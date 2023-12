Před 10 lety, v úterý 3. prosince 2013, zkrátil odvolací Vrchní soud v Praze 26letému Zbyňku Prokopovi odsouzenému v témže roce za brutální vraždu 19letého páru původní trest doživotí na 30 let za mřížemi. „Vražda nebyla plánovaná a obžalovaný se doznal,“ zdůvodnil předseda senátu Martin Zelenka. Otřesný případ z nájemního bytu v pražské Krči se stal inspirací pro jeden z dílů poslední série TV seriálu Případy 1. oddělení.

Tehdy 26letý vrah Zbyněk Prokop před Městským soudem v Praze, který jej kvůli brutální a trýznivé vraždě mladého páru odsoudil v roce 2013 na doživotí. Vrchní soud však 3. prosince 2013 změnil tento rozsudek na 30 let za mřížemi. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Dvojnásobnou vraždu spáchal Zbyněk Prokop přesně o 11 měsíců dříve, než padl rozsudek Vrchního soudu, ve čtvtek 3. ledna 2013. K činu došlo v 10. patře paneláku na sídlišti v Murgašově ulici v pražské Krči, v bytě, který si společně pronajímalo pět mladých lidí – včetně pachatele, o němž ale někteří z nájemců ani nevěděli.

Hádka o uklízení skončila tragicky

Prokopovi, u nějž později při vyšetřování zjistili psychologové disociální poruchu osobnosti projevující se nízkou empatií a nezájmem o cítění druhých, vadil dlouhodobě nepořádek v bytě. Bydlel tam od září a měl pocit, že společné prostory uklízí jenom on.

„Do kuchyně jsem přestal po měsíci chodit, byla tam špína stejně jako v koupelně a na záchodě,“ uvedl později u soudu.

Při své povaze měl sklon k nekontrolovaným výbuchům vzteku (což později předvedl i v síni Městského soudu, když jeden ze svědků poznamenal, že ho nikdy neviděl s dívkou a že neví, jestli Prokop není gay). A právě tato konstelace zřejmě stála na začátku jeho brutálního řádění.

Když se po Silvestru vrátil 3. ledna do bytu a našel jej podle svého mínění opět v nepořádku, zaútočil slovně na jediného spolubydlícího, kterého měl v tu chvíli v dosahu a o němž si myslel, že je tam s ním sám. Byl to devatenáctiletý student, jehož stejně stará přítelkyně v tu chvíli spala ve vedlejším pokoji. Co přesně se mezi oběma mladými muži stalo, se později dalo odvozovat jen ze stop a z Prokopovy výpovědi.

Ten tvrdil, že se oba odebrali do jeho pokoje, kde se na něj měl mladík obořit, ať si uklízí sám, a prudce ho odstrčit na stůl. Pak začal odcházet z místnosti, ale cholerický Prokop nechtěl nechat situaci jen tak. Popadl kuchyňský nůž, který ležel vedle na komodě, a křikl na studenta, kam si myslí, že jde. Když se k němu mladý muž pootočil, bodl ho do břicha, přičemž mu přeťal kyčelní tepnu. Zraněný se chytil za ránu a vyklopýtal do předsíně.

Trýznivá vražda na hraně snesitelnosti

Prokop šel za ním a v předsíni mu nečekaně vstoupila do zorného úhlu dívka, o jejíž přítomnosti do té chvíle nevěděl a která náhle otevřela dveře pokoje. Vystrašená dívka couvla zpátky a Prokop vešel do pokoje za ní. Následovala doslova hororová situace.

Vrah začal na svou příští oběť rychle mluvit a ujišťoval ji, že ji nezabije, pokud se od něho nechá spoutat. Zmatená a vystrašená dívka zřejmě souhlasila a Prokop ji pak zatlačil na postel a opravdu znehybnil izolepou a elektrickými kabely. Ústa jí převázal šátkem.

Následně přetáhl do pokoje i jejího krvácejícího partnera, kterého položil vedle dívky na postel, také ho svázal elektrickými kabely, ústa mu zalepil izolepou, kolem krku mu utáhl škrtidlo a pak ho do krku ještě dvakrát řízl menším nožem, který si donesl ze svého pokoje. To všechno dívka pozorovala po dobu asi 50 minut z bezprostřední blízkosti. I podle odvolacího soudu to pro ni musela být až neuvěřitelně trýznivá a traumatická situace.

„Poškozená byla vystavena intenzívním duševním bolestem na hranici snesitelnosti, když musela svázaná sledovat manipulaci s tělem umírajícího přítele v očekávání, že ji čeká totéž,“ uvedl soudce Martin Zelenka.

Záběry z 11. dílu třetí řady seriálu Případy 1. oddělení.

Když se vrah vypořádal se studentem, obrátil svou pozornost opět k ní. „Říkal jsem si, že mi nic jiného nezbývá, a uškrtil jsem ji kabelem od tiskárny. Seděla, nebránila se, jen kopala nohama,“ vypověděl později.

Do obou těl potom ještě bodal a řezal, i když byl podle svých slov názoru, že už nejsou naživu. Proč to dělal, nedokázal jasně vysvětlit, pravděpodobně se však chtěl o jejich smrti ujistit.

Chladnokrevné obohacování se po činu

K původně doživotnímu rozsudku přispělo také další pachatelovo jednání, z nějž bylo patrné, že byl po celou dobu vraždění i po něm schopen zcela chladnokrevného racionálního uvažování. Svědčilo o tom jeho nakládání s mobily obou obětí, které jim sebral a začal si věcně zajišťovat vlastní bezpečnost tím, že jejich jménem odpovídal na SMS vzkazy.

„Matce zavražděného, která psala, že za ním rodina přijede na návštěvu, odpověděl, ať nejezdí; že už s partnerkou nejsou v bytě. A s matkou dívky, kterou připravil o život, si po činu vyměnil hned osm SMS zpráv,“ citoval před 10 lety Pražský deník státní zástupkyni. Vrah si jménem zavražděného studenta psal také s jednou ze spolubydlících, o níž věděl, že se má vrátit do bytu nejdříve, a ptal se jí, kdy se objeví, aby věděl, kolik má času.

Tento čas pak využil k tomu, aby mrtvé okradl. Oběma sebral peněženky a zavražděnému studentovi i platební kartu, protože si k ní zjistil PIN v jeho deskách s dokumenty. Tam také našel mladíkovo přístupové heslo k internetovému bankovnictví, takže si přivlastnil i další peníze z jeho účtu u mobilního operátora. Ukradl také mladíkův počítač, který ještě během noci po vraždě nafotil a nabídl jménem zavražděného k prodeji v internetovém bazaru, kde pak začal podvodně nabízet i další elektroniku, a zálohy si nechal posílat na studentovo konto.

Hned následujícího rána také začal z bankomatů vybírat na mladíkovu kartu peníze. A to nejenom v Praze, ale i v dalších městech (nebyl rodilý Pražan, pocházel z Čáslavi). Až do 9. ledna, kdy byl dopaden na Zlínsku.

Zbyněk Prokop u soudu. Přiznal se k nebývale brutální a trýznivé vraždě 19letého páru.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Policistům pomohlo při pátrání právě mladíkovo podvodné nabízení elektroniky, přes něž se dobrali na jeden z mobilů, jež přitom používal (v tomto případě nešlo o mobil obětí), a podařilo se jim zachytit jeho pohyb.

Šance na nápravu? Ztížená, ale ne vyloučená, řekl soud

Podle znalců, kteří zkoumali vrahův duševní stav, litoval po činu hlavně sebe. Stejného názoru byla i státní zástupkyně Lubomíra Vávrová, jež navrhovala doživotní trest.

Odvolací soud však přihlédl i k tomu, že znalecké posudky nevyloučily možnost nápravy obviněného, i když konstatovaly, že bude značně ztížena. Soud se proto nakonec přiklonil k výjimečnému trestu na samé horní hranici sazby, ale ne k doživotí.

„Jednalo se o odsouzeníhodné a společensky velmi škodlivé jednání, okolnosti se však nijak výrazně neliší od obdobných trestných činů projednávaných tímto senátem,“ konstatoval soudce Zelenka.

Odvolací senát také snížil odškodné určené pozůstalým po obětech, přičemž argumentoval zásadou přiměřenosti stávajícímu právnímu pořádku a dosažitelným možnostem, a dále zásadou spravedlivé únosnosti. „Všichni pozůstalí jsou dospělé a soběstačné osoby – a určitou satisfakcí zůstává, že pachatel byl odhalen a odsouzen k citelnému trestu odnětí svobody,“ citoval před 10 lety slova soudce Zelenky Pražský deník. Právě tohle Městský soud prý nevzal v úvahu. Vrah by si měl svůj trest odpykávat ještě 20 let.