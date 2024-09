Pamatuj, že každý tvůj dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Toto ironické přikázání by si mohl Jan Sarkander zvolit za své životní motto. Jakkoli totiž pohled na jeho působení coby katolického kněze v předbělohorských Čechách dodnes rozděluje českou společnost a je předmětem jak obdivu, tak kritiky, osudným se mu nakonec stal čin, jímž se poctivě snažil uchránit životy lidí kolem sebe. To se mu podařilo, ale v očích jeho odpůrců se právě toto vystoupení stalo hledaným důkazem o Sarkandrově věrolomnosti a vedlo v konečném důsledku k jeho zkáze.

Dětství a dospívání

Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 ve slezském, nyní polském Skočově na Těšínsku. Jeho otcem byl Řehoř Matěj Sarkander, který patřil pravděpodobně k nejnižší vesnické šlechtě, jeho matkou Helena rozená Gorecká, pocházející z drobné polské rytířské šlechty, jež byla za Sarkandra podruhé provdána.

„Z roku 1603 je dochovaná listina městské rady skočovské. Na základě svědectví několika skočovských občanů v ní starosta a městská rada potvrzují, že Jan Sarkander a jeho bratři Václav, Pavel a Mikuláš pocházejí z řádných katolických rodičů. Bratři i rodiče žili tak skromně a zbožně, že není nejmenší skvrny na životě jejich, ani jejich rodičů, městská rada tudíž neváhá vydat jim nejlepší svědectví, doporučující je přízni každého,“ uvádí Centrum pro rodinný život Olomouc v takzvaném Májovém čtení o životě Jana Sarkandra.

Po smrti otce v roce 1589 se rodina přestěhovala do Příbora k Matouši Vlčovskému, který byl Heleniným synem z prvního manželství. „V Příboru Jan navštěvoval farní školu a v 17 letech odešel na vyšší latinská studia do Olomouce. Po čtyřech letech pokračoval ve studiích v Praze. Po roce začal studium teologie ve Štýrském Hradci, které po dvou letech přerušil,“ popisují Sarkandrovo vzdělání náboženské stránky Světci k nám hovoří.

V roce 1603 se stal Sarkander na jezuitské škole v Olomouci (podle některých zdrojů už ve Štýrském Hradci) magistrem filozofie a zhruba o tři roky později, 3. září 1606, uzavřel svatební smlouvu s Annou Plachetskou. Není ale jisté, zda se opravdu oženil, protože už 22. prosince 1607 přijal nižší svěcení. „V breviáři se předpokládá, že jako vdovec,“ podotýkají stránky Světci k nám hovoří. V březnu roku 1609 přijal kněžské svěcení v Brně.

Kontroverzní působení pod Lobkovicem

V následujících letech působil na několika farnostech moravské diecéze, mimo jiné v Uničově, v Charvátech, ve Zdounkách a v Boskovicích. V roce 1616 byl povolán moravským zemským hejtmanem Ladislavem IV. Popelem z Lobkovic do Holešova, kde probíhala od roku 1615 Lobkovicem nařízená rekatolizace převážně luteránského a českobratrského obyvatelstva.

Právě k tomuto jeho působení se váže největší kontroverze spojená s jeho jménem. Podle katolického výkladu byl Sarkander „zapálený a mimořádně schopný kněz“ (tak jej líčí i oficiální portál města Holešov) a „brzy získal zpět ke katolické víře 250 farníků, kteří byli předtím protestanty“ – jak píšou stránky Světci k nám hovoří.

Evangelický pohled vnímá Sarkandrovu činnost pochopitelně výrazně jinak. „Jan Sarkander je pionýr netolerance a násilného pokatoličťování národa, předobraz počínající doby nejtvrdšího duchovního násilí, jež měla pro národní bytí následky tak osudné,“ charakterizoval jeho „obracení na víru“ v roce 1995 Spolek evangelických kazatelů českobratrské církve evangelické, který tehdy vydal sborník, v němž protestoval (neúspěšně) proti připravované Janově kanonizaci.

K čemu v Holešově došlo? Jádro sporu, jak už to bývá, se zřejmě netýkalo až tak dalece víry, ale zejména peněz. K úkolům farářů totiž patřilo také vybírání desátků – a právě to byla věc, kvůli které se proti Sarkandrovi vzbouřil mocný protestantský šlechtic, majitel panství Bystřice pod Hostýnem Václav Bítovský z Bítova.

Věci se přiostřily, když v Praze propuklo v roce 1618 stavovské povstání, k němuž se o rok později přidala i Morava. Ladislav Popel z Lobkovic, kterého Sarkander osobně zpovídal a byl jeho důvěrníkem i chráněncem, byl sesazen z funkce zemského hejtmana a internován v Brně. Jezuité byli z Moravy (stejně jako předtím z Čech) doslova vyhnáni a katolíka Ferdinanda II. vystřídal na českém trůnu protestant Fridrich Falcký.

Moravské nekatolické panstvo v čele s Bítovským samozřejmě nezapomnělo ani na holešovského faráře, jehož rekatolizační úsilí včetně vybírání desátků jim bylo už dlouho trnem v oku.

„Sarkander se oprávněně cítil v Holešově ohrožen a jeho přátelé mu poradili, aby z Moravy, než se situace uklidní, odešel. Vydal se tedy na jaře 1619 na pouť do kláštera Jasná Hora v Čenstochové v polském Slezsku a odtud do Krakova. V listopadu 1619 se však do Holešova vrátil,“ uvádí obec Holešov.

Osudový střet s kozáky

Sarkandrova cesta do Polska se stala předmětem dalšího sporu a později zásadně přispěla k jeho zkáze. Ve stejné době jako on totiž v Polsku pobývalo poselstvo rakouského císaře a sesazeného českého krále Ferdinanda II. k polskému králi Zikmundovi III., které se u něj snažilo vyjednat vojenskou pomoc proti povstalým českým stavům.

Sarkander nebyl do téhle věci podle všech známých informací nijak zapojen, přesto mu však byla osudná. Katolické poselstvo totiž najalo na Zikmundovu radu proti povstalcům několik tisíc jízdních žoldnéřů, takzvaných polských kozáků nebo lisovčíků (podle jména jejich prvního velitele Alexandra Lisowského). „Byla to lehká jízda, ozbrojená šavlí, lukem, ručnicí i kopím. Válčili po tatarsku. Jejich síla byla v rychlosti. Kromě žoldu se živili válečnou kořistí, loupežemi a pleněním,“ popisuje je Májové čtení o životě Jana Sarkandra.

| Video: Youtube

Knězovým neštěstím se stalo, že tito lisovčíci v únoru 1620 skutečně na Moravu vtrhli a při svém postupu dobývali a vypalovali řadu měst a vsí.

Ve středu 5. února vypálili Bystřici pod Hostýnem a druhý den ráno se ocitli před Holešovem, kde od listopadu předchozího roku znovu působil jako farář Jan Sarkander.

Ten se v tuto chvíli rozhodl obec chránit a rychle zorganizoval prosební průvod věřících před obec vstříc nájezdníkům, jemuž se sám postavil s katolickou monstrancí do čela. „Lisovčíci se před Nejsvětější svátostí poklonili, společně zazpívali několik mariánských písní a Holešovu se vyhnuli. Tentýž den pak udeřili na Kvasice a Napajedla,“ píše obec Holešov.

Kněz tak sice zachránil svou obec, ale na sebe samotného uvalil ošklivé podezření. „Jak to, že lisovčíci Holešov ušetřili? Že byl s nimi Sarkander smluven! Kdo ví, co vlastně v Polsku dělal! Je zrádcem vlasti a měl by být vydán spravedlnosti!“ popisuje tehdejší rozpoložení nekatolické veřejnosti Májové čtení.

Zatčení a smrt

Nejvyšší moravský sudí Václav Bítovský z Bítova tak konečně dostal příležitost k pomstě. Protože se bál, aby mu kněz neutekl, rozhodl se jej vylákat lstí a pozval do Brna k soudu všechny kněze z okolí Holešova.

Sarkander ale správně vytušil, že jde hlavně o něj, a ztratil se z fary. Nejprve se skrýval v Holešově, pak na tovačovském zámku, který patřil Lobkovicově manželce, a nakonec v lese u Tovačova. To se mu stalo osudným, protože ho vyčenichal pes řezníka z Troubek. Holešovský farář byl zatčen a převezen do olomouckého městského vězení.

V Olomouci ho mezi 13. a 18. únorem 1620 celkem čtyřikrát vyslýchal soudní tribunál, který ho dal během výslechů třikrát mučit. Chtěl po něm přiznání, že pozval polská vojska, a vyzrazení Lobkovicových zpovědí. „Jan Sarkander odmítl všechna obvinění a jako kněz odepřel prozradit zpovědní tajemství,“ píše obec Holešov.

„Při čtvrtém výslechu jej nataženého pálili na bocích, a když louče zhasly, soudci Ctibor Ž. a Beneš P. poradili mučení, které prý viděli v Uhrách. Kat dle jejich návodu smočil peří v síře a ve smole a zapálené kousky házel Janovi na prsa a na ramena, ale ani tím způsobem z něj nic nedostali. Z jeho úst jen jako střelná modlitba vycházela slova: Ježíš, Maria, Anna! – jako by z nich čerpal sílu. Začali to přičítat kouzlům a podnikli své antičáry. Kat oholil Janovi tělo, ostříhal mu nehty na všech končetinách, přidal vlasy a vousy, pak to zapálil a zbylý prášek rozmíchaný s vodou ho donutili pít, aby moc domnělých kouzel ochromili. Po třech hodinách mučení, při němž krev tekla po zemi a bylo vidět jeho útroby, ho s vymknutými údy biřici odvázali ze skřipce a nechali svému osudu s nadějí na jeho brzkou smrt,“ uvádějí stránky Světci k nám hovoří.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Socha Jana Sarkandra. Je zobrazován s breviářem, jehož stránky prý ve vězení obracel jazykem, protože mu při mučení zmrzačili ruce.

Následující čtyři týdny strávil farář ve vězení. Údajně se i nadále modlil, přičemž musel listy breviáře obracet vlastním jazykem, protože prsty měl znehybněné mučením. V úterý 17. března 1620 ve věku 43 let na následky útrpného výslechu zemřel. Byl pohřben v Předhradí, odkud byly později jeho ostatky slavnostně přeneseny do Olomouce, kde jsou dodnes uloženy v katedrále sv. Václava.

Jeho soupeř skončil stejně

Velkým paradoxem osudu zůstává, že jeho věčný protivník Bítovský nakonec dopadl stejně: v roce 1627 byl pod vykonstruovanou záminkou zajat Albrechtem z Valdštejna, který měl zálusk na jeho majetek, a po těžkém mučení byl 27. března 1627 v Brně veřejně popraven.

Dlužno dodat, že na mučidlech se rovněž choval statečně a neprozradil nic z toho, co od něj jeho soudci chtěli vědět – zejména podrobnosti o zákulisí povstání.

To se pak stalo dalším předmětem dějinné kontroverze ohledně Sarkandrovy kanonizace, neboť evangelíci chtěli coby mučedníka vyzdvihnout spíše Bítovského. „Za zmínku stojí – tváří v tvář kanonizovanému – že Václav Bítovský na mučidlech skutečně mlčel,“ psal v roce 1995 v článku A oddělil světlo od tmy pohněvaně A. R. Biter.

Dospěly po dalších bezmála 30 letech už obě strany v tomto staletí trvajícím sporu ke smíření? Tato otázka zůstává otevřená.