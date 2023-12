I když je v Česku největším postrachem spojeným s mikulášskou obchůzkou čert strkající děti do pytle, je dobré vědět, že některé původní legendy o Mikuláši zmiňovaly historii ještě mnohem děsivější. Mikulášský příběh je také příběhem kanibalského řezníka a masového vraha, který rozřezal tři děti, aby je naložil do okurkového láku.

Scéna Vzkříšení tří chlapců z polyptychu Výjevy ze života svatého Mikuláše z Bari (vyobrazení zázraků). Do italského města Bari v Apulii byly ostatky sv. Mikuláše převezeny v obavě, aby se nestaly kořistí pirátů | Foto: Wikimedia Commons, Gentile da Fabriano, The Yorck Project (2002), volné dílo

„Den svatého Mikuláše se po celém světě slaví na počest vlídného nositele dárků. Za tímto světcem se ale skrývá příběh s mnohem temnější historií, plnou vražd, mrzačení, kanibalismu a vraždění novorozenců,“ píše o některých méně známých stránkách legendy Fiona Keatingová z britského titulu IBT Times.

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek

Asi nejstrašidelnější pověst spojovaná se svatým Mikulášem pochází podle některých pramenů z Francie 17. století, ale podle jiných jsou její kořeny ještě podstatně starší a sahají až někam do raného středověku. Tato pověst vypráví o třech dětech, jež prý s dobrou vůlí navštívily jednou večer zlého místního řezníka, případně hospodského - což se jim krutě nevyplatilo.

Několik verzí legendy

Původně vlastně o děti asi nešlo, protože jiná verze této legendy, považovaná za starší, hovoří o třech studentech. Měli se vracet ze vzdálené školy domů (nebo naopak cestovat z domova do školy) a žádat řezníka či hostinského o přenocování. Jejich hostitel pak nabyl dojmu, že mladíci mají u sebe hodně peněz, a během noci se odhodlal k loupežné vraždě.

„V průběhu let se na tyto dospělé mužské studenty začalo zejména ve Francii a západní Evropě pohlížet jako na malé děti,“ podotýkají k tomu stránky St. Nicholas Center. Příběh se tak trochu pozměnil a začal vyprávět o dětech, které se při hraní ztratily a unavené a hladové žádaly řezníka či hospodského o přespání. Případně, podle další podoby pověsti, je řezník do svého domu úmyslně nalákal, protože okolní kraj zasáhl strašlivý hladomor a on hledal nové zdroje masa.

Jak vznikla mikulášská tradice?

Pokračování příběhu bylo ve všech případech totožné: zlý hostitel namísto pomoci všechny podřezal, řeznickým způsobem rozporcoval a naložil do sudu s lákem na okurky, případně do slaného nálevu, a vyrobil z nich šunku.

Všechny pak po sedmi letech zachránil svatý Mikuláš, který se objevil u dveří v přestrojení za žebráka, vstoupil do řeznictví, sud neomylně nalezl, rozřezané děti či studenty pomocí modlitby zázračně oživil. Pozoruhodné přitom je, že legenda se příliš nezmiňuje o tom, co se stalo kanibalskému řezníkovi.

Zobrazení v kultuře

Díky tomuto zázraku se pak stal patronem a ochráncem dětí na celém světě a v západní kultuře je ztvárňován právě v souvislosti s tímto zázrakem. „Obraz svatého Mikuláše s dětmi v sudu či v neckách u jeho nohou je nejrozšířenějším zobrazením tohoto světce v západní Evropě,“ upozorňuje St. Nicholas Center.

Toto ztvárnění se objevuje nejen v podobě soch a obrazů, ale i v dalších uměleckých formách a tradicích.

„Z příběhu o nakládání dětí vznikla oblíbená francouzská vánoční koleda nazvaná Legenda o svatém Mikuláši. Považuje se také za základ tradičního amerického vánočního zvyku zavěšovat na vánoční stromeček ozdobu ve tvaru okurky,“ zmiňují některé z nich webové stránky Mythcrafts.

V roce 1948 zpopularizoval tento příběh také britský skladatel Benjamin Britten ve své kantátě Svatý Mikuláš, v níž se objevuje i sborový part Nakládaní chlapci (libreto kantáty sepsal Eric Crozier).

Kontakt s realitou

Do jaké míry se legendy o svatém Mikuláši opírají o realitu? Lze o něm říci něco určitého? Podle teologa a filozofa Adama Englishe z Campbellovy univerzity, autora řady prací o svatém Mikuláši, sice žádný přímý důkaz o jeho existenci není, ale řada střípků svědčí o tom, že takový člověk ve 4. století v Myře (na jižním pobřeží dnešního Turecka) opravdu žil.

„Je to hledání jehly v kupce sena, ale jednou takovou nalezenou jehlou je to, že v historických záznamech se jméno Mikuláš neobjevuje před čtvrtým stoletím, ale pak se najednou vynořuje ve spoustě dokumentů spojených s oblastí Myry nebo na ni odkazujících. Přímo v oblasti, kde žil svatý Mikuláš z Myry, začali rodiče dávat toto jméno svým dětem. Je to nepřímý důkaz, ale jasně naznačuje, že tam Mikuláš opravdu byl a že se lidé inspirovali jeho příběhem a pojmenovávali po něm své děti,“ uvedl English na stránkách Campbellovy univerzity.

Mikuláš se podle něj stal také prvním světcem, který se proslavil charitativní činností, a to díky vůbec nejslavnější legendě spojené s jeho životem. Vypráví o tom, že rodině, která neměla na věno pro své tři dcery, a chtěla proto prodávat jejich panenství, vhodil v noci tajně do okna tři měšce s penězi, aby dívky uchránil před prostitucí.

„Jde o jedinečný příklad dobročinnosti, protože většina příběhů o svatých se v té době točila kolem jejich mučednické smrti nebo konání zázraků, ale takový charitativní skutek se v historických záznamech z doby před svatým Mikulášem z Myry nevyskytuje,“ uvádí English.

Pověst o kanibalském řezníkovi pak může mít jisté racionální jádro v tom, že i historický Mikuláš se zřejmě za svého života často setkal s problémem hladomoru a že se podle Englishe snažil coby člověk práva chránit nevinné.

Socha svatého Mikuláše na St-Nicolaasplaats v Antverpách. Socha byla postavena v roce 1707Zdroj: Wikimedia Commons, Ad Meskens, CC BY-SA 3.0

„Byl i obchodníkem, patronem města, soudcem a právníkem, který hájil spravedlnost a považoval se za veřejného činitele. Existuje mnoho příběhů, jak svým spoluobčanům přišel na pomoc, včetně zpráv o tom, jak zachraňoval nevinné muže před setnutím hlav a intervenoval u soudu jménem jiných lidí. Jednou také zachránil Myru od hladomoru tím, že zajistil loď s obilím z Egypta,“ tvrdí odborník English.

Podle webu Catholica zemřel skutečný Mikuláš 6. prosince kolem poloviny 4. století a byl pohřben v kostele v Myře. Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Za svatého byl uznán velmi brzy a zhruba po dvou staletích přesáhl jeho kult oblast řecké církve. V 8. století se rozšířil v Rusku, kde se stal národním patronem, a od 10. století se šířil v Německu, Francii a Anglii.