Nejdřív leželo v ledu v márnici, pak ve formaldehydu na univerzitě. Místo, aby mu byl dopřán posmrtný klid, se na skoro desetiletí stalo jakousi atrakcí, kterou viděly tisíce lidí. Psalo se 1. září 1934, když bylo u australského města Albury v Novém Jižním Walesu nalezeno zohavené tělo zavražděné mladé ženy. Brutalita, s níž někdo nejen vraždil, ale především nakládal s ostatky, udělaly z celého případu rychle senzaci. Psaly o něm všechny noviny v zemi.

Detektivové ale byli bezradní. Bezvýsledné totiž bylo nejen pátrání po pachateli, ale i pokusy o zjištění totožnosti zavražděné. Všechny možné tipy vždy vedly jen do slepých uliček. Dívka zůstávala dál bezejmenná a její vrah neznámý. V naději, že by se to mohlo změnit, tělo skoro dekádu po vraždě nebylo pohřbeno.

Vypadalo to ale, že případ Dívky v pyžamu, jak o ní začala psát média, se stane dalším policejním pomníčkem. „Zakonzervované tělo bylo převezeno na lékařskou fakultu univerzity v Sydney, a přestože její mrtvolu ukázali tisícům zvědavců, její identita zůstala neznámá,“ píše web Australian Screen.

V roce 1944 se ale konečně udál průlom. Nové forenzní zkoumání totiž zjistilo, že zavražděnou je jistá Linda Agostini. A všechno do sebe najednou začalo zapadat.

Linda Agostini se narodila 12. září 1905. Pokud byly závěry detektivů správné, prožila tato žena bouřlivé mládí, které skončilo tím, že ji zabil její manžel. Ten za tento hrůzný čin skutečně putoval do vězení, a tělo Dívky v pyžamu konečně bylo pohřbeno. Jenže jsou lidé, kteří věří, že to celé mohlo být ještě trochu jinak.

Žluté hedvábí a čínský drak

Jeden z nejzapeklitějších případů vraždy na australském území se začal rozvíjet 1. září 1934, kdy se farmář Tom Griffith vydal na cestu s výstavním býkem. Se vzácným zvířetem putoval pěšky, když si najednou uvědomil, že vedle silnice u Albury zapáchá petrolej. Rozhodl se podívat do kanalizačního odtoku, na který z cesty nebylo dobře vidět, neboť směřoval pod vozovku, takže kolem projíždějící řidiči či cyklisté neměli šanci nic spatřit.

Griffithovi se naskytl pravděpodobně nejhorší pohled v jeho životě. Zdrojem zápachu bylo mrtvé lidské tělo v děsivém stavu - částečně spálené. „Tělo s kulkou v krku bylo zaraženo v potrubí. Noviny popisující nález pak zacházely do podrobností, při kterých se zastavoval dech: S čelem krutě otlučeným a nohama a spodní částí břicha spálenými do černé hmoty… začínal jeden z článků na titulní straně,“ nastiňuje portál Mamamia.

Okamžitě se rozjelo policejní pátrání, vyšetřovatelé ale tápali ve tmě. Zabitá mladá žena měla zohavenou tvář a u sebe nic, co by pomohlo k jejímu ztotožnění. Její jediný oděv pak vedl k tomu, že pro ni novináři vymysleli přezdívku. „Mladá žena měla na sobě žluté hedvábné pyžamo s čínským drakem, oděv, který byl v Austrálii v období deprese považován za exotický, takže ji média rychle překřtila na Dívku v pyžamu,“ přibližuje portál Mamamia.

Ta to nebude

Ani obří mediální pokrytí bezvýslednému vyšetřování nepomáhalo. Detektivové sice měli několik tipů na pohřešované mladé ženy v odpovídajícím věku z okolí, zdálo se ale, že ani jedna z nich není Dívka v pyžamu. „Policie sledovala nejrůznější stopy, dokonce vyhledala každou ženu mladší 40 let, která se o víkendu po nalezení těla nezúčastnila federálních voleb,“ poznamenává web Mamamia.

V honbě za ztotožněním ostatků dokonce sáhli po z dnešního pohledu velmi kontroverzní metodě. Tělo, které v márnici v Albury naložili do ledu, postupně ukázali stovkám zvědavců, zda ostatky náhodou někdo nepozná. Marně.

Případ uvízl na místě. A to navzdory tomu, že se několik měsíců po vraždě objevila dvě jména nezvěstných mladých žen, která by Dívce v pyžamu celkem odpovídala. Obě ale ze hry zase rychle vypadla. „V roce 1935 přišel na policii muž, který navrhl, že mrtvá žena by mohla být jeho přítelkyně Linda Agostini. Linda zmizela v srpnu 1934. Ale jiní lidé, kteří Lindu znali, si tělo prohlédli a řekli, že to není ona. Tělo ukázali i Lindinu manželovi Antoniovi, italskému přistěhovalci, který také prohlásil, že to není jeho žena. Policii dal jméno jejího zubaře a zubní záznamy tuto možnost vyloučily,“ připomíná web Mamamia. Agostini řekl, že od něj žena jednoduše utekla.

Dalším želízkem v ohni pak byla jistá Anna Philomena Morganová. „Její matka byla přesvědčena, že zavražděnou je právě Anna, stejně jako lékař Thomas Benbow. Policie ale nesouhlasila. Vyšetřovatelé věřili, že si Morganová změnila jméno na Jean Morrisová a byla zavražděna v Queenslandu už v roce 1932,“ zmiňuje web Mamamia.

V zájmu spravedlnosti

Měsíce se začaly protahovat v roky. Policisté - ani média - ale na Dívku v pyžamu nezapomněli. Dál pokračovaly snahy o její identifikaci, a případ lidem přibližovaly i krátké zpravodajské filmy, které se vysílaly v kinech.

Jeden z nich, z roku 1939, například ukázal, jak bylo zakonzervované tělo převezeno na univerzitu v Sydney, kde si jej později prohlédly další tisíce lidí. „Snímek rekonstruuje scény ze soudní síně a svědeckou výpověď detektiva MacCraeho, který vyzývá k uchování těla v ‚zájmu spravedlnosti‘,“ popisuje obsah filmu web Australian Screen.

Místo, kde bylo v roce 1934 nalezeno tělo zavražděné Dívky v pyžamu:

Jiný zpravodajský film z roku 1939 zase přiblížil, jak detektivové opakovaně propátrávali oblast, kde bylo tělo o pět let dříve objeveno. „Klip začíná objevem nového důkazu. V domnění, že jezero poblíž Albury, kde byla žena nalezena, by mohlo skrývat klíč k záhadě, místní hasičský sbor na pokyn vrchního inspektora Matthewse nádrž při hledání vodítek vypustí. Místní detektivové najdou holínky, boty, pantofle, halenku a části hedvábných šatů. Z těchto věcí policisté konstruují oblečení podobné tomu, jaké podle nich měla žena na sobě v době zmizení,“ uvádí web National Film and Sound Archive of Australia.

Osudový omyl

Nakonec to ale nebyla neúnavná snaha policie, nýbrž náhoda, která po deseti letech konečně vedla k průlomu ve vyšetřování. Na jaře 1944 zašel policejní komisař William MacKay do své oblíbené italské restaurace. Potkal tam číšníka, který v lokálu obsluhoval už před druhou světovou válkou, ale pro své proitalské postoje (fašistická Itálie byla tehdy spojencem nacistického Německa a pro Austrálii, součást britského Commonwealthu, tedy nepřátelský stát) skončil na čtyři roky v internačním táboře. Muž se zdál MacKayovi nervózní a rozrušený a tak ho poprosil, aby přišel na policejní stanici.

Číšník tam skutečně dorazil. A všechny šokoval. „Pověděl policii, že si posledních 10 let prochází peklem a chce říct pravdu,“ uvádí web Mamamia. Když muž začal vypovídat, policisté se nestačili divit. Číšník totiž popsal, jak zavraždil svou manželku - Dívku v pyžamu.

Překvapení ještě ale neskončila. Když totiž detektivové na základě doznání opět nechali odborníky prozkoumat zakonzervované tělo a související záznamy, vědci zjistili, že celý případ mohl být uzavřen už pár měsíců po objevení ostatků - a zabránil tomu pouze omyl. „Dvě jednoduché chyby, kterých se dopustil místní zubař bez předchozích zkušeností s forenzní odontologií, přizvaný policií k prohlídce zubů oběti, vedly ke zpoždění identifikace o 10 let,“ uvádí odborný text publikovaný v roce 1982 v časopisu Forensic Sci Int.

Nyní už do sebe ovšem všechno krásně zapadalo. Dívka v pyžamu na základě dentálních záznamů konečně dostala jméno. Vyšetřovatelé už se s ním setkali - při prověřování pohřešovaných osob. Jmenovala se Linda Agostini.

Tragický příběh nespoutané kadeřnice

Se jménem v ruce mohli detektivové konečně začít skládat tragický příběh. Ten se začal psát 12. září 1905, kdy se manželům Plattovým ve Spojeném království narodila dcera Linda. „Na svět přišla ve Forest Hillu v Londýně. V roce 1926 emigrovala na Nový Zéland a v dalším roce do Austrálie,“ píše web Australian Dictionary of Biography.

O rok později se pak Linda, která tehdy pracovala jako uvaděčka v kině, seznámila se svým příštím manželem Antoniem Agostinim, italským přistěhovalcem. „Antonio se narodil 20. května 1903 v Altivole v Itálii. V roce 1927 se přestěhoval do Austrálie. Vzali se v kanceláři generálního matrikáře v Sydney dne 22. dubna 1930,“ zmiňuje web Australian Dictionary of Biography.

Navenek vypadalo manželství skvěle. „Tony a Linda byli populární pár. On byl vysoký, upravený a měl tmavé vlasy. Ona drobná, atraktivní a velmi oblíbená. V roce 1933 se přestěhovali do Carltonu v Melbourne, kde Tony pracoval pro noviny Il Giornale Italiano a Linda přijala práci v kadeřnickém salonu Ferrari,“ uvádí web Australian Dictionary of Biography.

Pod povrchem to ale vřelo. Antonio na policii v roce 1944 vypověděl, že ho manželka často opouštěla, holdovala večírkům a hodně pila, což ho zahanbovalo v italské komunitě. „Prý nacházel všude lahve od whisky, a chování jeho ženy mělo od dámy daleko,“ zmiňuje portál Mamamia.

Antonio také detektivům řekl, že ho manželka často ohrožovala. Jednoho srpnového rána roku 1934 ho prý vzbudilo to, že mu u hlavy držela zbraň. Mezi manželi se podle jeho slov následně rozpoutal zápas, jako ostatně už několikrát předtím. Tentokrát ale skončil tragicky. „Další věc, kterou jsem slyšel, byl výstřel. Dlouze zalapala po dechu a přestala bojovat,“ řekl Antonio na policii.

Přestože výstřel podle něj vyšel nešťastnou náhodou, italský číšník se lekl, že by mu policie neuvěřila. „Převezl Lindino tělo autem přes celý Nový Jižní Wales do Albury, kde ho pohodil do kanalizace pod silnicí a pokusil se spálit,“ píše web Australian Dictionary of Biography.

A co když to bylo celé jinak?

Agostiniho přiznání a nové forenzní zkoumání se staly senzací. Nyní trvalo už jen pár týdnů, než byl Ital předveden před soud. Při jednom ze stání například koroner opakovaně potvrdil, že nalezené tělo byla skutečně Linda, přičemž u soudu vypovídalo v této věci rekordních 62 svědků - mezi nimi Lindini známí, kteří teď už ostatky poznávali.

Jedny z dobových novin, které nabízí k nahlédnutí web Trove, přiblížily, jak koroner představoval důkazy svědčící o tom, že Dívka v pyžamu je opravdu Agostini. Kromě zubních záznamů to měl být tvar jejích ušních lalůčků, které poznali svědci, tvar nosu či pigmentové skvrny na ženině paži. „Věk zesnulé, který stanovilo anatomické vyšetření, vyloučil možnost, že to byla také zvažovaná Anna Philomena Morganová,“ zdůraznil podle dobových novin koroner. Ten také zmínil, že příčinou smrti nebylo střelné poranění, ale to, že někdo opakovaně mlátil do ženiny hlavy.

Při následném soudním líčení byl Agostini odsouzen na šest let vězení. „Porota složená výhradně z mužů nevěřila jeho příběhu, že zabil Lindu náhodou, přesto ho osvobodila z vraždy a místo toho ho uznala vinným ze zabití,“ píše web Mamamia.

Nakonec si Antonio Agostini odseděl čtyři roky, následně byl deportován do Itálie, kde se podruhé oženil a zemřel v roce 1969. Tělo Dívky v pyžamu bylo pohřbeno ještě v červenci 1944 pod jménem Linda Agostini.

Zdálo se, že je záhada konečně vyřešená, detektivové dosáhli spravedlnosti a Linda Agostini našla klid. Jenže podle některých to tak jasné není.

V roce 2004 vydal kriminolog Richard Evans knihu The Pyjama Girl Mystery: A True Story Of Murder, Obsession And Lies, v níž takový závěr příběhu zpochybňuje. Nahrál tím řečem, podle kterých sice Agostini mohl zabít svou ženu Lindu a někde se zbavit jejího těla, ale nebyla to Dívka v pyžamu, nebo podle nichž byl zcela nevinný - a Linda od něj buď skutečně utekla, nebo ji zavraždil někdo jiný, a policisté Tonyho k přiznání donutili, aby konečně uzavřeli případ neznámé ženy, který jim tolik let nedal spát.

Evans shrnul, že Dívka v pyžamu podle něj nemohla být Linda Agostini. „Kniha poukazuje na fakt, že Dívka v pyžamu měla modré oči, ale Lindiny byly hnědé (byť tuto skutečnost zmínil podle dobových novin už i koroner v roce 1944, kdy se několik odborníků nemohlo shodnout na barvě očí zavražděné, pozn. red.). Dívka v pyžamu měla malé poprsí, ale Linda velká prsa. Publikace rovněž zpochybňuje Antoniovo doznání. Jak se mohl splést v tolika detailech, včetně popisu zranění manželčiny hlavy (řekl, že je způsobil pád mrtvého těla, byť bylo jasně stanoveno, že někdo mrtvou ženu bil do hlavy) a zbraně, se kterou údajně Lindu střelil?“ popisuje obsah knihy web Mamamia.

Oficiálně přesto nadále zůstává Dívka v pyžamu Lindou Agostini, a jejím vrahem Antonio Agostini. Měnit se na úřední verzi zřejmě už nic nebude, zdá se ale, že záhada přetrvává.