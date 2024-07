Zhruba v polovině července 1944 zahájily dva fronty Rudé armády, 1. ukrajinský front maršála Koněva a 1. běloruský front maršála Rokossovského, na území regionů Volyň, Polesí a Podolí velkou ofenzívu, při níž rozbily německou skupinu armád Severní Ukrajina a výrazně oslabily druhou německou armádu, patřící ke skupině armád Střed.

Novou obrannou linií nacistů se měla stát řeka Visla s bráněným předmostím na jejím východním břehu – u dnešního varšavského předměstí Praga, tehdy ještě samostatného města.

Do Varšavy se stáhly německé správní úřady a policie a jižně od města začaly zaujímat pozice německé tankové divize. Nacistický generální guvernér Hans Frank vyzval polské obyvatelstvo, aby 100 tisíc lidí ve věku od 17 do 65 let začalo budovat opevnění kolem města.

Jenže Poláci, představující možná nejvzdornější a nejodbojnější národ na Němci okupovaném území, měli jiné plány.

Propuká povstání

„Vzhledem k vývoji situace vydal 31. července odpoledne generál ‚Bór‘ (šlo o generála Tadeusze Komorowského, vrchního velitele Zemské armády, největší podzemní ozbrojené organizace na území Polska, pozn. red.) rozkaz k zahájení vojenské akce ve Varšavě. Hodina H byla stanovena na 1. srpna 17:00,“ uvádí na svých stránkách Muzeum varšavského povstání.

„Když 1. srpna v devět hodin ráno vypuklo povstání, přišel k nám domů vysoký, hezký, milý chlapec. Zavolal ‚Dano‘, a když stál ve dveřích, velmi dojatě mi řekl: ‚Kamarádko, rozkaz zní 1. srpna 1944 v 17 hodin.‘ Bylo to oficiální oznámení. Pak se začal ptát, jestli dokážeme do těch 17 hodin zorganizovat obvaziště a velitelská stanoviště,“ vzpomínala na začátek povstání na polských stránkách orální historie Kořeny paměti Danuta Ambroziewiczová z povstalecké skupiny Radoslaw, která se zúčastnila varšavského povstání jako velitelka ženské vojenské a zdravotnické služby.

Její slova názorně ilustrují situaci, k níž v samém počátku varšavského povstání došlo: boje začaly na řadě míst spontánně a předčasně. „Ve varšavských obvodech Żoliborz, Śródmieście a Wola se bojovalo už před hodinou H,“ konstatuje web Kořeny paměti.

„Okamžitě jsem telefonicky aktivovala naši nouzovou síť. Měla jsem vyškoleno asi sto zdravotních sester. Všichni mladí lidé se chtěli zúčastnit nějaké akce proti Němcům, každý chtěl být v nějaké tajné organizaci,“ vylíčila Ambroziewiczová. Co vše ale tomuto ozbrojenému vystoupení předcházelo?

Pozadí událostí

Plán na celonárodní povstání, nesoucí název Akce Bouře, se zrodil už koncem roku 1943 a měl zajistit, že polské území ovládne Zemská armáda jako legální reprezentant polské exilové vlády ještě před příchodem sovětských vojsk. Už od ledna 1944 proto docházelo na polském území k ozbrojeným vystoupením Zemské armády proti německé okupační moci, jenže po příchodu sovětských vojsk začala polské důstojníky organizující tento odpor zatýkat sovětská tajná služba NKVD.

Varšavské povstání: dvě zdravotnice a jeden povstalecký voják (vpravo) z praporu Parasol poté, co vylezli z kanalizace v ulici Warecka ve čtvrti Severní Śródmieście. Uprostřed Maria Stypułkowska-Chojecka přezdívaná Kama. Vpravo Krzysztof Krzych Palester

V pátek 21. července 1944 vznikl v Moskvě prosovětský Polský národní výbor osvobození, který měl v Polsku převzít moc ve prospěch Sovětského svazu.

O dva dny později, v neděli 23. července, odvysílal tento výbor v moskevském rozhlasu manifest určený polskému národu, v němž označil polskou vládu v Londýně a její orgány v Polsku za uzurpátory.

Týden nato přicestoval do Moskvy z Londýna polský premiér Stanislaw Mikolajczyk, aby se 31. července 1944 sešel se sovětským ministrem zahraničí Molotovem ohledně koordinace odbojových protiněmeckých aktivit na polském území s postupem Rudé armády.

„Z pohledu velení Zemské armády mohli Němci udělat dvě věci: buď opustit linii Visly a Varšavy bez boje, nebo tuto obrannou linii hájit, což by vedlo k bitvě o město. V obou případech dospěl generál Tadeusz Komorowski k rozhodnutí, že Zemská armáda ve vhodnou chvíli na německé síly ve Varšavě zaútočí, což by jí v každém případě umožnilo přivítat přicházející Rudou armádu jako pán ve svém domě jen coby hosta,“ popisuje web Holocaust Historical Society.

Nepoměr sil

Bojující povstalci od samého začátku čelili značné materiální přesile nepřítele. Samotná Zemská armáda měla ve Varšavě podle různých zdrojů přibližně 38 tisíc až 45 tisíc svých vojáků, z toho asi čtyři tisíce žen. „Kromě nich se k povstání připojili bojovníci dalších odbojových ozbrojených složek: Národních ozbrojených sil, Bezpečnostního sboru, Polské lidové armády a Lidové armády, což bylo celkem zhruba 2,5 tisíce mužů,“ uvádí Holocaust Historical Society. Do povstání se v hojném počtu zapojila i polská mládež, skauti a studenti.

„Tragédií povstalců byly jejich skrovné zbraně, pořízené vlastní výrobou, ukořistěním nepříteli nebo z výsadků. Proti sobě přitom měli vycvičené německé formace, čítající přibližně 25 tisíc po zuby ozbrojených vojáků, podporovaných dělostřelectvem, tanky i vzdušnými silami,“ píše Muzeum varšavského povstání.

Po vypuknutí povstání zahájila Zemská armáda útoky na předem vybrané cíle a během několika minut pohltil celé město boj. Povstalcům se sice podařilo zpočátku vyčistit část města od Němců, ale už ve dnech 2. a 3. srpna začaly jejich útoky slábnout, protože na dobytí německých železobetonových bunkrů jim chyběly těžké zbraně.

„Obě strany utrpěly těžké ztráty. Polská Zemská armáda ukořistila značné množství zbraní a munice, ale německý odpor se téměř všude ukázal jako silný. Polákům začala navzdory ukořištěným zásobám docházet munice, což v kombinaci s narůstajícími ztrátami a neuspokojivým výsledkem útoků z 2. srpna a 3. srpna utlumilo dynamiku jejich ofenzivních operací. K jejich zklamání zeslábly 3. srpna také boje mezi Němci a sovětskými jednotkami na východním břehu řeky Visly, které do té doby neustále nabíraly na intenzitě. Sovětské stíhačky zmizely z nebe nad Varšavou 2. srpna,“ píše Holocaust Historical Society.

Od 5. srpna tak Zemská armáda přešla z útoku do obrany. Na konci této počáteční fáze bojů ovládala tři pětiny města.

Hromady mrtvol

„Už první večer přišel rozkaz, že máme ustoupit, protože útoky jednotek Zemské armády na železniční most, který byl přes Obozowskou ulici, selhaly a Němci převzali nad tímto železničním přejezdem kontrolu. Kdyby se chlapcům podařilo alespoň tento most vyhodit do povětří, když už ho nedobyli, mohl být osud Varšavy úplně jiný,“ vzpomínala na jeden z neúspěchů v úvodu povstání Danuta Ambroziewiczová.

Po prudkých bojích o most se její zdravotnický tým stáhl do městské nemocnice Karola i Marii ve wolském obvodu, kam byli sváženi zranění z bojů. „Bylo tam hodně mrtvých. Operovalo se, ale lékaři nestíhali. Na chodbách ležela na podlaze hromada raněných, kteří čekali na doktory na operačních sálech. Už se střílelo, bombardovalo, takže mrtví se hromadili v pavilonech jeden na druhém. Ten hrozný pohled mám pořád před očima, hromady mrtvol,“ popsala vedoucí odbojářka-zdravotnice.

Varšavské povstání: požáry po bombardování na křižovatce ulic Nowy Świat a Warecka

K ještě hrůznější situaci došlo v další městské nemocnici v téže čtvrti, a sice v nemocnici sv. Lazara. Tu Němci dobyli a spáchali v ní bestiální masakr, když všechny raněné postříleli. Zpráva o tomto zločinu byla pro Ambroziewiczovou těžká i proto, že ke svatému Lazarovi byla přesunuta část raněných od Karola i Marii.

„Veškerá obětavost a veškeré riziko našich děvčat bylo nejen zbytečné, ale ještě přineslo smrt těm raněným, které se nám tam podařilo převézt. Ale sem už se nevešli, nebylo je kam dát. Později mi jedna dívka, zdravotní sestra od svatého Lazara, vyprávěla, že Němci vyházeli všechny raněné z postelí, shromáždili je u zdi a postříleli je. Ji nezasáhli, protože ji zasypala padající těla, zůstala ležet pod nimi. Němci k nim sice přišli a všechny je střelili ještě do hlavy, ale jí se to vyhnulo, byla moc hluboko. Pak v noci vylezla ven a přežila.“

K masovému vraždění docházelo i na mnoha dalších místech. Od 5. do 7. srpna povraždili esesáci kolem 40 tisíc obyvatel varšavské čtvrti Wola a do 11. srpna kolem 50 tisíc civilních obyvatel Varšavy.

Po týdnu povstání, 8. srpna 1944, navštívila Danuta v doprovodu dalších odbojářů věznici „Gęsiówka“, která se za německé okupace stala nacistickým koncentračním táborem a kterou 5. srpna dobyl „harcerský“ prapor Zemské armády Zośka, jenž vznikl v srpnu 1943 transformací již existujícího útvaru Šedé řady. Prapor osvobodil posledních 383 žijících vězňů, z toho 348 Židů, ale nikdo nebyl připraven na hrůzný nález, který odbojáře čekal…

„Byl tam jeden velký dvůr, panovalo na něm ticho, naprostý klid, spalující slunce, horko, a tak jsme prošli na druhý dvůr, na ten poslední. Uprostřed byla obrovská hromada spálených lidských těl, hromada stále jeden a půl metru vysoká, která ještě žhnula, obrovská masa ohořelých zbytků. Pořád ještě žhnula, pořád se jí nechtělo zhasnout. Stáli jsme tam a s hrůzou se na to dívali.“

Tank se zamčenými poklopy

K bojovníkům Šedých řad patřil také Eugeniusz Adamowicz, který se stal povstalcem, přestože mu v té době bylo teprve 15 let. Když vypuklo povstání, šel spolu s ostatními stavět barikády. Jedna vznikla z převrácené tramvaje na Chłodné ulici a Adamowicz ji spolu s přáteli zajišťoval tak, že se s Molotovovými koktejly ukryli ve vyšších patrech okolních domů a byli připraveni je házet z oken na okupanty.

Varšavské povstání: stíhač tanků Hetzer na varšavském předměstí Praga

„Objevil se německý tank, chtěl do té tramvaje narazit, odsunout ji a vytvořit průjezd. Schytal spoustu lahví s benzínem, vznítil se. Pak přišla strašlivá exploze. Munice v tom tanku explodovala! Věž tanku to úplně urvalo. Brzy ráno jsme se tam šli podívat – uvnitř byla těla rozmazaná po celém tanku. Dodnes si to pamatuji – poklop ve věži i spodní poklop v tanku měly navařená oka zajištěná visacím zámkem, aby posádka z tanku neutekla. Pamatuji si to dodnes,“ vzpomínal Adamowicz na stránkách Kořeny paměti.

Po 5. srpnu se začala situace povstalců prudce zhoršovat. Z míst, která už se nedala udržet, prchali Poláci varšavskými kanály do zbývajících center odporu. V sobotu 12. srpna se strhly tuhé boje o Staré Město, kde se drželi i přes silný německý nápor.

Do Starého Města se s ostatními stáhl i Adamowicz, jehož otec velel jedné z povstaleckých jednotek. Bez přísunu další munice se ale nemohli ubránit věčně. Ve čtvrtek 14. září 1944 Němci jejich stanoviště dobyli.

„Mého otce zastřelili, ženy a děti vyhnali. Muže postavili před takovou budovu, říkali jsme jí G podle označení, kde museli stát v řadě a Němci je hlídali s puškami. Já jsem byl takový malý kluk, docela mrňavý, tak se mi podařilo přiskočit k té koloně žen a dětí, které byly vyvedeny. A to mi zachránilo život, protože všichni muži pak byli v tržnici Mirowska postříleni.“

Povstání prohrává…

Předpokládaná pomoc Rudé armády se nedostavila. Po 14. září se sice u Visly objevilo pět praporů 1. polské armády generála Berlinga, jediné jednotky Rudé armády, která dosáhla fyzického dotyku s povstalci a u níž nelze pochybovat o tom, že se o pomoc povstání skutečně vší mocí snažila, ale zbytku Rudé armády se dostalo jen slabé dělostřelecké a letecké podpory. Asi 1 500 „Berlingovců“, kteří se přeplavili přes Vislu na pomoc povstalcům, padlo nebo bylo zajato.

Poláci nakonec kapitulovali po dvou měsících tvrdých bojů 2. října 1944. Účet, který zaplatili, byl strašlivý. Střed Varšavy srovnali Němci se zemí, počet zabitých civilistů dosáhl podle různých odhadů 120 tisíc až 225 tisíc obětí, včetně mnoha mladých příslušníků polské inteligence. Povstání vedlo i ke zničení místních vrcholných struktur Zemské armády, čímž se otevřela cesta k poválečné sovětizaci Polska.