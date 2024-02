Před 315 lety zachránila britská loď z pustého ostrova Skota jménem Alexander Selkirk, který tam prožil v naprosté samotě více než čtyři roky. Jeho příběh inspiroval Daniela Defoea k nesmrtelnému románu Robinson Crusoe.

Alexander Selkirk chytá kozu, ilustrace Selkirkových dobrodružství | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

V sobotu 2. února 1709 se na dohled od pobřeží opuštěného tichomořského ostrova v souostroví Juana Fernándeze, něco přes 600 kilometrů západně od pobřeží dnešního státu Chile, objevila velká britská plachetnice Duke neboli Vévoda. Velel jí významný britský korzár Woodes Rogers. Předpokládal, že ostrov je opuštěný, a chtěl na něm jen doplnit zásoby vody.

Muže, kteří se vylodili v člunu na břeh, však čekalo překvapení. Po pláži poskakoval muž oděný do kozích kůží, který podle pozdějšího Rogersova popisu „vypadal jako vousaté zvíře na dvou nohách, a tak moc zapomněl svůj jazyk, že jsme mu stěží rozuměli, protože se zdálo, že mluví jenom napůl“.

Podivný muž si říkal Alexander Selkirk. „Nabídl Rogersovým mužům polévku a začal jim vyprávět příběh o svém přežití, jak nejlépe uměl,“ píše Bruce Selcraig v článku Opravdový Robinson Crusoe, zveřejněném před 19 lety ve Smithsonian Magazine.

Ostrov Alexandera Selkirka v souostroví Juana Fernandeze (Chile) při pohledu z Mezinárodní vesmírné staniceZdroj: Wikimedia Commons, ISS Expedition 26 Crew, volné dílo

Rozmazlený mladík

Selcraig se Alexanderovu životu nevěnoval náhodou; podle skotského genealoga Tonyho Reida byl prý potomkem Alexanderova nejstaršího bratra Johna. Selkirk se totiž původně jmenoval Selcraig – pod tímto jménem se narodil v roce 1676 ve skotské rybářské vesnici Lower Largo jako sedmé dítě místního ševce a koželuha Johna Selcraiga.

„Byl to tak trochu parchant, lidi ho měli radši spíš, když ho neviděli, než když ho viděli,“ uvedl o něm jeden nejmenovaný divadelní kritik.

John Howell, autor jedné z nejstarších zpráv o Selkirkově životě, díla Život a dobrodružství Alexandera Selkirka z roku 1829, charakterizoval budoucího námořníka a trosečníka jako „rozmazleného a svéhlavého“, což prý ještě zhoršovala chlapcova matka Euphan Mackie, která se k němu chovala s nemístnou shovívavostí.

Otci naopak Alexanderova paličatost a neochota pomáhat s ševcovskou živností vadila, takže hrozil, že ho vydědí.

V 19 letech už měl mladík otcova sekýrování dost a poprvé vyplul na moře. Podle anglické autorky jeho životopisu Diany Souhamiové se zřejmě zúčastnil skotské kolonizační výpravy na území dnešní Panamy.

Není jisté, kdy se vrátil, v roce 1701 však byl nepochybně opět doma, protože jeho přítomnost dokládají místní církevní záznamy – a to v souvislosti s dalším rodinným sporem.

„Jeho mladší bratr Andrew udělal tu chybu, že se mu vysmál, když se Alexander omylem napil z plechovky slané vody. Ten ho za to srazil holí a v následné rodinné hádce napadl ještě svého otce, svého bratra Johna a dokonce i Johnovu manželku Margaret Bell,“ cituje církevní záznam Selcraig.

Spor nakonec urovnával místní duchovní, který Alexandera pokáral před kostelním shromážděním, jemuž musel mladý muž slíbit, že se polepší.

Na moře s bukanýrem

Nedlouho poté se ale nechal znovu zlákat mořem a dal se najmout jako navigátor lodi anglického bukanýra Williama Dampiera, připravujícího v roce 1703 soukromou výpravu do Jižní Ameriky. Zřejmě právě tehdy se také změnilo jeho příjmení ze Selcraiga na Selkirka – nejspíš jen proto, že je někdo špatně zapsal.

Sám Dampier byl rovněž nanejvýš pozoruhodnou – a rozporuplnou – historickou postavou. „Ačkoli se na něj z valné části zapomnělo, byl to nejvýznamnější anglický námořní dobrodruh 17. století: byl prvním člověkem, který třikrát obeplul svět, prvním Angličanem, který dosáhl a zmapoval části Austrálie a Nové Guineje, a také prvním a nejprodávanějším anglickým autorem cestopisů,“ uvádí o Dampierovi Knihovna Princetonské univerzity. Dnes běžná slova jako avokádo, barbecue, chlebovník, kešu nebo třeba katamarán a hůlky zanesl do evropských jazyků právě on.

Byl to ale také muž s pověstí krutého a často opilého velitele, který dokonce jednou skončil před válečným soudem kvůli ztrátě britské válečné lodi u australského pobřeží a jehož jeho posádky často nenáviděly. Jeho lodě podobně jako jiná pirátská plavidla páchly exkrementy a často na nich řádily kurděje a žlutá zimnice.

K jihoamerickým břehům, konkrétně k pobřeží Peru a Mexika, vyplul bukanýr v březnu 1704 se dvěma loděmi, St. George a Cinque Ports. Na jedné velel sám, na druhé najatý 21letý námořní poručík Thomas Stradling, jenž měl jako navigátora k ruce právě Selkirka.

Jedna vzpoura, druhá vzpoura

Brzy nastaly problémy. Dampierova složitá povaha vedla k tomu, že se Stradling proti jeho velení vzbouřil a udělal se pro sebe. „Označil Dampiera za opilce a obvinil ho, že se při boji schovává v posteli, ale kořist potom krade pro sebe,“ píše spisovatelka Souhamiová.

V květnu se tak Cinque Ports od St. George oddělila a přes léto loupila na vlastní pěst. Jenže Stradling podle všeho nebyl o nic schopnější kapitán než Dampier, takže už v září byla jeho loď tak děravá a prolezlá červy, že muži museli odčerpávat vodu dnem i nocí.

Zoufalý stav plavidla dovedl kapitána k tomu, aby na měsíc zakotvil u pustého ostrova obydleného jen divokými kozami, jež spolu s divoce rostoucím tuřínem mužům posloužily jako vítané zpestření jídelníčku.

Po týdnech strávených na ostrově však Stradling rozkázal znovu zvednout plachty. A přišla druhá vzpoura. Selkirk odmítl vyplout a vyzval námořníky, aby udělali totéž. Stav lodi se totiž příliš nezlepšil a Selkirk nevěřil, že se na otevřeném moři udrží. Stradling se mu vysmál a horkokrevný Skot vystartoval stejně jako v mládí. Vypukla prudká hádka a Selkirk se zařekl, že s lodí neodpluje.

Skončil vysazený na břehu, ale tak zle na tom zase nebyl: spolu s ním byly vyloženy i jeho deky na spaní a námořníci mu nechali také mušketu, pistoli, střelný prach, sekeru, nůž, navigační nástroje, hrnec na vaření jídla, dvě libry tabáku, trochu sýra a džemu, lahev rumu a jeho Bibli. Nikdo z mužů se k němu ale nepřipojil a Cinque Ports zmizela v dáli.

„Nakonec se smířil se s tím, že počká, až kolem popluje další přátelská loď. Myslel si, že to potrvá jenom pár dní. Ale o čtyři roky a čtyři měsíce se spletl,“ glosuje to potomek jeho bratra.

Alexander Selkirk (sedící vpravo) připlouvá po čtyřech letech a čtyřech měsících strávených na pustém ostrově začátkem února 1709 ve člunu k lodi Vévoda (Duke), která jej vzala na palubu a zachránila jejZdroj: Wikimedia Commons, Robert C. Leslie, volné dílo

Přežití na ostrově

Podle kapitána Rogerse, jenž trosečníka nakonec zachránil, a podle anglického esejisty Richarda Steelea, který se Selkirkem udělal v roce 1711 rozhovor pro časopis The Englishman, propadl muž v prvních pár měsících takové depresi, že uvažoval o sebevraždě. Aby ho beznaděj úplně nezlomila, připomínal si Dampierovo vyprávění o indiánovi jménem Will, který prý sám vydržel na jednom z Ostrovů Juana Fernándeze tři roky (tento indián se údajně stal později předlohou pro Robinsonova společníka Pátka).

Nervy bralo trosečníkovi také noční kvílení ostrovních lachtanů a praskání stromů, které se lámaly v častých vichřicích. Obtěžovaly ho i krysy, dokud si neochočil několik divokých koček, které od něj tyto hlodavce udržovaly v bezpečné vzdálenosti.

S jídlem to bylo jednodušší. V zátokách kolem ostrova byla spousta ryb, živil se také ostrovními korýši. Mléko bral od divokých koz, které se naučil chytat, a z kozího masa a tuřínu si vařil vývary.

Pomocí pazourku se mu podařilo rozdělat oheň a udržoval jej ve dne v noci, před španělskými loděmi ho ale ukrýval za zástěnu, protože se obával odvlečení na otrocké práce v jihoamerických zlatých dolech.

Aby si udržel náladu, zpíval si spirituály a modlil se. „Prohlásil, že se v té samotě stal lepším křesťanem, než jakým byl kdykoli předtím,“ napsal později kapitán Rogers, který ho po čtyřech letech a čtyřech měsících konečně zachránil.

Zpátky u lidí

Na palubě Rogersovy lodi Vévoda se Selkirk ke svému úžasu znovu setkal s Williamem Dampierem, který tam sloužil jako navigátor. Od něj se také dozvěděl, že ohledně lodi Cinque Ports měl pravdu: zchátralá kocábka se skutečně krátce po odplutí od ostrova u pobřeží Peru potopila. Většina mužů se utopila, zbytek včetně Stradlinga zajali a uvěznili Španělé.

Selkirk se plavil s Rogersem ještě dva roky a jako druhý navigátor mu pomáhal přepadat španělské galeony. Do Anglie se tak na palubě Vévody vrátil až v říjnu 1711, osm let poté, co ji opustil.

Po návratu domů a poté, co ho Rogers a Steele představili ve svých zápiscích, se ze Selkirka stala místní výstřední celebrita. Několik let strávil putováním od hospody k hospodě, kde se nechával zdarma hostit výměnou za povídání o svých dobrodružstvích v jižních mořích.

Jenže oč extrovertněji žil navenek, o to víc byl vnitřně sám. Každý chtěl slyšet jeho příběh – ale nikoho nezajímalo, co se opravdu děje v jeho nitru. Nakonec měl kumpánů z mokré čtvrti plné zuby a ukryl se před jejich všetečnými zraky v doupěti, které si sám vytvořil za otcovým domem v rodném městě. Začal znovu pít a s lidmi přestal komunikovat.

Přibližně v té době se o jeho příběhu dozvěděl Daniel Defoe, známý britský politický aktivista a spisovatel. Není jisté, zda se někdy se Selkirkem skutečně setkal, určitě se ale znal s Woodesem Rogersem. Jen málokdo pochybuje o tom, že to byl právě příběh tvrdohlavého Skota, jenž pomohl stvořit Defoeovu literární senzaci a nesmrtelný klenot světové literatury: knihu Život a podivuhodná dobrodružství Robinsona Crusoea.

Román vyšel poprvé v dubnu 1719, když bylo Defoeovi 59 a Selkirkovi 43 let, a uchvátil čtenáře jako do té doby žádné jiné literární dílo. „Mnozí ho považují za první skutečný anglický román,“ podotýká Selcraig. Kniha byla rychle přeložena do francouzštiny, nizozemštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny, díky čemuž se Crusoe stal záhy jedním z nejuznávanějších fiktivních hrdinů na světě. Zato jeho autor, který byl opakovaně vězněn za svůj odpor vůči britské vládě, zůstával v anonymitě. Autorská práva na knihu prodal a nakonec na ní vydělal jen zlomek toho, co si zasloužil.

Selkirk se v listopadu 1720 ve věku 44 let znovu vrátil k jedinému životu, který pro něj kdy něco znamenal, a přihlásil se jako první důstojník na námořní válečnou loď HMS Weymouth. Ani tentokrát mu ale nepřálo štěstí. Na lodi řádila horečka, která si brala tři až čtyři muže denně. V sobotu 13. prosince 1721 přibyl k mrtvým také on. „Stejně jako ostatní, i jeho tělo hodili přes palubu,“ zmiňuje jeho vzdálený příbuzný.