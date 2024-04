Chybělo málo a mohla se stát rakouskou císařovnou. Helena Bavorská, starší sestra legendární Sisi, byla také možnou kandidátkou na manželku Františka Josefa I., byť jsou příběhy o tom, jak ji císař odmítl kvůli Alžbětě, zkreslené. Nakonec se stala hlavou rodu Thurn-Taxisů a jako jediná žena z rodiny si užívala šťastné manželství. Tedy do doby, než její život poznamenalo několik tragédií.

Helena Bavorská, starší sestra slavné Sisi. I Helena byla zvažována jako možná manželka pro Františka Josefa I. Později se stala hlavou rodu Thurn-Taxisů, do nějž se přivdala | Foto: Wikimedia Commons, Austrian National Library, volné dílo

Píše se srpen 1853 a do rakouského lázeňského městečka Bad Ischl přijíždí bavorská vévodkyně Ludovika Vilemína se svými dvěma dcerami - starší Helenou, zvanou Néné, a mladší Alžbětou, které doma říkají Sisi. Trojice vznešených dam se zde má zúčastnit oslavy narozenin rakouského císaře Františka Josefa I., s nímž jsou příbuzné - jeho matka arcivévodkyně Žofie a vévodkyně Ludovika jsou sestry. Není to ale obyčejná oslava, jde hlavně o seznámení Františka a Heleny, která se jeví jako velmi vhodná nevěsta - a očekává se, že se s touto dívkou císař zasnoubí.

Vinou ztraceného zavazadla se Ludovika a její dcery setkávají s císařem ve smutečním oblečení, v němž přijely. V černých šatech Helena zaniká, působí stroze a usedle, zatímco teprve patnáctiletá Alžběta září mládím a krásou. Do pár desítek hodin je zasnoubení skutečně ohlášeno - jenže oproti všem očekáváním se František Josef I. zasnubuje s mladší Sisi, s níž se do sebe vášnivě zamilovali.

Příběh setkání Alžběty Bavorské s Františkem Josefem I. je všeobecně známý, a zobrazilo jej už množství filmů a seriálů o slavné Sisi. V nich je mnohdy řečeno také to, že císařovo odmítnutí Heleny všechny zcela zaskočilo - tak pak své sestře zásnuby záviděla, a jako odmítnutá nevěsta celou eskapádu pořádně obrečela a zuřila. Jak ale ukazují nové výzkumy, vše bylo možná trochu jinak.

To, že se Helena neprovdala za rakouského císaře, pro ni zřejmě bylo v konečném důsledku štěstí. Sice se nestala slavnou císařovnou a její příběh vedle sestřina zaniká, na rozdíl od Sisi ale o několik let později vstoupila do láskyplného a klidného manželství. Helena Bavorská, zvaná Néné, se narodila 4. dubna přesně před 190 lety.

Ošlivka

Néné se narodila jako třetí potomek a první dcera vévody Maxmiliána Bavorského a jeho ženy Ludoviky. Do rodiny později přibylo ještě šest dětí, ze všech potomků se nakonec dospělosti dožilo osm. Alžběta, zvaná Sisi, byla od Heleny mladší o tři roky a odmalička si byly velmi blízké.

Nerozlučné sestry. Helena Bavorská zvaná Néné (vlevo) a její mladší sestra Alžběta zvaná Sisi, pozdější rakouská císařovna, si byly po celý život velmi blízkéZdroj: Wikimedia Commons, Augusto Cesare Colla, volné dílo

Jejich dětství vypadalo identicky. Vztah jejich rodičů měl od ideálu daleko - šlo o čistě politický svazek, v němž lehkomyslný požitkářský Maxmilián s upjatou a po prestiži toužící Ludovikou neměl kromě dětí společného vůbec nic. Jeho životní přístup ale všem dětem zajistil radostné a nespoutané dětství a vzájemnou blízkost, na což všichni sourozenci v pozdějších letech rádi vzpomínali.

„Rodina žila v ústraní v paláci vévody na Ludwigsstrasse v Mnichově a ve svém letním sídle v Possenhofenu u Starnberského jezera. Díky liberálním postojům svého otce se děti těšily nekonvenční výchově, která byla pro někoho s jejich společenským postavením neobvyklá,“ uvádí v textu o životě Sisi web Die Welt der Habsburger.

Jako dítě byla Helena údajně nepříliš hezká. „Je šilhavá a nešťastně ošklivá,“ prohlásila o tehdy sedmileté Néné jedna z jejích tet, Alžběta Ludovika Bavorská.

Podobně reagovala i její další teta, matka Františka Josefa I. arcivévodkyně Žofie Frederika po setkání s tehdy čtrnáctiletou Néné. „Chudinka Helena nebyla hezká,“ poznamenala. I povahu měla podle dochovaných záznamů Helena Bavorská v dětství komplikovanou. A jako všechny děti Maxmiliána Bavorského ani ona nedostala příliš akademického vzdělání.

Jak to bylo se zásnubami s císařem

Až donedávna se předpokládalo, že se v jisté chvíli bezstarostný Helenin život změnil, když se její matka domluvila se sestrou Žofií - již zmíněnou matkou Františka Josefa I. - že své děti spojí v manželství. Podle této domluvy se měla Helena stát rakouskou císařovnou a jako taková musela narychlo podstoupit patřičnou výchovu.

V Bad Ischlu pak měly být podle zažitého příběhu zásnuby Františka a Néné v zásadě hotovou věcí. To, že se vedle nudně působící Heleny zamiloval císař do její oslnivě krásné mladší sestry, která původně přijela jen dělat Néné „křoví“, prý nikdo nečekal a byl to pro všechny ohromný šok. Pro Helenu nejvíc a své sestře prý krádež ženicha dlouhodobě zazlívala.

Obraz Alžběty Bavorské (Sisi) z roku 1857, který je majetkem Slezského zemského muzea v Opavě. Pokud se domněnky odborníků potvrdí, jde zřejmě o jediný obraz Sisiných svatebních šatůZdroj: se svolením Slezského zemského muzeua, Opava

Nové výzkumy ale ukazují, že možná bylo vše trochu jinak, než jak tvrdí populární příběh. „V dochované korespondenci vévodkyně Ludoviky, matky Sisi a Néné, a arcivévodkyně Žofie, matky císaře Františka Josefa, se nenašel žádný důkaz o plánovaném sňatku Františka a Heleny. Spíš to bylo tak, že mladý císař měl toho večera v Ischlu svobodnou volbu. Vybral si Sisi,“ uvádí stanice RTL.

A tak zřejmě ani příběhy o tom, jak Františkova volba nevěsty udělala ze sester nepřítelkyně, nejsou pravdivé. „Neexistuje žádný důkaz, že by za to Helena svou mladší sestru nenáviděla,“ podotýká stanice RTL ve svém fact-checkingovém textu o Sisi.

Stará panna

Poté, co se Sisi provdala na vídeňský dvůr, Helena každopádně zůstala lidově řečeno na ocet. Žádný další ženich se dlouho na obzoru nezjevoval a tak byla ještě jako čtyřiadvacetiletá svobodná. V 19. století to byl věk, kdy už byla považována za starou pannu.

Podle slov své matky hledání ženicha za těchto okolností postupně zcela vzdala. „Upadla do depresí,“ píše web Welt.

V rodině přišla na přetřes možnost, že vstoupí do kláštera. Naštěstí přijel do Possenhofenu na lov kníže Maxmilián Antonín, dědic rodu Thurn-Taxisů. „Když spatřil poněkud drsně vypadající Helenu, hned se do ní zamiloval,“ uvádí web Mythos Kaiserin Elisabeth. A Néné se zamilovala do něj.

Helena Bavorská měla na rozdíl od své sestry Sisi velmi šťastné manželství. Provdala se za knížete Maxmiliána, dědice rodu Thurn-Taxisů (na snímku)Zdroj: Wikimedia Commons, ateliér C. Hahn Drážďany - Národní památkový ústav, volné dílo

Nejstarší sestra se konečně dočkala žádosti o ruku. Maxmilián Antonín ji měl nejen rád, ale byl také skvělá partie. Rod Thurn-Taxisů byl tehdy nejbohatším rodem v Bavorsku.

Jediná šťastná

Helenu Bavorskou na cestě za manželským štěstím ale čekala ještě jedna překážka. Navzdory bohatství rodu Thurn Taxisů bylo jejich postavení stále nižší než Heleniny rodiny (Maxmilián byl pouze kníže, zatímco Helena vévodkyně bavorská). Tehdejší bavorský panovník se tak zdráhal sňatek povolit. Ustoupil, až když se do celé věci vložila Helenina sestra Sisi ze své pozice rakouské císařovny.

Sňatek Heleny a Maxmiliána se konal v srpnu 1858 v Possenhofenu. Po ní Helena přesídlila do rodového sídla Thurn-Taxisů v Řezně. Na rozdíl od své sestry Sisi byla Néné v manželství spokojená. „Manželství páru bylo velmi šťastné,“ zmiňuje web Adelswelt.

Podle webu Mythos Kaiserin Elisabeth byla dokonce Helena jediná ze všech sester (kromě Sisi měla ještě tři), která měla spokojené a láskyplné manželství nepoznamenané mileneckými vztahy, hádkami a odcizením. „Néné a Maxmilián byli jako jedno tělo a jedna duše,“ píše web Adelswelt.

Necelý rok po svatbě se manželům narodila první dcera Luisa, v roce 1860 následovala dcera Alžběta a v roce 1862 se pár konečně dočkal vytouženého mužského dědice Maxmiliána. O pět let později přišel na svět ještě syn Albert.

První dítě Heleny Bavorské, princezna LuisaZdroj: Wikimedia Commons, Royal Collection, volné dílo

Helenino štěstí ale nemělo mít dlouhého trvání. Její manžel Maxmilián totiž vážně onemocněl. Jeho problémy s ledvinami nevyřešili nejlepší lékaři ani léčebný pobyt v Karlových Varech. Ani ne dva měsíce po narození mladšího syna kníže Maxmilián ve 35 letech zemřel. „Zanechal Helenu samotnou se čtyřmi dětmi, z nichž nejmladšímu bylo pouze sedm týdnů,“ uvádí web Sisi Schloss.

Hlava rodu

Pro Helenu to byla rána. Ztráta milovaného manžela ji těžce zasáhla a nikdy se už neprovdala.

Nyní celou svou energii věnovala blahu rodu Thurn-Taxisů. Jelikož byli její synové a dědicové ještě malí, její tchán, který následoval svého syna na věčnost po pár měsících, před svou smrtí udělal hlavu rodu z ní. Ukázalo se, že je mimořádně schopná, a úspěšně se starala o celý rodový majetek až do chvíle, kdy tuto práci po dosažení plnoletosti nepřebral její starší syn Maxmilián.

Již brzy ale měly do jejího života zasáhnout další tragédie, z nichž se už nikdy zcela nevzpamatovala. Nejdříve v roce 1881 zemřela při porodu její dcera Alžběta. A pak v roce 1885 zemřel po několika infarktech její starší syn a tehdejší hlava rodu Thurn-Taxisů Maxmilián.

Dcera Heleny Bavorské Alžběta zemřela při porodu jako 21letá. Její matku to zcela zničiloZdroj: Wikimedia Commons, Joseph Albert, CC BY-SA 4.0

Od té doby chodila Helena pouze v černé. Když dospěl její další syn Albert, a mohl převzít vedení rodu on, stáhla se do ústraní a plně se začala věnovat charitativní činnosti. Právě díky ní byla velmi oblíbená.

Nerozlučné sestry

Bez ohledu na to, co se stalo v roce 1853 v Bad Ischlu, zůstala Helena Bavorská po celý život důvěrnicí a blízkou přítelkyní své mladší sestry Sisi. Přestože měly každá svůj rodinný život, byly v neustálém kontaktu. Helena dokonce krátce po porodu své druhé dcery vycestovala na Korfu, kde navštívila Sisi a poté informovala Františka Josefa I. o špatném zdravotním stavu jeho ženy.

Přátelství a soudržnost oběma dámám vydržely až do Heleniny smrti. V roce 1890 u ní propukla rakovina žaludku. Její děti to daly včas vědět Sisi a byla to právě císařovna Alžběta Bavorská, kdo seděl u Helenina lože v posledních hodinách jejího života. Sisi ji prý držela za ruku i ve chvíli, kdy Néné vydechla naposledy.

Jejich poslední vzájemná slova si do deníků zapsala Sisina dcera Marie Valerie, která rozhovor slyšela. „My dvě jsme v životě dostaly pár tvrdých ran,“ řekla podle záznamu Sisi.

„Ano, ale měly jsme srdce," měla odpovědět umírající Néné.

Pro Sisi byla Helenina smrt další ránou, která ji uvrhla do ještě hlubších depresí, s nimiž se tehdy potýkala už několik měsíců - od chvíle, kdy na loveckém zámečku Mayerling spáchal sebevraždu její jediný syn, korunní princ Rudolf. Sisi po jeho smrti chodila už pouze v černé barvě a myslela už jen na vlastní smrt. Odchod milované sestry její pochmurné myšlenky jen utvrdil.