pomoc byla úspěšná, noční řidiči si blikajícího auta všimli, a když viděli, co se stalo, přivolali policii i záchranku. Pro Darlene Ferrinovou však bylo pozdě, zemřela ještě v sanitce. Michael byl dovezen do nemocnice živý a díky okamžité operaci přežil. Také tento scénář se měl ještě zopakovat.

Horor v parku

Následoval útok, který byl ze všech Zodiacových přepadů ten vůbec nejhrůznější – jednak proto, že při něm dal svým obětem dost času na to, aby si uvědomili, co je čeká, jednak proto, že použil masku, která z něj navěky vytvořila temný přízrak. Právě při tomto třetím útoku se také poprvé objevilo slovo Zodiac. Vrah se jím nazval sám.

V sobotu 27. září 1969 si k jezeru Berryessa poblíž města Napa vyjeli 22letá Cecelia Shepardová a 20letý Bryan Hartnell. Oba se natáhli na deku na odlehlém místě u jezera. Cecelia si po chvíli všimla muže, který kus od nich zašel za strom. Soustředila na něj pozornost a s úděsem zaznamenala, že vyšel zpoza stromu a míří k nim, přičemž měl na hlavě černou čtyřcípou kápi kryjící obličej, na sobě tmavý kostým s podivnými znaky a co bylo horšího, v ruce držel zbraň.

Oba mladí lidé vyskočili, ale neznámý už byl příliš blízko a pistolí je přinutil stát. Následovala krátká konverzace. „Muž tvrdil, že je uprchlíkem z věznice a na útěk do Mexika že potřebuje peníze a auto. Hartnell mu nabídl svou peněženku a klíče od auta, které si ale neznámý nevzal,“ popisuje děsivé minuty web Zodiac Killer.

Tajemný ozbrojenec namísto odchodu vybídl Shepardovou, aby svého přítele svázala na zemi plastovou šňůrou na prádlo, a když to udělala, položil ji vedle něj a svázal ji také. Následoval brutální útok, při němž vytáhl nůž a začal do obou těl vztekle bodat, nejdříve do Hartnella, a vzápětí poté i do zoufale křičící Shepardové. Po zběsilém neodůvodněném útoku zmizel.

Fotografie dveří auta Bryana Hartnella, na které Zodiac Killer napsal podrobnosti o svém útoku na Hartnella a Cecelii ShepardovouZdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Křik dvojice uslyšel rybář lovící nedaleko a zalarmoval strážce parku. Než se ale na místo dostala sanitka, byly oběti v kritickém stavu. Hartnell přesto přežil, i když si odnesl doživotní následky. Útok na mladou ženu byl – stejně jako v předchozím případě – ještě o něco zběsilejší a vražednější, takže ta už takové štěstí neměla a do 48 hodin podlehla zraněním.

Vrahovy dopisy a zabitý taxikář

Tajemný zabiják v té době už komunikoval s policií i s médii. Ještě mezi druhou a třetí vraždou obdrželo během léta několik amerických novin sérii dopisů s kryptogramy, jejichž pisatel požadoval otištění na titulní straně, jinak prý bude zabíjet znovu a znovu. Jeden z těchto dopisů, který 7. srpna 1969 dorazil do redakce listu The San Francisco Examiner, obsahoval poprvé podpis Zodiac.

Po vraždě u jezera komunikace pokračovala. Hodinu po vražedném útoku kdosi zavolal na policii v Napa a prohlásil, že bodal on. Hovor byl vysledován do telefonní budky v centru Napa, odkud policie zajistila otisky prstů. Ukázalo se také, že vrah napsal vzkaz na dveře auta, jímž k jezeru přijely jeho oběti. Vzkaz obsahoval také data obou předchozích útoků a byl podepsán křížem v kruhu, což byl stejný znak, jakého si Hartnell všiml na útočníkově kostýmu.

Další telefonáty následovaly během října 1969 a v listopadu přišly další dopisy s tajemnou šifrou. Jeden z nich, odeslaný 9. listopadu 1969, naznačoval dostatečně zřetelně, že na pachatele si tu nikdo nehraje a že dopisy opravdu odesílá vrah: na sedmi stránkách totiž popisoval – zcela správně – okolnosti další Zodiacovy vraždy.

K této vraždě došlo 11. října 1969 na křižovatce ulic Mason a Geary Street v San Francisku v oblasti Prezidio. V inkriminovaný večer si tam zastavil taxikáře Paula Stinea neznámý běloch, který ho pak za jízdy střelil pět minut před 22. hodinou zezadu do hlavy. Vraždu viděli přes ulici tři teenageři, kteří zavolali policii, vrah však stačil mezitím vystoupit a odcházel.

O dva bloky dál si všimli jakéhosi bělocha odpovídajícího zhruba vrahovu popisu policejní pochůzkáři Don Fouke a Eric Zelms, kteří právě zaznamenali hlášení o tom, co se stalo. Muž si jich všiml a rychle zašel do dvora jednoho z domů, kde se ztratil, takže vzájemný oční kontakt trval asi jen pět nebo deset vteřin. Strážník Fouke později odhadl, že neznámý chodec mohl být vysoký zhruba 1,78 metru a mohlo mu být mezi 35 a 45 lety.

Byl to právě tento kontakt s policisty, co Zodiac popisoval ve svém dopisu z 9. listopadu. A ukázalo se, že vraždu Stinea popsal ještě v jednom dopise, který poslal do redakce The San Francisco Chronicle a přidal k němu dokonce odtržený kus zakrvácené Stineovy košile. Paul Stine zůstává oficiálně dodnes Zodiacovou poslední obětí, je však otázka, zda tajemný vrah nemá na svém kontě i některé další zavražděné, jež se ním nepodařilo propojit.

Viklá se vám kolo…

Často je například spojován s mysteriózním útokem na 22letou matku Kathleen Johnsovou, k němuž došlo v noci z 22. března 1970. Kathleen tehdy jela se svou 10měsíční dcerou Jennnifer po dálnici 132, když si všimla, že ji sleduje vůz světlé barvy, který na ni bliká světly. Zastavila a druhé auto zastavilo za ní. Vystoupil z něj člověk, kterého podle webu Zodiac Killer Info později popsala jako dospělého zhruba 30letého tmavovlasého bělocha, vážícího asi 80 kilo, jenž měl na očích brýle s plastovými černými obroučkami a byl oblečen do tmavé lyžařské bundy a tmavě modrých kalhot do zvonu. V ruce držel klíč na kola. „Zadní kolo se vám viklá. Utáhnu vám ho,“ informoval ji. Souhlasila a zatímco se muž sklonil k zadní pneumatice, zůstala za volantem.

Po chvíli jí sdělil, že je všechno v pořádku a může pokračovat. Poděkovala a rozjela se, jenže po několika metrech se zadní kolo skutečně začalo nebezpečně kymácet. Johnsová zastavila a zjistila, že je drží jen jeden jediný šroub. Vůz neznámého, který ji předtím předjel, se nyní znovu vrátil, muž se vyklonil a nabídl jí, že ji i s dcerou odveze na nejbližší čerpací stanici. Kathleen se to nezdálo, ale v situaci, do níž se dostala, nakonec svolila.

Auto se rozjelo, ale k žádné benzínce nezamířilo. Místo toho sjelo na vedlejší silnici a déle než hodinu se prodíralo tmou. Kdykoli se mladá matka zeptala na pumpu a mužův slib, zavedl řidič řeč jiným směrem. Johnsová nakonec došla k závěru, že je i s dcerou v nebezpečí, a když muž na chvíli zastavil u jedné křižovatky na stopce, vyskočila s Jennifer v náručí z vozu a zalehla v nedalekém poli. Neznámý zavřel dveře spolujezdce a odjel.

Johnsová ještě tu noc ohlásila incident na první policejní stanici, kterou našla. Přitom si na zdi služebny všimla policejní identifikační kresby zachycující pravděpodobnou podobu Zodiaca. „To je on!“ vykřikla.

Podezřelý číslo jedna

Jako možné podezřelé prověřila policie desítky a stovky osob, proti žádné však nikdy neshromáždila tolik důkazů, aby to vedlo k odsouzení.

Film Zodiac režiséra Davida Finchera z roku 2007, postavený na příběhu skutečného vyšetřovatele Zodiacových vražd detektiva Davea Toschiho a dále na osudech novináře Paula Averyho a novinového karikaturisty Roberta Graysmithe, zabývajících se rovněž tímto případem, naznačil, že Zodiacem byl nejspíše Arthur Leigh Allen, jehož Toschi i Graysmith považovali za nejpravděpodobnějšího a hlavního podezřelého.

Na Allena ukazovala celá řada nepřímých důkazů: v době zločinů se většinou vyskytoval nedaleko místa, kde k nim došlo, vlastnil psací stroj stejné značky, na jakém psal Zodiac své dopisy, velikost jeho chodidla odpovídala stopě, která se našla na místě jedné vraždy, a navíc se ukázalo, že právě v době, kdy si dal Zodiac s psaním svých dopisů pauzu, byl Allen ve vězení.

V srpnu roku 1991 ho identifikoval i Michael Mageau, jenž Zodiacův útok přežil a jako jeden z mála viděl z profilu jeho tvář, jeho identifikace však nebyla zcela spolehlivá, protože viděl pachatelovu tvář jen velmi krátce, byl přitom oslňován baterkou a rozhodně neměl čas si jej dobře prohlédnout.

V roce 1992 Allen podlehl rakovině a o 10 let později se zjistilo, že DNA na dopisech zasílaných Zodiacem policii a novinám nepatří jemu. To ho úplně nutně jako pachatele nevylučuje, protože se objevila i svědectví, že si nechával obálky olíznout a zalepit jinými lidmi, což omlouval svou alergií. Neodpovídal ale ani otisk dlaně, který se našel na jednom ze Zodiacových dopisů. Allen zkrátka nikdy jako pachatel usvědčen nebyl.

Desítky Zodiaců

V posledních letech se objevila celá řada dalších jmen, jež jsou prý konečně a definitivně usvědčeným legendárním vrahem, většinou však šlo především o marketingový tah spojený s novou knihou či jiným dílem o tomto tématu, potřebujícím uvést jméno vraha, aby mělo lepší prodeje.

Je to třeba případ knihy spisovatele amatéra Garyho L. Stewarta z roku 2014, nazvané Zodiac – Nejnebezpečnější ze všech zvířat (The Most Dangerous Animal of All), kterou autor propagoval tím, že vrahem je jeho biologický otec, jehož identitu prý vypátral během posledních 10 let. Jako důkaz ale předkládal v podstatě jen to, že jeho otec se podobal identifikační kresbě Zodiaka a že měl podobné písmo.

Kresbě zachycující podobu vraha se přitom podobalo více podezřelých. Hodně ji připomínala i tvář Richarda Josepha Gaikowského, jenž rovněž čelil podezření, že je Zodiac. Byl to bývalý vojenský zdravotník, který, podobně jako Allen, měl vztah k místům, kde Zodiac vraždil, a navíc některé vrahovy postupy odpovídaly praxi, jíž se Gaikowski naučil v armádě. Podle webu Zodiac killer také identifikovala jeho hlas jako Zodiacův operátorka na policejním dispečinku Nancy Sloverová, která v červenci 1969 přijala jeden Zodiakův hovor. Nic z toho však nestačilo jako důkaz. Gaikowski zemřel na rakovinu v roce 2004.

Policie v průběhu let prověřovala možné propojení Zodiacova řádění s jinými usvědčenými americkými sériovými vrahy, například s Tedem Bundym, a s jinými slavnými neuzavřenými případy, třeba vraždou takzvané Černé Dahlie. Nikdy se ale žádné takové spojení nepodařilo prokázat.

Zatím poslední podezřelý

Jedna z posledních hypotéz, která se poprvé objevila v roce 2021, uvádí, že Zodiacem byl Gary Francis Poste, bývalý malíř pokojů a údajně i veterán amerického vojenského letectva, jenž zemřel v roce 2018. Novinář Thomas Colbert přišel letos v květnu s tvrzením, že mu jeho „zdroj u FBI“ potvrdil, že FBI vede Colberta skutečně jako podezřelého, protože prý má k dispozici část vzorku jeho DNA, která jej spojuje s vraždami.

Malíř pokojů a bývalý armádní zpravodajec Gary Francis Poste, označený za Zodiaca kanálem Fox News v roce 2021. Francis Poste zemřel v roce 2018Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, policejní identifikační fotografie, volné dílo

Kancelář FBI v San Francisku nicméně ve svém prohlášení publikovaném stanicí Fox News sdělila, že případ zůstává „otevřený a nevyřešený“. Žádný další komentář už neposkytla s odkazem na „úctu k obětem a jejich rodinám“.