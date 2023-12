Před 55 lety, v neděli 1. prosince 1968, byl v Maďarsku oběšen sériový vrah Péter Kovács, který přes 10 let k smrti děsil – a vraždil – mladé dělnice maďarské obuvnické továrny Tisza v obci Martfű. Jeho dopadení trvalo tak dlouho i proto, že za jeho první zločin byl nejdříve odsouzen k smrti někdo jiný.

Maďarský sériový vrah Péter Kovács v roce 1968 před Nejvyšším soudem. Byl odsouzen k trestu smrti a 1. prosince 1968 byl oběšen, nebyl ale prvním ani jediným, kdo za spáchané zločiny pykal. | Foto: Wikimedia Commons, Magyar Nemzeti Levéltár. CC0

Příběh „monstra z Martfű“ začal v pondělí 22. července roku 1957. Ten den se z práce v obuvnické továrně Tisza v Martfű nevrátila domů 23letá zaměstnankyně Margit Szegediová, bydlící v sousední obci Tiszaföldvár.

Když nepřišla ani následující den, vydal se ji večer hledat její švagr. Její tělo našel v zavlažovacím kanále vedle silnice z Martfű do Tiszaföldváru. Dívka měla rozbitou hlavu, její oblečení bylo roztrhané a byla mrtvá. Aniž by to kdo tušil, stala se první obětí sériového vraha, kvůli němuž budou všechny ženy z továrny chodit do práce s hrůzou.

Máme vraha!

Tehdejší vyšetřovatelé se nejdříve zaměřili na dívčino okolí ve fabrice a brzy měli prvního podezřelého. Zjistili totiž, že dívce se v práci dvořil 32letý muž János Kirjak, který s ní pracoval ve stejné směně, ale ona jeho city neopětovala.

Kirjak byl rozvedený a měl jedno dítě, ale po rozvodu žil sám a občas chodil na večeři ke své matce. Právě fakt, že je rozvedený, Margit vadil. „Chtěla mít po svém boku svobodného a vždycky mu to říkala. Když se našlo její tělo, téměř všichni v továrně Kirjaka podezřívali, protože o jeho neopětovaném vztahu věděli,“ uvedl maďarský publicista Géza Mészáros pro titul Szoljon.

Kirjak tento obecný dojem cítil, a když se ho policisté skutečně přišli zeptat, co v inkriminovaný večer dělal, vyděsil se. Byl doma, ale myslel si, že nebude-li mít svědka, policie mu neuvěří. Tak řekl, že ten večer večeřel u své matky. Jenže lhal a jeho matka také jeho alibi popřela (zřejmě ji zamýšlel předem upozornit, ale policisté ho předešli). Uvedla, že syn už u ní nebyl dva týdny.

Pro policisty se tím stal podezřelým číslo jedna, takže další vyšetřování se už zaměřilo jen na něj. Na rychlé vyřešení případu byl vyvíjen i velký politický tlak, protože to bylo jen rok poté, co byla v Maďarsku ruskými vojsky krvavě potlačena protikomunistická revoluce. Dosazené komunistické kádry potřebovaly ukázat, že mají situaci pevně v rukou.

V sobotu 26. října 1957 tak byl János Kirjak uznán vinným a okresní soud ho odsoudil k trestu smrti. Kirjak se odvolal a Nejvyšší soud předal jeho případ krajskému soudu v Szolnoku k došetření. Krajský soud však muže znovu odsoudil na smrt.

Kirjakův obhájce Ferenc Lánczy se ani poté nevzdal a vytrvale poukazoval na rozpory v policejní verzi (policisté například uvedli, že Kirjak se pokusil při činu Szegediovou znásilnit, a fakt, že se nikde nenašlo žádné sperma, vysvětlovali tím, že Kirjak je impotent – aniž by vzali v potaz, že má z předchozího vztahu dítě). Nejvyšší soud tak nakonec změnil trest smrti na doživotní vězení. Skutečný vrah zatím zabíjel znovu a znovu…

Nahá těla ve vodě

V pátek 4. května 1962 bylo v řece Tisa nalezeno rozkládající se ženské tělo, které se zachytilo ve větvích. Neznámá žena byla nahá, do úst měla nacpanou podprsenku a kolem krku omotaný provaz. Soudní lékaři určili jako příčinu smrti utonutí, protože mrtvá dívka měla v plicích ještě vodu.

Při vyšetřování se koncem května přišlo na to, že už od 5. března 1962 je pohřešovaná 20letá Ilona Siposová z Tiszaföldváru, opět obuvnice z továrny v Martfű. I přes všechny podezřelé indicie uzavřeli vyšetřovatelé případ jako sebevraždu.

O tři roky později, 22. dubna 1965, bylo z Tisy vyloveno další nahé dívčí tělo. Patřilo 14leté Évě Méhészové, jejíž zmizení nahlásili její rodiče 20. března. Také tato dívka vypomáhala v obuvnické továrně v Martfű.

I když si vyšetřovatelé připustili možnost, že se dívka stala obětí vraždy, a prověřili všechny muže žijící v oblasti, k vypátrání pachatele to nevedlo – skutečný vrah se sice v sítu 38 prověřovaných ocitl, ale policisté ho ze seznamu podezřelých rychle škrtli: měl totiž vybudované rodinné i pracovní zázemí, takže neodpovídal profilu předpokládaného útočníka.

I v tomto případě bylo nakonec za příčinu smrti označeno utonutí s tím, že dívka nejspíš spáchala sebevraždu.

Noční fantom

V té době si však už ženy v továrně šuškaly o tajemném zabijákovi, který v noci napadá dělnice vracející se z noční směny a útočí na ně zezadu kladivem. V okolí továrny už došlo nejméně ke dvěma takovým útokům; jedna žena se však úderu do hlavy stačila reflexivně vyhnout a pachateli utekla, druhá, přestože ji neznámý agresor omráčil a vysvlékl, zůstala naživu, protože potom z nezjištěných důvodů utekl.

Policisté si však tyto případy s utopenými dívkami nespojili. To vše přispívalo k tomu, že záhadný fantom mohl řádit pořád dál.

V té době se podle Gézy Mészárose vložil do věci jeden z tehdejších prokurátorů Zoltán Szabó, který neměl tento případ ani přidělen, ale věnoval se mu spíše z profesionálního zájmu. „Dalo by se říci, že to bral jako svého koníčka,“ zmínil Mészáros.

Szabó se zaměřil na oba případy údajně sebevražedného utonutí a uvědomil si, že mají leccos společného: obě dívky byly mladé, obě byly nalezeny vysvlečené donaha, obě pocházely z Tiszaföldváru, obě skončily ve stejné řece a ani jedna neměla k sebevraždě žádný skutečný důvod.

Szabó také zachytil zvěsti o nočních útocích, k nimž docházelo vždy mezi 20. hodinou a půlnocí, a začal prosazovat teorii jednoho pachatele. Narážel ale na nepochopení.

Jedno jméno u všech případů

Průlom přišel až v úterý 20. června 1967. Ten den se v řece Körös našlo další zmrzačené ženské tělo, zachycené v křovinách asi sedm kilometrů po proudu od silničního mostu v obci Öcsöd.

Tentokrát už policie se sebevraždou kalkulovat nemohla; i na první pohled totiž bylo patrné, že mladou ženu někdo těžce týral – měla rozbitý nos, rozražené rty, zranění na krku, proraženou lebku a obě prsa měla rozřezána nějakým ostrým nástrojem. Kdosi jí navíc vrazil pod nehty na rukou i na nohou střepy skla.

Rychle také vyšlo najevo, že zavražděnou je 28letá Károlyn Szekeresová a že nezemřela na utonutí, ale na udušení. Do vody ji vrah hodil už mrtvou. Stopy krve a lidských tkání se našly právě na zábradlí öcsödského mostu. Později se ukázalo, že pachatel ji do vody opravdu svrhl odtamtud.

Policisté věděli tentokrát s jistotou, že jde o vraždu, a konečně vzali plně na zřetel Szabóovu teorii, že v oblasti po celou dobu řádí jeden sériový pachatel. Začali znovu prověřovat všechny předchozí případy.

Tak se konečně zjistilo, že všechny zavražděné ženy – včetně Szekeresové – pracovaly v obuvnické továrně v Martfű a že jak dříve utopené, tak i v noci napadené ženy byly zřejmě oběťmi jednoho a téhož pachatele. Spojitost policisté určili právě díky tělu Szekeresové, jež bylo sice nalezeno ve vodě, ale s proraženou lebkou.

Znovu se tak vynořilo svědectví z případu Évy Méhészové, kde se mezi 38 prověřovanými osobami objevilo i jméno skutečného vraha – a sice Pétera Kovácse, místního řidiče náklaďáku, kterého několik lidí vidělo mluvit se zavražděnou dívkou v den jejího zmizení. A protože policisté poprvé přezkoumávali všechny případy dohromady, rychle zjistili, že Kovács figuruje i v ostatních záznamech.

Znal se také se zavražděnou Ilonou Siposovou: několik svědků uvádělo, že ji občas vozil z Tiszaföldváru do práce.

A když se policisté podívali na poslední zmapovaný pohyb Károlyn Szekeresové, vyskočil jim tam opět – dva dny před její smrtí, v neděli 18. června, ho totiž viděli, jak se s ní a s jejím švagrem baví v obchodě s alkoholem v Tiszaföldváru. Policie vyslechla nejdříve švagra, a ten připustil, že se v obchodě skutečně pobavili a že pak odešel a nechal Kovácse, aby dívku zavezl domů.

Pachatel konečně zatčen

V pátek 11. srpna 1967 policie Kovácse zatkla. V kabině jeho náklaďáku značky Škoda pak našla střepy skla se stejnou strukturou, jako byly ty pod nehty Károlyn.

Tři dny po svém zatčení se Kovács přiznal k její vraždě. O další dva týdny později i k vraždě Ilony Siposové a Évy Méhészové.

Policie tím považovala případ za vyřešený, ale Szabóovi ani dalšímu žalobci Bálintu Bartovi to nestačilo. Zvlášť Szabó byl přesvědčen, že Kovács začal vraždit už v 50. letech, a naléhal na vyšetřovatele, ať vedou výslechy tímto směrem.

V únoru 1968 konečně Kovács povolil a přiznal všechno – pravděpodobně mu bylo nepravdivě naznačeno, že se tak vyhne oprátce.

Vrah vypovídá

I když byl Kovács od 14. dubna 1962 ženatý, s manželkou zplodil jedno dítě a vychovávali spolu i další z jejího prvního manželství, měl z roku 1948, kdy mu bylo čtrnáct let, opakovanou homosexuální zkušenost, která u něj postupně vyústila v intenzivní onanii a v odpor vůči normálnímu sexuálnímu životu.

Místo toho ho začalo patologicky vzrušovat násilí na ženách, ale protože žil navenek tichým a spořádaným rodinným životem, unikal dlouho pozornosti. Pro obuvnickou továrnu jako řidič pracoval a její dělnice znal, proto se objekty jeho násilných fantazií – a posléze i skutečnými oběťmi – staly právě ony.

Impuls k první vraždě přišel, když 22. července 1957 večer zhlédl v kině argentinský film Abuse, obsahující scénu násilného vysvlečení a znásilnění mladé ženy. Ta na něj zapůsobila tak silně, že vyšel z kina ještě během promítání, nasedl na kolo a vyjel hledat dívku, na které by si totéž zkusil „v praxi“.

Kolem 22. hodiny narazil na Margit Szegediovou, vracející se domů z noční směny. Z nedaleké železniční trati sebral kus kovu, dívku kráčející po silnici dojel a praštil přes hlavu. Její bezvládné tělo odtáhl do kukuřice, kde ji vysvlékl, uškrtil a přitom masturboval. Nakonec ji odtáhl do zavlažovacího kanálu, kde ji nechal ležet s tváří ve vodě. Dívka se utopila.

Podobným způsobem si pak počínal i v ostatních případech, jen místo kola začal používat motorku i náklaďák. Buď si dívky vyčíhal, když se vracely z noční směny, nebo si ho v některých případech samy stoply, protože ho i jeho náklaďák znaly.

Po Kovácsově přiznání se nevinně odsouzený János Kirjak konečně dostal po 11 letech na svobodu. Sám Kovács byl i přes své doznání odsouzen k trestu smrti a popraven.