Videa „se zvířátky“ patří na sociálních sítích k těm nejšířenějším a nejoblíbenějším, ne všechna jsou ale roztomilá. Zhruba 10 let staré video, které je možné i dnes často zhlédnout nejen na Facebooku či X, ale i na TitkToku, na Youtube a na řadě dalších platforem, se dost dlouho tváří, že mezi ta „rozverná“ patřit bude.

Hra se změnila v horor

Několik rusky mluvících mužů v červených přilbách stavebních dělníků se baví v jakési lesní chatce s otevřenými dveřmi (nebo bez dveří) tím, že pozorují a natáčejí na mobil svého psa, jak se dostává do bezprostředního kontaktu nejdříve s jedním a potom se dvěma medvíďaty. Ta na něj lehce dorážejí a současně se ho lekají a uhýbají před ním.

Chvíli to celé vypadá jako celkem nevinná hra mezi srovnatelně malými „šelmičkami“, jenže pak se situace najednou proměňuje. Zhruba v 55. vteřině záznamu se najednou za oběma medvědími mláďaty objevuje jejich obrovitá matka, která asi deset vteřin čenichá kolem, načež vyrazí do útoku proti mužům v chatce. Ve chvíli, kdy se rozběhne, záznam končí.

Popisovaná scéna se odehrála v červenci 2014 na ostrově Sachalin v severním Tichomoří (největším ostrově patřícím Rusku) a skončila tragicky. Tři z pěti mužů, kteří byli v danou chvíli přítomni v chatce, medvědice spolu se psem roztrhala, další dva skončili v kritickém stavu v nemocnici.

„Podle autora příběhu Alexandra všech pět mužů pracovalo pro společnost, která na Sachalinu stavěla most,“ uvedl krátce po tragické události ruský web Sibnovosti. Podle něj si lidé natáčející v odlehlých končinách divoce žijící zvířata často neuvědomují, v jaké situaci se vlastně ocitli, a podceňují nebezpečí.

„Poměrně nedávno se podobná situace stala několika Italům na služební cestě. Zastavili, aby si nafotili medvědí mláďata, ale dospělého medvěda na druhé straně silnice si nevšimli. Části jejich těl a kusy z jejich SUV Toyota Land Cruiser 200 se pak našly rozptýlené do vzdálenosti více než 30 metrů,“ konstatoval bez bližších podrobností Sibnovosti.

Extrémní počasí léta 2014

Podle dobového textu Aleca Luhna, moskevského dopisovatele britského deníku The Guardian, bylo léto roku 2014 z hlediska medvědích útoků zvlášť nebezpečné, protože Sibiř a dálný východ Ruska v té době zasáhly rekordně vysoké teploty a s nimi i náhlé prudké změny počasí, krupobití, záplavy nebo paradoxně i náhlé sněhové bouře.

„Extrémní počasí může narušit přirozené biorytmy predátorů a ztížit jejich možnosti obstarávat si normální potravu,“ uvedl tehdy pro The Guardian ředitel ruského zastoupení programu biologické rozmanitosti Světového fondu na ochranu přírody Vladimir Krever.

„Nárůst počtu mimořádných přírodních jevů, hurikánů, bouří, náhlých veder nebo chladu může vést i ke zvýšení počtu konfliktních situací pro lidi v přírodě, včetně konfliktů s medvědy," řekl Krever.

Vlna veder vedla v červenci 2014 i k odložení ruských fotbalových zápasů a k dočasnému zrušení tradice slavnostního střídání prezidentské stráže. Rekordní teploty byly hlášeny v sibiřských městech Barnaul, Kemerovo, Novosibirsk a Novokuzněck.

Nebylo to ale jen horko, co znamenalo problém. Například v Novosibirské oblasti skončila vlna veder onoho léta 2014 už v sobotu 12. července, jenže to situaci nijak neulehčilo – teplota se totiž propadla docela náhle a celou oblast postihlo obří krupobití s kroupami o velikosti vejce, jež nemálo vyděsily lidi na plážích.

„Ještě týž den se bouřka změnila kvůli arktickému cyklónu ve sněhovou vánici, při níž napadalo v Čeljabinské oblast až 10 centimetrů sněhu. V Magadanu zase musely úřady v červenci vyhlásit stav nouze poté, co tam během 36 hodin napršel objem vody rovnající se průměrným tříměsíčním srážkám. Tyto deště některé obyvatele úplně odřízly od okolí,“ psal před 10 lety The Guardian.

Podle Alexeje Kokorina, vedoucího klimatického a energetického programu Světového fondu na ochranu přírody Rusko souvisely tyto jevy s trendem globální změny klimatu, která kromě přirozených změn způsobila, že četnost extrémních povětrnostních jevů se za poslední dvě desítky let v Rusku celkově více než zdvojnásobila. „Všechny tyto jevy, sníh na jižním Uralu a vlny veder na Sibiři, se už na Rusku někdy v minulosti staly, ale teď se to děje častěji,“ uvedl před 10 lety Kokorin.

Medvědích útoků přibývalo

S nestabilním počasím v létě 2014 skutečně na Dálném východě přibylo i medvědích útoků, což o necelý rok později připomněla britská veřejnoprávní stanice BBC, jež navíc zmínila další faktor: příliš extenzivní rybolov s použitím sítí, které bránily lososům plavat proti proudu řek, a tím připravovaly medvědy o jejich přirozený a pravidelný zdroj potravy.

Dobový tisk tak zmiňoval mnohem víc incidentů s těmito šelmami, než jen tragédii sachalinských stavebních dělníků, o jejíž popularitu se zasloužilo pořízené video.

„Mezi tehdejší útoky patřil i jeden, k němuž došlo ve dvě hodiny ráno na meteorologické stanici v lesích republiky Sacha (Jakutsko, pozn. red.). Medvěd vylomil dveře obytného přívěsu a zakousl se do paže ženy uvnitř, zaplašil ho až její hlasitý křik,“ uvedl na stránkách Unilad publicista Callum Jones.

Jen o tři dny dříve jiný medvěd přepadl chlapce na ostrově Iturup, vracejícího se domů od babičky. Medvěd 14letého mladíka strhl a odvlekl ho na pobřeží ostrova, tam ale zasáhli přivolaní policisté a šelmu zastřelili. Chlapec přežil, ale byl v kritickém stavu s řadou tržných zranění, jež mu v nemocnici sešili celkem 170 stehy.

Při dalším medvědím útoku v republice Sacha zachránil napadenému muži život jeho mobilní telefon, který se aktivoval právě ve chvíli, kdy se mu šelma zahryzávala do hlavy. Zvuk mobilu ji vyděsil a utekla.

Ruské město obležené medvědy

Situace se nijak nezlepšila ani o rok později, v létě 2015. Spíše naopak. Podle obsáhlého shrnutí na webu Fact and details tam desítky hladových medvědů doslova oblehly Lučegorsk, asi 21tisícové město na řece Kontrovod na ruském Dálném východě nedaleko čínských hranic, potulovaly se ulicemi a útočily na obyvatele.

„Za poslední měsíc vstoupilo do obydlených oblastí v ruském Přímořském kraji mezi Čínou, Severní Koreou a Japonským mořem více než 30 medvědů. Místní úřady musely zastřelit nejméně dvě zvířata. Postiženo je zejména 21tisícové město Lučegorsk na řece Kontrovod poblíž čínských hranic. Podle listu Primorskaja nyní vládnou Lučegorsku dva velcí medvědi – medvěd hnědý a medvěd himálajský – kteří se potulují ulicemi a děsí místní lidi. Byli tam ale spatřeni také asijští černí medvědi a podle dalších zpráv krouží kolem města na tři desítky medvědů,“ uvedl 4. září 2015 v The Guardian Alec Luhn.

Podle titulu VladNews se v ulicích Lučegorsku toho léta po celé dny ozývaly zvuky sirén a výstražného hlášení z amplionů, vyzývajícího lidi, aby v zájmu vlastní bezpečnosti nevycházeli ven. Mateřské školy nechávaly děti uvnitř, dokud pro ně nepřijel někdo autem, místní lidé se svěřovali novinářům, že se bojí jít i nakoupit.

Nebylo to bezdůvodné, protože k medvědím útokům skutečně docházelo: jedna z bezpečnostních kamer například zachytila šelmu, jak vyskakuje zpod balkónu jednoho z lučegorských domů na muže venčícího psa poblíž vchodu do domu. Dalšího muže napadl medvěd na místním autobusovém nádraží – muž přežil se zraněním.

Podle vedoucího oddělení kontroly zvířat v Přímořském kraji Vladimira Vasiljeva se nakonec situace v Lučegorsku „stabilizovala“ díky policistům a myslivcům. „Strážci zákona používají k zahnání medvědů sirény na svých autech a střelbu do vzduchu,“ uvedl Vasiljev.

Několik medvědů podle něj bylo rozehnáno i hasičskými hadicemi. „Od začátku této invaze musela být zastřelena dvě zvířata. Bylo potřeba je zneškodnit, protože představovala skutečnou hrozbu pro lidi a útočila na místní obyvatele,“ uvedl Vasiljev.

Na mysli měl zřejmě incident z 24. srpna 2015, kdy se medvědice a její dospělé mládě potulovaly ulicemi Lučegorsku a hledaly potravu, přičemž mládě zaútočilo na jednoho kolemjdoucího, takže je myslivci a policisté museli zastřelit. Muž byl později převezen do nemocnice.

Podle některých zpráv byl ale počet zastřelených medvědů vyšší, než uváděl Vasiljev. „Odborníci se domnívají, že hladoví medvědi migrovali do Přímořské oblasti ze sousedního Chabarovska a Číny, aby hledali potravu. Počet medvědů v Primorském vzrostl v posledních letech také kvůli menšímu počtu lovců,“ řekl agentuře Rosbalt Pavel Fomenko ze Světového fondu na ochranu přírody.

K agresivitě medvědů podle něj přispěla tehdejší slabá úroda mandžuských vlašských ořechů, žaludů, piniových oříšků a bobulí ve všech zmíněných oblastech, v jejímž důsledku zvířata přišla o svůj hlavní zdroj potravy, aby se mohla vykrmit na zimní spánek. „Právě to poslalo medvědy do měst, aby hledali jídlo,“ uzavřel tehdy Fomenko.