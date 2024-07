Bylo 21. července roku 1304. Ve skotském hradu Stirling, obléhaném anglickým králem Eduardem I., se tetelili poslední obránci. Den předtím nabídli králi svou kapitulaci, Eduard je však k jejich údivu zahnal zpátky do hradu. Potřeboval jim totiž ještě předvést svou novou zbraň, největší a nejničivější obléhací zbraň své doby: obří katapult zvaný trebuchet.

Hrad Stirling, jehož existence je v písemných pramenech doložena až k roku 1110, představoval ve středověku významné sídlo, na němž byla korunována celá řada skotských králů. V době skotské války za nezávislost, kterou rozpoutalo povstání Williama Wallace (u nás známého zejména díky filmu Statečné srdce), tak představoval nejen významný opevněný bod, ale především symbol toho, kdo je skutečným pánem Skotska.

Není tedy divu, že když se Eduard I., Skoty přezdívaný jako Longshanks (Dlouhán), připravoval v roce 1303 k definitivnímu dobytí a podrobení si vzpurného Skotska, Stirling ve svých plánech nevynechal.

Statečné srdce, skutečný příběh:

Po zahájení invaze v roce 1304 se Eduardovi podařilo během první poloviny roku zlikvidovat většinu skotské opozice. Wallace ovšem stále ještě nebyl dopaden a Eduard hrozil, že dokud nebude tento vůdce skotských rebelů vydán, země se na žádný mír těšit nemůže.

Poslední centrum odporu

„Eduard začátkem roku 1304 v potlačení veškerého skotského odporu uspěl a většina skotské šlechty, včetně Roberta Bruce, který bojoval proti Angličanům v letech 1298 až 1302, se podřídila jeho autoritě. Hrad Stirling tak zůstal jako poslední centrum odporu,“ píše britský spisovatel Dan Spencer ve své práci Obležení hradu Stirling v roce 1304.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Edmund Bleigh, Leighton (1909), volné dílo zoom_in Skotský národní hrdina Robert Bruce vede své muže do vítězné bitvy u Bannockburnu.

V dubnu 1304 proto přitáhlo anglické vojsko před Stirling a začalo jej obléhat. Nikdo ale v tu chvíli netušil, že se tato operace protáhne na několik měsíců.

„Poloha hradu nacházejícího se v nejnižším bodě přemostění řeky Forth znamenala, že Stirling hrál v zemské obraně zásadní strategickou roli, protože to byl vstupní bod na Vysočinu. Na některých středověkých mapách byl zobrazen v nadsazené podobě jako most rozdělující jih a sever Skotska. Získat nad ním kontrolu proto byla pro Eduarda zásadní věc,“ vysvětluje Spencer.

Hradní posádce v té době velel Sir William Oliphant, člen přední skotské rodiny z Perthshire. Strážcem hradu byl jmenován v roce 1300. Jeho posádku tvořilo asi 120 mužů, kteří měli čelit zhruba 9,5 tisíci Eduardových pěšáků. Podle anglické kroniky Květy dějin je však „zoufalství činilo statečnějšími“ a na obléhání se předem připravili, takže byli zprvu připraveni vzdorovat, přičemž důvěřovali i silným hradbám a zdem hradu.

„Stirling byl a vlastně stále je impozantní hrad a Skotové se drželi. Longshanks proto nařídil postavit trebuchet, nebo jak se mu začalo říkat, The Warwolf. Práce na něm začaly na dohled od hradních zdí,“ doplňuje titul Scotia nostra.

Scéna dobývání včetně využití trebuchetu se dostala i do úvodu filmu Král psanec z roku 2018, jenž je v jistém slova smyslu historicky věrnějším pokračováním legendárního Statečného srdce z roku 1995.

Největší zbraň své doby

Trebuchet je vlastně jiné označení pro obří prak či katapult, vyrobený ze dřeva a pracující na principu vahadla. Tato zbraň se používala nejčastěji právě k rozbíjení hradeb a budov nedobytných pevností. Přičemž Eduardův trebuchet byl specifický ještě něčím jiným: šlo o do té doby vůbec největší vrhací zbraň, jaká měla být postavena.

„Podle středověkých pramenů ji stavělo pět tesařských mistrů a 49 dalších dělníků. Dokončit ji trvalo tři měsíce a podle moderních odhadů se její rameno dokázalo zvednout do výšky 100 až 120 metrů. Trebuchet byl schopen bombardovat kameny účinně zeď vzdálenou 180 metrů a metat je rychlostí přes 190 kilometrů za hodinu,“ popisuje Scotia nostra.

Eduard podle tohoto titulu vyplatil dělníkům pracujícím na trebuchetu po deseti šilincích a celá stavba ho vyšla celkem na více než 40 liber. Kromě toho platil také „ochranku“, která hlídala dřevo a další materiál určený na stavbu.

„Střelivo pro trebuchety zajišťovali zedníci pracující v blízkých lomech, kteří tesali z kamenných bloků kulaté projektily. Rozsah projektu umožnil Eduardovi demonstrovat sílu a technologickou převahu svých sil nad Skoty,“ píše Spencer. Podle Scotia nostra dokázal katapult vymrštit kameny o hmotnosti až 150 kilogramů.

Boj o hrad

Stavba zbraně však trvala dlouho a obléhatelé se mezitím pokoušeli dobýt hrad „konvenčnějšími“ cestami. Jejich pokusy však hrdinská hradní posádka i přes svůj mnohonásobně nižší počet znovu a znovu odrážela. Thomas Gray zaznamenal ve své kronice Scalacronica jednu mimořádně živou epizodu, která se při obléhání odehrála a která se týkala jeho vlastního otce, nazývaného také Thomas.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Sgmiller4038, CC BY-SA 3.0 zoom_in Hrad Stirling, představující vstupní bránu na skotskou Vysočinu

„V jednu chvíli během obléhání zachytil jeho pána Henry de Beaumonta u opevnění před hradem hák vržený jednou z obléhacích zbraní. Thomasovi se ho podařilo odtáhnout do bezpečí, ale téměř okamžitě jej zasáhl do obličeje výstřel ze zbraně zvané springald (ve skutečnosti obří kuše), který jej srazil do bezvědomí. Měli ho za mrtvého, ale než jej stačili pohřbít, překvapivě znovu nabyl vědomí a později se ze svého zranění zotavil.“

Navzdory hrdinskému odporu obránců byl však tlak vyvíjený obléhateli příliš silný. Po třech měsících jim došly zásoby potravin a 20. července nabídli Eduardovi svou kapitulaci. „K jejich údivu ji Eduard nejdříve odmítl, protože chtěl předvést svou novou obrovskou obléhací zbraň. Zahnal proto vyjednavače zpátky do hradu a začal jej ostřelovat trebuchetem,“ uvádí Scotia nostra.

Podle kronikáře Langtofta zbořil hned první projektil celou zeď. A teprve poté, co se „Warwolf“ na pevnosti dostatečně vyřádil, bylo posádce 24. července 1304 povoleno vzdát se. Pád Stirlingu znamenal skutečný konec skotského povstání. Krátce nato byl nedaleko Glasgow zajat William Wallace, načež následovala jeho brutální londýnská poprava. Zdálo se, že Eduard si Skotsko definitivně podmanil.

Jak ale ukazuje právě film Král psanec o životním příběhu Roberta Bruce (a vlastně i závěr Statečného srdce), i toto vítězství mělo být pouze krátkodobé.