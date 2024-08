Prozatímní Irská republikánská armáda vznikla v prosinci 1969 poté, co došlo k rozkolu ve vedení „oficiální“ Irské republikánské armády (IRA).

Šlo o polovojenskou skupinu irských republikánů, usilující o odtržení Severního Irska od Spojeného království a o ustanovení nezávislé republiky ve sjednoceném Irsku. Od zbylé části vedení IRA se lišila tím, že řada vůdců IRA byla spojena s irskou politickou stranou Sinn Féin, která se začala v 60. letech hlásit k socialismu a hledala podporu u států východního bloku, což bylo pro irské katolíky nepřijatelné.

Situace v Severním Irsku se začala vyhrocovat už v létě 1969, kdy britské bezpečnostní složky rozehnaly za pomoci armády původně nenásilné demonstrace Římskokatolické kampaně za občanská práva. Tvrdá až brutální britská odpověď vedla oficiální IRA k tomu, že v roce 1971 schválila ozbrojené útoky na britské vojáky s cílem donutit Británii k jejich stažení ze Severního Irska.

Prozatímní IRA si vzala tyto útoky na starost a zahájila ve městech i na venkově partyzánský boj proti britské armádě a Královské ulsterské policii, kromě toho spáchala také několik bombových útoků v Anglii. V roce 1972 už měla na kontě asi 100 zabitých příslušníků bezpečnostních sil a dalších 500 zraněných.

Počet jí zorganizovaných bombových útoků dosáhl asi 1 300. Nejhorším dnem se stal takzvaný Krvavý pátek 21. července 1972, kdy v centru Belfastu vybuchlo 22 bomb, jež měly za následek sedm mrtvých civilistů a dva vojáky.

Následoval zátah, po němž tři vysocí představitelé Prozatímní IRA – Séamus Twomey, J. B. O'Hagan a Kevin Mallon – skončili ve věznici Mountjoy.

Jenže to, co se zdálo být velkým úspěchem britské vlády, se záhy změnilo v její ještě větší blamáž; neboť všichni tři muži uprchli ve středu 31. října 1973 vrtulníkem, který nechali jejich komplicové přistát přímo na dvoře věznice. Vrtulník byl unesen ve Stradbally.

| Video: Youtube

Originální a drze provedený útěk se okamžitě dostal do palcových titulků médií po celém světě. Když Séamus Twomey poskytl krátce po útěku exkluzivní interview německému časopisu Der Spiegel, upozornil ho reportér přátelsky, že spousta lidí označuje událost za „útěk století“ a vtipkuje na účet vlády Spojeného království.

Irská hudební skupina Wolfe Tones složila a vydala píseň Up and Away, nazývanou také The Helicopter Song, která oslavovala útěk a okamžitě opanovala irský žebříček nejprodávanějších singlů (malých gramodesek jen s jednou nebo dvěma písněmi). V jeho čele vydržela čtyři týdny, i když její hraní v rádiích bylo zakázáno.

„Tato komická, ale nevyhnutelně pro-IRA laděná píseň, velebící útěk z Mountjoy, byla jedním z mnoha hitů 70. let, které chválily a vyzdvihovaly vězeňské úniky, vzpoury a hladovky. Tyto aktivity nepochybně představovaly tu přijatelnější tvář republikánského povstání,“ uvádí Iniciativa Knihovnické služby hrabství Laoise ve studii Věznice Portlaoise 1973 až 1977.

Všichni do Portlaoise

Dramatický útěk měl ale ještě jeden dopad: deset dní po jeho uskutečnění byli všichni vězni z řad příslušníků Irské republikánské armády přemístěni z věznice Mountjoy a z vojenského nápravního tábora Curragh do věznice Portlaoise.

„V mrazivé temnotě zimního rána, rozprostírající se podél silnice z Dublinu do vězení v Portlaoise, proběhla vojenská operace, neviděná od občanské války před 50 lety. Byly tam vrtulníky, obrněná auta a průzkumná letadla, v samotné věznici se shromáždilo 100 policejních strážců spolu s ozbrojenými vojáky. Na západ se řítily autobusy s polovojenskými republikánskými vězni z Mountjoy a z Curraghu, označovanými bezpečnostními silami za podvratníky, které se stát rozhodl soustředit pod maximální ostrahu v Portlaoise,“ píše iniciativa.

V této věznici tak nakonec bylo uvězněno více než 120 republikánů.

Neutuchající snaha uvězněných členů IRA uprchnout zpoza mříží se ovšem velice rychle projevila v Portlaoise, kde v neděli 2. prosince 1973 vypukly nepokoje, jež se přenesly i do centra města.

„Spousta provozoven skončila s vytlučenými okny, demolována byla i auta zaparkovaná v okolí věznice. Jedno auto Národní gardy demonstranti převrátili a spálili,“ píše Iniciativa Knihovnické služby hrabství Laoise.

Ničení veřejného majetku se negativně projevilo na podpoře, které se irským republikánům mělo dostávat od místních lidí, protože ti jim kladli škody za vinu.

Útěkářské pokusy

Když nevyšla vzpoura, přistoupili uvěznění členové IRA k tomu, co jim šlo ve vězení zatím nejlépe - k plánování útěku.

„Už během prvních měsíců roku 1974 začali vězni připravovat únik. Po objevení 24metrového tunelu koncem června se ve věznici zvýšil počet strážců, zatímco před věznicí hlídkovalo nepřetržitě 26 vojáků hrabství. Ani odhalení tunelu ale vězně neodradilo, takže pokračovali v plánování,“ píše Peter O'Rourke na stránkách titulu Anphoblacht.

| Video: Youtube

Situace vězňů se ale bezesporu zkomplikovala. Kromě tunelu totiž strážci objevili i další nástroje určené k útěku (pilky na železo, páčidla, lana a podobně) a samozřejmě je zabavili. Bylo zřejmé, že má-li k nějakému útěku vůbec dojít, chce to úplně nový originální nápad.

Podle irského autora Jima Doylea takový nápad opravdu přišel.

Nový plán

Nový plán útěku se zrodil ve chvíli, kdy si jeden vězeň z takzvaného únikového výboru všiml slabiny v ostraze věznice - tato slabina se týkala prostoru, v němž se nacházela vězeňská prádelna.

„Z prádelny vede jeden východ na venkovní schodiště a dolů na dvůr, kde je dům ředitele věznice a kantýna strážných. Vězni docházejí k závěru, že se do prostoru prádelny mohou poměrně snadno dostat. V horní části dvora pak je brána, která ústí přímo do ulic samotného města Portlaoise, což jim dává naději, že jejich plán bude fungovat,“ píše Doyle na stránkách Seamus Dubhghaill.

Pak nastala v přípravě útěku určitá prodleva, protože vězni museli přijít na způsob, jak bránu otevřít. Nakonec se rozhodli, že nejlepší bude výbušnina, kterou by jim poslali jejich přívrženci z vnějšího světa, a požádali vedení IRA konspiračními kanály o pomoc.

Vnější vedení IRA souhlasilo, že plán je „životaschopný“, a nechalo propašovat do vězení gelignit, přezdívaný trhací želé nebo také třaskavá želatina. Šlo o trhavinu sestávající z kolodia rozpuštěného v nitroglycerinu nebo nitroglykolu s přídavkem dřevoviny a ledku, kterou v 70. letech minulého století produkovala v komerční variantě irská společnost Industrial Explosives Limited.

Současně se pustili do příprav i členové IRA uvnitř věznice. Z materiálu v krejčovských dílnách začali šít uniformy vězeňských stráží, aby ve chvíli, až budou přebíhat vězeňský dvůr, nebyli střelci na střechách vězení schopni rozlišovat mezi nimi a skutečnými strážemi, což je mělo odradit od střelby.

„Toto předběžné plánování se ukázalo jako skvělý trik, protože dalo těm, kteří utíkali, životně důležité vteřiny na to, aby stačili vyklidit nádvoří a dokončit útěk,“ uvádí Doyle. „V polovině srpna bylo k útěku vybráno 19 vězňů, kteří si odpykávali dlouhé tresty odnětí svobody,“ doplňuje O'Rourke.

Hromadný útěk

Coby rozhodující Den D byla zvolena neděle 18. srpna 1974. A zase došlo ke komplikaci: v pátek 16. srpna bylo v Portlaoise několik republikánů zatčeno. Ve všech ve věznici v té chvíli zatrnulo – neprozradil se jejich záměr? Není to znamení, že úřady o chystaném útěku vědí, připravují se na něj a preventivně zatýkají všechny, kdo by mohli útěkářům pomoci?

„Zdá se to jako špatné znamení, ale únikový výbor a ti, kdo se podílejí na operaci, se přesto rozhodnou pokračovat v plánu,“ konstatuje Doyle.

V rozhodující den se tak nikdo z mužů zapojených do komplotu nemohl samým napětím ani naobědvat, ale od domluveného postupu nehodlali couvnout.

Ve 12:30 přistoupil vězeň Liam Brown v hlavním vězeňském bloku k jednomu ze strážných a začal se ho ptát, jestli by ho nemohl pustit do prostoru určeného pro volný čas vězňů. Zatímco zaměstnával jeho pozornost, vrhla se na strážného zezadu první skupina uprchlíků, která ho povalila na zem a vyžádala si od něj klíč od prádelny. Přemožený dozorce se vzdal a klíč vydal.

Vězni z první skupiny, přestrojení do uniforem, pak v prádelně otevřeli dveře na schodiště a rozběhli se na dvůr, následováni asi 25 dalšími vězni. Vojáci na střechách sice rychle pochopili, co se děje, ale kvůli uniformám mužů na dvoře se neodvážili hned střílet. Když se konečně zorientovali a zahájili palbu, byli už první vězni jen asi šest metrů od první brány u ředitelovy rezidence.

Tam odpálili první nálož a skrz takto vytvořený otvor se dostali až k venkovní železné bráně. I na ni připevnili třaskavou želatinu a odpálili ji. Vzápětí vyrazili do ulic města a na silnici Borris Road se zmocnili dvou aut a dodávky. Podle dobové reportáže RTÉ News byly dva z těchto vozů později nalezeny opuštěné v Mountmellicku a Portarlingtonu. Útěk se zdařil celkem 19 vězňům.

„Během několika hodin byli všichni v bezpečných domech v 26 okresech. Navzdory intenzivnímu pátrání gardistů i vojáků nebyl žádný z uprchlíků zajat a 16 jich bylo na konci roku stále na svobodě,“ uvádí O'Rourke.

Soudní šetření a dohra

Pro tehdejší koaliční britskou vládu znamenal tento další úspěšný hromadný útěk novou porci mezinárodní ostudy.

Ministr spravedlnosti Patrick Cooney nařídil okamžitě rozsáhlé soudní vyšetřování celého incidentu. K bezprostřednímu dopadení uprchlíků to sice nevedlo, ale závěry šetření přispěly k dalšímu zpřísnění podmínek ve věznicích, konkrétně ke zvýšení ostrahy, k omezení potravinových balíčků, v nichž se daly pašovat předměty použitelné pro útěk, a k zákazu volného sdružování vězňů.

Tato opatření životní podmínky vězňů značně zhoršila, což vedlo nakonec ke dvěma hladovkám v letech 1975 a 1977.