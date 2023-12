Bylo 13. prosince roku 1973. Ve čtvrt na čtyři ráno na ubytovně Plastimatu v Tachově zřejmě všichni spali. Stačila malá jiskra a následný výbuch plynu na místě usmrtil 48 lidí. Další dva zemřeli v nemocnici. Tragédii, ke které došlo přesně před půlstoletím, patří stále smutné prvenství v počtu obětí tohoto druhu neštěstí v poválečné české historii. Dodnes vyvolává smutné vzpomínky, které hrnou lidem slzy do očí.

Deník vybral několik vzpomínek očitých svědků na nejtragičtější novodobou událost, která v prosinci roku 1973 doslova otřásla Tachovem. Už dříve popsal událost Jaroslav Tikal. V době neštěstí mu bylo 26 let.

„Bydlel jsem v jedničce, naproti ubytovně a první, co bylo, když to bouchlo, jsem vynadal manželce, že pořád větrá a pak práská okno a já mám střepy v posteli. Pak jsem se podíval z rozbitého okna a říkám si, to neprásklo okno, to musel být výbuch. A žena mi říká, podívej se na svobodárnu. Já si ani neuvědomil, že tam chybí,“ uvedl.

Evě Brejchové zahynul při výbuchu ubytovny v Tachově tehdy 21letý manžel:

Stejně jako mnoho ostatních lidí vyběhl hned ven a zapojil se do záchranných prací. Při nich pomáhali příslušníci tehdejší Veřejné bezpečnosti (dnes policie), armáda, záchranáři, hasiči, dobrovolníci. Vyprošťovali většinou jen mrtvé, na ubytovně v ten okamžik bylo 72 lidí.

Z ruiny se ozýval dětský pláč, neplakalo ale dítě

Jako mistr v jedné dílně Technického rozvoje TEROZ, který byl nedaleko vybuchlé ubytovny, pracoval František Soukup. V dílně s ním byli další tři lidé, zájmoví potápěči Jonel Ardeleanu, Vlastimil Vlček a Stanislav Matula.

„Šel jsem za ředitelem, že se všichni hlásíme na pomoc na vybuchlé ubytovně. Ředitel Bohumil Loskot souhlasil. Jonel a Vlasta byli mladí a mrštní kluci, a tak hned pomáhali na vrcholu trosek. Vytáhli tam jednu živou ženu. Já se Standou jsme tam dotáhli autogenní soupravu na rozřezání svařených železných konstrukcí a ocelových drátů v panelech,“ vyprávěl Soukup s tím, že pak po obědě pracoval v místech, kde trochu hořelo a ozýval se dětský pláč.

13. prosinec 1973. Z místa neštěstí.Zdroj: Hynek Altman st.

„Asi kolem třetí nebo čtvrté hodiny pláč ustal. Zanedlouho jsme objevili dutinu, ve které ležel mladý muž v pyžamu na zádech a měl zvednuté ruce i nohy, jako by chtěl podepřít panel nad ním. Prsty na rukou i nohou měl od ohně pomalu spálené. Musela to být pro něj strašná smrt,“ dodal.

Společně pracovníci vyprostili celkem tři oběti. „Dostali jsme se až na samé dno montážního podlaží ubytovny, které bylo vyčištěné, a dítě tam nebylo. Jsem přesvědčen, že pláč dítěte byl pláč toho mladého muže se spálenými prsty na rukách a nohách.“

Zázrak. Po hlavu zahrabaný muž přežil

Ale i tady se děly zázraky. Jak Deníku už dříve shodně vypověděli Ivan Semkovič a Otto Hetmánek, mysleli si, že nikoho živého pod sutí nenajdou. „Když v tom jsme odtáhli jeden panel a viděli jsme hlavu zahrabanou v sutinách. Byl to nějaký Emil Bánom. Když jsme ho vyhrabali ze sutin, zjistili jsme, že vyvázl téměř bez zranění.“ To není jediný šťastný příběh. K přeživším patřila také Květoslava Bočková. Měla tříštivou zlomeninu nohy a skalpovanou patu. V nemocnici si pobyla několik měsíců.

Podle oficiálních závěrů vyšetřování způsobil výbuch únik svítiplynu do podzemních prostor budovy. Mnoho se toho tehdy o tragédii nepsalo. Zmiňovala se o ní tehdejší Tachovská Jiskra, celostátní deníky přinesly jen strohou zprávu. Tehdy se dělalo všechno pro to, aby se událost zatajila. Na místo přišlo i několik amatérských fotografů, těm ale byly zabaveny fotoaparáty s filmy. I to je důvod, proč z místa neštěstí je jen několik fotografických záběrů.

Výbuch v bolevecké muniční továrně připravil o život stovky lidí:

Na ubytovně nocovali i příbramští geologové, kteří v okolí Tachova zkoumali ložiska uranu. Byl mezi nimi také Jaroslav Kaše. Tehdy jako jedenadvacetiletý pracoval s geology v rámci náhradní vojenské služby. Výbuch, který se stal největší katastrofou svého druhu v České republice, jich nepřežilo pět. Dalších pět vyvázlo relativně bez zranění, pět skončilo v nemocnici. „V první chvíli jsem nevěděl, co se děje. Strašná rána, pak se všechno začalo trhat, panely bortit. Čekal jsem, kdy nám něco spadne na hlavu," popsal.

Jaroslav spal se dvěma dalšími kolegy v pokoji v prvním patře u hlavního schodiště. Měli štěstí, v těch místech údajně byla stavba konstrukčně zesílená, což jim zachránilo život. Z ubytovny se trojice geologů dostala vyraženým oknem sama. Byli oblečeni jen v pyžamech, lidé z okolních domů jim dávali teplé oblečení, aby neprochladli.

Oběti tragédie Jiří Belák, Ladislav Brandýský, Václav Brejcha, Alena Burdová, Josef Cihlář, Věra Cihlářová, Věra Červená, Václav Červený, Václav Čížek, Bohumil Dolejš, František Dubovecký, Vlasta Fikarová, Jiří Gračík, František Havlík, Jaroslav Hník, Ludvík Chlán, Jiřina Jánská, Zdeněk Jaroš, Miloslav Jiřík, Miroslav Kaloušek, Petr Kaloušek, Hynek Kasal, Ladislav Kelner, Jiří Klíma, Josef Krasula, Marta Lišková, Jiří Mádle, Jan Mára, Vladimír Mašek, Marie Nízká, Josef Novotný, Štefan Ostrihoň, František Parkos, Jindřich Půst, Olga Půstová, Ivana Rudolfová, Jaroslav Rýdl, Jiří Souček, Alois Svajčík, Jindřich Svoboda, Jaroslav Šebesta, Jarmila Trnková, ing. Vlastimil Trojan, Luboš Vlček, Vlastimil Vykoukal, ing. Vladimír Wajtr, Dagmar Wimrová, Milan Zahradníček, Bedřiška Zelenková, Josef Žilina. Seznam obětí tragického výbuchu ubytovny ze dne 13. prosince 1973 je uveden v abecedním pořadí podle seznamu obětí vyjmenovaných v rozsudku Okresního soudu v Tachově ze dne 13. února 1976. Dalších šest osob utrpělo těžká zranění a 16 lidí vyvázlo s lehčími zraněními.

Výbuch slyšel i kronikář

Pamětní kniha Michalových Hor uvádí autentický záznam neštěstí v Tachově. „Někteří obyvatelé naší vsi, mezi nimi i já, slyšeli temné zadunění, podobné vzdálenému hřmění. To byl výbuch plynové nádrže, který zcela rozmetal ubytovnu Plastimatu na sídlišti za ONV v Tachově,“ zapsal kronikář Vojtěch Válek a uvedl, že mezi mrtvými byl i Jiří Belák z Boněnova. „18. prosince se konal jeho pohřeb na hřbitově v Plané, jehož se účastnilo mnoho našich občanů, mezi nimi i 6 poslanců MNV a celá mládežnická organizace.“

V tisku se objevily jen krátké zprávy

O tachovské tragédii se v tehdejších médiích příliš neinformovalo. V tisku bylo několik stručných zmínek. Týdeník Tachovská Jiskra přinesl informace 21. prosince. V článku byla základní fakta a také oficiální prohlášení. Například ve večerníku Bratislava se zpráva o neštěstí objevila už 14. prosince, včetně fotografie z místa. Informovaly i další české noviny, jednalo se však skutečně jen o krátké zprávy.

Věděli jste, že i v Československu došlo k havárii v jaderné elektrárně?

Tragédií se nicméně zabývala Česká národní rada na své schůzi v úterý 18. prosince. Přítomni byli ministři české vlády a 178 poslanců České národní rady. Hned v úvodu informoval ministr vnitra Josef Jung o tragédii v Tachově a opatřeních, která s ní souvisela. Předseda České národní rady Evžen Erban posléze přítomné poslance a ministry vyzval k uctění památky obětí tragického neštěstí minutou ticha.