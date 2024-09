Během evakuace povstaleckého letiště Tri duby byly stroje neschopné letu zničeny, aby nepadly do rukou nepříteli

Byla neděle 24. září 1944 a nad povstaleckým letištěm Tri Duby ve Sliači se už poněkolikáté objevila německá bombardovací letadla. Nálet zničil dílny leteckých mechaniků a přistávací plochu letiště. Povstalci a personál letiště, kteří hledali úkryt v křoviscích rostoucích podél břehů Hronu, se stali terčem kulometné palby. Když nálet skončil, zůstalo po něm 20 mrtvých a 60 raněných.

Velení německých vojsk poslaných na Slovensko potlačit povstání o významu letiště Tri Duby dobře vědělo. Toto letiště totiž patřilo po rozbití předválečného Československa k základním leteckým střediskům slovenské armády, s leteckou školou a zejména s již zmíněnými dílnami pro opravu letadel.

Připočteme-li k tomu ještě jeho strategickou polohu prakticky ve středu Slovenska, nelze se divit veliteli ilegálního Vojenského ústředí podplukovníku Jánu Golianovi, že tomuto letišti vyhradil v povstaleckých plánech zásadní úlohu. A na druhé straně ani Němcům, že si byli dobře vědomi toho, jaké nebezpečí jim z tohoto místa hrozí. Terčem ničivého náletu se tak Tri Duby staly poprvé už 10. září 1944, kdy Němci zničili na zemi 17 povstaleckých letadel a poničili hangáry i přistávací dráhu.

Důvodem k dalšímu náletu, k němuž došlo právě před 80 lety, pak byly zřejmě události, jež proběhly na letišti o týden dříve, v neděli 17. září 1944. Tou nejdůležitější a nejčastěji zmiňovanou byl přílet 1. československého samostatného stíhacího pluku ze Sovětského svazu pod velením Františka Fajtla, jenž se prakticky okamžitě aktivně zapojil do povstání a zásadním způsobem se zasloužil o to, že povstalci získali až do potlačení povstání koncem října ve vzduchu převahu. Stíhačky La-5FN se ovšem prakticky hned právě kvůli riziku bombardování přesunuly na polní letiště Zolná u Zvolena.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Vojna vo vozduche (Válka ve vzduchu), S. V. Ivanov, CC BY-SA 3.0 zoom_in Sovětský stíhací letoun Lavočkin La-5. V podobném stroji bojoval během Slovenského národního povstání i František Fajtl

Ve stínu úspěšného nasazení pluku však zůstala další událost spojená s letištěm, rovněž významná. Ve stejný den jako českoslovenští stíhači na něm totiž přistály i dvě americké létající pevnosti B-17, které dopravily na Slovensko zbraně (například protitankové raketomety bazuky a samopaly Marlin), vojenský materiál, léky a potraviny. A ještě něco: z jejich útrob vystoupili na slovenskou půdu členové tajné americké mise Úřadu strategických služeb (de facto předchůdce CIA) pod velením poručíka amerického námořnictva Jamesa Holta Greena. Šlo o tajnou americkou špionážní operaci Dawes. Operaci, jež se všem jejím účastníkům včetně Greena měla stát osudnou.

Tři spojenecké operace

„Co tu sakra dělá americké námořnictvo?“ vykřiklo prý na letišti několik spojeneckých letců, kteří se po sestřelení dostali na spojenecké území a teď čekali na B-17, aby se v nich vrátili ke svým jednotkám, když uviděli vystupovat Greenův tým. Nikdo na letišti, ani sami členové týmu nemohli tušit, že právě začíná možná nejkatastrofálnější mise americké zpravodajské služby za celou válku.

„Úkolem mise Dawes bylo sbírat údaje o dění na povstaleckém území a zároveň se pokusit získat informace z okolních zemí, respektive ze slovenského území, které neovládali povstalci. Při zpravodajské činnosti spolupracovali Američané jednak s povstaleckým velením, jednak s dalšími misemi,“ píše slovenský vojenský historik Martin Posch na stránkách projektu History Lab slovenského Denníku N.

Oněmi dalšími misemi, jež Posch zmiňuje, byly britsko-židovská operace Amsterdam a další britská operace Windproof. Také jejich účastníci byli vysazeni na Slovensko a s Dawesem úzce kooperovali.

Operace Amsterdam začala 10 dní před náletem, ve čtvrtek 14. září 1944, kdy na Slovensko seskočili tři britští agenti židovského původu, Rafi Reiss, Zvi Ben-Jaakov a Haim Hermesh, které k jejich úkolu pomohla připravit slovenská židovská rodačka Haviva Reiková. Ta se původně chtěla účastnit výsadku také, ale britské úřady jí seskok nakonec nepovolily, protože se obávaly, že by v případě zajetí byla okamžitě popravena.

„Výsadek Amsterdam nebyl tvořen Brity, ale Židy, kteří ještě před druhou světovou válkou emigrovali z prostoru střední a východní Evropy. Jejich znalost jazyků a místních poměrů měla pro Brity obrovskou cenu, která mohla pomoci k naplnění oficiální části operace Amsterdam - záchraně spojeneckých letců,“ píše Posch na stránkách slovenského titulu Historická revue SME. Samotná operace podle něj měla ještě jeden, neoficiální cíl. „Židovští agenti, kteří ještě před svým nasazením absolvovali mimo jiné výcvik v polovojenských jednotkách Palmach, měli získat informace o osudu židovské komunity a v případě možnosti poskytnout pomoc jednotlivcům a skupinám, jež přežily pronásledování ľudáckého režimu,“ dodává historik.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Pavel Pelech, attribution zoom_in Protiletadlové 8,8 cm dělo (Flugabwehrkanone - FlaK) 37 L/56 používané slovenskými povstalci během Slovenského národního povstání v roce 1944

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Haviva Reiková nevydržela stát trvale stranou a po několika dnech se přece jen nechala spolu s několika americkými a britskými důstojníky na Slovensku vysadit. Působila pak v Banské Bystrici, kde zorganizovala vývařovnu a centrum pro židovské uprchlíky, jimž začala zprostředkovávat útěk přes Maďarsko do Palestiny.

Účastníci operace Windproof, která byla dalším britským výsadkovým projektem na slovenském území, seskočili na Slovensko den po přistání Dawesova týmu, tedy v pondělí 18. září 1944. „Šlo o čtyřčlenný britský tým pod vedením majora Johna Sehmera. Tato skupina neměla podle původních plánů na Slovensku zůstat. Zatímco oficiálním úkolem Američanů bylo pomáhat povstalcům, britská jednotka měla za cíl dostat se co nejdříve do Maďarska a pomáhat maďarskému odboji. Sehmer a jeho muži měli získávat informace o maďarské ekonomické a hospodářské situaci a pokusit se zkontaktovat s admirálem Miklósem Horthym, regentem Maďarského království. Ten už déle jednal se Spojenci o separátní kapitulaci,“ uvádí Jakub Drábik na stránkách Denníku N.

Oba týmy – Dawes i Windproof – si však k sobě rychle pozval Golian a přesvědčoval Brity, aby zůstali, protože těžiště protinacistického odboje ve střední Evropě se s vypuknutím povstání přesunulo na Slovensko a Golian měl zájem na co největší západní podpoře.

„Major Sehmer vyhodnotil situaci a rozhodl se, že přítomnost britské jednotky u povstalců by přece jen mohla být užitečná. I když měl cíl své mise stále na paměti, rozhodl se chvíli zůstat a sbírat informace,“ popisuje další vývoj Drábik.

Sehmerovo rozhodnutí mohlo ovlivnit i to, že se u Goliana setkal s velitelem operace Dawes Holtem Greenem a rychle si s ním porozuměl. „Jednoznačně tomu pomohly i příběhy o zpravodajské činnosti v Jugoslávii, kde oba v nedávné minulosti působili,“ podotýká Posch.

Situace se komplikuje

Po recepci u Goliana začal Green okamžitě se zpravodajskou činností. Jako zkušený důstojník si dobře uvědomoval zejména nedostatečnou výzbroj povstalců, takže žádal o zaslání dalších protitankových zbraní a současně vyzýval americkou 15. leteckou armádu, aby bombardovala na Slovensku strategické cíle podle Golianova zadání.

„Věřte mi, že situace začíná být kritická. Vynasnažte se ze všech sil přimět 15. armádu, aby vyslala více letadel se zásobami. Neposílejte prosím letadla pouze s cestujícími,“ vyzval už 22. září telegrafickou depeší spojenecké velení v jihoitalském městě Bari, odkud byly řízeny speciální operace ve střední Evropě.

Na základě Greenových intervencí se bombardéry B-17 na letiště Tri Duby skutečně v sobotu 7. října ještě jednou vrátily a kromě několika dalších agentů přivezly i další zásoby.

V té době již ale proti spojeneckým dodávkám ostře protestovala sovětská strana, jež považovala pomoc povstání za svou výhradní záležitost. „Sověti sledovali přítomnost a činnost britských a amerických zpravodajských důstojníků v Banské Bystrici a jejich návrhy na pomoc slovenským povstalcům s velkou nevolí. Sovětská strana důrazně protestovala a žádala vysvětlení příletu amerických létajících pevností na letiště Tri Duby 17. září a 7. října 1944, protože přivezli několik tun vojenského materiálu a zbraní,“ uvádí na stránkách CS Magazínu slovenský historik Karol Fremal, podle nějž došlo dokonce i k fyzické likvidaci několika členů československých zpravodajských skupin z Velké Británie sovětskými partyzány na Slovensku.

Další západní pomoc tak nepřišla. K dalšímu zásadnímu zhoršení situace povstalců došlo v polovině října, kdy Němci iniciovali v sousedním Maďarsku puč, sesadili dosavadního vůdce Horthyho a nahradili jej nacistou Ferencem Szálasim. Přes maďarsko-slovenskou hranici se tak mohly převalit další německé jednotky, jež skutečně 19. října 1944 zahájily útok. O šest dní později, 25. října 1944, muselo předsednictvo Slovenské národní rady i vojenské velení ustoupit z ohrožené Banské Bystrice do Donoval.

Situace britských i americké mise se tak neustále zhoršovala. Sehmer se dokonce dostal už 23. října se svými muži do obklíčení nedaleko slovenské obce Slavošovice. „Pokud nám nepošlete pomoc, neudržíme se. Plně si uvědomuji problematičnost této žádosti, ale situace tady je zoufalá,“ vyslal depeši. Z již zmíněných důvodů žádná pomoc nepřišla, přesto se skupině podařilo tentokrát ještě z obklíčení uniknout. Kritická situace tím ale neskončila.

Sedmadvacátého října padla Banská Bystrica a povstalecké území přestalo existovat. Velení povstání rozhodlo o přechodu od frontálního boje na ústupovou partyzánskou válku. Na stejný způsob boje přešli i britští a američtí agenti.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Povstalecké letiště Tri duby během Slovenského národního povstání

Tragický konec

V podobné situaci jako Sehmer byl i Greenův tým. Podle původního plánu měl odletět ze Slovenska 25. října transportním letadlem, jež pro něj mělo přiletět na Tri Duby – žádné letadlo se ale neobjevilo. Green a jeho muži proto ustoupili spolu s povstalci do Donoval a odtamtud do hor. Tam se stahovaly i skupiny Amsterdam a Windproof. Všechny ale skončily tragicky.

Jako první si černý los vytáhla skupina Amsterdam, kterou už 1. listopadu vyslídila a přepadla ukrajinská jednotka SS. Jaakov, Reiss a Reiková byli zajati (Reikovou podle některých historiků dopadli Němci už 30. října v Banské Bystrici) a ještě v listopadu popraveni příslušníky Einsatzkommanda 14 v prostoru Kremničky.

Také Greenův tým postupně ztrácel lidi. „V úterý 7. listopadu Němci zajali šestičlennou skupinu v Mýtě pod Ďumbierom a po přepadu tábora na Soliskách se počet příslušníků americké mise snížil na 13 lidí. V polovině listopadu 1944 se členové mise ukrývali v Krpáčově, kde je koncem listopadu vystopovala a přepadla německá jednotka,“ píše Posch. Sám Green byl v té chvíli na jiném místě, protože se ukrýval ve Velkém Boku, a marně se pokusil rádiem přivolat svým druhům leteckou podporu. Žádná odpověď nepřišla.

Další dva Američané byli dopadeni 12. prosince a zbylí včetně Greena se přidali k britskému výsadku Windproof, jenž se ještě držel. Konec oběma výsadkům pak přivodil zátah německého protipartyzánského komanda Abwehrgruppe 218 Edelweiß a jednotky Pohotovostních oddílů Hlinkovy gardy, jež 26. prosince přepadly jejich základnu. Zajatí agenti skončili po surových výsleších v koncentračním táboře Mauthausen, kde byli během ledna a února 1945 popraveni. Poručík Green, který ani přes kruté mučení nic neřekl, byl popraven 26. ledna 1945. Posmrtně byl za své bojové nasazení na Slovensku vyznamenán Křížem za vynikající službu.