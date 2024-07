Vyslýchanému svázali ruce na úrovni zápěstí za zády. Pak ho za svázané místo pověsili na hák a vytáhli do výšky. Váha jeho těla se postarala o zbytek. Po čase se mu vykloubila obě ramena, což provázely ukrutné bolesti. „Celý proces trval 60 minut nebo méně. Nedocházelo ke smrti, ale oběti si odnášely trvalé poškození nervů, vazů a šlach,“ píše web History Collection.

I takhle vypadalo mučení - toto konkrétní se nazývalo strappado - v podání neblaze proslulé španělské inkvizice, která ve Španělsku a na územích pod jeho správou působila od 15. století. Ze všech inkvizic v Evropě si svou brutalitou právě ta španělská vytvořila nejhorší pověst a dodnes je synonymem hrůzy. Její činnost skončila v červenci přesně před 190 lety. „Zdánlivým účelem bylo bojovat proti kacířství ve Španělsku, ale v praxi inkvizice vedla k upevnění moci monarchie v nově sjednoceném španělském království. Její brutální metody přinášely rozsáhlé utrpení,“ uvádí encyklopedie Britannica.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Mučící technika strappado, při níž byla mučenému vykloubena ramena. Metodu používala ve velkém španělská inkvizice.

Mučit, jen pokud obviněný lže

Inkvizice nebyla španělským výmyslem. První podobná instituce vznikla už ve 12. století, šlo o takzvanou biskupskou inkvizici. „Inkvizice má svůj původ v raném organizovaném pronásledování nekatolických křesťanských náboženství v Evropě. V roce 1184 papež Lucius III poslal biskupy do jižní Francie, aby vystopovali heretiky. Ve stejném období pronásledovala církev také valdenské v Německu a severní Itálii,“ uvádí web History. O století později biskupskou inkvizici, považovanou za neúčinnou, nahradila takzvaná papežská.

Inkvizitoři vyslaní Vatikánem měli právo vyšetřovat i soudit, obvinění kacíři se prakticky vždy museli přiznat. „V dokumentu vydaném papežem v roce 1252 duchovní získali pravomoc používat mučení a dostali poradenské příručky s pokyny k výslechu podezřelých kacířů,“ zmiňuje server NPR.

Na rozdíl od přetrvávajících mýtů, které torturu vykonávanou inkvizicí popisují jako neřízenou a její míru záležející jen na jednotlivých mučitelích, církev pro používání mučení ve skutečnosti stanovila jasná pravidla. A mučení v jejím podání tak mělo být „laskavější“ než tortura prováděná světskými úřady.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Joaquin Pinto (1842–1906), volné dílo zoom_in Joaquin Pinto, obraz Inkvizice

V případě inkvizice totiž mučení nemělo být trestem, ale prostředkem výslechu. „Příkaz vydaný v roce 1252 umožňoval inkvizitorům mučit oběti za následujících okolností: mučení nemohlo ohrozit život člověka, vystavit ho nebezpečí ani způsobit ztrátu končetiny; mučení mohlo být použito pouze jednou a pouze tehdy, pokud se zdálo, že obviněný lže; inkvizitor už musel mít drtivé důkazy o vině obviněného,“ nastiňuje web Fakulty teologie Radboud University.

Přestože se podobná pravidla vztahovala i na později vzniklou španělskou inkvizici, vzhledem k tomu, že ta představovala světskou instituci, inkvizitoři je dokázali různě ohýbat - možná i proto si španělská inkvizice vysloužila nejhorší pověst ze všech. Dále k ní přispělo množství obětí, které za sebou zanechala. „Její několik set let trvající působení mělo za následek asi 32 000 poprav,“ píše web History.

Podle webu NPR také opar hrůzy, který se kolem španělské inkvizice vytvořil, podpořil fakt, že inkvizitoři používali stále propracovanější metody tortury.

Nenávist vůči Židům

Přestože i Španělsko bylo katolickým státem, známá španělská inkvizice zde nevznikla přímo z popudu církve, ale španělských panovníků. „Inkvizice vykonávala svůj mandát ve Španělsku, Portugalsku a napříč španělskými koloniemi, včetně Mexika. Zaměřovala se zejména na židovské 'conversos' – Židy, kteří byli nuceni vzdát se judaismu a konvertovat ke katolicismu, ale kteří tajně pokračovali v židovských náboženských praktikách,“ vysvětluje web univerzity Berkeley.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Španělská inkvizice pořádala takzvaná auto-da-fé, veřejná shromáždění, kde byli ponižováni, odsuzováni a popravováni lidi, které označila za kacíře.

Byla to právě nenávist k Židům a také muslimské populaci na Pyrenejském poloostrově, která celou španělskou inkvizici spustila. „Křesťanské státy strávily několik staletí snahou o vyhnání Maurů (označení pro muslimy, pozn. red.) z Pyrenejského poloostrova - toto období se nazývá reconquista. Mnoho historiků se domnívá, že křižácký duch reconquisty byl zachován v následném španělském důrazu na náboženskou uniformitu. Vůči značné židovské populaci Španělska vzrostlo nepřátelství. Za vlády Jindřicha III. Kastilského čelili Židé zvýšené perzekuci. Pogromy v roce 1391 byly obzvláště brutální,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Přestože španělské zákony, které nařizovaly Židům buď konvertovat, nebo odejít ze země, vznikly až později, po událostech ze 14. století mnozí v obavě o život skutečně konvertovali. Nakonec jim to ale příliš nepomohlo.

Nenávistné nálady vůči jiným náboženstvím dosáhly vrcholu v roce 1469, kdy se vzali Ferdinand II. Aragonský a Isabela Kastilská, křesťanští panovníci, čímž vznikla jednotná španělská monarchie. Noví králové ještě upevňovali svou moc a vzniklo v nich podezření, že conversos v tajnosti dál vyznávají původní náboženství. „Staré mocné křesťanské rodiny na conversos pohlížely s podezřením. Byli obviňováni z moru, otrav vody a únosů křesťanských chlapců. Královský pár se obával hněvu křesťanských poddaných, kteří požadovali vůči conversos tvrdší postup – a křesťanská podpora byla klíčová v plánované nadcházející křížové výpravě proti muslimům v Granadě (která nakonec byla poslední kapitolou reconquisty, pozn. red.),“ uvádí server History.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Michel Sittow – Kunsthistorisches Museum Wien, volné dílo zoom_in Španělský král Ferdinand II. Aragonský. Společně s manželkou Isabelou Kastilskou sjednotili Španělsko a podnítili vznik španělské inkvizice.

Ferdinand II. a Isabela se tak obrátili s prosbou o pomoc na hlavu katolické církve. „V roce 1478 papež Sixtus IV. vydal papežskou bulu nebo dekret, který povoloval katolickým monarchům jmenovat inkvizitory, aby prosadili náboženskou uniformitu a vyhnali Židy ze Španělska,“ píše encyklopedie Britannica.

Příliš brutální i na papeže

Nově vzniklá španělská inkvizice plnila své cíle do poslední tečky. „V roce 1481 se dvacet tisíc conversos přiznalo ke kacířství v naději, že se vyhnou popravě. Inkvizitoři nařídili, že jejich pokání vyžaduje, aby jmenovali další heretiky. Do konce roku byly stovky conversos upáleny na hranici,“ uvádí web History.

Zvěsti o tom, co inkvizitoři conversos provádějí, se ale donesly až do Říma. A papeže Sixta IV. znepokojily. „První španělští inkvizitoři byli ve svých metodách tak brutální, že se Sixtus pokusil zasáhnout, ale jeho úsilí bylo marné, protože Ferdinand a Isabela si uvědomili, jak užitečná je inkvizice pro jejich královskou moc,“ píše encyklopedie Britannica.

Nejenže selhaly papežovy snahy dostat inkvizici pod kontrolu Vatikánu. Ferdinand a Isabela ho pod pohrůžkou ztráty španělského spojenectví přinutili, aby v roce 1483 jmenoval velkým španělským inkvizitorem kněze Tomáse de Torquemadu, muže, který se postaral o hrůznou pověst nové španělské inkvizice, mimo jiné tím, že tortura už nebyla krajním řešením, ale běžně používaným postupem.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in První velký inkvizitor Španělska, který udělal z mučení běžnou inkviziční praktiku, Tomás de Torquemada.

Španělskou inkvizici nyní definitivně ovládala pouze španělská monarchie prostřednictvím jí blízkých kněžích, které královský pár mohl libovolně jmenovat velkými inkvizitory. „Torquemada běžně používal mučení a konfiskaci majetku k terorizování a zastrašování svých obětí. Odhaduje se, že během jeho působení ve funkci velkého inkvizitora bylo upáleno na hranici 2 000 lidí,“ nastiňuje encyklopedie Britannica. Další stovky tisíc Židů byly ze Španělska vyhnány.

Torquemada zároveň lidem ukázal, jak mohou skončit, pokud se budou inkvizici vzpírat. „V roce 1485 zemřel inkvizitor poté, co byl otráven, a další inkvizitor byl ubodán k smrti v kostele. Torquemadovi se podařilo vrahy dopadnout a jako odvetu nechal upálit na hranici 42 lidí,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Španělský waterboarding

Jáma a kyvadlo Hrůzu, jakou šířila španělská inkvizice, přiblížil ve své slavné povídce Edgar Allan Poe. Její děj se odehrává ve městě Toledo, muž odsouzený ke smrti se nachází ve tmavé kobce a zjišťuje, že je v ní jáma, do níž má spadnout. Následně je připoután k lavici a nad ním se houpe kyvadlo, které se neustále blíží k jeho tělu. Podstatou povídky je vyprávění o smrtelné úzkosti. Povídka byla několikrát zfilmována, slavná je například americká adaptace z roku 1961.

I další velcí inkvizitoři byli podobně krutí. „Diego de Deza eskaloval hon na kacířství ve městech a shromáždil desítky obviněných kacířů, včetně členů šlechty a místních vlád. Někteří byli schopni si cestu z vězení zařídit úplatky, což odráželo míru korupce za de Dezy,“ poznamenává web History.

Dalším velkým inkvizitorem se stal kardinál Francisco Jiménez de Cisneros. On a jeho nástupci rozšířili hněv inkvizice kromě Židů i na příslušníky dalších náboženství a církví. „De Cisneros prosazoval potlačení muslimské populace Španělska se stejnou horlivostí, jakou Torquemada mířil na Židy. Islám byl ve Španělsku zakázán výnosem Filipa III. v roce 1609 a do roku 1614 bylo vypovězeno asi 300 000 Maurů, kteří předtím souhlasili s křtem, přičemž desítky tisíc byly popraveny za odmítnutí vyhnání. Protestantská populace Španělska byla malá, ale protože byla považována za hrozbu v době vzestupu reformace, inkvizice ji také odstranila,“ nastiňuje web History.

Hlavní „pákou“ španělské inkvizice bylo už od jejích počátků mučení. Inkvizitoři z Pyrenejského poloostrova zdokonalili postupy - nejčastěji se používalo natahování na skřipec, v úvodu zmíněné strappado nebo technika zvaná ve Španělsku toca. Dnes ji ale většina lidí zná pod názvem waterboarding - široké veřejnosti se tato mučicí technika připomněla, když ji počátkem 21. století používali Američané na zajatých příslušnících islámských teroristických organizací ve věznici Guantánamo.

Podstatou tocy bylo vyvolat v mučených pocit, že se topí. „Obviněný ležel na zádech a byl připoután k prknu. Měl přivázané kotníky, nohy, zápěstí a paže. Poté se mu na tvář položil hadr nebo jiná látka. Úředníci tribunálu pak hadr polili vodou, a napodobili tak pocit utonutí,“ nastiňuje web History Collection.

Někdy inkvizice takhle mučila oběti celé dny. „Frekvence mučení rostla. Obvinění nejprve dostali po toce dostatek času na to, aby se nadechli. Pokud nepřišlo žádné přiznání, délka lití vody se prodlužovala, zatímco přestávky na nádech se zkracovaly. Pouhé vyprávění o toce některým stačilo k tomu, aby se ochotně přiznali k hříchům,“ zmiňuje web History Collection.

Bez milosti

Navenek se sice i španělská inkvizice řídila nařízením Vatikánu o používání mučení, inkvizitoři si ale pravidla ohýbali. „Technicky během inkvizice existovaly směrnice, které říkaly, že by se člověk měl mučit pouze jednou. Ale pokud jste chtěli mučit obviněného podruhé nebo potřetí, existoval způsob: druhé, třetí nebo čtvrté kolo jste mohli jednoduše definovat jako pouhé pokračování toho prvního,“ uvedl pro NPR autor knihy o inkvizici God's Jury: The Inquisition and the Making of the Modern World Cullen Murphy.

Odsouzení procházeli uličkami hanby, které vznikaly v ulicích. Ti šťastnější se pak vraceli do věznic k dalšímu kolu mučení, ostatní končili upáleni na hranici nebo posláni na galeje.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, J. Damhoudère, volné dílo zoom_in Jednou z často užívaných forem mučení španělskou inkvizicí byla takzvaná toca - neboli mučení vodou. Dnes metodu známe pod názvem waterboarding.

Například politický vědec a profesor Ron E. Hassner na univerzitě Berkeley, autor knihy Anatomy of Torture, ale na základě svého výzkumu tvrdí, že inkvizitoři - ani ti španělští - mučení nenadužívali. „Ano, inkvizice mučila muže i ženy, mladé i staré. Ale mučení nebylo použito k potrestání heretiků. Úřady podle Hassnera používaly mučení systematicky, téměř vědecky. Inkvizitoři věděli, že oběti, které zoufale chtěly uniknout bolesti, často říkaly mučitelům to, co chtěli slyšet. A to nebyly spolehlivé informace. A při tortuře, která následovala po shromažďování důkazů, nebylo hlavním cílem vynutit si přiznání nebo vyznání víry, ale získat faktické informace, které by potvrzovaly dosavadní zjištění,“ shrnuje Hassnerova tvrzení web univerzity.

I proto se podle profesora mučení nekonalo bezhlavě, ale v delších časových rozmezích.

Konec i díky Napoleonovi

Přestože její moc postupně trochu zeslábla, byť krutost nikoliv, španělská inkvizice pokračovala až do 19. století. Španělští panovníci v ní viděli velmi efektivní mocenský nástroj. Nebýt mezinárodní situace, zřejmě by inkvizice v zemi fungovala ještě mnohem déle. Nakonec ji ale ukončily napoleonské války. „V roce 1808 Napoleon dobyl Španělsko a nařídil tam inkvizici zrušit,“ připomíná web History.

Francouzskému císaři se to sice dokončit nepovedlo, ale pozdější francouzsko-španělská dohoda si odstranění inkvizice vyžádala jako podmínku. „Inkvizice skončila v roce 1834. Poslední osobou, kterou inkvizice popravila, byl Cayetano Ripoll, španělský učitel oběšený za kacířství v roce 1826,“ shrnuje web History.