Toho dne bylo v mořích kolem Japonska nebezpečno. Bilance škod mluví sama za sebe - dvě stě potopených trajektů a dalších typů lodí, stovky poškozených plavidel, tisíce mrtvých. 26. září roku 1954, tedy přesně před 70 lety, totiž řádil u asijské ostrovní země tajfun, označovaný jako Tajfun číslo 15, popřípadě jménem Marie. Zanechal za sebou spoušť, jak na pevnině, tak na vodě, protože navzdory špatnému počasí se na ni vydalo množství lodí. „Celkový počet obětí (na souši i na moři) v Japonsku v důsledku tajfunu přesáhl 3 000, přičemž počet zničených, poškozených nebo potopených plavidel se odhaduje na asi 1 130,“ shrnuje encyklopedie Britannica.

Ze všech katastrof onoho dne všechny zastínila jediná - tragédie, která se na celkovém počtu obětí podílela skoro z poloviny. Jedním ze zničených a potopených plavidel byl totiž trajekt Toja Maru (v anglojazyčném přepisu Toya Maru), který v osudnou chvíli převážel zhruba 1 300 lidí. Když se do plavidla naloženého cestujícími i nákladem tajfun opřel, z následného pekla vyvázlo živých jen pár desítek lidí. Ti ostatní zemřeli buď ve vlnách, nebo pod drtivou tíhou uvolněného nákladu. Obří rozměry neštěstí mu vysloužily přezdívku Japonský Titanic - a v dějinách země dodnes zůstává vůbec nejhorší podobnou událostí.

Vagón v lodi

Zatímco v současnosti spojuje japonské ostrovy Honšú a Hokkaidó přes Cugarský průliv dokonalý příklad stavitelského a technického umu - podmořský železniční tunel Seikan, který dosud zůstává nejdelší stavbou svého druhu na světě, až do jeho otevření byla jedinou šancí Japonců, jak se dostat z ostrova na ostrov, cesta po moři nebo vzduchem. Vnitrostátní létání zůstávalo pro běžné lidi nedosažitelným luxusem, a tak ze dvou možností vyhrávala u většiny právě plavba jedním z mnoha trajektů.

Japonsko už tehdy bylo na souši skvěle propojeno hustou železniční sítí, jíž je země pověstná dosud, připomíná video o tragédii Toja Maru na YouTube kanálu Waterline Stories. Ovšem ve chvíli, kdy vlaky dojely do přístavů, cestující z nich museli vystoupit a přesednout do lodí. Ty byly uzpůsobeny nejen na převážení lidí, ale také železničního nákladu, a provozovaly je většinou státní dráhy.

Náklad se dříve musel ručně překládat, technologický pokrok ale umožnil, že do některých novějších trajektů zaměstnanci drah vsunuli celé železniční vagony i s nákladem. V cílovém přístavu, který byl napojen na železnici, pak vagony jednoduše z plavidla „vyjely“ a byly rovnou připojeny k čekající lokomotivě.

Trajektem, který podobný zlepšovák umožňoval, byla i loď Toja Maru, která poprvé vyplula v roce 1947. „Loď byla postavena japonskými národními drahami a spuštěna na vodu v roce 1947, byla 118,7 metru dlouhá a 15,85 metru široká, s kapacitou 1 128 cestujících a 120člennou posádkou,“ nastiňuje web Ship Wrecks and Sea Dogs.

Vypluje? Nevypluje?

Onoho osudového 26. září všichni na souši i na moři s úderem tajfunu počítali. Už dopoledne řádil silný vítr na ostrově Kjúšú (který je přesně na opačné straně ostrova Honšú, než je ostrov Hokkaidó) a očekávalo se, že do Cugarského průlivu se dostane ve stejný den kolem páté hodiny odpoledne. Dráhy tomu uzpůsobily i odjezdy a příjezdy trajektů. „Toho dne zvládla loď v pořádku svoji první plavbu, v jedenáct hodin doplula z města Aomori na Honšú do přístavu Hakodate na ostrově Hokkaidó,“ připomíná pořad kanálu Waterline Stories.

Vzhledem k předpokládanému vývoji počasí se měl trajekt poměrně brzy z Hakodate zase vydat na cestu zpátky na Honšú. Pokud by předpovědi vyšly, měl do Aomori dorazit těsně předtím, než se tajfun dostane do oblasti. Jenže časový plán se brzy začal hroutit. „Kvůli počasí byla zrušena cesta jiného, menšího plavidla na stejné trase a jeho pasažéři si přesedli do Toja Maru,“ zmiňují Waterline Stories.

Odjezd trajektu se opozdil a později odpoledne se zdálo, že jeho plavba bude nakonec ten den zcela zrušená. „Večer, poté, co se počasí zdánlivě zlepšilo, se však kapitán lodi rozhodl vyplout,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Trajekt Toja Maru byl plně naložen - na jeho palubě se nacházely železniční vagony, auta a další věci, a odhady mluví o zhruba 1 300 cestujících. Jejich přesný počet ale dodnes není znám. „Mnozí na palubě kupovali lístky na poslední chvíli a jiní cestu na poslední chvíli zrušili,“ vysvětluje nepřesné údaje web Ship Wrecks and Sea Dogs.

Peklo na zemi

Krátce poté, co plavidlo Toja Maru vyplulo z Hakodate, se však tajfun Marie přihnal z Japonského moře se vší silou. Podle japonského webu KotoBank dosahoval vítr rychlosti 100 kilometrů v hodině. S velkou lodí si pohrával jako s dětskou hračkou. Kapitán se ještě pokusil katastrofě zabránit. „Loď spustila kotvu a pokusila se opět zakotvit v přístavu. Taktika ale selhala,“ píše magazín Time.

Trajekt a jeho kotva neměly proti běsnícímu živlu šanci. „Plavidlo silný vítr a obří vlny vehnaly a doslova rozdrtily o skály. Loď se silně naklonila a voda začala pronikat do spodních palub a do strojovny,“ popisuje děsivé chvíle Britannica. Motory plavidla přestaly fungovat a v danou chvíli neexistoval způsob, jak by ho a jeho pasažéry šlo zachránit. Trajekt už plout nedokázal a počasí nedovolovalo se komukoliv přiblížit, byť lidé na pevnině vše viděli.

Poslední chvíle cestujících a posádky musely být opravdu děsivé. Do plavidla valící se voda totiž nepředstavovala jediné nebezpečí. „Náklad představující železniční vagony se uvolnil a drtil pasažéry,“ píše Time.

Ostatní se utopili, ať už v útrobách plavidla, nebo byli strženi z jeho horní paluby do moře. Podle dobových australských novin, které jsou nyní k dispozici k nahlédnutí na webu Trove, přeživší cestující popisovali celé dění jako „peklo na zemi“. „Přeživší vyprávěli děsivý příběh o zmatku a hysterii v temné noci hrůzy, když obří vlny a silný vítr strhávaly staré ženy a děti přes palubu do vody,“ psaly dobové noviny na základě informací od agentury AP.

Jedním z přeživších byl i 48letý Daikichl Yamatzaki, který cestoval třetí třídou. Přežil díky tomu, že ho jedna z vln spláchla z plavidla do moře. Ve vodě se mu podařilo náhodou chytit zbloudilou bóji od rybářské sítě, která ho nadnášela a spolu s ní ho pak moře vyplavilo na pobřeží. Novinářům pak popsal, že když tajfun udeřil a hodil trajekt na skály, všechna světla na plavidle zhasla. Venku už byla tma. Trajekt se nahnul a z podlahy se stala klouzačka ve 45stupňovém úhlu. „Všichni se najednou sesunuli na jednu stranu. Některé to vytlačilo z oken, po jiných lidé na vrchu šlapali,“ popsal muž.

Objímající se páry

Pohybující se vagony a ostatní náklad ještě více loď znestabilnily a v kombinaci se silnými mořskými vlnami se nakonec zcela převrátila. „Podle údajů, které zveřejnily japonské dráhy v roce 1955, zemřelo 1 153 lidí,“ připomíná web Ship Wrecks and Sea Dogs. Mezi oběťmi byl i kapitán plavidla. Část těl moře vyplavilo na pevninu v hodinách po bouři - některé manželské páry se k sobě přivázaly šňůrami trčícími ze záchranných vest a pak záchranáři našli těla těchto dvojic na pobřeží v objetí.

Na moři toho dne zemřelo ještě dalších více než dvě stě lidí - konkrétně členů posádek jiných trajektů, které ovšem nepřevážely cestující. I na pevnině tajfun Marie způsobil smrt stovek lidí. V jednom z měst rozdmýchal silný vítr původně malý požár natolik, že plameny zachvátily téměř celé město Iwanai na ostrově Hokkaidó. „Tajfun způsobil celou řadu katastrof v celé zemi, včetně škod způsobených větrem, vlnami a povodněmi, sesuvy půdy a požáry. Ve městě Iwanai oheň zničil přibližně 3300 domů,“ uvádí japonský server KotoBank.

Japonci dodnes pro ničivý tajfun ze září 1954 používají název Tajfun Toyamaru - s odkazem na zničený trajekt. Jeho zkáza byla také zásadním impulsem pro vybudování podmořského železničního tunelu Seikan v Cugarském průlivu.