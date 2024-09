Z Portugalska na několik století udělal koloniální velmoc, a změnil tak dějiny velké části světa. Před 525 lety se portugalský mořeplavec Vasco da Gama vrátil ze své první výpravy, při níž se jako vůbec první člověk dostal z Evropy do Indie po moři. Přelomový úspěch měl pro něj trpkou příchuť - zemřela většina posádky, včetně jeho bratra. Své postavení upevnil i dalšími výpravami do Indie, při jedné z nich ale podle některých zdrojů spáchal hrůzný masakr.

Skořici a pepř má dnes většina lidí doma v kuchyni stále po ruce. A pokud ne, stačí si pro tato koření skočit do nejbližšího obchodu, kde jsou k mání za pár korun. O tom si mohli před pár stoletími Evropané nechat jen zdát. Tato a další koření byla vzácným exotickým zbožím. Šlo o natolik cennou obchodní komoditu, že se dokonce kvůli ní měnila historie. Právě koření se totiž na sklonku 15. století stalo společně s dalšími produkty důvodem, proč se portugalský král rozhodl otevřít novou námořní cestu do Indie. Byl to mimořádně ambiciózní plán, zahrnující s jistotou několikaměsíční, nebo spíš několikaletou plavbu do zcela neznámých končin.

Odvážného úkolu se zhostil Vasco da Gama. A uspěl. Do dějin se zapsal jako první Evropan, který se dostal do Indie po moři. Jeho první výprava do této asijské země navíc na další léta zajistila Portugalsku výraznou dominanci v oblasti námořního obchodu a kolonialismu a v zásadě přepsala jak evropské, tak světové dějiny.

Přestože při ní da Gama čelil množství obtíží a na něj i jeho posádku číhala na každém kroku smrt, když se 9. září přesně před 525 lety vrátil do Lisabonu, veškeré útrapy mu byly bohatě vynahrazeny. „Byl uvítán jako hrdina,“ zmiňuje server History. Do Indie se pak vydal ještě dvakrát.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, António Manuel da Fonseca, volné dílo zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama, který na sklonku 15. století jako první Evropan dorazil do Indie po moři.

Blázen, který vypluje do Indie

Když Vasco da Gama přišel někdy v roce 1460 nebo 1469 (přesné datum není známo) na svět, už několik let bylo obchodování Evropanů s asijskými zeměmi stále komplikovanější. V roce 1453 padla Konstantinopol do rukou osmanských Turků. Z obchodního hlediska to byla pro evropské země pohroma. „V té době měli muslimové díky svému geografickému rozšíření monopol na obchod s Indií a dalšími východními národy,“ uvádí History. Osmani nemilosrdně kasírovali každého, kdo chtěl asijské zboží.

Vzhledem k této konkurenční nevýhodě při dovozu vzácného zboží (především koření) z asijských zemí začalo vedení Portugalska v čele s králem Janem II. zvažovat, jak Osmany obejít. Úvaha zněla, že pokud se přes muslimská území, případně přes území, kde to měly lidově řečeno pod palcem jiné evropské velmoci (v té době stále silní Benátčané), nedá dostat do Indie po pevnině, mělo by to být možné po moři. Ještě za Janovy vlády po souši vyslaní špehové zjistili, že by to teoreticky bylo možné, kdyby se lodě vydaly kolem Afriky. Částečně to pak na sklonku 80. let 15. století potvrdila výprava portugalského mořeplavce Bartolomea Diaze (uváděn i jako Bartolomeu Dias), která se sice až do Indie nedostala, ale ukázala, že kolem Afriky se plout dá.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, F. Benda, volné dílo zoom_in Portugalci se po moři pokusili dostat do Indie už v 80. letech 15. století. Výprava Bartolomea Diaze sice skoro obeplula Afriku (obraz zobrazuje expedici vztyčující kříž na mysu Dobré naděje), ale až do Indie se nakonec nedostala.

Představa takové námořní výpravy byla ovšem natolik ambiciózní, že jí dal zelenou až Janův následník - král Manuel I., který nastoupil na portugalský trůn v roce 1495. Zbývalo mu ovšem najít dobrodruha, nebo ještě lépe řečeno blázna, který by něco takového mohl zvládnout. Manuel nakonec sáhnul po mladém muži jménem Vasco da Gama.

Kdo to vlastně byl? Odpovědět na otázku, čím se v podstatě neznámý muž zasloužil o velení přelomové výpravy a proč třeba král nesáhl po osvědčeném a oslavovaném Diazovi, je těžké. O dětství a mládí da Gamy se toho totiž moc neví. „Da Gama byl třetím synem Estêvãa da Gamy, menšího provinčního šlechtice, který byl velitelem pevnosti Sines na pobřeží v jihozápadním Portugalsku,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Rodina každopádně silně podporovala krále. Otec byl členem Řádu svatého Jakuba od meče, jehož velmistrem byl právě král Jan II., a po jeho vzoru do řádu vstoupili i synové. Právě členství v tomto řádu mohlo zajistit, že zhruba jako dvacátník nebo třicátník dostal mladý Vasco od panovníka důležitý úkol. „V roce 1492 ho portugalský král poslal do přístavu Setúbal jižně od Lisabonu a do Algarve, nejjižnější portugalské provincie, aby se zmocnil francouzských lodí,“ připomíná encyklopedie Britannica.

Francouzská plavidla totiž napadala ta portugalská, a toto měla být odplata. Mladý muž panovníka nezklamal. „Úkol splnil rychle a efektivně,“ podotýká Britannica.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Georges Jansoone, CC BY 2.5 zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama na sklonku 15. století jako první Evropan dorazil do Indie po moři. Da Gama se narodil ve městě Sines, dnes tam má pomník (na snímku).

Mohla to být i tato mise, která pak z Vasca da Gamy učinila vhodného kandidáta pro výpravu do Indie, na kterou ho nakonec vyslal až Janův nástupce Manuel. Da Gama musel být opravdu schopný. „Dá se předpokládat, že role jeho otce u dvora mu zajistila dobré vzdělání. A protože vyrůstal v přístavním městě, pravděpodobně toho také věděl hodně o lodích a navigaci,“ poznamenává server The Mariners' Museum and Park.

Příliš bezcenné dary

Na svou přelomovou cestu vyplul Vasco da Gama v červenci 1497. Velel výpravě celkem čtyř plavidel (dvě plachetnice, jedna karavela a jedna zásobovací loď), na nichž celkově tvořilo posádku přibližně 170 mužů. Vasco da Gama byl kapitánem lodě Sāo Gabriel, jeho bratr Paulo velel plavidlu São Rafael.

Po úvodní zastávce na Kapverdách muže čekala plavba po otevřeném moři. Vzhledem ke snaze vyhnout se nepříznivému mořskému proudění lodě nepluly v blízkosti pobřeží, ale naopak zamířily hlouběji do Atlantiku. V listopadu se pak stočily a obepluly mys Dobré naděje, nejjižnější cíp Afriky, a postupovaly dál kolem jihovýchodního afrického pobřeží.

V prosinci 1497 dosáhla výprava ústí řeky Rio do Infante (dnes Velká rybí řeka v Jihoafrické republice), tedy bodu, odkud se musel vrátit Diaz kvůli vyčerpání zásob a únavě posádky při své cestě do Indie o dekádu dříve. I ta da Gamova měla v této chvíli namále. „Mnoho členů posádek plavidel už onemocnělo kurdějemi a expedice zde nakonec stála měsíc, zatímco musela také opravit lodě,“ nastiňuje encyklopedie Britannica.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Roque Gameiro - Biblioteca Nacional de Portugal, volné dílo zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama na sklonku 15. století jako první Evropan dorazil do Indie po moři. Obraz zobrazuje odjezd expedice z Lisabonu v roce 1497.

Následovaly další nutné zastávky. Nejdříve v Mosambiku a pak ve dvou v současnosti keňských městech - Mombasa a Malindi. Portugalcům přecházel zrak z nádhery zboží, s nímž se tady obchodovalo. Jenže místní na ně nepohlíželi právě přátelsky.

„V Mosambiku obyvatelé věřili, že Portugalci jsou muslimové jako oni. Da Gama se dozvěděl, že obchodovali s arabskými obchodníky a že čtyři arabská plavidla naložená zlatem, drahokamy, stříbrem a kořením právě stojí v místním přístavu. Mosambický sultán dodal da Gamovi dva lodivody, z nichž ale jeden dezertoval, když zjistil, že Portugalci jsou křesťané,“ uvádí encyklopedie Britannica. Následně musela výprava podle webu South African History Online střílet na přístav, aby je místní nepronásledovali a za jejich víru nezabili.

Přesto zcela s prázdnou z afrických přístavů výprava neodplula. V Malindi Vasco da Gama získal cennou posilu - zkušeného lodivoda, který tvrdil, že dokáže výpravu dostat až do Indie. Jeho identita je dodnes předmětem spekulací, některé zdroje tvrdí, že šlo o arabského mořeplavce Ahmada ibn Mádžida. „S pomocí tohoto navigátora se da Gamovi každopádně podařilo překročit Indický oceán a v květnu 1498 dosáhnout pobřeží Indie, Kalikatu,“ zmiňuje web History. Celá tato část plavby už trvala pouhých 23 dní.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, I, Mgiganteus, CC BY-SA 3.0 zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama na sklonku 15. století jako první Evropan doplul do Indie po moři. Při zastávkách expedice na nově objevených územích vztyčovala kamenné pomníky. Tento nechal Vasco da Gama postavit v Malindi.

Úkol Vasco da Gama splnil a v Indii s celou posádkou zůstal tři měsíce. Jenže jeho situace v indickém přístavu měla od ideálu pořádně daleko. Kulturní rozdíly byly příliš velké. „Ačkoli místní hinduistické obyvatelstvo zpočátku vítalo příchod portugalských námořníků (kteří si je spletli s křesťany), brzy se rozvinulo napětí poté, co da Gama nabídl jejich vládci sbírku relativně levného zboží jako dárek při příjezdu. Tento konflikt spolu s nepřátelstvím muslimských obchodníků vedl Da Gamu k odchodu bez uzavření smlouvy a návratu do Portugalska,“ upozorňuje web History.

V praxi to znamenalo, že da Gama sice otevřel pro Portugalce vysněnou novou námořní cestu do Indie, samotné obchodování ale pak místo něj později museli domluvit členové dalších portugalských výprav, často za použití násilí.

Strastiplná cesta domů

A situace výpravy se jen zhoršovala. „Neznalost a lhostejnost k místním znalostem vedly da Gamu k tomu, že si pro svůj odjezd vybral nejhorší možnou roční dobu a vyplul proti monzunovému proudění,“ uvádí Britannica. Dny na moři se protahovaly v nekonečné týdny a měsíce. Trvalo mu čtvrt roku, než přes Indický oceán zase dosáhl Malindi.

Pohled na muže, kteří se v africkém přístavu vypotáceli z lodí, byl zoufalý. Naživu v tu chvíli už byla jen zhruba polovina původní posádky, všichni přeživší trpěli kurdějemi a mnozí zemřeli ještě v Africe. Po zotavení už měl da Gama dostatek posádky jen na dvě lodě. V Atlantském oceánu se navíc rozdělily.

Ta první doplula do Portugalska v červenci 1499, Vasco da Gama na ní ale chyběl. Král se každopádně dozvěděl, že výprava více méně uspěla. „Reakce krále a jeho nejbližších spolupracovníků byla nadšená a triumfální, protože cesta Vasca da Gamy otevřela neomezené vyhlídky na úspěch v Asii, a to nejen z ekonomického, ale i geopolitického hlediska,“ zmiňuje portugalský vzdělávací server Ensina RTP.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Feydey, CC BY-SA 3.0 zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama na sklonku 15. století jako první Evropan dorazil do Indie po moři. Mapa zobrazuje část jeho cesty.

Kam se ovšem poděl da Gama? Ten mezitím prožíval nejsmutnější část své výpravy. Při zpáteční cestě totiž onemocněl jeho bratr Paulo, což znamenalo, že si da Gama udělal zajížďku na Kapverdské ostrovy a na Azory. Nic ale nepomohlo a při druhé zastávce musel Vasco da Gama svého milovaného bratra pohřbít. „K Lisabonu pak dorazil 9. září a svůj triumfální vstup do města uskutečnil o devět dní později, přičemž tuto prodlevu trávil oplakáváním svého bratra. Z původní da Gamovy posádky čítající 170 mužů přežilo pouze 55 lidí,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Hrdina, nebo padouch?

Po návratu do Portugalska se z Vasca da Gamy stal skutečný národní hrdina. Král mu udělil dědičný šlechtický titul, peníze i správu nad jeho rodným městem Sines. Ani to nebylo bez komplikací, město patřilo Řádu svatého Jakuba a tehdejší velmistr da Gamovi odmítl správu navzdory několikaletým snahám předat.

Mezitím byl da Gama jmenován admirálem arabských, perských a indických moří a oženil se s dcerou prominentního šlechtice, s níž založil rodinu.

V roce 1502 se pak do Indie vypravil podruhé, tentokrát už velel 10 plavidlům. Tato cesta je ale mnohdy vnímána jako kontroverzní, neboť podle některých zdrojů se při ní da Gama dopouštěl množství násilností vůči místnímu obyvatelstvu, podobně jako výprava Portugalců, která se do regionu dostala mezi jeho dvěma cestami. Podle encyklopedie Britannica třeba na území dnešní Tanzanie vyhrožoval da Gama místnímu vládci, že ho nechá upálit, pokud neprohlásí věrnost portugalskému králi.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Scribner's Sons, volné dílo zoom_in Portugalský mořeplavec Vasco da Gama, který na sklonku 15. století jako první Evropan dorazil do Indie po moři.

A podobně se choval i v Indii. „Da Gama zaútočil na arabské námořní zájmy v regionu a k dosažení dohody s vládcem Kalikatu použil sílu. Za tyto brutální demonstrace moci byl da Gama očerňován v celé Indii. Po návratu do Portugalska byl naopak bohatě odměněn za další úspěšnou plavbu,“ poznamenává server History.

Například v Kalikatu podle webu The Mariners' Museum and Park nechal ostřelovat přístav. „Zabil při tom několik muslimských obchodníků,“ uvádí server.

Nejhorším da Gamovým činem měl být útok na arabskou loď Mirim. „Když dorazila arabská loď se zbožím a 200 až 400 cestujícími, včetně žen a dětí, poté, co se zmocnil nákladu, da Gama údajně zavřel cestující na palubě zajaté lodi a zapálil ji. V důsledku toho byly portugalské obchodní metody spojovány s terorem. Tuto epizodu však zmiňují pouze pozdní a nespolehlivé zdroje a může být smyšlená nebo alespoň přehnaná,“ poznamenává encyklopedie Britannica.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, StaraBlazkova, CC BY-SA 3.0 zoom_in Hrob portugalského mořeplavce Vasca da Gamy v Klášteře sv. Jeronýma v Lisabonu

Po druhé výpravě da Gama žil s manželkou, s níž měl postupně šest dětí, dvě dekády poklidným životem bohatého a váženého muže v Portugalsku, byť server Ensina RTP upozorňuje, že oficiálně nezastával žádný výjimečný ani důležitý úřad, přičemž důvod pro to dodnes historikové neumějí vysvětlit. „V této době da Gama nadále radil portugalskému vládci v indických záležitostech, ale zpět do regionu byl poslán až v roce 1524, kdy ho král Jan III. jmenoval portugalským místokrálem v Indii,“ připomíná server History.

Úkolem Vasca da Gamy při jeho třetí cestě mělo být potírání korupce mezi portugalskými úředníky v Indii, moc toho ale nestihl. Brzy totiž onemocněl a v asijské zemi zemřel. „Zesnul přesně na Štědrý den roku 1524,“ uvádí web Mariners' Museum and Park. Jeho tělo bylo o několik let později převezeno zpět do Portugalska. To, jak moc si Portugalci mořeplavce vážili, dokazuje, že je pohřben v blízkosti králů Jana II. a Manuela.