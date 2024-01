Božský vítr. To v překladu znamená slovo kamikaze. Sebevražední letci, které japonská armáda využívala ve druhé světové válce, považovali smrt za císaře a Japonsko za čest. V muzeu ve městě Chiran uchovávají příběhy těchto mladých mužů, i jejich poslední dopisy před sebevražedným letem. Piloti se v nich loučili s rodinami.

Japonské Zero pilotované kamikaze při útoku na americká plavidla u Filipín v roce 1945 | Foto: Wikimedia Commons, U.S. Navy photo, volné dílo

Pět hochů v leteckých kombinézách, kterým ještě není ani dvacet let, se s úsměvy dívá na drobné štěně. Na rukou jej drží prostřední z nich. Z jejich výrazů jde číst něha, není vidět napětí ani strach.

Poslední snímek pětice mladých letců kamikaze. Všichni zemřeli při sebevražedných náletech 27. května 1945Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné díloSnímek mladých pilotů vznikl v květnu 1945, a k vidění je třeba v Muzeu míru v japonském městě Chiran. Tamní průvodci se shodují, že právě tato fotka mnoha lidem vhání slzy do očí a patří k vůbec nejpůsobivějším, které v Japonsku za druhé světové války vznikly.

Všech pět mužů na snímku totiž několik dní po vzniku fotky zemřelo. Nebyli sestřeleni, vstříc smrti namířili své letadlo plné výbušnin sami. Pět mladíků patřilo do jedné z jednotek japonských sebevražedných pilotů zvaných kamikaze (uvádí se i přepis kamikadze, sami Japonci pro tyto letce používají označení Tokkótai).

Americká stanice CNN nyní z muzea v Chiranu a rovněž z muzea nedaleké letecké základny Kanoya přinesla reportáž zaměřenou na poslední dopisy pilotů kamikaze, o nichž byla nedávno v Chiranu přednáška.

„Pětice ze snímku zemřela 27. května 1945 při náletu na americká válečná plavidla a zařadila se tak mezi 335 mladých pilotů, kteří toho dne jako kamikaze položili život,“ píše CNN.

Stojí za to zemřít

Zdi muzeí lemují fotky stovek padlých sebevražedných letců. „Na mnoha obrázcích můžete vidět jejich poslední slova, jež zazněla často v dopisech jejich matkám, ve kterých se omlouvají za mladickou nerozvážnost a zavazují se, že budou konat tak, aby na ně byly hrdé,“ popisuje zážitek CNN.

Mladíci, kteří kývli na kariéru kamikaze, mnohdy ještě ani nebyli dospělí. Nejmladšímu z nich bylo pouze 16 let. Přesto se v jejich dopisech nenachází sebelítost, ale odhodlání a přání všeho nejlepšího svým rodinám.

„Nejdražší matko, prosím žij dlouhý život plný elánu,“ napsal třeba 18letý podporučík Torao Kato.

Útok letců kamikaze z roku 1944:

Takhle mladí letci byli pro sebevražedné nálety vybíráni záměrně - japonské císařské letectvo v nich neztratilo ty nejzkušenější piloty, zároveň nebyli vázáni třeba pomyšlením na otcovské povinnosti. Mnoho z nich přitom nastoupilo k letectvu ve svých čtrnácti či patnácti letech, ještě v době, než vznikly první jednotky kamikaze, původně tedy takový osud nikdo z nich neplánoval. Neví se ale o případu, že by někdo z oslovených mladých mužů sebevražednou misi odmítl. „Věřili, že stojí za to zemřít za svou zemi a své rodiče,“ stojí v knize The Mind of the Kamikaze, vydané Muzeem míru v Chiranu.

Nejdříve otec, pak syn

Jakkoliv jsou příběhy všech mladíků, kteří byli odhodláni obětovat život, pohnuté, některé vynikají. „Nejstarším kamikaze byl 32letý podplukovník Yoshio Itsui, velitel jednotky, který 1. dubna 1945 vedl první sebevražedné lety z letecké základny Chiran. Zanechal po sobě manželku a tři malé děti, včetně jednoho nemluvněte,“ uvádí CNN.

Svůj poslední dopis adresoval právě nejmladšímu synovi. „Tvrdě pracuj a prosím, dospěj ve vynikajícího Japonce a syna císaře,“ napsal.

Jak ovšem uvádí kniha The Mind of Kamikaze, chlapec si otcův dopis nikdy nepřečetl. „Když se manželka pilota dozvěděla o jeho smrti, přišla o mléko a chlapec o čtyři měsíce později zemřel na podvýživu,“ píše CNN.

Silný je také příběh japonského kamikaze, který se narodil jako Američan. „Masaji Takano se narodil na Havaji, vzal si Japonku a přestěhoval se do Japonska, kde byl rekrutován mezi kamikaze. Měl tři bratry, jeden rovněž bojoval za Japonsko, další dva v řadách americké armády v Evropě,“ zmiňuje CNN.

Útok letců kamikadze na americkou loď USS Louisville v roce 1944Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Navy photo, volné dílo

V jednom z posledních dopisů Takano nakreslil střemhlavý útok letadla. „Rozhodně pošlu nepřátelskou válečnou loď ke dnu,“ dopsal k obrázku.

Babička Japonce Kenta Torihamy žila v Chiranu v době, kdy z místní základny kamikaze startovali. Pro mnohé z nich byla důvěrnicí, a mladíci po ní posílali dopisy svým rodinám. Torihama udržuje památku zemřelých pilotů v malém rodinném muzeu. „Japonci se na kamikaze dívají jako ochránce, cizinci je vnímají jako nepřátele,“ poznamenal pro CNN.

Jiná možnost neexistovala

Porozumět smýšlení kamikaze se vědci snaží dosud, pro lidi mimo Japonsko je jejich vůle zemřít těžko pochopitelná. Světlo do této otázky ale vneslo vyprávění mužů, kteří jako zázrakem přežili.

V roce 2015 pro deník The Guardian popsali své příběhy tehdy 92letí Hisao Horiyama a Takehiko Ena. Horiyama se těsně před sebevražedným letem dozvěděl o shození atomové bomby a na svou misi nikdy neodstartoval, Ena musel kvůli poruše motoru na cestě ke svému cíli nouzově přistát na moři.

Horiyama své přežití považoval za selhání. „Cítil jsem se špatně, že jsem se nemohl obětovat pro svou zemi. Mí přátelé, kteří zemřeli, si vysloužili nehynoucí slávu, ale já jsem svou šanci zemřít tímto způsobem promeškal. Cítil jsem se, jako bych všechny zklamal,“ řekl Horiyama.

Nabídku stát se kamikaze dostal jako 21letý. „Dokončili jsme výcvik a pak nám byl předložen bílý papír, na němž byly tři možnosti. Buď se stát dobrovolníkem z pocitu silné touhy, nebo se jen stát dobrovolníkem, nebo odmítnout. Zrovna když jsem končil výcvik, navštívil naši jednotku císař na bílém koni. Vnímal jsem to jako znamení, že nás osobně žádá o naše služby. Věděl jsem, že nemám jinou možnost, než v jeho jméně zemřít,“ zmínil Horiyama.

Ena vzpomínal, že si mladí piloti před svým sebevražedným letem gratulovali jako na oslavě. Kamikaze se stal jako dvacetiletý, pokus o sebevražedný útok mu kvůli poruchám jím pilotovaných strojů nevyšel hned třikrát. Na rozdíl od Horiyamy toho ale nakonec nikdy nelitoval.

„Navenek jsme to dělali pro naši zemi. Přinutili jsme se věřit, že jsme byli vyvoleni obětovat se. Já jsem ale jen chtěl ochránit rodiče, které jsem miloval. A všichni jsme byli vyděšení,“ poznamenal.