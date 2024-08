Vzducholoď amerického námořnictva USS Los Angeles (ZR-3) prolétá nad Manhattanem, New York City 1930

Stala se zdaleka nejúspěšnější vzducholodí námořnictva Spojených států, navíc vzducholodí letadlovou, protože vedle mnoha jiných funkcí představovala vzdušnou základnu pro dvouplošníky. Její příběh je ale i příběhem znovuzrození německého „zeppelinového“ průmyslu po 1. světové válce, protože byla vyrobena v Německu. Od prvního vzletu námořní vzducholodě USS Los Angeles uplynulo právě sto let.

Versailleská smlouva z roku 1919, uzavřená po první světové válce mezi vítěznými státy Dohody a poraženými Centrálními mocnostmi, především Německem a Rakouskem-Uherskem, přikazovala Německu mimo jiné zbavit se všech vzducholodí, protože je během války využilo jako mocnou zbraň hromadného ničení.

„Spojenci byli zděšeni z toho, jak Německo zneužilo vzducholodí k bombardování civilistů, a byli odhodláni německý průmysl vzducholodí zničit. Společnost Zeppelin vedená Hugem Eckenerem je ale přesvědčila, aby jí umožnili postavit aspoň jednu velkou mezikontinentální vzducholoď, která by Německu nahradila ztrátu několika zeppelinů, zničených koncem války jejich vlastními posádkami, aby se nedostaly do rukou spojenců,“ uvádí web Airships.

Získat souhlas od všech dohodových mocností ale nebylo jednoduché. Zatímco Američané byli pro, protože velmi toužili po tom, aby pro ně němečtí odborníci z Zeppelin Company postavili jejich vlastní novou vzducholoď, Britové, jejichž země během války trpěla bombardováním zeppeliny, byli proti. Nakonec se podařilo dosáhnout kompromisu, že Zeppelin bude moci novou mezikontinentální vzducholoď pro Spojené státy vyrobit, ale pod podmínkou, že půjde o loď navrženou a používanou výhradně pro civilní, nikoli vojenské účely.

| Video: Youtube

Nová vzducholoď se tak začala stavět. V Německu získala tovární číslo LZ-126 a její výstavba pomohla společnosti Zeppelin udržet nejen závody a vybavení, ale i pracovní sílu svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Na deklarované výhradně civilní použití byl brán ohled hned od prvotních plánů. „Kromě posádky bylo v tomto Zeppelinu místo pro 30 cestujících a v lodi se poprvé nacházela dokonce i spací kupé,“ popisuje vnitřní vybavení plavidla Przemyslaw Tabernacki, autor vystřihovacího modelu vzducholodi. Loď dále disponovala i prvotřídní kuchyní pro přípravu jídel dělaných na páře.

Cesta do Států

Její první zkušební let se uskutečnil právě před 100 lety, ve středu 27. srpna 1924, na německém letišti ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera, kde byla také postavena. Vzducholoď vyvlekly z hangáru na místo startu desítky dobrovolníků toužících stát se svědky jejího prvního vzletu. Její velitel doktor Hugo Eckener nastoupil do pilotní kabiny, dal povel ke vzletu a loď za nadšeného jásotu přihlížejících obletěla svůj domovský přístav.

Letové zkoušky pak pokračovaly i během září, aby po jejich dokončení vzducholoď už pod svým americkým námořním označením ZR-3 odstartovala 12. října 1924 k letu přes Atlantik na své nové působiště ve Spojených státech. Den startu nebyl zvolen náhodně, neboť 12. říjen se v USA připomíná jako tzv. Kolumbův den – právě 12. října 1492 totiž Kryštof Kolumbus dosáhl pobřeží Nového světa.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Bundesarchiv, Bild 102-00647, CC-BY-SA 3.0 zoom_in První zkušební let vzducholodi Zeppelin ZR-3, postavené pro Spojené státy, uskutečněný ve středu 27. srpna 1924 ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Velitel vzducholodě doktor Hugo Eckener (označený křížkem) dává z pilotní kabiny signál ke vzletu

Loď pilotoval stejně jako při prvním zkušebním vzletu Hugo Eckener a na palubě se mimo jiné vezlo 18 tisíc kusů pošty, dopisů i poštovních pohledů. „Když se vzducholoď 13. října přiblížila k Azorským ostrovům, dozvědělo se 27 členů posádky a čtyři pozorovatelé, že odtamtud mohou poslat zprávu a dát svým rodinám a přátelům vědět, že jde vše zatím dobře. Nefrankované karty a dopisy byly odeslány ve dvou sáčcích se dvěma dolary na pokrytí nákladů. Po nalezení byly doručeny na německý konzulát a obdržely oficiální razítko. Poštu pak přepravil parník Italos do Lisabonu, kde byla potištěna ještě portugalskými razítky předtím, než byla doručena na místo určení,“ píše Smithsonianovo Národní poštovní muzeum, jež dnes uchovává některé z těchto historických dopisů ve svých sbírkách.

Po úspěšném překonání Atlantiku přistála vzducholoď 15. října 1924 v 9:56 ráno na námořní základně Spojených států v Lakehurst v New Jersey. I když nešlo o úplně první překonání Atlantského oceánu vzduchem (to uskutečnil už v roce 1919 Albert Read v hydroplánu Curtiss), transatlantické lety byly v té době přece jen výjimečné a představovaly letecký triumf. Kapitán Eckener proto i s celou posádkou absolvoval po přistání slavnostní jízdu po Broadwayi v New Yorku a v Bílém domě je přivítal tehdejší americký prezident Calvin Coolidge.

Vzducholoď ve službě

Podobně jako jiné německé vzducholodi byla i ZR-3 plněna vodíkem, který byl snadno vznětlivý, a proto nebezpečný (což se později ukázalo při světově proslulé katastrofě vzducholodi Hindenburg). Po příletu do Spojených států proto padlo rozhodnutí vyměnit vodík za bezpečnější helium. Jenže Amerika v té době už jednou velkou heliovou vzducholodí disponovala a neměla dost helia pro dvě. ZR-3 tak musela zůstat uzemněna a čekat, až se druhá vzducholoď, USS Shenandoah, vrátí z vnitrostátního letu.

Její první americký let se tak uskutečnil až 25. listopadu 1924. Loď byla převezena do Námořní letecké stanice Anacostia poblíž Washingtonu, kde ji manželka prezidenta Calvina Coolidge slavnostně pokřtila jménem Los Angeles. Pod tímto jménem byla vzducholoď uvedena do služby jako nové vzdušné plavidlo námořnictva Spojených států.

Protože Spojené státy přislíbily, že budou ZR-3 využívat jen pro civilní účely, používalo ji námořnictvo především jako cvičnou vzducholoď. Uskutečnila také několik působivých dálkových letů napříč Spojenými státy nebo do oblasti Panamského průplavu a na Kubu. Kromě výcvikových sloužila i pro propagační lety, při nichž podporovala například projekty dobré vůle.

V roce 1927 ji postihl menší incident; když ve čtvrtek 25. srpna kotvila u vysokého stěžně na své domovské námořní letecké stanici v Lakehurst v New Jersey, krátce po půl druhé odpoledne se náhle nekontrolovatelně zvedl její ocas a vzducholoď se dostala do téměř svislé polohy. „Způsobil to náhlý příliv studené fronty, který ji zdvihl dřív, než se stačila otočit paralelně s novým směrem větru. Vzducholoď sice přečkala tuto nehodu téměř bez nehody, ale incident ukázal na rizika spojená s vysokými kotevními stožáry,“ uvádí web amerického Velitelství námořních dějin a dědictví.

Letadlová loď

V roce 1929 se Los Angeles dostala k dalšímu využití, tentokrát skutečně revolučnímu: začal se na ní testovat systém hrazdy sloužící k zachytávání a startování letadel s pevnými křídly. Jinými slovy, vzducholoď začala sloužit jako cvičební vzdušná letadlová loď.

„První letová operace tohoto druhu se uskutečnila v červenci 1929 u pobřeží New Jersey. Ke vzducholodi se zezadu přiblížil na upraveném pozorovacím dvouplošníku Vought UO-1 poručík A. W, „Jake“ Gorton a srovnal hák namontovaný nad jeho letadlem s hrazdou visící pod Zeppelinem. Stejně jako námořní letadlová loď i vzducholoď se pro usnadnění operace otočila do větru. Gorton se úspěšně zachytil. Celý proces trval šest minut,“ píše Thomas Newdick na stránkách The War Zone.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Bundesarchiv, Bild 102-12958, CC-BY-SA 3.0 zoom_in Vzducholoď Z-3 dodalo Německo Spojeným státům v rámci splácení reparací po první světové válce

Pro americké námořnictvo to byl milník, jenž odstartoval nejrozsáhlejší období zkoušek tohoto konceptu v historii. Na Los Angeles bylo během následujících několika let vyzkoušeno zachytávání různých typů stíhacích letadel a v červenci 1931 byla vybrána stíhačka Curtiss, která začala sloužit na dalších dvou amerických vzducholodích, USS Akron a Macon. Mezitím námořnictvo zahájilo výcvik pilotů, určených k její obsluze. Vznikl tak základní pilotní kádr stíhačů ze vzdušných letadlových lodí.

Obě vzducholodi, Akron i Macon, ale skončily tragicky a s nimi i celý projekt. K prvnímu neštěstí došlo v noci z 3. na 4. dubna 1933, kdy se vzducholoď USS Akron ztratila v bouři u pobřeží New Jersey i se 73 členy posádky. Nikdo už je nikdy nespatřil. Mezi pohřešovanými a už nikdy nenalezenými muži byl i jeden z hlavních zastánců celého konceptu kontradmirál William A. Moffen, šéf Úřadu pro letectví.

K definitivnímu zhroucení projektu došlo 12. února 1935 poté, co druhou vzducholoď Macon zasáhly při letu nad Pacifikem nedaleko kalifornského pobřeží nečekaně silné poryvy větru. Ty způsobily prasknutí jednoho ze stabilizačních žeber, v jehož důsledku se celá zadní část vzducholodi zhroutila. Posádka ji nedokázala udržet a loď se zřítila ocasem napřed do oceánu. O život přišli dva z 83 členů posádky a na mořském dně skončila také čtyři „zaparkovaná“ letadla.

„Ztráta obou vzducholodí nesoucích letadla zabila koncept jednou provždy. Pro skupinu pilotů, kteří se jen pár měsíců předtím účastnili do té doby nejmodernějších experimentů v námořním letectví, to byl nepochybně potupný konec,“ uvádí Newdick.

Poslední léta

V roce 1932 se vzducholoď Los Angeles ještě zúčastnila jednoho z posledních experimentů, a sice demonstrace technologie fototelefonu, k níž došlo 25. května. Její posádka se při ní v době, kdy vzducholoď plula nad továrnou General Electric v Schenectady ve státě New York, zapojila do on-air rozhovoru s rozhlasovým hlasatelem pomocí paprsku světla.

Poté námořnictvo vyřadilo Los Angeles z provozu. Loď už nikdy neletěla a v říjnu 1939 byla vyřazena ze seznamu a rozebrána.