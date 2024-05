V roce 2013 se nedaleko španělského města Santiago de Compostela našlo tělo zavražděné dvanáctileté Asunty Basterrové. Když za vraždu dívky policie zatkla její rodiče, všechny to šokovalo. Asunta byla nadané a poslušné dítě, její adoptivní matka i otec oblíbení lidé z vyšší třídy. Proč i jak konkrétně dceru zabili, je dodnes záhadou, byť vyšetřování ukázalo, že navenek dokonalá rodina měla svá temná tajemství.

Právničku Rosariu Portoovou odvádí policie kvůli vraždě adoptivní dcery Asunty | Foto: Profimedia

Byl to asi nejostřeji sledovaný soudní proces v novodobých španělských dějinách. Psal se rok 2015, když si soudce a porota vyslechli několik desítek svědků v případě vraždy teprve dvanáctileté Asunty Basterrové z roku 2013. Dívčino udušené tělo se našlo v noci na lesní cestě nedaleko města Santiago de Compostela jen několik hodin poté, co její adoptivní rodiče oznámili na policii, že se jejich dcera pohřešuje.

Hrůzný čin tehdy neznámého pachatele šokoval celou zemi. Asuntu totiž vychovávali dobře zabezpečení a okolím uznávaní rodiče, žila s nimi v bezpečné čtvrti, navíc byla mimořádně nadaným dítětem, o které bylo dobře postaráno. „Pro mě byli vždy perfektní rodinou,“ vzpomínala u soudu pomocnice v domácnosti a chůva Carmen Gonzálezová.

Jenže v soudní síni v tu chvíli už o tom panoval jiný názor. Asuntini adoptivní rodiče tam seděli na lavici obžalovaných. Vyšetřovatelé totiž došli k závěru, že dívku zabili právě oni a pod fasádou dokonalé rodiny se skrývá množství problémů.

Rodiče vinu sice nikdy nepřiznali, soud jim ale nakonec udělil ještě vyšší trest, než jaký požadovala obžaloba. Přesto zůstává kolem násilné smrti dívky celá řada otazníků - ani jedenáct let po vraždě není jasný motiv ani podrobnosti o tom, jak Asunta zemřela. Nyní případ připomněl nový hraný seriál Netflixu.

Dokonalé dítě pro dokonalé rodiče

Skutečný příběh Asunty Basterrové se začal psát v roce 2000. Na svět přišla v Číně jako nechtěné dítě. Když měla devět měsíců, dostala druhou šanci. Až z dalekého Španělska, konkrétně města Santiago de Compostela, si pro ni do Asie přijeli noví rodiče - bezdětný pár se skvělou kariérou, právnička Rosario Portoová a novinář Alfonso Basterra.

Zdálo se, že lepší rodinu si dítě nemohlo přát. „Portoová od rodičů dostala byt v oblasti, kterou někteří nazývají VIP čtvrť. Psychologické posudky vykreslovaly pozitivní obrázek páru. Portoová byla podle nich přátelská, uvolněná, spolupracující, svého manžela popsala jako trpělivého, chápajícího, se smyslem pro humor,“ píše v obsáhlém článku listu The Guardian novinář Giles Tremlett.

Léta plynula a Basterrovi skutečně představovali pro své okolí prototyp dokonalé rodiny. Tento obraz ještě zesílil, když se ukázalo, že Asunta je mimořádně nadané dítě. „Byla považována za tak chytrou, že přeskočila jeden školní rok. Ve škole dostávala soukromé hodiny angličtiny, francouzštiny, čínštiny a němčiny. Docházela také na soukromé kurzy baletu, houslí a klavíru,“ zmiňuje Tremlett.

I při množství školních povinností podle výpovědí na většinu lidí Asunta působila jako šťastné dítě, které mají rodiče rádi. Ráda se svěřovala své chůvě, měla navíc mimořádně dobrý vztah s prarodiči z matčiny strany.

Tělo u silnice

A pak přišlo 21. září 2013. Bylo zhruba deset hodin večer, když se na policejní stanici dostavili Rosario a Alfonso a oznámili, že pohřešují dceru, která zmizela z bytu, ve kterém zůstala na pár hodin sama. Zvláště otec byl přesvědčen, že se dítěti stalo něco špatného.

O několik hodin později se jeho slova naplnila. Dívčino tělo objevil na opuštěné lesní silnici nedaleko vesnice Teo vzdálené asi dvacet minut od Santiaga muž, který se právě vracel z jednoho z nedalekých nevěstinců. „Dívka ležela na opadaném jehličí, oblečená do šedých tepláků potřísněných blátem, s bílým tričkem vytaženým nad břicho. Byla bosá. Levou ruku měla zkroucenou k rameni, kolem rozkroku se jí táhla velká mokrá skvrna a pod nosem měla malé množství hlenu zbarveného krví,“ píše The Guardian.

Celé Santiago - a celé Španělsko - případ šokoval. Pro běžné lidi to v prvních dnech logicky vypadalo, že dívku musel unést šílenec nebo pedofil. Jenže pak přišel další šok. „Dva dny po nálezu Asuntina těla byla zatčená Portoová a do dalšího dne také Basterra,“ uvádí web Netflixu. Zdánlivě šílená teorie o tom, že vraždili milující rodiče, se brzy začala jevit ve zcela novém světle.

Milenec, smrt a psychické zhroucení

Zaprvé se ukázalo, že poslední měsíce Asuntina života měla situace tříčlenné rodiny od ideálu daleko. Rok a půl před její vraždou krátce po sobě zemřeli dívčini prarodiče z matčiny strany, což ji i matku Rosario hluboce zasáhlo.

Devět měsíců před vraždou se také nečekaně a k překvapení všech přátel rozpadlo manželství Asuntiných rodičů. Rosario její známí později popsali jako akční ženu, kterou začal její manžel - podle slov jí samotné domácký typ - nudit. A tak si našla milence. Když na to Alfonso přišel a ona vztah odmítla ukončit, podal pár žádost o rozvod.

Asunta najednou byla ve střídavé péči. Rodiče se ale podle všeho snažili, aby zvládla jejich rozchod co nejlépe - našli si byty blízko u sebe, aby mezi nimi mohla dcera často přecházet. V následujících měsících se však psychický stav Rosario zhoršil. Nakonec v červnu skončila v nemocnici po nervovém zhroucení, přičemž Alfonso jí nabídl, že se bude starat o ni i o dceru, pokud se rozejde s milencem. Rosario souhlasila a rodina spolu začala trávit víc času.

Asunta tak v posledních týdnech života mohla věřit, že se vztah jejích rodičů zlepšuje. Jenže ti podle vyšetřovatelů chystali její smrt.

Omámená

Když se našlo Asuntino tělo, pitva prokázala, že dívka byla ve chvíli, kdy ji někdo udusil, pod vlivem silných léků - lorazepamu. „Měla v sobě 27 tablet, což odpovídá devítinásobku dávky pro dospělého,“ připomíná server Digital Spy.

Přesně tyto léky přitom brala její matka a vyšetřovatelé zjistili, že si jejich velké množství sehnal také její otec. Nadto je své dceři, byť v menších dávkách, zřejmě podávali už celého čtvrt roku před její vraždou. „Forenzní vědci testovali pramen vlasů Asunty a objevili přítomnost lorazepamu ve třech centimetrech vlasu. Vzhledem k tomu, že vlasy rostou zhruba o centimetr za měsíc, dospěli k závěru, že menší dávky drogy požívala už tři měsíce,“ nastiňuje The Guardian.

Se změnami v Asuntině chování si všimlo i několik jejích vyučujících, kteří si na to pak zpětně vzpomněli. Podle nich někdy Asunta nebyla schopná se soustředit ani si hrát nebo chodit. „Dali mi nějaký bílý prášek. Nevím, co to je,“ mělo jim pak dítě odpovědět na dotaz, co se s ní děje.

Léky se tak staly jedním z hlavních vodítek, které ukazovaly na vinu rodičů. Spolu s nimi měli detektivové ještě dvě esa v rukávu. Prvním byl videozáznam z průmyslové kamery.

Důkazy v koši

Asuntina matka dceřin poslední večer vykreslila tak, že kolem půl šesté navečer dívka přešla z otcova bytu do jejího domova. Zde pak pobývala s Rosario, než ta odešla v sedm hodin do svého venkovského sídla ve vesnici Teo, z něhož se vrátila po čtyřech hodinách, přičemž Asunta někdy v tomto časovém úseku zmizela z bytu (otec celý tento čas podle svého tvrzení strávil u sebe doma).

Jenže policie našla záznam z průmyslové kamery z času 18:20, na němž byla v autě směřujícím do Teo nejen Rosario, ale i Asunta. Matka změnila výpověď a řekla, že dcera s ní do Teo přeci jen jela, ale hned ji zase odvezla zpátky do bytu do Santiaga, neboť si chtěla napsat úkoly. Rosario pak podle svých slov vyřizovala nákupy a ještě se vrátila do venkovského domu - nenašlo se ale nic, co by její novou verzi potvrzovalo. Navíc se Asuntino tělo našlo jen pět kilometrů od Teo.

Dalším přelomovým zjištěním byla domovní prohlídka ve venkovském sídle. Policisté při ní načapali Rosario, jak se přehrabuje v koši, kde měla stejný provázek, jakým byly svázány dívčiny nohy.

Soud pak nakonec ještě vzal do úvahy - a šlo o nejzásadnější důkaz proti Alfonsovi - svědectví Asuntiny kamarádky, která v osudný podvečer zahlédla Asuntu zase ve společnosti jejího otce, přičemž ale podle výpovědí rodičů s ní po půl šesté odpoledne už vůbec neměl přijít do kontaktu.

Kdo byl muž v černém?

Zatímco vyšetřování Asuntiných rodičů stále více hrálo v jejich neprospěch, dál trvali na své nevině. Policistům opakovali dodnes nevysvětlený příběh.

Měl se odehrát dva měsíce před Asuntinou smrtí. Tehdy se prý Asuntina matka vzbudila na dceřin křik. „Když přispěchala do dívčina pokoje, našla tam muže oblečeného v černém s latexovými rukavicemi, jak se sklání nad dítětem,“ připomíná The Guardian. Když ji muž spatřil, protlačil se kolem ní a vyběhl ven. Rodiče prý omylem nechali klíče v zámku bytu Rosario a podle nich muž nejspíše přišel krást.

Podivné ovšem bylo, že to nenahlásili policii. Řekla to až rodinná známá, ke které se příhoda dostala přes Asuntino vyprávění. Rosario i pak odmítla podat trestní oznámení. Navíc ani blízkým se pak už o incidentu nikdy nezmínila.

Důkazem, že se něco v červenci skutečně stalo, je do nynějška pouze Asuntina online konverzace s kamarádkou. „Dnes se mě pokusili zabít. Zítra ti zavolám a povím ti to. Neříkej to nikomu,“ napsala dívka, připomíná španělský list La Voz de Galicia. Podle žalobce je možné, že se rodiče už tehdy pokusili Asuntu udusit, a když jim to nevyšlo, svedli to na neznámého útočníka.

Sebevražda v cele

Porota v roce 2015 odsoudila oba Asuntiny rodiče k 18 letům vězení. Alfonso Basterra si trest dosud odpykává, trvá na své nevině a opakovaně mluví o bolesti ze ztráty Asunty. Prý dokonce uvažoval o sebevraždě, která by mu umožnila znovu vidět dceru. „Chci, aby sis mě představil, jak jsem vedle mého malého ptáčka, který mi tak chybí,“ napsal příteli z vězení, připomíná Hello! Magazine.

Rosario Portoová se ve vězení několikrát pokusila o sebevraždu, kterou nakonec dokonala v roce 2020. „Oběsila se v cele na ložním povlečení,“ uvádí španělský web AS.

Dodnes zůstává záhadou, jak přesně rodiče svou adoptivní dceru zabili - zda vraždili spolu, nebo Asuntu zabila matka a Alfonso jen pomáhal s odklizením těla, nebo zda o vraždě sice věděl, ale přímo se jí fyzicky neúčastnil. Ještě více spekulací panuje kolem motivu vraždy. „Teorie zahrnují možnosti, že pár chtěl být znovu bezdětný, že Alfonso toužil po vraždě, aby zůstal spojený s Rosario, nebo že chtěli po Asuntě dědit (dívce totiž svůj majetek odkázali její prarodiče ze strany Rosario, pozn. red.),“ zmiňuje Hello! Magazine.

Zřejmě nejčastější je nyní přesvědčení, že rodiče zavalené kupou osobních problémů přestala výchova dcery právě vstupující do puberty bavit. „Myslím, že chtěli pro okolí představovat stereotyp šťastné rodiny. Pokud ona něco chtěla, myslela si, že si to může jen tak koupit. A když už něco nechtěla, zbavila se toho. On jí pomáhal uspokojovat její tužby. Jsou to dva nejsobečtější lidé, jaké jsem potkal,“ řekl listu The Guardian jeden z vyšetřovatelů.

Podle jiných je to už ale příliš přitažené za vlasy. „Poslušná a nadaná Asunta nezapadala do profilu oběti tohoto druhu zločinu. Ani její rodiče nezapadali do profilu vrahů dětí. Portoová možná trpěla depresemi a záchvaty úzkosti, ale ty nedělají z matek zabijáky,“ zmiňuje The Guardian.

Právnička Rosario Portoová a novinář Alfonso Basterra před soudem kvůli vraždě adoptivní dcery AsuntyZdroj: Profimedia

Každopádně se nakonec ukázalo, že Rosario a Alfonso nikdy nebyli až tak dokonalými lidmi. Rosario dlouhodobě lhala o svých psychických problémech - deprese zatajila už při adopci. „To dítě ze mě vycucává život, obtěžuje mě. Necítím se dál na to, abych se starala o svou dceru,“ řekla podle listu El Mundo v roce 2009, kdy opět jednou skončila na psychiatrii.

A Alfonso zase nakonec asi nebyl ušlápnutým manželem, nýbrž měl podle vyšetřovatelů svou ženu dlouhodobě psychicky týrat. Naznačila to tajná nahrávka komunikace manželů ve vězení, kde se choval k manželce zjevně dominantně.

Proč ovšem nakonec z trojice musela zemřít právě Asunta, je dodnes záhadou.